Teatro, iniziative nei castelli, il Premio Sant'Ilario: l'agenda della domenica

ALBARETO

TREKKING CON LE GUIDE AMBIENTALI

In programma domenica tre escursioni gratuite con partenza da Albareto e pranzo finale in compagnia delle guide ambientali Valtaro e Valceno.

Ritrovo alle 9.15 al «Palafungo» di Albareto. Alle 9.30 si darà il via alle tre escursioni, con la possibilità di scelta tra la Comunalia di Boschetto, le «architetture della natura (Borgo Casale)» e «borghi e antichi mulini».

Al termine del trekking, alle 13.30, pranzo nell'agriturismo «La Peschiera» a Boschetto di Albareto con pesce di fiume allevato a metro zero. Durante il pranzo saranno proiettate immagini delle escursioni di questi anni e saranno illustrate le proposte preparate dalle guide ambientali ed escursionistiche per l'anno appena iniziato. Pranzo a 25 euro a persona. Per prenotare, inviare mail ad antonio.mortali@trekkingtaroceno.it oppure, tramite whatsapp, al numero: 339-7843072, specificando a quale delle tre escursioni si vuole partecipare.

BARDI

VALNOVEGLIA: IL LIBRO SCRITTO DA DON BRIGATI

Domenica alle 11 dopo la Messa, nella chiesa di San Michele a Monastero di Gravago sarà presentato il libro di Don Luigi Brigati, «Mezzo secolo in Val Noveglia - Tra storia e cronaca».

FESTA PER SANT'ANTONIO CON BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Un weekend interamente dedicato alle famiglie ed al loro amore per gli animali, ormai divenuti parte integrante ed irrinunciabile del nucleo familiare. Le parrocchie di Santa Giustina e di Pione si preparano, infatti, a due giornate di celebrazioni e festeggiamenti in occasione della sentitissima festa di Sant’Antonio Abate.

Secondo la tradizione e antiche leggende, durante la notte di Sant’Antonio Abate, agli animali è data la facoltà di parlare.

Sant’Antonio Abate, egiziano di nascita e morto nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 357, è considerato il Santo protettore degli animali domestici, che di solito viene raffigurato con accanto un maialino che reca al collo una campanella. Questa particolare festa, oltre a ricordare gli animali e la vita del Santo, scandisce anche il tempo tra le semine e i raccolti in agricoltura.

Le celebrazioni avranno proseguono domenica alle 11,15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Pione. Officerà il parroco don Mario Cappelletti.

FELEGARA

DOMENICA FIDENZA VILLAGE: LA FIABA DI SANT'ILARIO

Domenica nello Spazio Bimbi del Fidenza Village racconto animato della leggenda di Sant'Ilario alle 14.30, 16.30 e 18.30. Alle 15 ve alle 17 proseguono i laboratori creativi gratuiti per i bimbi dai 4 agli 11 anni che con l’aiuto degli operatori di Ottotipi potranno costruire «L’acrobata del cuore». Per il laboratorio è necessaria la prenotazione allo 0524/335556.

«EL BECHIN» IN SCENA DOMENICA AL TEATRO TANZI

Teatro di figura, marionette e burattini nello spettacolo «El Bechin», l’anteprima dedicata ai bambini che inaugura i festeggiamenti di Sant’Agnese la patrona di Felegara. Al teatro Adolfo Tanzi domenica alle 17 sarà in scena Dario Marodin con un horror puppet show che ha per protagonista uno strano becchino che scarrozza i defunti di città in città e ravviva le strade suscitando orrore nella gente. Ma i suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentano d’incutere paura.

FELINO

FIERA DEI SALDI: SHOPPING IN PIAZZA MIODINI

Torna a Felino la «Fiera dei saldi» un mercato all’insegna dello shopping di qualità e dei super sconti. Domenica per tutto il giorno, bancarelle con il consorzio «La Qualità dei Mercati» promosso da Ascom Parma ed il mercato di qualità «Terre dei Gonzaga».Tanti gli stand in piazza Miodini con le migliori proposte di abbigliamento donna, uomo e bambino, intimo, casalinghi e molto altro ancora. Un’occasione per scoprire le novità dell’offerta mercatale e trascorrere una domenica all’insegna di acquisti super vantaggiosi.

