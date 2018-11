L'ultimo tartufo, il secondo November Porc e il pieno di fiere: l'agenda della domenica

BARDI

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO «BIORESISTENZE»

Domenica a partire dalle 15.30, nel palazzo Maria Luigia, avrà luogo l’interessante proiezione di «Bioresistenze – testimoni di un impegno». Si tratterà della visione di un documentario cheracconta quell’agricoltura che, quotidianamente, s’impegna per la difesa del suolo e del bene comune.

BERCETO

FESTA IN PIAZZA SAN MODERANNO CON LA PRO LOCO

Cibo, musica e giochi: sembra la ricetta della classica sagra estiva, invece i tre elementi saranno i protagonista della festa di domenica che la Pro Loco ha organizzato in piazza San Moderanno.

UNA GIORNATA DEDICATA AL FRITTO DOMENICA A GHIARE

Domenica Ghiare dedica una giornata al fritto: al Bar Lovers, infatti, a partire dalle 17, la cucina sfornerà torta fritta e delizioso salame fritto, da digerire accompagnato dal vino che scorrerà abbondante nel locale.

BORGOTARO

LABORATORIO ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

Domenica dalle 15 alle 17, nel centro visite della Riserva naturale dei Ghirardi, si terrà il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni “Sassi calamitati”. L’evento gratuito, a cura di Helen Taiocchi, è organizzato dai Parchi del Ducato e dal WWF Parma. Prenotazione obbligatoria al 349-7736093.

BUSSETO

FESTIVAL GUARESCHI TRA INCONTRI, MOSTRE E FILM

A Busseto, in occasione dei 110 anni dalla nascita e 50 dalla scomparsa di Giovannino Guareschi entra nel vivo la prima edizione del Busseto Festival Guareschi, «Don Camillo & Peppone – Cinema, teatro e trattorie», tutta incentrata sul cinema tratto dai testi di Guareschi, con la proiezione dei film della saga di Don Camillo nel piccolo, sontuoso teatro d’opera di Busseto, introdotti da diversi e importanti critici, studiosi, politici e giornalisti accomunati dalla passione per il «Mondo piccolo». Tra questi, il giornalista Alessandro Sallusti, il professore e scrittore Michele Guerra, il giornalista Umberto Brindani, il professore e scrittore Giorgio Vittadini, il giornalista e saggista Michele Brambilla, il politico e presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci, il professore e saggista Roberto Balzani, l’assessore regionale Massimo Mezzetti, il giornalista Filiberto Molossi, il giornalista Egidio Bandini. Fuori dal teatro si possono ammirare le due mostre realizzate dall’Ibc - Emilia Romagna che arricchiscono il corso principale e la piazza di mentre le trattorie della Bassa, già in fermento per il «November Porc» - partner del festival – dedicano un menu che avrebbe messo d’accordo Don Camillo e Peppone. Busseto Festival Guareschi è curato da Ater Associazione Teatrale Emilia Romagna, ed è un progetto del Comune di Busseto, in collaborazione con November Porc, all’interno del programma del Comitato Guareschi 2018 - Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica - e con il patrocinio di Destinazione Turistica Emilia e Regione Emilia Romagna. I film sono stati gentilmente messi a disposizione da Mediaset.

CONCERTO PER L'ASSOCIAZIONE «VERSO IL SERENO»

Domenica alle 17, al Teatro Verdi, su iniziativa di Circolo lirico europeo Falstaff, Comune, associazione «Verso il sereno» e San Paolo Invest di Antonella Lambri è in programma un concerto incentrato sui classici della musica italiana e internazionale, dagli anni Sessanta ad oggi. Protagonista sarà Sonia B. che, insieme al padre Marino, ha deciso ancora una volta di ricordare, a cinque anni dalla scomparsa, la mamma, Angela Balestra, con un concerto i cui fondi saranno tutti destinati all’associazione «Verso il sereno» impegnata da anni al fianco di coloro che lottano per sconfiggere il cancro. In programma due ore di musica revival e non solo, magistralmente musicate da Andrea Coruzzi alla fisarmonica che, insieme ad Agatha Bocedi all’arpa, accompagnerà le canzoni ed eseguirà anche brani da solista. Per info e prenotazioni, tel. 349 3169920.

