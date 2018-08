Da Felino a Fontanellato, è tempo di sagre. E di "Baganzai": l'agenda della domenica

BEDONIA

ESCURSIONE A CACCIA DELLE ULTIME METEORE

Le “lacrime di San Lorenzo”, ovvero lo sciame di meteore delle Perseidi causate dai rimasugli del passaggio della cometa Swift-Tuttle, quest’anno avranno la maggiore intensità proprio la notte del 12 agosto. Le guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno, in questa nottata magica, organizzano un’escursione by night sul monte Penna, la montagna simbolo della vallata.

Posta ad un’altitudine di 1.735 metri, la vetta è una cima ofiolitica dalla quale si possono ammirare le vallate sottostanti e, nelle giornate terse, il mare e le montagne della Corsica. Il percorso si snoderà attraverso splendide faggete, tra stupendi fiori di origine alpina, toccando un caratteristico anfiteatro naturale di origine glaciale (la “Nave del Monte Penna”), con un tratto finale più difficile ma affascinante: la salita attraverso le rocce, un breve tracciato non esposto, facilitato dalla presenza di un corrimano in metallo. Il ritorno, in notturna, segue un tracciato agevole, rischiarato dalle torce. L’escursione è all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria “Monte Penna, Trevine, Groppo e Groppetto” ed è particolarmente interessante per gli aspetti paesaggistici, botanici, geologici e storico-culturali. Ritrovo puntuale per la partenza: ore 17:00 presso il Seminario Vescovile di Bedonia, oppure alle ore 18.00 presso il Passo del Chiodo (confine fra comune di Santo Stefano d’Aveto e comune di Bedonia): da qui avrà inizio l’escursione a piedi. Info e prenotazioni: 339.7843072.

BERCETO

A CORCHIA NELL'ANTICO BORGO VA IN SCENA LA SAGRA DELLA PATTONA

Succulento programma per la 43esima sagra della pattona, in programma nel caratteristico borgo di Corchia fino a domenica. Domenica effervescente con l’apertura alle 10 dell’area relax dove i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili e gli adulti girare tra le varie bancarelle dei prodotti tipici. E dalle 12 apertura degli stand gastronomici: non solo la pattona da degustare con ricotta o formaggi freschi ma anche specialità delle cucine lunigianese e parmense. Alle 14 momento musicale con «Manuel» e i suoi ospiti: i più piccoli potranno divertirsi con gli spettacoli di «Jessy & Ziggy” e di Mago Gigo. E mentre le fronde dei castagni saranno scosse dalla brezza della sera, alle 18 si potrà ricominciare a mangiare pizza, prima di concludere con l’estrazione della lotteria alle 19 e con la serata musicale a cura di Dj Papi che comincerà alle 21.

IN CONCOMITANZA CON LA SAGRA IL TREKKING CON VISTA PANORAMICA A CORCHIA

Anche quest’anno un affascinante appuntamento in concomitanza con la sagra della pattona di Corchia. Si tratterà di un trekking ad anello da Corchia al Monte Binaghé, per proseguire verso il Groppo della donna e ritornare a Corchia in occasione della sagra della pattona. Le cime offriranno ai partecipanti un meraviglioso panorama sulle valli del Cogena e del Manubiola, mentre dagli agglomerati ofiolitici sarà possibile ammirare Berceto e la Valtaro. Sulla strada del ritorno, si scoprirà la storia delle antiche miniere di Corchia e verrà visitato il borgo dove ci si potrà ristorare all’ombra dei castagni alla sagra della pattona, mangiando anche testaroli, tagliatelle, pizza e grigliate. Appuntamento alle ore 9,30 alla pizzeria di Corchia; partenza ore 10. Info: 329.4571154.

BORE

LA MARCIA DEI CASTAGNI

La Polisportiva di Bore, in collaborazione con il Comune e diverse altre associazioni locali, organizza domenica, la VII edizione de «La marcia dei castagni». Si tratterà di un evento podistico, con tanto di marcia- come da tradizione, non competitiva- di 7 o preferibilmente 11 Km lungo i sentieri di montagna. La marcia “a passo libero” vedrà il ritrovo dei partecipanti alle 7.30 presso il parco dell’ex Colonia Leoni, dove avranno luogo le iscrizioni (per le iscrizioni di gruppo è richiesta la lista nominativa dei partecipanti). A seguire, partenza libera per tutti, tra le 8 e le 9. Il percorso si addentra tra i castagneti che circondano il paese di Bore. Il tratto da 7 chilometri è praticabile da podisti di qualsiasi livello (anche bambini); mentre il percorso da 11 km richiede un po’ di allenamento per una salita decisamente impegnativa ma che può regalare una stupenda panoramica sulla vicina Val d’Arda. Sono consigliate scarpe da trekking ma vanno benissimo anche un buon paio di scarpe da ginnastica. Nel tragitto da 7 km si potrà ammirare anche una casetta sugli alberi posta nel fitto del bosco». Info: polisportivabore@libero.it; www.polisportivabore.it; pagina Facebook: polisportivabore. Chiusura manifestazione prevista per le 12. Info: 349/0724155.

