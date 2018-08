A caccia di stelle cadenti, a tavola o alla "Silent disco": l'agenda del sabato

BARDONE

FESTA DI BUONA ESTATE

Sabato alle 20 a Bardone, il Circolo La Pieve organizza la «Festa di Buona estate», con torta fritta e salume, e torte preparate delle rezdore del paese. Alla festa saranno presenti alcune signore in arrivo dall’America, «bardonesi» di terza generazione alla scoperta delle loro radici.

BERCETO

A CORCHIA VA IN SCENA LA SAGRA DELLA PATTONA

Succulento programma per la 43esima sagra della pattona, in programma nel caratteristico borgo di Corchia da Sabato. Inizio proprio sabato con pizza e pattona nei testi servite dalle 18 sotto i castagni secolari, mentre alle 19 arriveranno i «Taverna Ponte» in tour.

BORGOTARO

A PORCIGATONE TORNA LA SAGRA NEL CASTAGNETO

Con il patrocinio del Comune di Borgotaro, si terrà in questo prossimo fine settimana, da Sabato, nella frazione di Porcigatone (località Costa), una grande festa nel secolare castagneto.

Si tratta della «Sagra della polenta e cinghiale», giunta alla sua 29ª edizione, un appuntamento tra i più seguiti in vallata. Sabato alle 19,30, vi sarà la cena casereccia d’apertura («menù del contadino», con squisiti prodotti locali, cucinati come ai vecchi tempi. Seguirà la festa danzante, con l’orchestra di «Daniele Neri» e poi, musica da discoteca.

BOSCO DI CORNIGLIO

RADUNO BENEFICO BIKE AND RUN

Partirà da piazza Ghirardini il secondo raduno benefico Bosco Bike and Run, la manifestazione sportiva a scopo benefico a favore del Soccorso Alpino stazione Monte Orsaro. Appuntamento per Sabato alle 15, in Piazza Ghirardini, dove si farà ritorno in tempo per la Festa della Birra organizzata dalla Pro Loco. A partire dalle 19,30 grigliata in piazza e a seguire musica con Papi the Voice.



BUSSETO

ARENA DEL BAMBU': LA SAGRA DEL PATRONO

Quattro serate tra buona tavola e musica, nel centro di San Rocco di Busseto, in occasione della grande sagra patronale di San Rocco. Su iniziativa dell’Asd Trive, all’«Arena del Bambù» da martedì 14 a venerdì 17 agosto si potranno gustare numerose specialità tipiche della Bassa. In più musica e balli a volontà con le orchestre Giacomo Maini (martedì 14), Ketty Piva (mercoledì 15), Lillo Baroni (giovedì 16), Claudio Bonelli e Marco Riboni (venerdì 17). Possibilità anche di visitare la rassegna degli spaventapasseri.

CALESTANO

TORNA "MAI DIRE BAGANZAI" CON NUOVE SQUADRE IN LIZZA PER LA VITTORIA

Sabato e domenica torna a Calestano «Mai dire Baganzai», una delle più riuscite manifestazioni delle ultime estati, organizzata dalla ASD calestanese che giunge quest’anno alla 3° edizione.

La formula è quella di sfruttare la naturale e giocosa rivalità tra le varie frazioni del Comune per costruire qualche ora di divertente spettacolo attraverso un ricco programma di gare (probabili e improbabili) di destrezza, ingegno e abilità.

Le squadre che si sfideranno saranno 9: Vallerano, Calestano, Fragno, Lesignano Palmia, Terenzo, Casaselvatica, la Brugnara, Marzolara e i Trapiantati.

La novità di quest’anno è l’anteprima del sabato «Aspettando mai dire Baganzai» che prenderà il via alle 17 al campo sportivo: in questa fase verranno valutati i video di 240 secondi prodotti da ciascuna squadra, gli striscioni rappresentativi e gli spettacoli dal vivo (di massimo 10 minuti) che i componenti della squadra avranno saputo mettere insieme.

Domenica alle 15 inizieranno i veri giochi.