FESTIVAL CORALE SULLE RIVE DEI FIUMI AL CONVENTO

La chiesa del convento di santa Maria degli Angeli ospiterà domenica alle 17 il Festival corale «Sulle rive dei fiumi». Per l’occasione si esibiranno il Coro giovanile dell’Emilia Romagna diretto da Silvia Biasini, il Chorus Laetus diretto da Luca Pollastri e il coro «Ildebrando Pizzetti» dell’Università di Parma diretto da Ilaria Poldi.

CALESTANO

LA FIERA DEL TARTUFO NERO CELEBRA LA SUA ULTIMA DOMENICA

La fiera nazionale del Tartufo di Fragno con questa domenica giunge al gran finale e lo fa con un programma particolarmente ricco, anche a causa del recupero di alcune iniziative rinviate per maltempo nelle scorse domeniche. Per gli appassionati di mountain bike, sui sentieri della val Baganza si terrà infatti la tartufo bike, con due percorsi possibili, non competitivi, che termineranno entrambi in un grande rinfresco. Alle 9,30 partirà anche l’escursione delle guide ambientali escursionistiche di Terre emerse sul Sentiero degli scalpellini nei boschi del tartufo (info e prenotazioni obbligatorie Gemma 347.5267602). Nel pomeriggio poi vi sarà la gara dei cani da cerca, rinviata settimana scorsa, e verrà definitivamente premiato il raccoglitore che avrà trovato il tartufo più grosso nel periodo della Fiera. Sarà l’ultima domenica utile anche per visitare la mostra «Artestano» in sala Borri, e gran finale anche per la mostra «Prison Briks», organizzata dal gruppo di appassionati di costruzioni in mattoncini «Parma Briks», che premierà la migliore opera in mattoncini portata dai bambini (sarà possibile consegnare le costruzioni fino al primo pomeriggio di domenica). Sempre gli esperti di questo gruppo, nel sagrato della chiesa o nell’oratorio (a seconda del meteo) allestiranno una piccola ludoteca in cui faranno giocare i bambini. La mostra di costruzioni curata dal gruppo e allestita nelle vecchie carceri sotto al municipio, sarà rinnovata con opere provenienti da vari appassionati provenienti da tutta l’Emilia Romagna.Tartufini, ristoranti, la tensostruttura con la cucina gestita dalla Protezione Civile, e vari banchetti di Associazioni del paese offriranno ancora una volta la possibilità a tutti di gustare le specialità più tipiche della fiera.

COLORNO

DOMENICA C'E' IL MERCATO CONTADINO

Antico mercato contadino domenica, dalle 9 alle 13, in piazza Garibaldi a Colorno. Di fronte alla Reggia saranno presenti i produttori a km 0. In esposizione prodotti tipici del territorio e di stagione.

COLORNOPHOTOLIFE SULLA FAMIGLIA IN ITALIA

Tra le fotografie «indagando» il tema della famiglia in Italia. Questo il filo conduttore del ColornoPhotoLife, festival fotografico giunto alla nona edizione che si terrà tra Reggia ed Aranciaia di Colorno fino a domenica. Diverse le mostre allestite, poi visitabili sino al 25 di novembre. Sul sito www.colornophotolife.it tutti i dettagli e gli orari del programma.

DOMENICA SPECIALE VISITA AL DUOMO

Speciale visita al duomo di Santa Margherita di Colorno domenica alle 17.45. Il ritrovo per i partecipanti è sul sagrato.

FONTANELLATO

GARA DI PESCA NEL FOSSATO DELLA ROCCA

Domenica nel fossato della Rocca Sanvitale «gara» di pesca organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione cannisti Al Sojas e rimandata due settimane fa. Chi vuole cimentarsi può effettuare la preiscrizione all’indirizzo email annae20agenzia@gmail.com o alla Cartoleria «Il Segnalibro»: le squadre dovranno essere composte da un adulto e da un bambino e i partecipanti dovranno essere muniti di canne da pesca e due confezioni di mais.

