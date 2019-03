Laboratori golosi, teatro e le ultime sfilate di Carnevale: l'agenda della domenica

BEDONIA

TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI AL PLANETARIO

Domenica al planetario, a partire dalle 17, serata dedicata alle storie della tavola periodica degli elementi che hanno contribuito alla creazione di un linguaggio universale. Info 0525 824420.

CALESTANO

SECONDA E ULTIMA SFILATA DI CARRI DEL CARNEVALE

Domenica si terrà la seconda e ultima sfilata di carri e maschere; alle 14.30 il corteo partirà da via Mazzini e attraverserà le principali vie del paese prima di giungere alla piazza della chiesa dove è prevista la festa finale.



COLLECCHIO

AL TEATRO CRYSTAL UNO SPETTACOLO PER BAMBINI

E’ in programma domenica alle 15.30, al teatro Crystal, lo spettacolo per bambini «Il mondo di Eleonora, la liscia tartarughina» a cura di Manuel Comelli e gli acrobati aerei. Il ricavato verrà devoluto alla piccola Eleonora Peri, affetta da Lissencefalia. Info: 3470186063.





FIDENZA

LIVE PERFORMANCE AL VILLAGE CON LE INSTALLAZIONI DI CAMILLA FALSINI

Al Fidenza Village arriva Camilla Falsini, una delle più importanti illustratrici italiane che, con una spettacolare serie di installazioni artistiche, dal centro di Milano a Fidenza, ha scelto di celebrare l’amore.

La Falsini, nota per le sue maxi creazioni su edifici di grandi città italiane come Palermo e Bologna, terrà una live performance alle 16 che darà il via al progetto artistico ideato in collaborazione con miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano.

Nel weekend il Villaggio si trasforma in uno spazio d’arte a tema «Love» colorandosi e ospitando installazioni urbane di dimensioni imponenti, visibili per tutta l’estate e a disposizione di migliaia di ospiti provenienti da tutto il mondo.

Le atmosfere vibranti, i personaggi e le texture di Camilla Falsini saranno applicati a grandi superfici, come la Torre d’ingresso del Villaggio, ma anche vetrine, poster e sculture. Nel Love di Camilla Falsini si sentono i richiami di grandi maestri, da Bruno Munari a Fortunato Depero a Sol LeWitt, passando naturalmente per Robert Indiana, uno dei primi artisti pop ad indagare il concetto del Love e della sua comunicabilità.



FIORENZUOLA

TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL'ANOLINO

Fino a domenica a Fiorenzuola d’Arda, appuntamento con la terza edizione del Festival dell’Anolino.





LAGDEI

ESCURSIONI SULL'APPENNINO

Domenica, alle 9, si andrà «Sulle tracce dei lupi, dei cinghiali… e della polenta», con una ciaspolata alla ricerca delle tracce del Lupo e degli altri animali della valle, per poi ridiscendere al Rifugio per le 14 in tempo per un «pasto da lupi», magari proprio a base di cinghiale (con la polenta). Per info e prenotazioni (obbligatorie) 3288116651 (e durante il week end delle ciaspolate Rifugio Lagdei 0521889353) oppure antonio.rinaldi.76@gmail.com.

MEDESANO

SI BALLA IL LISCIO AL CIRCOLO TRE TORRI

Si balla il liscio domenica pomeriggio dalle 15.30 al Circolo Sociale «Tre Torri». Musica dal vivo con l’Orchestra Roberta.





MONTICELLI TERME

SERATE NEL SEGNO DI MUSICA E BALLI

Dalle 21.30, il «Salotto del Lallo» darà spazio al ballo liscio.

NOCETO

I VIAGGI DI HARLEY: IN SIDECAR PER GLI ANIMALI

«I viaggi di Harley. Verso nord in sidecar» è la storia di una grande avventura, un racconto per bambini che è anche un messaggio di amore nei confronti degli amici a quattro zampe. Ne parlerà domenica alle 18.30 Alice Zuccheri, nocetana, autrice delle illustrazioni del libro. Nel Museo della Tipografia Libassi, Alice Zuccheri racconterà com’è avvenuto l’incontro con le autrici Alessia Giorgino e Letizia Campeggio che con la loro piccola Harley, una meticcia abbandonata e poi adottata, si sono messe in viaggio affrontando 6500 km attraverso l’Europa con l’obiettivo di sensibilizzare contro l’abbandono degli animali.







PARMA

SULLE TRACCE DELLE CASE TORRI

Una suggestiva domenica sulle tracce delle antiche case-torri che dominavano la nostra città durante il Medioevo, al tempo delle lotte tra Guelfi e Ghibellini.

