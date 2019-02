Non solo neve: una domenica tra cappelletti, castelli e lindy hop L'agenda

BEDONIA

UNA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER GLI SPOSI

Domenica al seminario Vescovile è stata organizzata una giornata di spiritualità per coppie di sposi guidata da monsignor Lino Ferrari e da don Attilio Defendenti. Informazioni e iscrizioni presso la segreteria del Seminario Tel. 0525-824420.

BORGOTARO

AL TEATRO FARNESE LA DANZA DI TUTTOATTACCATO

Domenica alle 17, la Compagnia «Tuttoattaccato», proporrà, al teatro Farnese, lo spettacolo «Terra», primo momento della rassegna «Spazio Fantasia». La regia sarà di Luz Delia Conforti. Assistente alla regia, Carolina Mihailov. Parteciperanno i danzatori Giordano Mariani (docente e direttore artistico dell’evento), Corrado Valenti e Filippo Giamporcaro. Testi e voce di scena, sono di Maria Vincenza Agostini. Ma le vere protagoniste saranno 18 piccole danzatrici, che danzeranno insieme, unite da uno straordinario legame di amicizia, costruito nel tempo e unite, soprattutto, dalla passione per la danza.

DALLE MONTAGNE AL SOLE DELLA RIVIERA LIGURE

Dalle montagne al mare limpido. Domenica le guide ambientali escursionistiche «Valtaro e Valceno» proporranno una splendida camminata lungo l’Alta Via delle Cinque Terre, tra i paesini di Riomaggiore e Portovenere. Partenza alle 8.46 dalla stazione di Borgotaro con treno (da Parma alle 7.50) e arrivo a Riomaggiore alle ore 9.50. Ritorno in treno alle 18.09 da La Spezia (arrivo a Borgotaro alle 19.13). L’escursione sarà di circa 5 ore per una distanza di 12 Km. Info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.



BUSSETO

VISITE GUIDATE ALLA BIBLIOTECA DI CARIPARMA

Domenica alle 10 e alle 11.15, visite guidate alla biblioteca della Fondazione Cariparma e al palazzo del Monte di Pietà di Busseto. Le visite sono aperte ad un massimo di 25 persone per gruppo. Ingresso gratuito. Info allo 0524 92224.

CALESTANO

TUTTI A TAVOLA CON "TANTO DI CAPPELLETTO"

Il fine settimana che è alle porte, in Val Baganza sarà il secondo della rassegna «Tanto di Cappelletto». Anche quest’anno infatti, tutto il mese di febbraio a Calestano sarà dedicato al piatto più tipico della tradizione invernale parmigiana, il Cappelletto appunto. In tutti i ristoranti nel territorio, le domeniche a mezzogiorno ma non solo, si potrà prenotare ed essere sicuri di trovare a menù un fumante pianto di galleggianti da gustare e magari anche «bissare» come secondo la tradizione, ovvero allungando il brodo con un mezzo bicchiere di vino rosso, proprio come facevano i nostri nonni.

Oltre ai cappelletti però, come sempre, tutti i ristoranti proporranno i loro altri piatti tipici e tradizionali. Per chi vuole trascorrere una giornata vicino a casa, ma al di fuori della routine quotidiana, il consiglio è quello di affiancare al pranzo una passeggiata rilassante nei boschi della valle, magari verso gli spettacolari «Salti del diavolo» di Chiastre, una camminata panoramica dal passo di Fragno, o una passeggiata nel bel centro storico di Calestano.

CASTELLI DEL DUCATO: VISITE GUIDATE E SPLENDIDI TESORI D'ARTE DA SCOPRIRE

Domenica nel circuito del Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta tra i tanti i tesori d’arte da scoprire per organizzare una visita guidata e abbinare, nel contempo, un tuffo tra le prelibatezze nell’enogastronomia locale: l’affresco del Parmigianino in Rocca Sanvitale a Fontanellato, le sale affrescate nella Rocca Meli Lupi di Soragna, le sculture di Jucci Ugolotti alla Rocca di Sala Baganza, la Camera d’oro al Castello di Torrechiara e l’Osservatorio astronomico con la rosa dei venti alla Reggia di Colorno. Si potranno visitare, invece, su prenotazione obbligatoria per gruppi: la fortezza di Bardi, la grande Sala delle Gesta Rossiane alla Rocca dei Rossi di San Secondo ed il Castello di Contignaco. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

FIDENZA

NEL WEEKEND SI RESPIRERÀ ARIA D'EUROPA

Si respirerà aria d’Europa in questo weekend al Fidenza Village, scoprendo gli 11 villaggi della collezione The Bicester Village che riunisce le destinazioni di Value Retail nel Vecchio Continente e in Cina. Domani omaggio all’Inghilterra con la Compagnia di danze Gens D’Ys. Domenica protagonista la Germania con “Genau Bretzel!” food market dove sarà possibile gustare bretzel e rösti con una selezione di birre bavaresi.