FONTANELLATO

TRE GIORNI DI MOSTRE E VISITE GUIDATE

Tempo di arte e di visite guidate nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Dalle 10,30 alle 19 (con l’ultimo ingresso previsto per le 18), al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato si potrà visitare la mostra «Pagine da collezione», organizzata in collaborazione con la Fondazione Cariparma. Da Delacroix ad Andy Warhol passando per Manet, Matisse, Picasso, Klimt, Kandinskij e, ancora, Depero, De Chirico, Campigli, Mattioli e Fontana: non si tratta di quadri ma di una collezione di migliaia di pagine meravigliosamente concepite, disegnate e colorate dagli artisti più famosi dell’Otto e del Novecento, i cosiddetti «Libri d’artista». La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.

Nei Castelli del Ducato aperti al pubblico sono tanti i tesori d’arte da scoprire per organizzare una visita guidata: l’Affresco del Parmigianino in Rocca Sanvitale a Fontanellato, le sale affrescate nella Rocca Meli Lupi di Soragna, il Museo della Civiltà Valligiana nella fortezza di Bardi, l’Osservatorio Astronomico con la rosa dei venti alla Reggia di Colorno, la grande Sala delle Gesta Rossiane alla Rocca dei Rossi di San Secondo, le sculture di Jucci Ugolotti alla Rocca di Sala Baganza e la Camera d’Oro al castello di Torrechiara. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

SI CONCLUDE LA MOSTRA DEI PRESEPI

Chiuderà domenica, con il concerto del gruppo corale San Giovanni Battista alle 16,30, l'esposizione di presepi che ha richiamato centinaia di persone al complesso di San Benedetto a Priorato. Ad affascinare adulti e bambini sono state, come sempre, le bellissime scene della natività create dai presepisti dell’associazione Amici di Priorato che hanno immaginato la nascita di Gesù in una stalla a pochi passi dal Voltone di Fontanellato, a Parma, in medioriente, ambientando la scena nel passato e nel presente.

Alla tradizionale mostra di presepi, inoltre, sono state affiancate le sculture in legno e pietra ispirate a San Francesco e al cantico delle Creature del nocetano Maurizio Catellani e del parmigiano Ziveri. La famiglia Fava di Fontanellato ha concesso in prestito all’associazione la sua collezione di «Santini» a tema natalizio. La mostra è visitabile gratuitamente domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

GRAMIGNAZZO

LA CAMPESTRE NEL PARCO LA FORNACE

Domenica alle 9 la corsa campestre «Gramignazzo cross country» al parco La Fornace di Gramignazzo.

MARZOLARA

CAMMINATA CON LE GUIDE DI TERRE EMERSE

Domenica iniziano le camminate «Scarponi, cappelletti e vin brulè», proposte dalle guide di Terre Emerse che accostano una escursione mattutina al pranzo facoltativo con i cappelletti in uno dei ristoranti della zona di Calestano. Domenica, con ritrovo a Marzolara alle 10, si camminerà verso la Torre di Marzolara e da qui verso le coste tra Marzolara e le pendici del Monte Sporno. Info e prenotazioni 328-8116651.

MEDESANO

POMERIGGIO DANZANTE AL TRE TORRI

Si balla il liscio domenica alle 15.30 al Circolo Tre Torri di Medesano con La Band Italiana.

