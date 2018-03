"Amorosi Assassini" con Valeria Perdonò al Teatro di Ragazzola

Amorosi Assassini di e con Valeria Perdonò, al pianoforte Marco Sforza.

Sabato 17 marzo 2018 al Teatro di Ragazzola

Fogli e un pianoforte, documenti e musica, cronaca e poesia, l’attualità col sorriso dell’ironia: una donna che parla di donne con un uomo e insieme al pubblico. La storia di Francesca Baleani fa da filo conduttore insieme a citazioni, canzoni e riflessioni. Una storia che diventa spettacolo e una riflessione sulla violenza sulle donne, sull’amore, o sulle donne e basta. Per dare una voce in più, per non fare finta di niente, o almeno provarci. Con tutta la violenza che comporta, ma con tutta la leggerezza che contraddistingue Valeria Perdonò.

Contatti: tel. 339/5612798 – teatrodiragazzola@aruba.it