San Giuseppe in Oltretorrente e gli altri eventi: l'agenda

ALBARETO

PRIMA LEZIONE DEL NONO CORSO POTATURA E INNESTO

La prima lezione del 9° corso di potatura ed innesto: dalle 9 di domenica, prova pratica in un frutteto di Albareto. Le lezioni del corso saranno tenute dal professor Giovanni Rigo tecnico del consorzio provinciale orto-frutticultura di Verona. Per informazioni Paola: 0525-999785-oppure Rita 10525 999344.



BARDI

LA FORTEZZA E' PRONTA AD ACCOGLIERE I VISITATORI

La fortezza di Bardi è pronta ad aprire i battenti, dalle 10 alle 17 (verificare le condizioni meteo a info@castellodibardi.info – 3801088315 o 0525733021) con visite guidate solo su richiesta. La Onlus Diaspro Rosso attende, quindi, tutti i turisti per una visita indimenticabile in cui sarà possibile ammirare, fra le altre cose, la mostra museo permanente dal titolo: “Novecento: arti e mestieri dell’Est europeo”. Frutto della collezione Ferrarini-Nicoli.

BEDONIA

APERTI I DUE RIFUGI SUL MONTE PENNA

Tutto pronto anche in questo weekend per accogliere quanti sceglieranno il monte di Bedonia per godersi alcune ore sulle piste naturali ancora innevate. Fino all’imbrunire di domenica nei due rifugi sono state organizzate ciaspolate, gare da sci da fondo, escursioni e camminate con la possibilità di noleggiare sci, racchette, scarponi e altre attrezzatura da montagna così pure abbigliamento sportivo e anche i cani da slitta di Claudio. Non mancherà la buona cucina.

BERCETO

LEZIONE DI DANZA E POI TORTA FRITTA AL BAR LOVERS

Danza e torta fritta domenica al «Bar Lovers » di Ghiare: dalle 15.30 alle 17.30 i maestri di «Parmadanza» Fabrizio Bertei e Daniela Pioli daranno lezioni agli aspiranti ballerini, e dopo si potrà gustare tutti insieme ottima torta fritta.



BORGOTARO

ESCURSIONE CAI SUL CRINALE PIACENTINO

Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza nella giornata di domenica un’escursione sulle cime del Menegosa e del Monte di Lama, sul crinale piacentino. Per iscriversi alla camminata recarsi domattina dalle 9 alle 12 nella biblioteca Manara a Borgotaro.



APPUNTAMENTO ALL'OASI DEI GHIRARDI

Nel centro visite della Riserva naturale dei Ghirardi in località Pradelle di Porcigatone a Borgotaro domenica avrà luogo, dalle 10 alle 17, un laboratorio di potatura degli alberi da frutto tenuto dal docente Enrico Bocchi, vivaista ed agricoltore. Prenotazione obbligatoria al numero 3497736093.



COLLECCHIO

UNA GIORNATA NELL'AREA CHIESUOLE AL PARCO DEL TARO

Una giornata da trascorrere all’aria aperta domenica: alle 8.45, all’ingresso dell’area naturalistica del Parco del Taro «Le Chiesuole» in via Varra Inferiore a Madregolo è in programma l’evento denominato «Noi li studiamo con gli anelli». Ci sarà la possibilità di imparare a riconoscere i variopinti ospiti alati di Chiesuole e, inoltre, si potrà osservare da vicino il paziente e delicato lavoro degli inanellatori impegnati nel progetto «MonitRing», un programma di monitoraggio a lungo. Con un po’ di fortuna, sarà possibile ammirare le specie di passeriformi di passo, le prime rondini, varie anatre, oltre alle specie già in corteggiamento come i cormorani. Iniziativa gratuita. Informazioni: info.taro@parchiemiliaoccidentale.it oppure 0521/802688.