NOCETO

CON LA FIERA AGRICOLA IL CENTRO DIVENTA UNA FATTORIA

Festa di San Martino e fiera agricola domenica a Noceto: nella giornata dedicata al Santo patrono il centro storico si trasformerà in una fattoria con il concorso delle bovine da latte provenienti dal territorio di produzione del Parmigiano Reggiano, 40 capi di alto valore selettivo di razza frisona e bruna, l’esposizione di piccoli animali della corte, pulcini, oche e galline e la mostra degli attrezzi agricoli che si usavano un tempo nelle campagne. Novità di questa edizione la presentazione vitelle e manzette. Dalle 9 del mattino aperto il mercato straordinario e l’agrimercato di Campagna Amica con gli stand dei produttori agricoli della Coldiretti e la degustazione di diverse stagionature del Parmigiano Reggiano. Tra le attività collaterali, sempre molto seguite, i laboratori dell’arte del norcino, della lavorazione del miele e del tartufo, la mostra degli hobby, la pesca di beneficenza della Parrocchia, i dolcetti, le caldarroste e il vin brulè, preparato dai volontari della Prologo, le passeggiate a cavallo per i bambini e l’esposizione dei disegni degli alunni dell’istituto comprensivo. Gli gnocchi di patate, tipici della tradizione della fiera patronale, saranno il piatto protagonista della festa: nel parco del Castello della Musica sono previste degustazioni e dimostrazioni pratiche con le “rezdore” impegnate nella preparazione. Per gli amanti del modellismo d’epoca avrà luogo la tradizionale mostra a cura di Map (Modellismo agricolo parmense). Presente anche uno stand del consorzio di bonifica che si animerà con un atelier dedicato ai bambini per sensibilizzare sui temi della prevenzione del dissesto idrogeologico. La Fiera agricola, che è un evento molto significativo e importante non solo per Noceto ma per tutta la provincia di Parma, per la sua capacità attrattiva nei confronti degli addetti al settore e dei cittadini consumatori, quest'anno dovrebbe contare anche sulla presenza del Ministro alle politiche agricole Gian Marco Centinaio, che visiterà gli stand intorno alle 15. Domani dalle 19 assaggio della festa con l’anticipazione a cura della Coldiretti: balli country e grigliata contadina sotto la Rocca.

PALANZANO

TORNA LA FIERA PER IL PATRONO SAN MARTINO

Weekend intenso dove domenica si festeggia il santo patrono con la tradizionale Fiera di San Martino. Una fiera tradizionale, che ha origini antiche che si perdono nella memoria storica. Un evento atteso da adulti e bambini per visitare le innumerevoli bancarelle dove si può trovare di tutto, dai prodotti tipici locali, a quelli biologici fino all’artigianato. Si potrà inoltre visitare la mostra mercato del bestiame, assistere a dimostrazioni di antichi mestieri dell’associazione Mani e Menti e partecipare ad una degustazione guidata di Parmigiano Reggiano Biologico. A mezzogiorno tutti a pranzo. A scaldare l’atmosfera, invece, ci penseranno le caldarroste e il vin brulè preparati come sempre dai volontari della Pro Loco.

