Irlanda in festa, arrivano i Modena City Ramblers

Dopo il successo delle passate edizioni, torna «Irlanda in festa» con un happening che coprirà tutto il weekend. Ospiti d'onore i Modena City Ramblers.

L’iniziativa curata dall’Associazione A.C.D. Musica Punto a Capo! e da Puzzle Puzzle Srl, vede quattro giornate di coinvolgente musica folk: tutte le sere in piazzale della Pilotta, a partire dalle 18, si alterneranno sul palco delle band irlandesi per un’esibizione rigorosamente dal vivo. Non solo musica a «Irlanda in festa»; anche il Finger Food Festival - dicono gli organizzatori - ha voluto essere partecipe: finger food-cibo con cuochi «di strada» coadiuvati per l’occasione da alcuni chef irlandesi.

Amici da sempre di «Irlanda in Festa» e sin dal loro esordio amici di Parma, saranno ospiti i Modena City Ramblers. A quattro anni dall’ultimo disco di inediti, i Modena City Ramblers si presentano con il nuovo album «Mani come rami, ai piedi radici». In questa nuova avventura in studio i Ramblers fanno tutto da soli, con l’eccezione di un’unica collaborazione di enorme prestigio, la band americana Calexico, che impreziosisce di sapori desertici l’ammaliante ballata «Ghost Town», cantata in inglese e punto di approdo tra orizzonti morriconiani, celtici e tzigani.

«Irlanda in festa» proseguirà venerdì 16 marzo, sabato 17 «St. Patrick’s Day» e domenica 18 marzo. Questi gli orari della manifestazione: giovedì dalle 18 all'una di notte; venerdì dalle ore 12 all'una di notte; sabato dalle 12 all'una di notte; domenica dalle 12 alla mezzanotte.

Il programma live della manifestazione prevede giovedì Old Goats, I Matti delle Giuncaie, Modena City Ramblers.

Venerdì Say no more, The Old Moderns.

Sabato (San Patrizio) Stage di danze irish, I Pigiamas, The Jason O’Rourke Trio (Irlanda), The Black Clover (Irlanda). Domenica The Banjacks (Irlanda), Drunken Lullabies (folk & trad with a twist from Ireland).

Tutti i giorni la manifestazione apre alle 12 con il Finger Food Festival, fino notte. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Puzzle Puzzle srl 0521.993628.