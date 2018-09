Una domenica da vivere a Parma e provincia: l'agenda

APPENNINO

ESCURSIONE

Domenica, partendo da Prato Spilla si potrà assistere allo spettacolo dell’alba sul Monte Bocco con un’ escursione mattutina tra il Parco regionale dei Cento Laghi e il crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Dalla cima del Bocco si potrà ammirare l’alba sorgere dietro al Monte Ventasso.

Info e prenotazioni (obbligatorie) 3488224846 oppure mokavalenti@libero.it





BORGOTARO

OASI DEI GHIRARDI: LABORATORIO PER BAMBINI

Domenica, dalle 15 alle 17, n nell'Oasi dei Ghirardi, in località Predelle di Porcigatone a Borgotaro «Mettere a dimora», laboratorio gratuito per bambini e adulti.

BUSSETO

MADONNA PRATI, NEL SANTUARIO LE CELEBRAZIONI PER GUARESCHI

Il santuario di Madonna dei Prati ospiterà, nel weekend, diversi eventi inseriti all’interno dell’annuale rassegna in ricordo di Giovannino Guareschi, che quest’anno assumerà una valenza ancor più significativa visto il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del grande scrittore nativo di Fontanelle.

Le iniziative - sono organizzate dall’associazione culturale «Don Carlo Capuzzi – Amici di Madonna Prati», dal Club dei Ventitré e dal comitato «Guareschi 2018», e patrocinate dall’amministrazione comunale di Busseto.

Domenica alle 16.30, sempre nel santuario della frazione bussetana si terranno alcune letture di passi tratti dal ciclo del «Mondo Piccolo», di cui nel 2018 ricorrono i settant’anni dalla prima pubblicazione: seguirà un concerto benefico con ingresso ad offerta, a favore dei lavori di restauro al santuario. Con la soprano Renata Campanella suoneranno Carla They all’arpa e Raffaele Bifulco al flauto.

Sarà aperta inoltre per l’intero weekend la mostra itinerante «Route 77: in bicicletta lungo la via Emilia con Giovannino Guareschi», allestita all’interno della tensostruttura presente davanti al santuario, che resterà aperta fino al 19 settembre.



COLLECCHIO

A MADREGOLO DOMENICA LA GARA DEI SINALCOLI

Domenica sul campo polivalente di Madregolo seconda edizione del Trofeo Roma, gara di ciclo tappo organizzata dai Ragazzi del ‘50 Iscrizioni dalle 15, gara dalle 16. A seguire, vi saranno le premiazioni e, alle 20.30, cena al Bar Roma.

COLORNO





COLTARO

LA FIERA SETTEMBRINA RITORNA NELLA "MACCHINA PER BALLARE"

Tornerà pienamente in funzione per la fiera settembrina di Coltaro di Sissa Trecasali «La macchina per ballare», la tensostruttura che fu distrutta da Big Snow, la maxi nevicata del febbraio del 2015.

«Grazie ad un grande sforzo di tutta la comunità – spiegano i cittadini coltaresi – siamo riusciti a riallestire un luogo che rappresenta per noi un importante punto di incontro nel quale organizzare varie iniziative aperte a tutta la cittadinanza come pranzi, cene, spettacoli teatrali e musicali, per di più a pochi passi dal circolo La Duchessa, dal museo Cantoni e dalla sede della Comunalia. Fino ad ora abbiamo coperto parte delle spese e speriamo di trovare altri finanziatori».

Il battesimo ufficiale della tensostruttura avverrà in occasione della fiera durante la quale saranno proposte diverse iniziative in tutto il paese.

Domenica alle 9 sesto raduno delle moto d’epoca e alle 21 nella tensostruttura del circolo La Duchessa la grande tombolata.

La fiera proseguirà lunedì alle 21 con la nuova commedia Al Bchèr della Compagnia dialettale sissese nella tensostruttura (prenotazione biglietti ogni giorno al circolo La Duchessa dalle 9 alle 10, Franca Ferrari, 347 1853911).