Sia sabato che domenica sera sarà possibile mangiare nel campo sportivo, e vi sarà musica: sabato dj set con Dj Secco, e domenica con «Le blatte» cover band Beatles.

CASAROLA

BIMBI IN FESTA CON MAGO GIGO

Sabato, alle 15,30 alla Casa delle Ciliegie, i più piccoli potranno trascorrete un magico pomeriggio con il simpatico Mago Gigo, con trucchi di magia, giochi e tanto divertimento e una golosa merenda offerta dal Comitato Pro Casarola. Info 3925857574.

COLORNO

IL CALENDARIO DELLE VISITE NELLA REGGIA

Nel mese di agosto le visite guidate alla Reggia si effettuano sabato, domenica e festivi alle 10, 11/15,16 e 17. Chiuso lunedì. La visita, circa 70 minuti, comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio e l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dall’alba al tramonto. Per informazioni telefonare allo 0521312545 – reggiadicolorno@provincia.parma.it

CORNIGLIO

ESCURSIONI DA LAGDEI A SCHIA IN CAMMINO LUNGO I CRINALI

Camminare sui sentieri di crinale, contare le stelle cadenti, toccare con mano alcune delle emergenze ambientali più suggestive della zona, ma anche giocare e fare esperienze uniche: tutto questo, e molto altro, è quello che offre la nostra montagna est - da Lagdei a Lago Santo, da Prato Spilla a Schia - in questo fine settimana di mezza estate.

A Lagdei le stelle cadenti saranno invece protagoniste sabato e domenica sera, quando in compagnia della guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi si potranno avvistare le Perseidi, note anche come lacrime di San Lorenzo. Per info e prenotazioni obbligatorie (sia per l’escurisone che per l’orienteering) 3288116651, antonio.rinaldi.76@gmail.com oppure www.terre-emerse.it.

Partirà invece Sabato alle 18,30 dal Rifugio Mariotti del Lago Santo, la suggestiva escursione al calar del sole verso la vetta del Monte Marmagna: il tramonto sarà occasione per ammirare l’Appennino tosco-emiliano ed il Golfo di La Spezia per poi incamminarsi sulla via del rientro con l’ausilio delle torce, accompagnati da un cielo stellato privo di luna, nella notte di inizio delle stelle cadenti.

Prenotazione obbligatoria al 3290047306 oppure a alessandro.bazzini@gmail.com. All’agriturismo Casa Nuova di Tizzano, sabato alle 22, si potrà invece vivere l’esperienza unica (inserita nel calendario di Camminaparchi) di passeggiare completamente al buio, senza l’ausilio di torce, lungo un sentiero per non vedenti, per vivere il bosco come animali selvatici. Info e prenotazioni (obbligatorie) al 3491613984 oppure diadorim.saviola@libero.it.

Sia sabato che domenica, inoltre, al Camping Schia ci si potrà rilassare praticando yoga con l’insegnante Maria Luigia Camassa. Per info 3333866945.

FELINO

SERATA KARAOKE AL «VERTIGO»

Sabato a partire dalle 20.30, il ristorante pizzeria «Il Vertigo» di largo Brigate Alpine 10 ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» - composto da Marco Melli, Pierfrancesco Bisaschi e Valentina Brozzi - per una serata ricca di musica, allegria, buona cucina e divertimento. Info: 0521/835008.

FIDENZA

TRA LEGGENDA E TRADIZIONE A FORNIO LA SAGRA DELLE STELLE CADENTI

Fra leggenda e tradizione ritorna nella frazione fidentina di Fornio la festa patronale di San Lorenzo.

Anche quest’anno il Circolo folkloristico sportivo Fornio ha organizzato la tradizionale sagra delle stelle cadenti, che continua sino a domenica.

Gli attivi volontari del Circolo, che da oltre 35 anni si adoperano per valorizzare il paese, si sono prodigati per attrezzare l’area della festa e preparare al meglio l’evento più importante della frazione.