COLORNO

DOMENICA TORNA L'ANTICO MERCATO CONTADINO

Antico mercato contadino domenica dalle 9 alle 13 in piazza Garibaldi. Si potranno acquistare svariati prodotti a km0. Ospite di quest’appuntamento l’associazione Avoprorit con i propri fiori. ttrodomestici. Informazioni e biglietti al 340 834023.



FONTANELLATO

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO ALL'ORATORIO

Sarà ancora dedicato al giardinaggio il laboratorio per bambini in programma domenica 18 marzo dalle 15,30 all’oratorio di Fontanellato. Il divertente pomeriggio di aggregazione proposto questa settimana dagli educatori della parrocchia vedrà i partecipanti impegnati nel «profumare» i saloni con piantine aromatiche. Il laboratorio è gratuito e i genitori possono unirsi ai lavori.



QUADRI PARLANTI NELLA ROCCA SAN VITALE

Anche i quadri parlano in Rocca Sanvitale. Domenica alle 17,30 ritornano le visite guidate «animate»: Tra i corridoi e le sale arredate, faranno la loro comparsa le donne raffigurate nei più celebri dipinti della storia dell’arte. Durante il percorso itinerante all’interno del Castellosaranno offerte piccole degustazioni a tema. La prenotazione è obbligatoria e il costo del biglietto è di 20 Euro. Per informazioni è possibile contattare il museo Rocca Sanvitale (tel. 0521.829055; rocca@fontanellato.org).

APRE LA MOSTRA «ROCCA SANVITALE 1948-2018»

Appuntamento in Rocca Sanvitale domenica alle 10,30 per l’inaugurazione della mostra «Rocca Sanvitale 1948-2018: atti, progetti, protagonisti» in programma nella Sala delle Volte.

TORNA LA FIERA DEL DISCO IN VINILE NEL CENTRO STORICO

Il disco in vinile continua a mantenere immutato il suo fascino, come sottolineano i numeri della «Fiera del disco in vinile», esposizione collaterale al mercatino dell’antiquariato di Fontanellato. Domenica gli stand torneranno ad animare il centro storico per tutto il giorno.

FONTEVIVO

PRANZO SOCIALE DEL CIRCOLO PONTETARESE

E’ in programma per domenica il pranzo sociale del Circolo Ricreativo Pontetarese organizzato quest’anno alla Trattoria La Fopla di Varano Melegari. Per informazioni, e per condividere il viaggio con altri soci, è possibile rivolgersi al bar del circolo.



LAGDEI

SONO CINQUE LE ESCURSIONI IN PROGRAMMA

Ci sono diverse escursioni in programma a Lagdei questo fine settimana, con la guida ambientale escursionistica Marcello Cantarelli di Macigno Vivo. Domenica mattina largo al divertimento, con «Ciaspole divertenti a Lagdei», una ciaspolata divertente e di medio impegno. L’ultima escursione del weekend prenderà il via alle 15, sempre da Lagdei, con «Ciaspole divertentissime per tutti»: escursione facile, dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini. Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare la guida al 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it. Durante il weekend, se la guida non risponde, chiamare il Rifugio: 0521889353.

______________________

PARMA

OLTRETORRENTE - TORNA LA FIERA DI SAN GIUSEPPE

Si rinnova l’appuntamento con la più antica fiera di quartiere di Parma: con l’avvicinarsi della bella stagione, «Parma Viva» inaugura il calendario 2018 proponendo la tradizionale sagra di San Giuseppe, storico appuntamento di festa dell’Oltretorrente che domenica animerà l’intero asse di via D’Azeglio, ovvero il cuore pulsante del cosiddetto quartiere «de dla da l’acua». Espositori, giochi e attività per i più piccoli, mostre e stand delle associazioni di volontariato si uniranno a quelli dei negozi, contribuendo così a creare un’atmosfera festosa e conviviale.