Infine martedì alle 21, sempre nella tensostruttura, gran finale con l’orchestra spettacolo Luca Canali.

FELINO

SAN MICHELE TIORRE LA SAGRA DI SANT'ODILIA

Domenica alle 11 Santa Messa per la patrona, dalle 15 spazio ai bimbi con lo spettacolo del mago Gigo e dalle 19 cena e musica con la tribute band «10 gocce di Vasco». L’ingresso alla sagra è ad offerta; sarà attiva la pesca di beneficenza.

FORNOVO

FESTA A VIZZOLA

Domenica alle 11, sarà celebrata la messa, cantata sempre dal coro: a seguire il pranzo sul pratoAlle 15,30 visita e preghiera alla tomba di don Tadè, al cimitero di Vizzola. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere Vizzola, alle 10,45 sarà disponibile un servizio trasporto dalla chiesa di Riccò.

LANGHIRANO

DOMENICA APERI-NIGHT AL BAR ARIZONA

Domenica a partire dalle 17, il bar «Arizona» in piazza Garibaldi a Langhirano ospiterà «Aperi-night»: dietro la consolle Enrico «Frambo» Frambati e la figlia Rebecca proporrannno celebri brani musicali.

LESIGNANO

A Rivalta torna il Rural Festival sabato e domenica

MAIATICO

SULLE COLLINE SALESI I BRINDISI CON IL NETTARE DOLCE DELLA MALVASIA

Domenica a Maiatico ancora, nell’area feste della Chiesa di San Nicolò, la comunità di Maiatico con la collaborazione della Proloco di Sala Baganza e dell’amministrazione comunale organizza la festa della malvasia.

Tra torta fritta e salumi, torte caserecce, pianobar, una ricca pesca di beneficenza, esposizione di trattori auto e moto d’epoca, Tutto allo scopo di aiutare il restauro dell’antica chiesa di San Nicolò nel ricordo di Don Italo Miodini. La medaglia d’oro Adolfo Longhi andrà alla migliore malvasia del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma.

Il premio «Calice d’argento» andrà invece alla migliore malvasia dolce fatta da privati, un premio fortemente voluto dallo stesso Don Italo che più volte ha partecipato alla gara.



NEVIANO

LUPI DEL FUSO: CAMMINATA A SCURANO

I «Lupi del Fuso» propongono per domenica, a Scurano, una suggestiva camminata d’inizio autunno tra i borghi e le frazioni del paese. Il ritrovo in piazza Mercato a Scurano alle 9. Al termine si potrà partecipare al pranzo con buffet. Per informazioni è possibile contattare Stefano al numero 333 5838429.



NOCETO

IN PIAZZA LUNARDI IL TRIBUTO A LUCIO BATTISTI

A Noceto il tributo a Lucio Battisti è in calendario domenica alle 21 in piazza Lunardi, nel ventennale della scomparsa del cantautore. L’omaggio è un concerto live della band «Pensieri e Parole» con Paolo Chiesa alla, voce, Michele Manfredi alla , chitarra e voce, Enrico Fava al pianoforte, Fiorenzo Fuscaldi alle percussioni. Ingresso gratuito.

PARMA

A BAGANZOLA PEDALATA E VISITA AL CASEIFICIO «BAGANZOLINO»

Domenica a Baganzola «Pedalata in compagnia», sulla pista ciclabile del paese: il ritrovo in piazzale Sacco e Vanzetti alle 8 partenza alle 8.50. Alle 9.30 visita guidata al caseificio «Baganzolino». Info: 320/11 45193 oppure 331/4280333.



AL SALONE DEL CAMPER 300 MARCHI E 700 VEICOLI

Avrà come sempre molteplici motivi di interesse e di attrazione, la nuova edizione del Salone del Camper che è iniziata Sabato alle Fiere di Parma, dove sarà visitabile fino a domenica prossima. Nei 150 mila metri quadrati di superficie espositiva saranno infatti circa 300 i marchi italiani ed esteri presenti, leader nel settore che, proporranno la bellezza di 700 veicoli.