Nella comunità è sempre vivo il ricordo dell’amico Davide Mambriani, ex presidente mancato quattro anni fa, al quale questo evento era tanto caro.

Come sempre l’ingresso, a tutte le serate, sarà gratuito, nel rispetto delle usanze popolari e saranno oltre mille i posti a sedere.

L’intrattenimento musicale sarà variegato tutte le sere per andare incontro ai gusti di tutti.

Sabato grande ritorno in paese dei Rab4 e Fiati Pesanti con musica rock, R&B e blues di altissimo livello.



Mentre in cucina le rezdore e i rezdori saranno indaffarati a preparare il meglio dei piatti locali: 140 chili di tortelli e 110 chili di pisarei, tutti prodotti e cucinati dai volontari dell’associazione, insieme a 250 anatre arrosto, spalla cotta, torta fritta, prosciutto di parma, grigliata, porchetta e tanto altro. In caso di maltempo sarà garantito un servizio d’asporto per l’anatra arrosto.

FELINO

PIAZZA MIODINI IN FESTA: CIBO E TANTA MUSICA

È iniziata la Fiera d’agosto 2018, che fino a sabato 18 animerà le serate di piazza Miodini a Felino.

Al via i concerti e per tutto il fine settimana si ballerà con tre diverse proposte legate alla disco music e al pop internazionale degli ultimi 40 anni. Sabato alle 22.30, tocca all’Explosion Band con il suo concerto di canzoni dance, pop, funky e rock. Il fine settimana si chiude domenica con la musica del Taro Taro Story. Parte integrante della fiera estiva felinese è la proposta gastronomica. Tutti i giorni è in funzione il luna park.

FONTANELLATO

OPERETTA, "SILENT DISCO" E BALLI ASPETTANDO IL FERRAGOSTO

Una notte dedicata alla magia dell’operetta in un gran galà con alcuni solisti che hanno collaborato con la Compagnia Abbati, il soprano Paola Sanguinetti e il tenore Domingo Stasi.

Fare le ore piccole con il Silent Disco Party, live set mapping, 3 dj set e 6 generi musicali complice la scenografia della Rocca.

Scuola di ballo liscio, country e di gruppo in un collettivo giro di valzer per tutti in piazza Garibaldi. Jumbo Music Hall anni Settanta e Ottanta. Tango e milonga d’agosto per immergersi in notti calienti da ricordare. Il ritorno della mitica Dialettale Sissese con la regia di Mauro Adorni. L’omaggio a chi canta l’amore e alle grandi voci femminili della canzone con Silvia Olari, Elena Giardina e Aura Nebiolo accompagnate da Parma Brass. Il gruppo Pensieri e Parole che omaggia Lucio Battisti. E una cena in Castello ispirata agli Cinquanta.

La tradizionale Gran Fiera di Ferragosto di Fontanellato quest’anno si trasforma nella «Settimana di Ferragosto», una lunga kermesse di 9 giorni, fino al 19 agosto, con eventi e iniziative per tutti i gusti e le età. Il cartellone si chiude il 19 agosto con il caratteristico mercatino dell’antiquariato con Mostra Mercato del Vinile.

Tutti gli eventi in carnet sono organizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Fontanellato in collaborazione con una importante rete di realtà commerciali del territorio, I Negozi di Fontanellato, Associazione Commercianti Centro, il Museo Rocca Sanvitale, L’Ufficio L’Incredibile.

Sabato dalle 20, Party Silent Disco: la discoteca silenziosa è servita. Una location magica, la scenografia della Rocca Sanvitale di Fontanellato: 3 Dj e 6 generi musicali, centinaia di cuffie a disposizione, illuminazione Live Set Mapping C999, Comunica Events & Silent System firmano la serata (noleggio cuffie: 10 euro).

Domenica 12 agosto, ore 21.30 Gran Galà dell’Operetta,Fino al 19 agosto luna park per i più piccoli. Negli orari di apertura, visite alla Rocca Sanvitale e all’affresco del Parmigianino. Info: rocca@fontanellato.org.