BORGOTARO

FESTA IN AMICIZIA A TIEDOLI

Vi è molta attesa, a «Pian del Monte» di Tiedoli (Borgotaro), per la 44ª edizione della grande «Festa in Amicizia», fissata per domenica. Sono in corso grandi preparativi. Si tratta, infatti, di uno degli appuntamenti popolari più importanti dell’estate valtarese: un momento in cui tutta la comunità si ritrova per stare insieme in allegria, in tranquillità e soprattutto a diretto contatto con la natura. La festa di «Pian del Monte» accoglie infatti, ogni anno, migliaia di persone, provenienti da ogni parte della nostra provincia, ma anche dalle vicine regioni Toscana e Liguria. Alle 11, verrà officiata la santa messa dal parroco don Lelio Costa. In questo suggestivo ed incantevole scenario naturale, si potranno anche gustare, a partire dalle 12, ghiotte specialità gastronomiche. Il menù prevede (oltre alle torte salate di riso, «erbe» e patate) tante altre ghiotte specialità. Alle 14, inizieranno i giochi sull’erba e, dalle 16,30 le danze, con il complesso «Gli Amici della Notte», con cori estemporanei (presenti pure tre «cantori» di Varsi), che si protrarranno fino a tarda ora, chiudendo così in bellezza, questo simpatico e tradizionale appuntamento d’estate.

A PORCIGATONE TORNA LA SAGRA NEL CASTAGNETO

Con il patrocinio del Comune di Borgotaro, si terrà in questo fine settimana nella frazione di Porcigatone (località Costa), una grande festa nel secolare castagneto.

Si tratta della «Sagra della polenta e cinghiale», giunta alla sua 29ª edizione, un appuntamento tra i più seguiti in vallata. Domenica 1alle 11,15, verrà celebrata la messa, nella chiesa di Porcigatone ed, alle 12,15, inizierà il pranzo, di nuovo con un ricchissimo menù locale. Al pomeriggio, vi sarà un momento dedicato ai giochi, alla «baby-dance» ed alla degustazione della birra borgotarese «Turris». Si riprenderà poi alle 19,30, con la cena e la festa danzante di chiusura, con l’orchestra di «Paolo Bertoli». A mezzanotte, infine, vi sarà l’estrazione dei premi della lotteria.





BUSSETO

ARENA DEL BAMBU': LA SAGRA DEL PATRONO

Quattro serate tra buona tavola e musica, nel centro di San Rocco di Busseto, in occasione della grande sagra patronale di San Rocco. Su iniziativa dell’Asd Trive, all’«Arena del Bambù» da martedì 14 a venerdì 17 agosto si potranno gustare numerose specialità tipiche della Bassa. In più musica e balli a volontà con le orchestre Giacomo Maini (martedì 14), Ketty Piva (mercoledì 15), Lillo Baroni (giovedì 16), Claudio Bonelli e Marco Riboni (venerdì 17). Possibilità anche di visitare la rassegna degli spaventapasseri.

CALESTANO

TORNA "MAI DIRE BAGANZAI" CON NUOVE SQUADRE IN LIZZA PER LA VITTORIA

Domenica torna a Calestano «Mai dire Baganzai», una delle più riuscite manifestazioni delle ultime estati, organizzata dalla ASD calestanese che giunge quest’anno alla 3° edizione.

La formula è quella di sfruttare la naturale e giocosa rivalità tra le varie frazioni del Comune per costruire qualche ora di divertente spettacolo attraverso un ricco programma di gare (probabili e improbabili) di destrezza, ingegno e abilità.

Le squadre che si sfideranno saranno 9: Vallerano, Calestano, Fragno, Lesignano Palmia, Terenzo, Casaselvatica, la Brugnara, Marzolara e i Trapiantati.

Domenica alle 15 inizieranno i veri giochi con gli ingressi in campo delle squadre, che verranno valutati e costituiranno parte integrante del gioco, a cui seguiranno 11 gare (di cui tre a sorpresa).

