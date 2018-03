Una serata con gli audiovisivi del fotografo Ivano Bolondi

Prosegue il calendario di iniziative della rassegna Profeti in patria – Cammini d’artista a Montecchio Emilia, dedicata quest’anno a Ivano Bolondi e alla fotografia.

Venerdì 16 marzo alle 21 nel castello si terrà una serata di proiezione di audiovisivi del fotografo Ivano Bolondi. La serata è ad ingresso gratuito ed è organizzata dal Cinefotoclub di Montecchio Emilia in collaborazione con il Comune di Montecchio Emilia. Al termine della proiezione sarà possibile visitare la mostra fotografica di Ivano Bolondi “Americhe”, allestita nelle sale del Castello fino all’8 aprile.

L’audiovisivo, oltre alla fotografia, è uno dei mezzi privilegiati da Bolondi per narrare l'esperienza del viaggio, per far rivivere il suo percorso mentale e creativo. L’audiovisivo è un linguaggio fatto di colori, musicalità, parole, con il quale riesce a trasportare gli spettatori nei luoghi del mondo dove è stato. Il tema del viaggio è vissuto in maniera particolare da Bolondi: il suo non è lo sguardo del turista, è lo sguardo dell’uomo che con la sua fotocamera riesce a cogliere momenti quotidiani e a trasformarli in messaggi carichi di significato. Grazie all’audiovisivo le foto di Bolondi assumono ritmi e timbri musicali che accompagnano l’osservatore nel viaggio insieme all’artista; viaggio che permette all’artista di conoscere persone, culture, tradizioni ed esperienze di vita e raccontarle nelle fotografie e negli audiovisivi.