CALCINCULO E AUTOSCONTRO TORNA IL LUNA PARK

Il grande Luna Park che, come tradizione, accompagnerà grandi e piccini ai giorni della sagra dell’Assunta. Fino a domenica 19 agosto il divertimento sarà garantito sulle giostre più classiche come il calcinculo e l’autoscontro e dalle novità della stagione. E in occasione dell’80mo «compleanno» del Luna Park, la famiglia Barbera ospiterà tutti coloro che vorranno festeggiare con loro questa ricorrenza regalando, dalle 20 alle 21, i giri in giostra.

GATTATICO

FESTA DEL GRANO CON GARA DI ARATURA

La «Festa del grano» di Olmo terminerà sabato 25 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. L’intero ricavato della vendita dei gadget in legno «di una volta», realizzati dai giovani volontari della festa in collaborazione con il «FabLab» di Parma, sarà destinato alla Comunità di Betania della parrocchia di Marore. Info: 0522/678459 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.

NOCETO

CON L'ASININA E' FESTA GRANDE A COSTAMEZZANA

È l’appuntamento dell’anno a Costamezzana, la piccola frazione sulle colline di Noceto. La Festa dell’asinina, unica in tutto il territorio provinciale, impegna oltre 60 volontari sotto la guida del presidente della Pro Loco Nelso Bazzini per quattro serate, fino a Ferragosto, con pausa il lunedì. Ognuno al suo posto: le rezdore a cucinare lo stracotto di asinina, che è il piatto forte della Festa; gli uomini addetti alla polenta, il contorno tradizionale, a friggere e ad arrostire la carne sulle griglie. Un bel gruppo di volontari saranno addetti ai parcheggi e a sparecchiare le tavole. La tradizionale festa giunta alla 33° edizione, propone il suo menù con gli ingredienti collaudati: buon cibo, musica, ballo, divertimento e svago al fresco delle prime colline. La manifestazione, un appuntamento tradizionale che attira da sempre un pubblico numeroso da tutto il territorio si apre, Sabato con la serata dedicata ai giovani a ingresso libero con la musica anni ‘70 e ‘80 dei Dj del Jumbo Story, birra, servizio cucina e ingresso gratuito. Il ricco menù prevede stracotto di asinina con polenta, il piatto forte della festa, la specialità che la rende unica in provincia e anche la grigliata di carne, polenta fritta, polenta con gorgonzola, salumi misti, patatine fritte, vini nostrani della Val Parola, birra e dolci.

PALANZANO

VECCHI OGGETTI E AUTO D'EPOCA IN MOSTRA

Il Palafiera di Palanzano ospiterà, fino a domenica, la prima mostra scambio e del riuso della Valle dei Cavalieri. Esposte auto d'epoca. Servizio bar, ristorante e stand gastronomici.



PARMA

SAN PROSPERO SABATO IN FESTA AL CASTELLO

Sabato sera nel circolo Arci «Il Castello» in via Aldo Capra 1 a San Prospero si potranno degustare, a partire dalle 20, torta fritta e salume e, a seguire, tutti in pista, con l’orchestra «Andrea band». Info: 0521/645156.



PELLEGRINO

MARIANO, FESTA SOTTO IL CIELO D'ESTATE

Sabato e domenica a Mariano di Pellegrino Parmense «Gran festa sotto il cielo d’estate»: Sabato dalle 19 cena. Orchestra «Giacomo Maini».

POLESINE

FESTA SOTTO LE STELLE A SANTA FRANCA

Sabato prima festa sotto le stelle a Santa Franca di Polesine Zibello organizzata dall’Asd Viro. In serata si potranno gustare varie specialità (prenotazione gradita al 3491878291). Ad allietare il tutto ci sarà Corrado e la sua chitarra. In più, torneo di calcio balilla dalle 22.