Si chiama «La antiche torri di Parma. Fortificazioni, case-torri e campanili» ed è l’avvincente camminata promossa per domenica dall’associazione culturale «Memorie di Parma», presieduta dall’architetto Manrico Bissi che ha pure ideato l’itinerario. Il ritrovo è fissato alle 14.20 nel cortile della Pilotta con la partenza prevista alle 15; la conclusione sarà verso le 18 al parco Ducale.

E’ vero che in borgo Nazario Sauro si può visitare ancora oggi l’antica porta-torre della Cittadella viscontea che proteggeva la piazza comunale? Perché in via Farini si trova una grande torre di mattoni, contrassegnata dall’effige di un pidocchio? Come dovevano apparire le antiche case-torri che punteggiavano il panorama cittadino tra i secoli XI e XIII? A quali funzioni rispondevano? A cosa serviva la torre medievale ancora oggi esistente sul Lungoparma, di fronte al Parco Ducale?

A queste e tante altre domande, risponderanno i volontari dell’associazione «Memorie di Parma». L’architetto Manrico Bissi condurrà i partecipanti in uno speciale percorso che si snoderà nel cuore della città libero-comunale (tra i secoli XII e XIII), ai tempi delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, per riscoprire le antiche torri che proteggevano le dimore della nobiltà parmense.

Il tipo edilizio della casa-torre, ancora presente in molti centri medievali (Pavia, Bologna, San Gimignano), si affermò anche a Parma tra i secoli XI e XIII; in seguito, molte delle antiche torri furono abbassate e riassorbite nei palazzi rinascimentali e barocchi. L’appuntamento per riscoprire questa remota e affascinante pagina del nostro passato, è fissato, dunque, per domenica pomeriggio. E’ gradita la prenotazione via mail (memoriediparma@libero.it) o sms (331/9661615). Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.memoriediparma.it.

VISITE GUIDATE E MOSTRE PERSONALI

Sono diversi i Musei civici aperti e le visite guidate in programma a Parma anche in questo weekend: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, a Palazzo Pigorini si potrà visitare la mostra personale di Giuliano Pescaroli «Umano Troppo Umano».

Dalle 10 alle 18, alla Galleria San Ludovico sarà aperta la mostra personale di Francesco Barilli «Vagabondo di sogni»; alle 11, nuova visita guidata al Castello dei Burattini e alle 16.30 spettacolo «La favola delle teste di legno», della compagnia «I burattini dei Ferrari»; alle 16.30 visita guidata alla Collezione della Pinacoteca Stuard.

CABARET DES ARTISTES A TEATRO DUE

Proseguono a Teatro Due gli appuntamenti di Cabaret Des Artistes: ddomenica alle 16.30 andrà in scena «Il bue sul tetto», il nuovo cabaret dell’Ensemble Attori Teatro Due. Informazioni e biglietteria: Tel. 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org – wwwteatrodue.org

DOMENICA TORNA IL MERCATO DI ALTA QUALITÀ IN VIA ZAROTTO

Si avvicina la primavera e, come da tradizione, riprendono i mercati organizzati dal Consorzio «La Qualità dei Mercati», promosso da Ascom, che domenica sarà in via Zarotto per un nuovo appuntamento in collaborazione con il mercato alta qualità «Terra dei Gonzaga». La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 20 in via Zarotto, nel tratto compreso tra strada Casa Bianca e la rotatoria di via Emilia Est, e vedrà la partecipazione di circa quarantacinque operatori che presenteranno al pubblico le ultime novità di abbigliamento, calzature, articoli per la casa, artigianato e molto altro.

CHAOS ART GALLERY INAUGURA LA MOSTRA DI ENRICO BIGNETTI

Alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro inaugura domenica alle 17 la mostra “In-cosciente-mente” di Enrico Bignetti (Bico). Si tratta di una serie di sorprendenti installazioni tra scienza, filosofia orientale, ecologia. Arte concettuale che relaziona la combinazione creativa al pensiero scientifico, con ironia e “serendipità”. Fino al 21 marzo.

PORTICI DEL GRANO: ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE MAZZINI

Domenica alle 10.30, sotto i Portici del Grano, in corrispondenza della lapide monumentale che lo ricorda, si terrà la celebrazione del 147° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. L’iniziativa è promossa dall’Ami-Associazione mazziniana italiana, sezione di Parma, in collaborazione con il Comune.

ALLA SAN VITALE "FIORI MUSICALI" IN RICORDO DEL VESCOVO BONICELLI

Domenica alle 17, nella chiesa di San Vitale, di strada della Repubblica, la musica andrà a braccetto con la solidarietà durante il concerto «Fiori Musicali».