Come sempre estremamente fantasiose le prove studiate per i concorrenti: cucina, pattinaggio, rigori, carte, scivolate su tappeti bagnati, staffette tra uomini e donne, corse coi carretti e slalom; il termine dei giochi è previsto per le 19 quando verrà stilata una classifica provvisoria.

Alle 22, sulla base dell’attribuzione di bonus studiati con un sistema particolare verrà stilata la classifica definitiva e proclamata la squadra vincitrice di questa terza edizione di «Mai dire Baganzai».

Sarà possibile mangiare nel campo sportivo, e vi sarà musica: domenica con «Le blatte» cover band Beatles.

COLORNO

IL CALENDARIO DELLE VISITE NELLA REGGIA

Nel mese di agosto le visite guidate alla Reggia si effettuano la domenica alle 10, 11/15,16 e 17. La visita, circa 70 minuti, comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio e l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dall’alba al tramonto. Per informazioni telefonare allo 0521312545 – reggiadicolorno@provincia.parma.it

CORNIGLIO

ESCURSIONI DA LAGDEI A SCHIA

Camminare sui sentieri di crinale, contare le stelle cadenti, toccare con mano alcune delle emergenze ambientali più suggestive della zona, ma anche giocare e fare esperienze uniche: tutto questo, e molto altro, è quello che offre la nostra montagna est - da Lagdei a Lago Santo, da Prato Spilla a Schia - in questo fine settimana di mezza estate.

Domenica con Betta e Lucio del Ranch Stella del Bosco e i loro cavalli si potrà fare una passeggiata a cavallo o una prima esperienza in sella nel fresco e nello splendido scenario della montagna. Per info 3387154757.

Al Camping Schia. invece, ci si potrà rilassare praticando yoga con l’insegnante Maria Luigia Camassa. Per info 3333866945.

Un meraviglioso tramonto farà invece da cornice, domenica, della bella escursione che partirà da Prato Spilla alla volta della vetta del Monte Bocco, da dove si ammirare il calar del sole sul Mar Tirreno che dona colori caldi a monti, cielo e nuvole.

Lungo il percorso si potranno assaporare i frutti del mirtillo nero, prelibatezza spontanea di questo territorio. Info e prenotazioni 3488224846 oppure mokavalenti@libero.it.

TORNA NEL CASTELLO LA RASSEGNA "I PARCHI DELLA MUSICA"

Domenica, alle 21, torna in Castello a Corniglio il tradizionale appuntamento con i Parchi della Musica, la rassegna musicale che quest’anno vedrà esibirsi nel capoluogo della Val Parma lo String&Song Ensamble nel concerto «Serenatissima», interamente dedicato al particolare tipo di composizione denominato appunto «Serenata». Costituitosi nel 2013 l’ensemble è formato da musicisti attualmente in organico presso l’Orchestra Arturo Toscanini: Jasenka Tomic, al mandolino barocco e violino, Julia Geller, al violino, Roberto Ilacqua, alla viola e Francesco Saccò al violoncello. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa Assunzione Maria Vergine.

FIDENZA

TRA LEGGENDA E TRADIZIONE A FORNIO LA SAGRA DELLE STELLE CADENTI

Fra leggenda e tradizione ritorna nella frazione fidentina di Fornio la festa patronale di San Lorenzo.

Anche quest’anno il Circolo folkloristico sportivo Fornio ha organizzato la tradizionale sagra delle stelle cadenti, che continua sino a domenica.

Gli attivi volontari del Circolo, che da oltre 35 anni si adoperano per valorizzare il paese, si sono prodigati per attrezzare l’area della festa e preparare al meglio l’evento più importante della frazione.

Nella comunità è sempre vivo il ricordo dell’amico Davide Mambriani, ex presidente mancato quattro anni fa, al quale questo evento era tanto caro.

Come sempre l’ingresso, a tutte le serate, sarà gratuito, nel rispetto delle usanze popolari e saranno oltre mille i posti a sedere.

L’intrattenimento musicale sarà variegato tutte le sere per andare incontro ai gusti di tutti.

Gran finale domenica 12 agosto con l’immancabile musica latina di Carlos dj e la A.d.Ballarè muovi la passione.

Mentre in cucina le rezdore e i rezdori saranno indaffarati a preparare il meglio dei piatti locali: 140 chili di tortelli e 110 chili di pisarei, tutti prodotti e cucinati dai volontari dell’associazione, insieme a 250 anatre arrosto, spalla cotta, torta fritta, prosciutto di parma, grigliata, porchetta e tanto altro. In caso di maltempo sarà garantito un servizio d’asporto per l’anatra arrosto.