PIAZZALE PICELLI: DOMENICA ALLE 17 SELEZIONE DEL MACBETH

Grandi opere nel cuore dell’Oltretorrente, grazie alla rassegna «Cuator romanzji in pjasäl Picelli…aspettando il Festival Verdi». Domenica dalle 17, in piazzale Picelli delezione del «Macbeth»





ALL'EUROTORRI DOMENICA LA FESTA DEI CANI

Domenica alle 15 all’EurotorriTorri Dog Show, la manifestazione organizzata dall’associazione «Il Rifugio di Noè Tutti per due-due per tutti» dedicata ai cani,Tra le novità di quest’anno la possibilità per 8 persone di aggiudicarsi premi speciali Ai vincitori verrà consegnato un buono da 50 euro da spendere nel negozio di animali del centro commerciale.

In programma esibizioni di obbedienza, di recupero e soccorso proposte da Nara&Agor, dal gruppo cinofilo della Polizia e della Guardia di Finanza, e i cani da soccorso del nucleo Fidenza.

E poi ancora, Bau truccabimbi per trasformare con i colori tutti i bambini in teneri cagnolini.

ALLA SAGRA DI SAN PROSPERO BALLI, CABARET E BICICLETTATA

Torna la sagra settembrina di San Prospero: fino a lunedì.

Domenica alle 9, biciclettata con partenza da via Aldo Capra davanti al circolo Il Castello, e dopo nutella party al parco di San Donato dedicato a Tommy.

Lunedì dalle 20.15 torta fritta e salume al circolo Frontiera 70 e, a seguire, spettacolo di cabaret con i comici Roberto Tinelli e Antonio Scala. Aperta la pesca di beneficenza in parrocchia.

A GAIONE SAGRA SETTEMBRINA, DA SABATO TUTTI A TAVOLA

Sulla griglia di partenza scalpita la «Sagra settembrina» di Gaioine, festa amatissima dai parmigiani, uno degli appuntamenti imprendibili dopo le vacanze. Domenica 9 settembre sarà invece la volta di “Patty Stella”. Oltre a balli e divertimento, anche cultura e tradizione: ci sarà spazio infatti per la pesca di beneficenza e la mostra “Il telefono ci ha cambiato la vita” curata da Adriano Monica e Gianfranco Magnani, aperte in occasione della sagra. La mostra racconta la storia della telefonia presentando vari modelli di telefono a partire da fine Ottocento fino ai giorni nostri. Sarà possibile ammirare i pezzi esposti dalle 19 alle 24 nei giorni 9, 15 e 16 settembre e domenica 30 settembre dalle 15 alle 19.

MORDACCI LIFE, LA FESTA DI DAVIDE E ANDREA

Domenica al parco «Testoni», in via Mordacci, appuntamento con «Mordacci Life, la festa di Davide e Andrea», in ricordo di due giovani amici del quartiere Crocetta scomparsi tanti anni fa.

L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dall’associazione «Amici di Davide e Andrea» con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Anspi Crocetta, Avis Crocetta Ospedalieri, Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), associazione Manifattura Urbana, Centro Giovani Esprit gestito dalla Cooperativa Eidè, Aics, associazione Cerchio Azzurro, circolo Il Tulipano, circolo Arci Toscanini, associazione Amicizia Senza Frontiere e bar Dal Beccio.

Il ricavato sarà devoluto all’Aism e al circolo Cerchio Azzurro.

Alle 9 prenderà il via il torneo di calcio a cura degli «Amici di Davide e Andrea»; alle 10 animazione per bambini; alle 11.30 messa officiata dal parroco don Nando Bonati; alle 12.30 pranzo-

Quindi a partire dalle 16 torta fritta, salume e patatine a cura dell’Avis Crocetta Ospedalieri e, a seguire, dj set di Roby Magri, giochi per bambini e animazioni varie.

Per tutta la giornata servizio bar curato dal bar-latteria «Dal Beccio» e dalla gelateria itinerante.