L’evento - promosso dall’associazione di volontariato «Amici delle Piccole Figlie onlus» e dall’associazione «Amici del Vescovo Cesare Bonicelli» con il patrocinio di Comune, Diocesi di Parma e Lions Club Maria Luigia - è stato ideato per ricordare la figura del compianto vescovo Monsignor Silvio Cesare Bonicelli, un concerto inserito nelle celebrazioni del decennale della sua morte, avvenuta il 6 marzo del 2009.

Il concerto sarà ad ingresso libero ad offerta, a favore dell’Hospice Centro di cure palliative.

La motivazione che ha unito le due associazioni in questo progetto non è stata casuale poiché il vescovo Bonicelli, «il Pastore della Misericordia», ha benedetto la prima pietra dell’Hospice delle Piccole Figlie.

Il Centro di cure palliative è il luogo dove la misericordia, tratto distintivo dell’episcopato del vescovo Bonicelli, viene messa in pratica tutti i giorni all’interno di questa preziosa struttura cittadina dove tutto - dalla bellezza dei luoghi all’atteggiamento dei medici e degli operatori fino all’attività dei volontari - ha l’obiettivo di dare sollievo alla persona, non solo dal dolore fisico ma anche psicologico e spirituale, in un ambiente protetto, che consenta al paziente di mantenere dignità e qualità di vita.

Le due associazioni promotrici dell’evento hanno deciso di sottolineare questi importanti valori con un concerto per organo, violino solista, baritono e coro che permetterà di raccontare, attraverso un viaggio musicale molto variegato, i tanti aspetti che hanno caratterizzato la figura del vescovo Bonicelli come Pastore e come Uomo.

Ad esibirsi domenica nella chiesa di San Vitale saranno il violinista Matteo Fedeli, che suonerà il prezioso «Guarneri 1709», l’organista Mario Verdicchio, il baritono Romano Franceschetto e la corale «Giuseppe Verdi» di Parma; la direzione è affidata al maestro Andrea Chinaglia.

GIOSTRE E DIVERTIMENTI ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA

E’ uno degli appuntamenti tradizionali della notra città, quello dei cosiddetti «baracconi». Ha preso il via sabato scorso il Luna Park di San Giuseppe in Largo Simonini (parcheggio scambiatore Sud), nella zona del Campus. La manifestazione è promossa e patrocinata dal Comune in collaborazione con il consorzio «Amici di San Giuseppe».

In tutto il loro colorato mondo, sono decine le attrazioni a disposizione del pubblico: dagli ottovolanti agli autoscontri, dalla ruota panoramica al tagadà, solo per citarne alcuni. Domenica (10 marzo), ci saranno animazione e trucca-bimbi. Il Luna Park sarà aperto dalle 10 a mezzanotte.

VISITABILE LA MOSTRA DI FOTO SU TINA MODOTTI

Sarà visitabile in questi giorni, nello spazio Bdc28 in Borgo delle Colonne, la mostra «Tina»: 80 scatti che illustrano la ricerca fotografica di Tina Modotti dagli inizi del suo breve percorso intorno agli anni ’20 del '900, in un Messico ricco di fermenti artistici e sociali, fino alle ultime foto scattate a Berlino nel 1930. Chiude la mostra l’omaggio all’artista di tre giovani fotografe parmigiane. L’esposizione proseguirà fino al 7 aprile con ingresso gratuito.

TORRECHIARA

VISITE AL CASTELLO CON GUIDE IN ABITI MEDIEVALI

Visite guidate in abiti medievali al Castello di Torrechiara domenica, quando il Castello sarà aperto dalle 10 alle 16. Le visite organizzate da Assapora Parma ci saranno alle 11 e alle 14,30 con il costo del Servizio guida 3 euro. Ingresso in Castello 4 euro. Grazie a una nuova iniziativa, le visite possono essere abbinate a una speciale degustazione di prodotti locali in offerta.

SALSOMAGGIORE

SWING BROTHERS DOMENICA A «LA FENICE»

Domenica al circolo «La Fenice» ci si potrà scatenare con «Swing Brothers party».



SAN SECONDO

TORNEO DI BASKET CATEGORIA ESORDIENTI

Il Basket San Secondo organizza, domenica il secondo torneo di carnevale al palazzetto dello sport di via Fosse Ardeatine e alla Palestra Itis in Via Cefalonia. Il torneo categoria esordienti (11-12 anni) inizierà alle 9. Le squadre maschili saranno: Basket San Secondo, Abf Fidenza, Basket Suzzara, Sg Fortitudo Bologna. Le squadre femminilisaranno: Basket San Secondo, Abf Fidenza, Milano Basket Stars 1, Milano Basket Stars 2, S.G. Fortitudo Bologna e Basket Vezzano sul Crostolo.