FELINO

PIAZZA MIODINI IN FESTA: CIBO E TANTA MUSICA

È iniziata ieri con il torneo «Burraco sotto le stelle» la Fiera d’agosto 2018, che fino a sabato 18 animerà le serate di piazza Miodini a Felino.

Per tutto il fine settimana si ballerà con tre diverse proposte legate alla disco music e al pop internazionale degli ultimi 40 anni.: domenica con la musica del Taro Taro Story. Parte integrante della fiera estiva felinese è la proposta gastronomica: gli stand gastronomici aprono alle 19. Tutti i giorni è in funzione il luna park.

FONTANELLATO

OPERETTA "SILENT DISCO" E BALLI ASPETTANDO IL FERRAGOSTO

Una notte dedicata alla magia dell’operetta in un gran galà con la Compagnia Abbati, il soprano Paola Sanguinetti e il tenore Domingo Stasi. Jumbo Music Hall anni Settanta e Ottanta. Tango e milonga d’agosto per immergersi in notti calienti da ricordare. Il ritorno della mitica Dialettale Sissese con la regia di Mauro Adorni. L’omaggio a chi canta l’amore e alle grandi voci femminili della canzone con Silvia Olari, Elena Giardina e Aura Nebiolo accompagnate da Parma Brass. Il gruppo Pensieri e Parole che omaggia Lucio Battisti. E una cena in Castello ispirata agli Cinquanta.

La tradizionale Gran Fiera di Ferragosto di Fontanellato quest’anno si trasforma nella «Settimana di Ferragosto», una lunga kermesse di 9 giorni, fino al 19 agosto, con eventi e iniziative per tutti i gusti e le età. Il cartellone si chiude il 19 agosto con il caratteristico mercatino dell’antiquariato con Mostra Mercato del Vinile.

Tutti gli eventi in carnet sono organizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Fontanellato in collaborazione con una importante rete di realtà commerciali del territorio, I Negozi di Fontanellato, Associazione Commercianti Centro, il Museo Rocca Sanvitale, L’Ufficio L’Incredibile.

Domenica 12 agosto, ore 21.30 Gran Galà dell’Operetta, a cura di «Arti e suoni», con la Compagnia Abbati. In scena Fabrizio Macciantelli, Antonella De Gasperi, Paola Sanguinetti, Domingo Stasi e Ensemble Parma Brass (ingresso libero).

Lunedì 13 agosto, ore 21.30 - Giro di Valzer: a cura della scuola di ballo Giro di danza di Trecasali, con ballo liscio, country e balli di gruppo. I maestri Maurizio e Lorella animeranno piazza Garibaldi con le loro esibizioni ingresso libero. Per informazioni: Lorella 349.5423273).

Martedì 14 agosto, ore 22 Jumbo Story 70/80: per la vigilia di Ferragosto, via Costa diventa una vera e propria discoteca all’aperto grazie a uno degli appuntamenti estivi più divertenti di sempre (ingresso libero).

Mercoledì 15 agosto, ore 21.30, la Dialettale Sissese porta in scena «La mäpa», commedia dialettale in tre atti a cura con la regia di Mauro Adorni (ingresso libero). Giovedì 16 agosto alle ore 21.30 «Milonga d’agosto» a cura dell'associazione Mas Que Tango con l'esibizione di tango dei maestri Martina e Simone (per informazioni: 347.9658980).

La festa proseguirà nel prossimo weekend con «Woman in Love» (venerdì 17), «Omaggio a Lucio Battisti» (sabato 18), fino a domenica 19 con il Mercatino dell'Antiquariato in centro storico. Ingresso libero. Da stasera al 19 agosto luna park per i più piccoli. Negli orari di apertura, visite alla Rocca Sanvitale e all’affresco del Parmigianino. Info: rocca@fontanellato.org.

I VOLONTARI DELLA TORTA FRITTA

Per tutta la giornata di domenica, il «baracchino della torta fritta» di Fontanellato sarà animato dai volontari dell’associazione Peter Pan che, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, saranno impegnati a tirare la pasta e immergerla nei grandi pentoloni di strutto bollente per servire ai visitatori del mercato una deliziosa merenda e raccogliere, con la vendita, i fondi che serviranno a finanziare i progetti e le iniziative in programma per il 2018.