La manifestazione - promossa da Ascom e organizzata da Edicta con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune - si svolgerà dalle 9 alle 19 nel tratto compreso tra il Ponte di Mezzo e piazzale Santa Croce e vedrà la partecipazione di negozi aperti e circa centoventi stand di qualità che offriranno le migliori proposte di abbigliamento, prodotti di artigianato artistico, oggettistica e tanto altro; la fiera di San Giuseppe comprende anche il Luna Park di Largo Simonini (zona Campus), organizzato dall’associazione «Amici di San Giuseppe» con il patrocinio del Comune. Non mancheranno delizie gastronomiche tipiche del territorio, ma anche attività ludiche per intrattenere i più piccoli. Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, «Parmafotografica» allestirà la mostra «SS62-1041m linea di confine» composta da trecento foto, frutto della collaborazione tra il gruppo fotoamatori di Tresana e «Parmafotografica».

In via D’Azeglio spazio all’esposizione di vespe a cura del gruppo vespistico «The Monkeys». Per il divertimento dei più piccoli, invece, «Famiglia Più» organizzerà laboratori musicali e di lettura animata, mentre, per una domenica dedicata anche allo sport, in piazzale dell’Annunciata sarà ubicato il tunnel del gruppo baseball «Oltretorrente-Consorzio Due Torri» per lanci e battute prova. Saranno, inoltre, coinvolte numerose associazioni di volontariato tra cui: i Gatti del Parco Ducale, Parma Ail, Circolo Aquila Longhi, Avis Parma, Lions Club, Unione Italiana Ciechi, Aido, cooperativa sociale I Girasoli, Cabiria, canile Martinella e gli immancabili alpini con il vin brulè.

MUSEO LOMBARDI - CHIUDE LA MOSTRA SULLA FIGLIA DI MARIA LUIGIA

Una merenda «d’altri tempi» e un concerto concluderanno questo fine settimana la mostra «Albertina, figlia di Maria Luigia. Vita, pensieri, segreti» al museo Glauco Lombardi. Domenica alle 16 il Trio Athaeneum (Manuela Matis al violino, Laura Manca al violoncello e Maria Grazia Petrali al fortepiano che fu di Maria Luigia) proporrà le atmosfere viennesi grazie a brani di Haydn, Mozart, Schubert.



A SPASSO IN CENTRO - E POI A COLORNO CON MARIA LUIGIA

Si intitola “A spasso con Maria Luigia d’Austria” ed è la prima iniziativa del nuovo itinerario tematico “I castelli delle donne”. Questa domenica ci sarà una passeggiata nel Centro Storico di Parma in compagnia della Gran Duchessa che inizierà con la visita al museo Glauco Lombardi per proseguire nelle vie della città, seguendo le passioni di Maria Luigia, la musica e, durante la pausa pranzo, i sapori della buona tavola con particolare riferimento ai dolci. Poi al pomeriggio il gran finale con la visita alla reggia di Colorno. Prenotazione obbligatoria: 328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.iteg.



SHAKESPEARE CAFE' - SILVIA OLARI PRESENTA IL SUO TERZO ALBUM

Domenica sera allo Shakespeare cafè di piazza Goito 1, la cantautrice parmense Silvia Olari presenterà in anteprima nazionale, con un live esclusivo, il suo terzo album intitolato «There’s something about you» che uscirà venerdì 23 marzo. La presentazione prenderà il via alle 21 ma già da prima ci sarà modo di poter interagire con l’artista, cresciuta tra Fornovo e Noceto, che sarà a disposizione del pubblico per scambiare qualche parola o farsi una foto. Oltre a Silvia Olari che si esibirà al pianoforte e alla voce, sul palco ci saranno anche: Andrea «Satomi» Bertorelli (tastiere), Manuel Prota (batteria) e Pier Bernardi al basso. Info: 0521/237969.

TRE VILLE - CENA E SPETTACOLO CON LE «DRAG QUEEN»

Appuntamento con le «regine» della comicità drag queen, domenica sera, all’Antica hostaria «Tre Ville» di via Benedetta. Sul palco si esibiranno: «Ape regina» (Aldo Piazza), «Tina» (Alberto Ragionieri) che festeggerà il compleanno, «Luciana colPizzetto» e «Rovina». Alle 20.30 prenderà il via la cena a buffet mentre alle 22 lo spettacolo. Info e prenotazione tavoli: 335/8133429.