PARMA

IN PIAZZA DUOMO UNA COPERTA DI MILLE COLORI PER LE DONNE

L'idea quella di lanciare un messaggio positivo in tema di prevenzione e di offrire una risposta semplice e creativa al dramma della violenza contro le donne. Anche domenica dalle 8.30 alle 18, piazza Duomo sarà animata dall’evento benefico denominato «Una coperta per piazza Duomo». L’iniziativa è stata già promossa con successo da «Viva Vittoria» in diverse città italiane ed è arrivata a Parma grazie all’associazione onlus «La doppia elica», il sodalizio nato nel 2017 che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura e la diffusione delle mutazioni genetiche «Brca1-Brca2» connesse con l’aumentato rischio di carcinoma mammario e ovarico e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento delle persone portatrici. L’evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Parma, del Ministero della Salute, della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda sanitaria locale di Parma. Domani, alle 8, ci sarà la benedizione della coperta da parte del vescovo Monsignor Enrico Solmi. Per due giorni, come detto, piazza Duomo sarà tutta ricoperta da circa 6.000 quadrati, a maglia e all’uncinetto, delle dimensione 50x50: cuciti insieme, 4x4, con un filo rosso, formeranno piccole e coloratissime coperte che, affiancate le une alle altre, diventeranno un’immensa opera condivisa. I «quadrotti» sono arrivati da tutta Italia e non solo, come ad esempio dagli Emirati Arabi e dalle Gran Canarie e sono numerosi gli sponsor che hanno fatto avere gratuitamente matasse di lana, scaffali, cartoni oltre a offerte in denaro. Le volontarie dell’associazione «La doppia elica» hanno ricevuto in dono anche 1.250 coperte singole e matrimoniali. Ogni coperta sarà poi messa in vendita a un prezzo simbolico ed il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di macchinari diagnostici per la prevenzione e la sorveglianza del rischio di carcinoma mammario e ovarico e implementare la dotazione tecnologica della «Breast Unit Interaziendale di Ausl Parma–Azienda Ospedaliero Universitaria». Per informazioni: info@ladoppiaelica.it.

VIA MONTEBELLO: DOMENICA TORNA LA BOTTEGA SOTTO CASA

«La Bottega sotto Casa» torna in via Montebello. Dopo l’annullamento dello scorso 28 ottobre causa maltempo, torna domenica il mercato organizzato dal Consorzio «La Qualità dei Mercati», promosso da Ascom Parma. La manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 20 in via Montebello nel tratto compreso tra via Traversetolo e via Sant’Eurosia coinvolgendo oltre 40 operatori.

VIGATTO: FOLIAGE DA AMMIRARE NEL PARCO DI VILLA MELI LUPI

L’intensa stagione di eventi culturali a Villa Meli Lupi si concluderà con “Foliage”, domenica, l’evento naturale che trasforma il parco romantico di Villa Meli Lupi, quando possiamo ammirare il fogliame degli alberi che in autunno si trasforma in un caleidoscopio di calde sfumature. L'appuntamento è alle 15 . La biglietteria apre mezzora prima.

SPIRITO SANTO: CONCERTO DEI MANDOLINISTI DI PARMA

Domenica alle 15.30, nel salone parrocchiale della chiesa dello Spirito Santo, concerto de «I mandolinisti di Parma» diretti dal maestro Maria Cleofe Miotti. L’evento è promosso offerto dall’Avis Montebello-Cittadella in occasione dei festeggiamenti del 40° anniversario della fondazione.

TEATRO CONFORTI: DOMENICA DOPPIO SHOW «DREAMS»

Domenica alle 15.30 e alle 17, il teatro Conforti ospiterà lo show «Dreams» con gli attori Lorenza Boldura e Andrea Fedi. Ingresso riservato ai soci.

INTESA SAN MARTINO: SI INAUGURA LA BIBLIOTECA ROBERTA VENTURINI

Domenica alle 9, il circolo «Intesa San Martino» inaugura la biblioteca sociale «Roberta Venturini».

SAN LUDOVICO: ALLA GALLERIA LA MOSTRA D'ARTI «CERCO L'UOMO»

Alla Galleria San Ludovico si inaugura la mostra d’arti «Cerco l’Uomo. Il liceo artistico Paolo Toschi scopre Vincenzo Gardoni e il Visionismo». La mostra sarà visitabile - il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 - fino al 25 novembre.

PUBBLICA ASSISTENZA: SI FESTEGGIANO I CINQUANT'ANNI DEL GRUPPO AVIS

Era l’8 novembre 1968 quando otto amici volenterosi si trovarono nella vecchia sede della Pubblica Assistenza in borgo Santa Caterina con un obiettivo preciso: porre le fondamenta di quello che sarebbe poi diventato il gruppo Avis della Pubblica Assistenza. Domenica lo storico sodalizio cittadino, guidato attualmente da Mario Ziliani, festeggerà il 50esimo anniversario della fondazione con una giornata all’insegna della fratellanza e della solidarietà.