MONTICELLI TERME

AL SALOTTO DEL LALLO BALLI LATINI E LISCIO

Appuntamenti nel segno del ballo al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 a Monticelli. Domenica sera lo spazio mussicale le danze saranno dedicate al ballo liscio. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

NOCETO

IN MOSTRA NELLA SALA MILLI LE FOTO DEI CASTELLI

Parmafotografica insieme al gruppo Fotoamatori di Tresana e con il patrocinio del Comune di Noceto presenta la mostra «Castelli e Borghi», nella sala Milli della Rocca di Noceto. La mostra sarà aperta domenica dalle 9,30 alle 19 e nei due weekend successivi. Al progetto partecipano i fotografi dei due sodalizi mentre le immagini raccontano i castelli di Tresana (Massa Carrara) e del parmense.

PARMA

LA FESTA DI SANT'ILARIO

Non solo la cerimonia al Paganini: Parma celebra il giorno del patrono con diverse iniziative (clicca qui)

APPUNTAMENTI SI CONCLUDE «NATALE IN PIAZZA»

Ultimi appuntamenti con «Natale a Parma», il ricco programma degli eventi in città nel periodo delle festività natalizie, realizzato dall’assessorato alla cultura del Comune. Per vedere in dettaglio l’elenco di concerti e spettacoli, consultare il sito internet www.comune.parma.it, nella sezione cultura.

ANTICA FARMACIA+ ABESENTIA DI SITRI: RASSEGNA FOTOGRAFICA

L’attività espositiva di «Antica Farmacia+», in vicolo San Tiburzio, 5, apre il 2019 con la mostra «Abesentia di Sitri», appuntamento conclusivo della rassegna fotografica «Corpi Estranei», curata da Erresullaluna e Chuli Paquin. La selezione musicale, rigorosamente su vinile, sarà affidata ad Andrea Canali, in grado di giocare con la musica spaziando da avanguardie senza tempo a tradizioni consolidate, con la capacità di azzardare propria della sua giovane età. Informazioni: www.anticafarmaciaparma.com.

PEZZANI FANTATEATRO METTE IN SCENA IL MAGO DI OZ

Per il primo appuntamento della Stagione Ragazzi dell’anno nuovo, domenica al Nuovo Teatro Pezzani, la Compagnia Fantateatro porta in scena «Il mago di Oz» con un singolare connubio tra cartoni animati proiettati su maxischermo e attori in carne e ossa. Nella versione di Fantateatro si affronta con delicatezza e poesia il tema dell’amicizia. Attraverso l’aiuto reciproco, infatti, i quattro protagonisti arriveranno ad avere una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e a sviluppare la fiducia in se stessi.

"Il mago di Oz" sarà in scena domenica pomeriggio alle 16,30. Acquistabili i singoli biglietti (8 euro sia adulto che bambino), oltre che c/o la biglietteria del teatro, online sul sito shop.bigliettoveloce.it. La biglietteria (b.go San Domenico 7 – tel 0521 200241) è aperta domenica un'ora prima dello spettacolo. Per approfondire le trame degli spettacoli e ulteriori informazioni si può consultare il sito www.nuovoteatropezzani.it.

CHAOS ART IN MOSTRA LE OPERE DI MANGANELLI

Alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 continua la mostra di Paolo Manganelli «Mappa dei voli», con opere ispirate alla poesia di Pier Luigi Bacchini. L'attrice Sandra Soncini interpreterà alcune liriche di Bacchini. A seguire degustazione proposta dallo chef Andrea Nizzi del Ristorante 12 Monaci in collaborazione con Delta del Vino. La mostra resterà aperta fino al 24 gennaio.

PARMA RETAIL DAVID ORFEI E IL SUO CIRCO DI NATALE

Ultimo giorno con il Circo di Natale di David Orfei, in prossimità del centro commerciale Parma Retail in via Burla. Domenica alle 15.30 e alle 18. Divertimento assicurato grazie ad artisti del calibro di Willi Colobaioni, giocoliere da 54 record e il duo Ferrandino, acrobati che hanno lavorato nei più prestigiosi circhi e teatri di tutto il mondo attraversando i cinque continenti. Il pubblico potrà ammirare anche i clown equilibristi, gli eleganti cavalli bianchi e la grande fattoria con mucche, maiali, capre, galline, oche e conigli. Promozioni scaricabili dal sito ufficiale del circo www.orfei.it.