IN PILOTTA - IRLANDA IN FESTA IL SAN PATRIZIO ALLA PARMIGIANA

Una festa tutta verde per ricreare al meglio l’atmosfera irlandese per tutti coloro che avranno la curiosità di approcciare un nuovo ballo. Dopo la serata inaugurale di ieri, con l’esibizione dei «Modena City Ramblers», proseguirà fino a domenica sera, in piazzale della Pilotta, la terza edizione di «Irlanda in festa», l’evento con musica live, birra e street food, cultura e tradizioni dell’isola verde. La manifestazione - organizzata con il patrocinio del Comune - fortemente voluta a Parma dall’associazione «A.C.D. Musica Punto a capo!», ha trovato in «Puzzle Puzzle srl» il partner tecnico-organizzativo per una festa che vuole ripetersi tutti gli anni per una lunga serie di edizioni. Un programma musicale, artistico e culinario che crescerà in un’esplosione di colori e musica fino a domenica.

Esibizioni dal vivo, gastronomia, birre, danze, cultura e folklore: anche in questa terza edizione parmigiana saranno tantissime le iniziative che accompagneranno il pubblico attraverso i suoni, i sapori ed i colori d’Irlanda.

La tappa di Parma di «Irlanda in Festa» è tra le più ricche per proposta artistica e opportunità di festa; per questa occasione sarà accompagnata dal «Finger food festival-St.Patrik’s edition»: una delle più importanti manifestazioni che accoglie le eccellenze gastronomiche della nostra penisola ed irlandesi.

La manifestazione prevede tre giorni di musica dal vivo, danze, balli tipici, eventi culturali: il tutto rigorosamente dal vivo e ad ingresso libero e gratuito per tutti. La festa domenica finirà a mezzanotte. Divertimento assicurato con i «The Banjacks» e i «Drunken Lullabies». Tutti i gruppi e gli artisti eseguiranno brani originali in lingua. Per informazioni, contattare Puzzle Puzzle srl (0521/993628).

GIARDINO DUCALE - LA SERRA STORICA RIAPRE CON UNA MOSTRA SUI SEGRETI DELLA VIOLA

Riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle piantine di Violetta di Parma che sono rimaste a dimora per tutto l’inverno. La mostra resterà aperta fino a metà maggio. Inoltre a partire da questo weekend, per tre fine settimana consecutivi, riprenderanno alla Biblioteca di Alice le attività di osservazione scientifica a cura di Livia Ottaviani, di “fantasia olfattiva” a cura di Mouillettes & Co e i corsi disegno botanico a cura di Maria Elena Ferrari, promossi dall’Associazione Parma Color Viola. Info e prenotazioni corsi: 340/2411442 elisa.pioli@parmacolorviola.com.



IL FILODIJUTA - UOVA DI PASQUA PER L'ISTRUZIONE IN BANGLADESH

La possibilità di gustare i tipici dolci pasquali e, nel contempo, dare un sostegno concreto all’istruzione dei bambini del Bangladesh. «Voi aprite le uova e noi apriamo le scuole»: è la nuova campagna pasquale solidale dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» di Baganzola che sostiene l’acquisto di tutto il materiale didattico per un intero anno scolastico rivolto ai 700 bambini coinvolti nel progetto scolastico delle cinque scuole di villaggio realizzate e gestite dallo staff del «Filodijuta» in Bangladesh. Fino a Pasqua saranno in vendita uova al latte e fondente, campane al latte, chiocce al latte e fondente con uova di zucchero. Domenica, durante gli orari di messa, si potranno acquistare davanti alle chiese di: Sant’Uldarico (in borgo Felino), San Prospero, San Benedetto (in via Saffi), Corcagnano e Sala Baganza. Info: 338/4629759 oppure www.filodijuta.it.

