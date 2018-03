Pasqua al Castello di Varano

Diversi eventi vi aspettano al Castello di Varano per tutte le età! Sabato 31 marzo a partire dalle 20 ogni ora potrete visitare il Castello di Varano di Notte "Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni e camminamenti illuminati a lume di candela. Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi segreti."

Domenica di Pasqua 1 aprile e lunedì 2 aprile a partire dalle 11 potrete visitare il castello con le nostre guide in costume d'epoca e potrete partecipare ad un'ulteriore approfondimento su una visita speciale tematica: MEDIOEVO IN TAVOLA. Un tuffo nel passato, alla scoperta degli ingredienti, delle ricette e delle bevande che imbandivano le tavole medievali nella festa più importante dell'anno. Ai partecipanti dell'evento verranno rilasciate alcune gustose ricette medievali da provare a casa! Mentre per i più piccolini lunedì di Pasquetta a partire dalle ore 11:30 vi aspetta Un'avventura fantastica "L'UOVO D'ORO": Un castello incantato, popolato da creature fantastiche, ed un grande mistero: a cosa serve l'Uovo d'Oro custodito nella torre della fortezza? A fare una preziosa frittata dorata? O forse è la chiave magica di un enigma mai svelato?... vi attende un'entusiasmante avventura, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme! Per informazioni e prenotazioni contattateci a castellodivarano@gmail.com o al 3273797253