ORATORIO FERRARI: CASTAGNATA CON ANIMAZIONE, RIFFA E GIOCHI

Domenica alle 15, all’oratorio del «Cardinal Ferrari» in stradello Sanseverino (zona di via Paradigna) prenderà il via la castagnata promossa dalla nuova parrocchia del Beato Andrea Carlo Ferrari e dall’Avis Cortile San Martino. A partire dalle 15.30 animazione per bambini e ragazzi, riffa e giochi a cura della Parrocchia e, a seguire, merenda per tutti.

WOPA: FIERA-MERCATINO DELL'ELETTRONICA CON 50 ESPOSITORI

La possibilità di trascorrere un weekend alternativo ed entrare in un piccolo angolo di divertimento alla riscoperta del vintage, dell’elettronica, dei fumetti e non solo. Domenica dalle 9 alle 19, il WoPa Temporary di via Palermo 6 ospiterà la Fiera-mercatino dell’elettronica di Parma, con oltre 50 espositori del settore provenienti da tutta Italia.

WILLIAM TEDESCHI SI ESIBISCE A PARMA LIRICA

William Tedeschi torna ad esibirsi con il suo abituale repertorio: domenica sul palco di «Parma Lirica», in via Gorizia, proporrà «Il magico suono dell’armonica» con un emozionante «viaggio» nella musica anni ‘60. Ingresso ad offerta.

CAMMINATA DI SAN MARTINO IN VIA BENEDETTA

Domenica gli appassionati di podismo potranno misurarsi con la Camminata di San Martino, giunta quest’anno alla 38esima edizione e promossa dal gruppo podistico Avis Cristo Colombo. I percorsi sono lunghi 5, 11 e 21 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 8 di domani, al circolo Avis Cristo Colombo di via Benedetta 49: la camminata partirà dalle 8.30 alle 9 per tutti e tre i percorsi mentre lo start della competitiva ci sarà alle 9. Per informazioni: contattare Licinio Orlandini (338/4290655 oppure 0521-782846).

POLESINE

NOVEMBER PORC: UN "PIENO" DI PRELIBATEZZE LONTANI DALLA... PIENA DEL PO

Dopo il successo del primo appuntamento della scorsa settimana, a Sissa, prosegue a gonfie vele la 17esima edizione di «November Porc... speriamo ci sia la nebbia», la spettacolare kermesse organizzata dalla Strada del culatello di Zibello dop, con il sostegno dei Comuni interessati, della Provincia, di Apt servizi e della Regione. L’appuntamento, questa volta, è a Polesine, in una location completamente nuova. Infatti, a causa delle incertezze e dei rischi dati dall’annunciata e nuova piena del Po, la manifestazione non si terrà sulle rive del fiume (come era accaduto in tutte le edizioni precedenti) ma «traslocherà» nel centro del paese. Ancora una volta il programma è coinvolgente e alla piena del fiume (che potrà essere osservata e immortalata mantenendosi a debita distanza, e in sicurezza) risponderà un’altra «piena»: quella delle squisitezze che tutti potranno gustare e che avrà il suo momento di massimo piacere con la distribuzione gratuita del «pretone», domenica intorno alle 15.