PARMA-GAIONE - FAMILY BIKE PEDALANDO TUTTI INSIEME«Family-Bike» è la nuova proposta di «Fiab-Parma Bicinsieme» per le famiglie che amano andare in bicicletta con i figli. Il primo appuntamento è in programma domenica con la Parma-Gaione della lunghezza di quindici chilometri: il ritrovo è previsto alle 9.30 con la partenza alle 9.45 dal parco Bizzozero. L’evento è gratuito ed è richiesta solo la copertura del costo dell’assicurazione (tre euro per partecipante). Il casco è obbligatorio per i bambini e fortemente consigliato per gli adulti. A partire dai sei anni, i bambini potranno pedalare con la loro bici ma starà ai genitori valutare l’idoneità della distanza da percorrere

______________________

PELLEGRINO

APPUNTAMENTO CON GLI ANTICHI PIATTI DELLA VAL STIRONE

Terzo appuntamento domenica a mezzogiorno con la settima edizione della rassegna culturale – gastronomica «Antichi piatti della Alta Val Stirone – Alla scoperta di antiche ricette preparate con i prodotti tipici della Val Stirone». Alle 8,30, con ritrovo al panificio Lusignani, sotto la guida di Elio Lusignani si svolgerà una camminata di tre ore per scoprire i luoghi e stimolare l’appetito. Per prenotare 0524.64126.



PONTREMOLI

MANI E MENTE: UNA RASSEGNA SUI VECCHI MESTIERI

Weekend dedicato ai vecchi mestieri a Pontremoli: nei vicoli e nei borghi del centro storico si tiene la rassegna «Mani e mente» durante la quale gli artigiani esporranno i loro manufatti e terranno laboratori creativi. Saranno presenti cestai, ceramisti, tintori di lana, rilegatori, impagliatori di sedie e molti altri.

SAN SECONDO

APPUNTAMENTO PER TUTTI I DONATORI AVIS

Domenica dalle 7.30 alle 10.30, nella sede Avis di San Secondo, appuntamento con la donazione mensile di sangue. Per la donazione e per gli esami di idoneità è possibile prenotarsi al numero verde 800229500 o telefonando in sede allo 0521872372.



SCHIA E PRATO SPILLA

ANCORA UN WEEKEND DI SCI

Si scia ancora sulle nevi del nostro Appennino. Sono ancora in funzione, e lo rimarranno anche questo fine settimana, gli impianti sciistici di Schia e Prato Spilla. A Schia a girare a pieno ritmo sarà l’intero carosello sciistico, dal tapis roulant e dallo skilift del Campo Scuola fino alla seggiovia Pian delle Guide e allo skilift Prato Grosso, mentre snowboarder e freerider potranno cimentarsi in evoluzioni mozzafiato sulle nevi del Parkaio Snowpark.

Domenica il programma prosegue con una ciaspolata fotografica intorno al Monte Torricella. Partendo dal rifugio Pratospilla, si raggiungerà il Lago Ballano lungo un facile sentiero per poi dirigersi alla volta del Lago Verde e della Capanna Cagnin, aprendo lo sguardo sul crinale appenninico sovrastante e la suggestiva cima del Torricella. Si salirà poi sulla sella del Torricella da dove si inizierà la discesa alla volta di Pratospilla. Per info e prenotazioni contattare la guida Gae Alessandro Bazzini al numero 3290047306 oppure via mail a alessandro.bazzini@gmail.com.

Il programma prosegue, sempre domenica, con una suggestiva ciaspolata in compagnia «fuori traccia» alla volta della Foce Banciola, passando per il Lago Palo, ghiacciato e coperto di neve, sovrastato dal roccioso ed innevato Monte Malpasso, per poi concludersi, nel pomeriggio, con «Prime ciaspole» una facile ciaspolata fino al Lago Ballano, durante la quale anche i più piccoli potranno divertirsi ascoltando i racconti della natura ed attraversando una faggeta incantata, nel suo abito invernale più splendente. Per info e prenotazioni Gae Monica Valenti 3488224846. Per info sugli impianti www.pratospilla.pr.it oppure 3384644392.