PIAZZALE VOLTA AL CONFORTI SPETTACOLO SU PINOCCHIO

Si chiama «Pinocchio…Il giorno dopo! (in 3d)» lo spettacolo che andrà in scena domenica alle 16.30, al teatro Conforti in piazzale Volta 1/a. Lo spettacolo è promosso dall’associazione culturale «Sognambuli Parma» ed è stato scritto da Mago Gigo e Rico Montanini. Sul palco si esibiranno: Stefano Marra, Caterina Montagna, Rico Montanini, Danilo Barozzi e Lara Alba. Il tecnico audio-luci e la voce fuoricampo sarà Francesco Facioni. Prenotazione consigliata. Informazioni: sognambuli@gmail.com oppure 340/1294061.

EUROPA TEATRI WORKSHOP SU CORPO E MOVIMENTO

Anche domenica gli accoglienti locali di Europa Teatri, in via Oradour 14, ospiteranno il primo di quattro appuntamenti che termineranno in aprile. «Del corpo e del movimento» è il titolo del workshop intensivo, che sarà curato dall’attrice e danzatrice Sandra Soncini, incentrato sulla consapevolezza della fisicità scenica. Durante gli incontri si indagheranno le potenzialità e la sensibilità del movimento attraverso tecniche e principi base della danza contemporanea e attraverso la costruzione di sequenze di movimento e partiture fisiche. Per informazioni, contattare lo 0521/243377 oppure consultare il sito internet www.europateatri.it.

FIABA A TEATRO EUROPA «IL FOLLETTO MANGIASOGNI»

Domenica alle 16.30, al Teatro Europa, in via Oradour 14, la compagnia «Fratelli di Taglia» porterà in scena «Il Folletto Mangiasogni» di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli con in scena Giovanni Ferma, nell’ambito della rassegna domenicale rivolta ai ragazzi e realizzata da Europa Teatri con il sostegno del Comune nell’ambito del Sistema Teatrale convenzionato con la Regione. I costumi e gli oggetti di scena sono curati da Marina e Patrizia Signorin mentre la regia è di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli. In scena una fiaba moderna, piena di humour e allegria, che tratta uno dei problemi più sentiti dei bambini, affrontandolo con leggerezza e invitando i bambini a risolverlo con fantasia.

Lo spettacolo è rivolto ai bambini a partire dai 3 anni in su. Informazioni: www.europateatri.it.

VISITE GUIDATE PER AMMIRARE I BURATTINI E LA PINACOTECA STUARD

Weekend con la possibilità di riscoprire il patrimonio dei Musei civici e degli spazi espositivi del Comune grazie ad iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e bambini, realizzati da personale specializzato dei musei e promossi dall’assessorato alla Cultura. Domenica alle 11 nuova visita al Castello dei Burattini e alle 16.30 «Bargnocla cabaret», spettacolo della compagnia «I burattini dei Ferrari». Alle 16.30 alla Pinacoteca Stuard si potrà visitare la Collezione. Anche domenica, dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra «Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania». Questi gli orari di apertura dei musei civici nel fine settimana: Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30; Museo dell’Opera e Casa del Suono sabato e domenica dalle 10 alle 18; Casa Natale «Arturo Toscanini» sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 18.

SCHIA

SANT'ILARIO A SCHIA PER SCIARE E A LAGDEI PER LE ESCURSIONI

Sant’Ilario sugli sci a Schia, dove l’innevamento artificiale riuscirà a garantire l’apertura della pista Campo Scuola. I proprietari della stazione sono riusciti nell’impresa di tenere aperti gli impianti anche questo fine settimana nonostante le precipitazioni nevose si facciano attendere: questo grazie alla neve sparata artificialmente dall’impianto che serve il Campo Scuola e al minuzioso lavoro della squadra che si occupa di distribuire la neve artificiale e di battere la pista. Il risultato è un manto bianco in ottime condizioni, grazie anche allo stop infrasettimanale di due giorni che ha fermato gli impianti martedì e mercoledì deciso dai proprietari della stazione per sistemare la pista dopo le numerose presenze registrate durante le vacanze di Natale e di fine anno. Lo ski-lift è tornato in funzione e lo rimarrà dalle 9 alle 16,50 anche domenica.