SANTA MARIA DEL TARO

LA FESTA DELLA TORTA BACIOCCA

Sabato a Santa Maria del Taro 39° festa della Baciocca, una giornata speciale dedicata alla torta salata di patate che viene cucinata sul posto e servita calda. Una specialità fatta con la ricetta dei nonni, un segreto che si tramandano intere generazioni: da madre in figlia. La festa inizia alle 8 nel piazzale della chiesa parrocchiale per l’iscrizione e la partenza della camminata della baciocca “Piedi duri”, gara non competitiva sui sentieri del monte Penna. A mezzogiorno pranzo nei ristoranti della frazione a base di funghi porcini e pietanze di piatti tipici locali. Alle 15, raduno e partenza per la camminata breve “Piedi morbidi”, una passeggiata nei dintorni di Santa Maria del Taro per anziani e famiglie con bambini. Per tutta la giornata, a partire dalle 10, escursioni guidate di mountain bike Alle 19 inizio festa gastronomica nel salone delle feste e nel parco della proloco. Verranno sfornate decine e decine di teglie di baciocca, verranno prima tagliate a pezzi e poi distribuite calde e fragranti. Alle 21,30 inizierà la serata danzante in compagnia di Ivana e il suo gruppo.

SCIPIONE

LA MAGICA NOTTE NEL CASTELLO

Anche Sabato, per la notte di San Lorenzo, visite guidate a lume di candela alle 21.30 e 22.30 con apertura straordinaria dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino del Castello fino alle 24.00 per osservare la magia delle stelle cadenti.

Tra il romantico luccichio delle fiaccole e delle stelle, note musicali, sarà possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, ascoltando le storie raccontate dagli affreschi quattrocenteschi e seicenteschi.

Per l’occasione verranno predisposte alcune sedute nel giardino, per chi desiderasse stendersi sull’erba è possibile portare un telo.

Per chi volesse trascorrere più tempo sulle magiche colline del Sale, trattorie e agriturismi intorno al Castello accolgono i visitatori con eccellenti piatti tipici.

Per ulteriori informazioni e prenotazione: Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino - Borgo Medioevale di Scipione Castello. Salsomaggiore Terme (PR) - Tel: 0524 572381 - info@castellodiscipione.it www.castellodiscipione.it.

SISSA

GIORNATE A TUTTA BIRRA IRLANDESE

Irish Guinness party, 27ª edizione della festa della birra irlandese, anche Sabato nel parco della Montagnola di Sissa. Concerto di musica folk con i Mé, Pék e Barba che presenteranno il nuovo album Vincanti e, a seguire, Aldo Ape dj.

Dalle 19.30, sia oggi sia domani, sarà attivo il servizio ristoro. La festa della birra, a ingresso gratuito, è organizzata dal gruppo Eroi di Hogan in collaborazione con la Pro loco di Sissa Trecasali.

TORTIANO

PAELLA E MUSICA SOTTO LE STELLE

In occasione della notte di San Lorenzo, il circolo Arci di Tortiano organizza l’evento «Paella sotto le stelle». La degustazione del tipico piatto spagnolo, sarà accompagnata dal concerto della Burning Love Band. Info e prenotazioni al numero 328/2138071.

VARANO MARCHESI

MAURO ADORNI CHIUDE IL FESTIVAL DEL DIALETTO

Sarà la storica compagnia La Sissese a chiudere la 41esima edizione del Festival di Teatro Dialettale Parmigiano a Varano Marchesi. Sabato al Foro civico di Varano Marchesi in scena il nuovo spettacolo di Mauro Adorni, la commedia dialettale «Al bchér». Al fianco di Mauro Adorni, Giampaolo Govi, Ida Pedretti, Umberto Mezzadri, Anna Rossi, Simona Agnetti, Eugenio Martani. “Rammentatrice” per l’occasione Gabriella Adorni. Inizio alle ore 21.

VIANINO

TRATTORI D'EPOCA TREBBIATURA E CENA CONTADINA

Sabato, festa della «Fèsta d’la Batêra » a Vianino. Alle 17 saranno esposti i trattori d’epoca, alle 18 la trebbiatura sull’aia e alle 19.30 la cena contadina con prodotti tipici del territorio.