SISSA

VIAGGIO NEL MONDO DEI BURATTINI DOMENICA ALLE 16

Un viaggio negli spettacoli dei Ferrari con burattini 120-Ovvero la realtà della fantasia che sarà proposto domenica alle 16 al teatro cinema Giordano Ferrari burattinaio.

SORAGNA

UNA MATTINATA NEL SEGNO DELLA «VIOLETTA»

Una mattinata dedicata alla violetta, in omaggio all’imminente primavera e all’indimenticata principessa soragnese Violetta Quaranta Meli Lupi: domenica, in piazza Garibaldi, si terrà infatti la prima festa della Violetta. Alle 9.30 aprirà la mostra dei disegni eseguiti dai bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria: fiori che saranno successivamente offerti al pubblico, con ricavato interamente devoluto alle scuole soragnesi. Gli «Amici dell’orto botanico di Parma» presenteranno la «Storia della Violetta».

SORBOLO

HIP HOP CONVENTION DOMENICA DALLE 10 NELLA PALESTRA

Hip hop convention domenica dalle 10 nella palestra di via Fratelli Bandiera. Diverse le esibizioni: dalla breakdance alla housedance e dal popping alla videodance.





TORRECHIARA

VISITE GUIDATE AL CASTELLO E APERITIVO IN PIAZZA

Domenica a Torrechiara tornano le visite guidate del castello in abiti medioevali organizzate da Assapora Appennino, alle 10.30, 11.30, 14 e 15 i visitatori saranno accompagnati a scoprire le bellezze del Castello da Bianca Pellegrini. Le visite avranno un costo di 3 euro per il servizio guida e 4 per l’ingresso al castello. Sempre domenica su iniziativa di «La Tavola del Contado» si potrà gustare in piazza Leoni l’Aperitivo Appennino, a 3,50 euro. Per informazioni sulle visite e sull’aperitivo telefonare al 328.2250714.



TRECASALI

SERATA DANZANTE CON SILVANO&MAURO ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Silvano&Mauro domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana. Per info e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.



ZIBELLO

TORNA LA MARCIA DELLE FONTI MIRACOLOSE

Domenica mattina ad Ardola di Polesine Zibello appuntamento con la 12esima «Marcia delle fonti miracolose». Ritrovo alle 8 di fronte al santuario di San Rocco e partenza libera dalle 8.30 alle 9. Previsti percorsi di 6 e 13 km. Informazioni al numero 3388008565.

DOMENICA «DONNE A TUTTO TONDO» CON IL CINEMA

Nell’ambito della rassegna «Donna a Tutto Tondo» domenica al Museo del cinema «Narducci» di Zibello, alle 17, si terrà l’incontro dal titolo «La settima arte della seduzione» dedicato a come il cinema ci seduce attraverso le sue scene più insospettabili, con presentazione dell’omonimo libro di Liviana Rose ed Enzo Latronico. Nell’ex convento dei padri domenicani, sarà inoltre possibile visitare lo stesso museo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.



FESTA PER I 50 ANNI DI SACERDOZIO DI DON RIGOLANI

Grande festa, domenica, a Zibello per il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale del parroco, don Gianni Regolani. Per l’occasione sarà celebrata una prima messa alle 9.45 nella parrocchiale di Santa Croce, mentre sarà sospesa la messa delle 11 a Zibello. Nel pomeriggio, alle 15.30, con ritrovo di fronte alla chiesa parrocchiale di Zibello, Via Crucis delle famiglie della Diocesi di Fidenza presieduta dal vescovo monsignor Ovidio Vezzoli. Quindi, alle 18, nella parrocchiale di Zibello, solenne concelebrazione.