PIANADETTO

FIERA EQUINA, TUTTI A CAVALLO. E PER I BIMBI IL BATTESIMO DELLA SELLA

E' iniziata sabato a Pianadetto, la «Fiera equina». A partire dalle 9,30 cavalli e cavalieri partiranno per una suggestiva passeggiata a cavallo aperta a tutti.

Domenica a partire dalle 9, bancarelle e battesimo della sella. Alle 11 sarà conferita la cittadinanza affettiva del Parco Nazionale nell’ambito del progetto Parco nel Mondo, quindi dalle 12 sarà servito il pranzo in fiera.

Dalle 15 alle 18, poi, si terrà un interessante laboratorio creativo per bambini tenuto dalla guida Gae Monica Valenti.

Imperdibili, a partire dalle 16 al tondino, gli spettacoli equestri che vedranno esibirsi i soci Aiacs in una dimostrazione di doma e lavoro in libertà e di doma e usi della cultura gaucha.

Dalle 16 le cucine inizieranno a sfornare torta fritta. Attivo per tutta la fiera anche il servizio bar e l’immancabile musica di Dj Giacomino.

POLESINE

LA DISCESA DEL PO IN BICI, BARCA E CANOA

Domenica si terrà l’ottava discesa del Po, da Polesine a Viadana, per vivere il Grande fiume in bici, barca e canoa.

La barca turistica di Legambiente (20 posti) partirà da Polesine alle 8 e poi farà tappa alle 8-40 ad Isola Pescaroli, alle 9 a Stagno di Roccabianca, alle 9,15 a Torricella di Sissa, alle 9.,45 a Sacca di Colorno, alle 10 a Casalmnagguiore e alle 11 a Mezzani (contributo trasporto 10 euro adulti e 5 i bambini).

La barca turistica Padus (60 posti) partirà dal Lido Po di Casalmaggiore alle 10 e poi farà tappa a Mezzani alle 11 (10 euro adulti, 5 i bimbi).

Per i ciclisti percorso di 28 km con partenza da Sacca di Colorno alle 9.45 e tappa con rinfresco al porto turistico di Mezzani.

Infine per canoe e barche a remi percorso di 15 km con partenza dal Lido Po di Casalmaggiore alle 10 e tappa a Mezzani alle 11.

Per tutti arrivo previsto alle 12.30 a Viadana per il pranzo con intrattenimento musicale dei Nema problema orkestar. Per info persona.ambiente@libero.it.

RAMIOLA

RADUNO DEGLI ALPINI DELLA VALTARO

Domenica a Ramiola raduno degli alpini della Valtaro organizzato dai gruppi di Noceto, Medesano e Ramiola. Il ritrovo è fissato per le 9.15 nella baita a ridosso del Rio Manganello.





SALA BAGANZA

TRAME A CORTE, CONCORSO IN ROCCA

Le opere di oltre 40 artisti della fiber art provenienti da tutto il mondo saranno in mostra sino al 22 settembre in Rocca Sanvitale grazie a Trame a Corte, concorso internazionale alla 15esima edizione che vedrà concorrere diversi tipi di abiti confezionati a mano e sottoposti al giudizio di una giuria composta da storici dell’arte, artisti del tessile e autorità locali.

Per informazioni: Associazione Culturale Arcadia aarcadia@libero.it

SORAGNA

«DANZA...CON NOI» SI BALLA IN PIAZZA

Domenica sera, dalle 21, in piazza Garibaldi a Soragna sarà protagonista il ballo, nel corso dello spettacolo «Danza... con noi», patrocinato dalla sezione soragnese della Pro Loco. Nel corso della serata si esibiranno varie scuole musicali, tra cui Parma Danza e Danza Mania. Ingresso gratuito.