CALCINCULO E AUTOSCONTRO TORNA IL LUNA PARK

Il grande Luna Park, come tradizione, accompagnerà grandi e piccini ai giorni della sagra dell’Assunta. Fino a domenica 19 agosto il divertimento sarà garantito sulle giostre più classiche come il calcinculo e l’autoscontro e dalle novità della stagione. E in occasione dell’80mo «compleanno» del Luna Park, la famiglia Barbera ospiterà tutti coloro che vorranno festeggiare con loro questa ricorrenza regalando, dalle 20 alle 21, i giri in giostra.

VISITA ALL'ORGANO DELLA ROCCA

Anche domenica, dalle 9.30 alle 18, sarà eccezionalmente possibile inserire nella visita alla Rocca Sanvitale una sala abitualmente non aperta ai turisti e a cui si accede dal giardino pensile. Nella stanza, posta sopra al presbiterio che guarda l’oratorio di San Carlo, Borromeo è custodito un organo risalente al diciassettesimo secolo: un pezzo unico che sarà possibile ammirare grazie alla speciale iniziativa inserita nel calendario degli eventi per il 70mo anniversario dell’acquisto della Rocca da parte del Comune.

GATTATICO

FESTA DEL GRANO E GARA DI ARATURA

La «Festa del grano» di Olmo terminerà sabato 25 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. L’intero ricavato della vendita dei gadget in legno «di una volta», realizzati dai giovani volontari della festa in collaborazione con il «FabLab» di Parma, sarà destinato alla Comunità di Betania della parrocchia di Marore. Domenica, dalle 8, appuntamento con la gara di aratura. Info: 0522/678459 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.

LANGHIRANO

TREFIUMI ALLA SCOPERTA DEL MAGICO MONDO DELLE API

Il parco giochi di Trefiumi ospiterà, domenica alle 10, «Bee happy», l’appuntamento per conoscere meglio il mondo delle api organizzato dall’azienda agricola Il Bafardel. Erminia Fortini spiegherà la vita delle api, organizzerà degustazioni e coinvolgerà i presenti (l’attività è indicata dai 4 anni in su) in giochi con esperienze sensoriali. Info: 3492857598.

MONCHIO

domenica, a Trefiumi una cena a base dell’ormai tradizione Pasta di San Lorenzo, pasta al ragù di cinghiale e trippa, per proseguire con il dj set di Magicd.

NOCETO

CON L'ASININA E' FESTA GRANDE FINO A MERCOLEDI' A COSTAMEZZANA

È l’appuntamento dell’anno a Costamezzana, la piccola frazione sulle colline di Noceto. La Festa dell’asinina, unica in tutto il territorio provinciale, impegna oltre 60 volontari sotto la guida del presidente della Pro Loco Nelso Bazzini per quattro serate, fino a Ferragosto, con pausa il lunedì. Ognuno al suo posto: le rezdore a cucinare lo stracotto di asinina, che è il piatto forte della Festa; gli uomini addetti alla polenta, il contorno tradizionale, a friggere e ad arrostire la carne sulle griglie. Un bel gruppo di volontari saranno addetti ai parcheggi e a sparecchiare le tavole. La tradizionale festa giunta alla 33° edizione, propone il suo menù con gli ingredienti collaudati: buon cibo, musica, ballo, divertimento e svago al fresco delle prime colline. LDedicato alle nuove generazioni e sempre a ingresso gratuito, anche il programma di martedì 14 con le hit più belle della musica dance anni ‘90 selezionate dai dj di Taro Taro story. Completano il programma le serate classiche con le Orchestre di liscio.

Domenica 12 si balla sulla pista d’acciaio con Marco & Alice, già protagonisti delle ultime edizioni della festa e mercoledì 15 gran finale con l’Orchestra Ruggero Scandiuzzi. Il ricco menù prevede stracotto di asinina con polenta, il piatto forte della festa, la specialità che la rende unica in provincia e anche la grigliata di carne, polenta fritta, polenta con gorgonzola, salumi misti, patatine fritte, vini nostrani della Val Parola, birra e dolci.

PALANZANO

VECCHI OGGETTI E AUTO D'EPOCA IN MOSTRA

Il Palafiera di Palanzano ospiterà, domenica, la prima mostra scambio e del riuso della Valle dei Cavalieri. Esposte auto d'epoca. Servizio bar, ristorante e stand gastronomici.





PELLEGRINO

MARIANO, FESTA SOTTO IL CIELO D'ESTATE

Domenica a Mariano di Pellegrino Parmense «Gran festa sotto il cielo d’estate»: dalle 12.30 pranzo, dalle 19 cena e musica con «Renzo e i menestrelli».

POLESINE

ITINERARI IN BARCA LUNGO IL PO

Domenica, itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 3385951432.