SCHIA

UN'ALTRA GIORNATA SUGLI SCI



Domenica – se le condizioni meteo lo permetteranno - rimarranno aperti lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola. Per aggiornamenti dell’ultimo minuto 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it.





SISSA

SPETTACOLO DI BURATTINI FAGIOLINO E LA GRU

Spettacolo di burattini «Fagiolino e la gru» domenica alle 16.30 al teatro Giordano Ferrari burattinaio a cura della compagna Teatro medico ipnotico.



SORAGNA

CHIUDE LA MOSTRA SULLE PERSECUZIONI DEGLI EBREI

Domenica al Museo Ebraico «Fausto Levi» di Soragna ultimo giorno di esposizione al pubblico della mostra «1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia: un percorso di conoscenza, riflessione, consapevolezza». I pannelli illustrano la persecuzione degli ebrei in Italia dal 1938, anno di promulgazione delle leggi razziali fasciste, al 1945.

DUE "LABORATORI" NEL MUSEO DEL PARMIGIANO

Proseguono domenica i laboratori-gioco ai Musei del Cibo della provincia di Parma (gratuiti ma con prenotazione obbligatoria). Protagonista questa settimana è il Parmigiano Reggiano, la cui sede museale è a Soragna , nell’ottocentesco «casello», unico al mondo a pianta circolare.

Due gli appuntamenti, il primo alle 15 dal titolo «Alla scoperta del Museo del Parmigiano Reggiano»: con carte e matita si inizia un gioco da veri investigatori perché il Museo del Parmigiano è pieno di indizi e di segreti che aspettano solo di essere scoperti. Quanto è rossa una mucca rossa reggiana? Che cosa è lo spino? Dove si trova «L’isola del tesoro?»

È un modo nuovo per vivere il museo, un gioco da fare insieme a amici, genitori, nonni o zii. Il laboratorio è consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, da soli o con adulti accompagnatori.

Alle 16.30 il secondo appuntamento, consigliato per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni «Troppi cuochi in cucina». Un famoso proverbio ripreso nelle lingue di mezzo mondo dice che «Troppi cuochi in cucina rovinano il brodo» (ma non sarà così al Museo del Parmigiano!).

Si tratta di un laboratorio di cucina, dove bambini e ragazzi saranno guidati a preparare dei piccoli salatini che avranno per ingredienti principali il Parmigiano Reggiano e la loro fantasia. Tante forme e sapori diversi che messi tutti insieme permetteranno a ciascun partecipante di tornare a casa con tutto l’occorrente per far partire un’allegra infornata!

I laboratori sono a cura di Silvia Strozzi e Roberta Mazzoni.

Info e prenotazioni IAT di Parma, 0521.218889, tutti i giorni 9-19 www.museidelcibo.it.

Tutti i Musei del cibo sono aperti dal 1° marzo all’8 dicembre (compreso) il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Orari: Museo del Prosciutto di Parma (Langhirano), Museo della Pasta (Collecchio), Museo del Pomodoro (Collecchio) dalle 10 alle 18; Museo del Parmigiano Reggiano (Soragna), Museo del Salame (Felino) e Museo del Vino (Sala Baganza) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; Museo del Culatello Dal 1 febbraio al 30 dicembre, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18; lunedì non festivi chiuso.

SORBOLO

LA SFILATA CHE CHIUDE IL CARNEVALE 2019

Si conclude a Sorbolo domenica, come da tradizione, la sfilata di carnevale organizzata dai circoli Anspi del Parmense. Appuntamento alle 14.30 in piazza Libertà per dare inizio alla sfilata nelle vie centrali del paese con i carri allegorici e i gruppi di maschere frutto della collaborazione tra i circoli e le scuole, l’Avis e la Croce rossa.



A COENZO RIAPRE IL MUSEO «CASA DELLE CONTADINERIE»

Riapre domenica, dopo la chiusura invernale, il museo etnografico «Casa delle contadinerie» a Coenzo di Sorbolo Mezzani. Il museo sarà visitabile dalle 15 alle 18.





TRECASALI

SERATA DANZANTE CON MARCO&ALICE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Marco&Alice domenica, dalle 21.30, al circolo Arci Stella.



ZIBELLO

PRENDE IL VIA «IL PROFUMO DEI RICORDI»

Da questo weekend prende il via il nuovo percorso gratuito «Il profumo dei ricordi» che darà la possibilità di visitare i musei del cinema, della civiltà contadina e il teatro Pallavicino. Info 3335635057.