Domenica, alle 9, riaprirà il mercato di prodotti alimentari dove si potranno acquistare tutti i migliori prodotti della Bassa ed anche tante altre straordinarie delizie provenienti da tutto il territorio nazionale, poi in centro a Polesine c’è anche il mercato artigianale e di generi non alimentari. Dalle 12 si potrà pranzare e alle 15.30 si toglierà dall’enorme pentolone il gigantesco prete preparato con cura e dedizione da una squadra di sapienti ed esperti norcini. Per tutta la giornata sarà garantita l’animazione per grandi e per piccini, di artisti di strada e musici. Nei ristoranti aderenti alla Strada del culatello, per tutto il mese, c’è «A Tavola con November Porc», con menù a prezzi concordati. Quest’anno, per ricordare il «papà» di Peppone e don Camillo, verranno proposti piatti ispirati a Guareschi. La kermesse è accompagnata da pacchetti turistici di uno o due giorni, proposti dai tour operator associati: Parma Incoming e Food Valley Travel. Inoltre è possibile effettuare visite guidate per gruppi fino a 15 persone (in lingua italiana o inglese) in aziende associate. Prenotare con alcuni giorni di anticipo. Per info: Strada del Culatello 0524 939081 – www.novemberporc.com; segreteria@novemberporc.it - App: novemberporctour.

SORBOLO

MOSTRA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Mostra sulla Prima Guerra Mondiale dal titolo «Dalla prima linea alle retrovie e dalle retrovie al salotto di casa» nella sala Adorni del Centro civico di via Gruppini 4. In esposizione, a cura degli alpini di Sorbolo ed in particolare di Paolo Ugolotti, le «distrazioni artistiche» dei soldati nei momenti di riposo dalla guerra con la realizzazione di oggetti patriottici e religiosi. Apertura al pubblico domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 22.

TARSOGNO

«WINTER TRAIL» CON PERCORSI PER TUTTI I GUSTI

Domenica il 2° Winter Trail Tarsogno, manifestazione che regalerà un weekend speciale a tutti gli appassionati. Tre i percorsi: il Trail di 17 chilometri con dislivello di 1000 metri poi il Trail Panoramico 12 km con 600 metri di dislivello ed infine la camminata non competitiva accessibile a tutti di 6 o 12 chilometri e circa 200 metri di dislivello.

TORRILE

FESTA D'AUTUNNO DOMENICA FINO A TARDA SERA

Gli Amici di Torrile tornano in campo, dopo il successo della Festa del Lambrusco dello scorso settembre, per regalare un altro giorno di festa e solidarietà a tutta la comunità. L’appuntamento è per domenica con la «Festa d’Autunno» che, dalle 15 e fino a tarda sera, animerà il paese con giochi, sport, golosità e laboratori creativi. Ad ospitare l’iniziativa sarà come sempre il circolo «Il portico» dove verranno allestite le bancarelle del mercatino artigianale e i gazebo per la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè ma anche zeppole, castagnaccio, sugo d’uva e chi più ne ha più ne metta. Tante le occasioni d’intrattenimento in programma anche per i più piccoli.

TRAVERSETOLO

LA FIERA DEDICATA A SAN MARTINO

La fiera più importante dell’anno è alle porte: Traversetolo festeggia il santo patrono, San Martino, con un programma ricco di proposte: dal mercatone, al Luna park, dall’Apericena “Gemelli & Friends” con i paesi gemellati, ai molteplici eventi culturali, stand enogastronomici e spazi dedicati al volontariato. Domenica il mercatone animerà le strade del centro per tutto il giorno. La solidarietà è protagonista: oltre alla distribuzione del Pane di San Martino ad anziani e ammalati, alle 11, si terrà la cerimonia di consegna dell’autovettura acquistata per la Polizia locale del paese terremotato di Montegallo (Ascoli Piceno), acquistata grazie alle donazioni dei cittadini di Traversetolo e Fontevivo e dell’Assistenza pubblica «Croce azzurra» di Traversetolo. Lo stand dell’Assistenza pubblica sarà in piazza del Municipio con quello dei Giovani diabetici e quelli dei prodotti tipici provenzali e friulani. Sempre in tema di gusto: l’Avis offrirà torta fritta in piazzale Marzabotto e salumi in piazza Fanfulla, mentre gli stand di «Peccati di gola» saranno sparsi per le vie del centro. Non mancano gli eventi culturali in Biblioteca e nel Museo Brozzi: incontri con gli autori, letture animate e laboratori ludico-didattici per bambini animeranno le giornate di sabato e domenica (maggiori informazioni sul sito del Comune).