TERENZO

DOMENICA ANTICA SAGRA CONTADINA

Domenica torna l’antica Sagra Contadina di Terenzo, organizzata dall’Associazione Comunità di Terenzo con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Alle 11 Messa nella chiesa parrocchiale, seguirà alle 12 la sfilata dei trattori con benedizione dei mezzi agricoli e animali. Alle 13 «pranzo del paisan» e alle 15 «Orti in torta», gara di torte salate fatte in casa a cura dell’associazione Bontà dell’Appennino. Alle 15.30 esibizioni di tractor pulling, alle 16 antichi giochi contadini, alle 19 pizza in forno a legna e dalle 21 musica con Marco e Greco.

TORRILE

FESTA DEL LAMBRUSCO CON CENTO VINI DA GUSTARE

Panzerotti, torta fritta, torte miste ma anche guancialetti con polenta e tante altre prelibatezze, «100% gluten free» saranno inserite nel già ricchissimo menu della Festa del Lambrusco di Torrile che fino a domenica animerà l’area del centro sportivo di via Allende a Torrile.

Un’attenzione in più per chi, tra i tantissimi partecipanti alla divertente manifestazione enogastronomica, ha intolleranze alimentari o soffre di celiachia e che si affianca alla presenza dell’elenco delle pietanze di piatti vegetariani e vegani.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, sarà allestita una cucina ad hoc per la preparazione di piatti senza glutine che si aggiungeranno al ricchissimo menu tradizionale, preparato in collaborazione con gli chef dell’Hostaria Tre Ville, in modo da permettere davvero a tutti di «donare con gusto», motto della manifestazione fin dalla sua prima edizione.

I numeri da record raggiunti anno dopo anno dalla festa organizzata dall’associazione Amici di Torrile non hanno infatti cambiato la sua finalità di supporto alle associazioni che operano nel territorio della Bassa, destinatarie del ricavato finale della tre giorni torrilese e che anche quest’anno saranno presenti tra i tavoli, nei parcheggi e negli stand per garantire la buona riuscita delle serate.

Oltre al menu e allo stand dell’Osservatorio del Lambrusco, che quest’anno proporrà in degustazione oltre 100 etichette, a richiamare tanti amici da ogni angolo del nord Italia saranno anche i nomi di chi animerà le due piste da ballo:

Domenica il gran finale sarà affidato all’orchestra Paolo Bertoli e alla musica Rock&Blues rigorosamente dal vivo.

L’ingresso all’area della festa è ad offerta.

TRAVERSETOLO

ALLA SAGRA DI SETTEMBRE GIOCHI PER TUTTI E LA MOSTRA DEL LEGO

Entra nel vivo a Trtaversetolo la Sagra di settembre basata sul tema del gioco e del divertimento per tutte le età.

E' iniziato Luna park di piazzale degli Alpini dove alle 22 andrà in scena uno spettacolo di danza.

Domenica per tutto il giorno mercatone nelle vie del centro con il mercato contadino, gli ormai tradizionali «Peccati di gola» e lo stand di Avoprorit.

Grande novità di questa edizione sarà «Giochi in Fiera», dalle 9 alle 19 in piazza Garibaldi, con giochi da tavolo e all’aperto pensati per tutte le età.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Vektor Race e Giovàs night.

Sempre in tema di gioco, torna nella palestra dell’Istituto Mainetti il «Traversetolo Brick Fest»: esposizioni, laboratori e giochi con i mattoncini Lego.

Domenica il Museo Renato Brozzi sarà aperto dalle 15,30 alle 18 con visita guidata gratuita alle 16. La sagra si chiuderà lunedì alle 22.30 con i fuochi d’artificio al Valtermina.

ZIBELLO

PALLAVICINO, APERTA LA MOSTRA STORICA SUL PO

Fine settimana all’insegna della cultura a Zibello. Nel Teatro Pallavicino anche domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è aperta la mostra storico – documentaria «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa dall’Archivio di Stato di Parma in collaborazione con Università di Parma e Comune e col sostegno di Rotary Club Parma, Edilnoleggi Valente e Ipam. Ingresso libero. Nell’ex convento dei Padri Domenicani domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è invece visitabile «Il Cinematografo- Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 3474065078.