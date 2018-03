Fotografia, una passione naturale: incontro con Alberto Ghizzi Panizza

Dopo l’esperienza estiva del 2017, tornano all’Officina Arti Audiovisive gli autori e i professionisti del settore audiovisivo di Parma e dintorni.

Dal videomapping alla fotografia naturalistica fino al documentario sociale, un incontro a settimana, aperto, gratuito e informale, per conoscere le professionalità, i percorsi e le prospettive future provenienti dal nostro territorio.

Il prossimo appuntamento è per martedì 13 marzo con Alberto Ghizzi Panizza, presentato da Micaela Gianico.

Nato a Parma nel 1975, eredita la vena artistica dal nonno pittore naives. Fin da bambino disegna e dipinge avvicinandosi alla fotografia nel 1997. Grandissimo appassionato di tecnologia e computer, è un precursore della fotografia digitale. Comincia infatti ad utilizzarla assiduamente già dal 1998 con una fotocamera da 0,06 megapixel credendo nell’enorme potenziale di questa tecnologia.

Riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani per la fotografia macro e di paesaggio, ricevi diversi premi tra cui il primo premio all’Oasis International Photo Constest 2012 nella sezione altri animali.

Nel 2013 entra a far parte del Nikon Professional Services e le sue foto delle “damigelle” fanno il giro del mondo e vengono mandate in onda su Discovery Channel Canada e pubblicate su quotidiani in diverse nazioni del mondo tra cui Daily Record, Daily Telegraph, Daily Mail, Metro, Huffington post, Le Matin, The Guardian online.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione via mail a info@officinaartiaudiovisive.com.