FONTANELLATO

LABORATORIO CON I GIOCHI DEI NOSTRI NONNI

Con cosa giocavano i nonni e i bisnonni? Lo si scoprirà domenica dalle 15,30 all’oratorio di Fontanellato e un laboratorio creativo permetterà di costruire da soli piccoli giochi con cui divertirsi con gli amici.

LAGDEI

UN FINE SETTIMANA DA VIVERE CON LE CIASPOLE

Fine settimana con le ciaspole ai piedi in alta Val Parma. A Lagdei sono in programma due ciaspolate alla scoperta del magico mondo della montagna invernale. Domenica, alle 10, tutti di nuovo in pista per «Con le ciaspole da rifugio a rifugio», una panoramica escursione che accompagnerà i partecipanti dal Rifugio Lagdei al Rifugio Mariotti del Lago Santo e oltre. Per info e prenotazioni (obbligatorie per entrambe le escursioni) 347 5267602 oppure gemma@liberispazi.it.

MEDESANO

MUSICA DAL VIVO DOMENICA AL TRE TORRI

Musica dal vivo con l’Orchestra Silvano e Mauro domenica dalle 15.30 al Circolo sociale Tre Torri. Tutti in pista con il liscio tradizionale e i balli di gruppo.

MONTICELLI TERME

LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

DAl «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 domenica sera a partire dalle 21.30, spazio al ballo liscio.

PARMA

GIORNATA DELLA MEMORIA: IN VIAGGIO TRA LE "PIETRE D'INCIAMPO"

Domenica l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea (Isrec) di Parma condurrà un suggestivo percorso attraverso alcune pietre d’inciampo della nostra città, con partenza da piazza Garibaldi alle 15.30. Le «Pietre d’inciampo» sono piccoli sanpietrini in ottone sistemati in modo da sporgere dall’asfalto, che segnalano i luoghi dove abitavano o lavoravano le vittime della persecuzione fascista e nazista. In città, dal 2017 sino ad oggi ne sono state posate trenta: le ultime quattro - create dagli allievi del liceo d’arte «Toschi» e che verranno successivamente sostituite da quelle originali realizzate dall’artista Gunter Demnig - sono state inaugurate mercoledì. Prosegue, dunque, per il terzo anno consecutivo il progetto delle «Pietre d’Inciampo», creato dall’artista Gunter Demnig, a cura del Comune in collaborazione con Isrec Parma, con la Comunità Ebraica di Parma e con Anpi, Aned, Anppia, Alpi e Anpc. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il portale www.pietredinciampoparma.it, curato dall’Isrec, e da domenica, inoltre, allo Iat di piazza Garibaldi sarà disponibile la mappa - su cui sono riportate le posizioni di tutte le pietre d’inciampo della città - realizzata dall’assessorato alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini.

FAMIJA PRAMZANA: "AL CONTRABÀS" DI BANDINI PER «FA SOL MUSICA»

Si rinnova l’appuntamento con il ciclo di concerti «Fa Sol Musica» nella sala «Barilla» della Famija Pramzana. La manifestazione, dedicata ogni volta ad uno strumento diverso, domenica alle 16 vedrà protagonista Agide Bandini, solista di grande lustro,nell’evento denominato «Parliamone è ingombrante: al contrabàs».

TEATRO CONFORTI: SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Domenica alle 16.30, al teatro Conforti in piazzale Volta 1 verrà rappresentato lo spettacolo di improvvisazione teatrale «Buzzer-Storie di supereroi e di mondi improvvisati». Sul palco si esibiranno gli attori della compagnia «Improjunior» che proporranno «Mimetik, l’eroe che mancava», l’unico supereroe fai-da-te, in grado di cambiare i suoi poteri come un camaleonte, nato dalla sagace penna di Marcella Maffioli. Ingresso riservato ai soci tesserati. Prenotazione consigliata. Info: junior@improg.it oppure 340/558414.