La facile pista azzurra che è stata palestra di moltissimi sciatori parmigiani - e ottima per scaldare i muscoli in attesa dell’avvio della stagione invernale - sarà solcata, come sempre, anche dai maestri della Scuola Italiana di Sci Schia Monte Caio, che offriranno lezioni singole (ma anche collettive) in base all’età e alle capacità tecniche dello sciatore. Per informazioni dell’ultimi minuto sull’apertura degli impianti chiamare la linea Info Neve allo 0521868555 oppure visitare il sito www.schiamontecaio.it la sera, dopo le 19, per aggiornamenti sulla giornata successiva. Niente neve, ma divertimento assicurato, anche a Lagdei, la guida ambientale escursionistica Gemma Bonardi di Terre Emerse accompagnerà gli escursionisti in due belle camminate alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’Alta Val Parma. Domenica si partirà alla 10 per una panoramica escursione alla scoperta del famoso Lago Santo e delle fiabesche torbiere che si incontrano salendo verso il crinale.

Prenotazione necessaria, per entrambe le escursioni al 3475267602 oppure gemma@liberispazi.it.

SORAGNA

DOMENICA HOCKEY INLINE PER UNDER 16

Domenica, alle 10 nel palapattinaggio «Giuseppe Avanzini» di Soragna quarta giornata del campionato regionale Under 16 di hockey inline. In campo i Gufi Parma, Scomed Bomporto, Invicta Modena, Ferrara Hockey e Pattinatori Sambenedettesi.

FESTA NEL SANTUARIO «FAMIGLIA DI NAZARETH»

Domenica a Soragna 80° anniversario dell’elevazione della chiesa a santuario diocesano dedicato alla Famiglia di Nazareth. Alle 11, la messa solenne sarà celebrata dal vescovo di Fidenza, Ovidio Vezzoli: nell’occasione la comunità locale festeggerà gli anniversari di matrimonio Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio.

TRECASALI

ALL'ARCI STELLA SI BALLA CON ROBERTA

Serata danzante con l’orchestra Roberta Cappelletti domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana a Trecasali. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.

GRAMIGNAZZO, IN CANONICA SI GIOCA A BRISCOLA

Torneo di briscola a Gramignazzo di Sissa Trecasali in occasione della tradizionale Fiera di Sant’Antonio. Domenica, alle 15, sfida aperta per il 17° campionato provinciale femminile di briscola a coppie. Il torneo si svolge nella canonica di Gramignazzo.

VIGOLENO

NEL BORGO IL PRESEPE MECCANIZZATO

Nel borgo di Vigoleno è aperto al pubblico il presepio meccanico elettronico, che resterà in funzione sino all’ultimo fine settimana di gennaio. E’ visitabile il sabato e festivi dalle 9 alle 18. Nei feriali tel. 0523895146.

ZIBELLO

ENZO LATRONICO A «UN LIBRO CON TÈ ALLE CINQUE»

Dopo la pausa natalizia riprende a Zibello la rassegna letteraria «Un libro con tè alle cinque» ideata e promossa dalla scrittrice locale Rosalba Scaglioni, col patrocinio del Comune. Domenica alle 17, alla locanda «Leon d’oro» di piazza Garibaldi sarà protagonista Enzo Latronico con «Gli attori mangiano per finta» Ingresso libero.

NATIVITA' IN MOSTRA NELL'UFFICIO TURISTICO

Dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi, a Zibello, possibilità di visitare la piccola mostra dedicata ai «Presepi del mondo», con natività provenenti da numerosi Paesi, oltre a presepi tradizionali. Inoltre, nel convento domenicano, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci» (info al 3474065078).