SAN GIOVANNI: I PONTREMOLESI DI PARMA SI RITROVANO

Come ogni anno, il Consolato dei pontremolesi residenti a Parma e provincia festeggia il proprio patrono San Geminiano. Una messa sarà celebrata a Parma domenica alle 12 nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Per i pontremolesi l’incontro di domenica è anche l’occasione per ricordare con affetto e riconoscenza la signora Boera Pinotti per tanti anni solerte presidente del Consolato, deceduta il 29 gennaio scorso.

TEATRO SANT'EVASIO: DOMENICA LA RASSEGNA DIALETTALE

Domenica alle 16 al Teatro S.Evasio, prosegue la rassegna dialettale con uno spettacolo di due compagnie : la Famija Pramzana e i Guitti di Veneri.

POLESINE

ANCORA VISIBILE IL PRESEPE NELLA CHIESA

Nella chiesa della «Madonnina del Po», ai piedi dell’argine maestro, domenica prosegue la possibilità di visitare il presepio artistico, realizzato dai volontari locali, che vede riprodotto il borgo della Bassa.

SALSOMAGGIORE

LINDY HOP AL CIRCOLO "LA FENICE"

Domenica al circolo «La Fenice», in piazza Borsellino e Falcone, si potrà scatenarsi in pista con l’evento «Swing Brothers party». Alle 18 prenderà il via lo stage di lindy hop livello «open» e dalle 19, sarà a disposizione un buffet per accompagnare l’aperitivo in compagnia e via alle danze con le sonorità lindy hop e boogie woogie. Selezione musicale dei «Swing Brothers» mentre le danze saranno curate dai maestri dell’associazione nazionale maestri di ballo Daniele Ubertelli e Barbara Lodesani.

SCHIA E PRATO SPILLA

TANTA NEVE E IMPIANTI APERTI

Le piste innevate di Schia e Prato Spilla si preparano ad accogliere, anche questo fine settimana, gli sciatori. Tutto è pronto, infatti, per un altro weekend con gli sci ai piedi nelle due stazioni sciistiche del nostro Appennino, che si presenteranno nella loro veste migliore. Ottima, infatti, è la copertura nevosa che ricopre le piste, dove si misura un manto bianco che va dai 20 ai 40 centimetri di spessore a Schia e dai 40 ai 50 a Prato Spilla. A Schia, dove gli impianti sono aperti anche durante la settimana, rimarranno in funzione lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e la seggiovia Pian delle Guide, a servizio della pista 3 Bock, innevata anche artificialmente, e della Varmania, ricoperta da un soffice manto di neve naturale. Per informazioni aggiornate sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it. A Prato Spilla, invece, gireranno a pieno ritmo i tapis roulant Baby, che serve la parte finale della pista Rio Spilla, e Campo Scuola, a servizio della facile pista azzurra sulla quale imparare a muovere i primi passi con gli sci ai piedi. Per info 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it. Gli amanti della montagna invernale potranno anche infilare le ciaspole ai piedi ed andare alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi della conca glaciale di Prato Spilla oppure del massiccio del Monte Caio. Domenica mattina una bella ciaspolata inserita nel programma di Camminaparchi porterà i partecipanti in una ciaspolata lungo tutta la dorsale di una delle cime principali del Parco dei Cento Laghi. Si partirà da Pian delle Giare, accompagnati dalla guida Gabriel Rossi del gruppo Monte Caio, e da qui si andrà in direzione del maestoso Grande Faggio, per poi giungere a San Matteo, dove si potrà pranzare al sacco. Dopo mangiato, si salirà fino alla vetta del Monte Caio e percorrendo il crinale si raggiungerà Corno di Caneto. Info e prenotazioni (obbligatorie per entrambe le escursioni) 3404171870 oppure info@rossigabriel.it.

SORAGNA

MOSTRA SULLA PERSECUZIONE DEGLI EBREI IN ITALIA

Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, nel palazzo che ospita la sinagoga ed il museo ebraico «Fausto Levi» si potrà visitare la mostra «1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia», curata dalla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. La mostra illustra, con impostazione scientifica e completezza storica, la persecuzione degli ebrei in Italia dal 1938 al 1945; ricostruisce tanto la fase della minorazione dei diritti e della persecuzione sociale, attuate dal 1938 al 1943 sotto il governo fascista del Regno d’Italia, quanto la fase degli arresti, della deportazione e dello sterminio, attuati dal settembre 1943 alla Liberazione nelle regioni poste sotto l’occupazione tedesca e la Repubblica Sociale Italiana. La Mostra si sviluppa in 15 sezioni tematiche: tre di premessa e contestualizzazione, cinque sul periodo 1938-1943, sei sul periodo 1943-1945 e infine una sull’immediato dopoguerra.