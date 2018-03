"Salumi da re" nel regno del Culatello

Quinta edizione per «Salumi da Re», l'unico evento dedicato all’intera filiera dei salumi di qualità made in Italy, che chiama all’appello tutti gli operatori del comparto. Dal 7 al 9 aprile a Polesine Parmense-Zibello, Gambero Rosso e Antica Corte Pallavicina daranno spazio alle grandi, piccole e medie imprese norcine italiane in una tre giorni all’insegna del gusto. Una manifestazione, sottolineano i promotori, che nell’edizione 2017 ha visto la partecipazione di oltre 50 aziende del settore e più di 4500 visitatori.

Due i temi principali per l’edizione 2018: «L'importanza della materia prima: razze suine, alimentazione, stili di vita», un convegno mirato ad analizzare a fondo la filiera, dalla genetica all’alimentazione, passando per la macellazione e successiva trasformazione in salumi, e «Sdoganiamo il grasso - Tutte le sfumature di bianco, dalla bresaola al lardo» per fare luce sull'attuale composizione dei grassi e sulla sua importanza nei salumi in termini di dolcezza, morbidezza, solubilità, aromi. Si parlerà inoltre di analisi sensoriale, formazione di figure professionali, del ruolo dei salumi nella ristorazione e focus specifici su classi di prodotti (salumi di spalla, pancetta, «salumi bianchi», curiosità norcine). Si terranno inoltre il concorso «Il panino teen-ager: una cosa buona tra le mani», giunto alla 4 edizione, e la Gara di taglio del prosciutto a mano e a macchina, alla sua seconda edizione. Ma Salumi da Re sarà anche un’occasione per assaggiare, degustare e acquistare i migliori prodotti norcini italiani, accompagnati da vino e birre artigianali. La tre giorni si concluderà lunedì 9 aprile con la grande festa «Centomani, di questa terra» organizzata dall’associazione CheftoChef Emilia Romagna Cuochi che vedrà protagonisti chef, produttori, gourmet ed esperti del settore agroalimentare che si confronteranno sul futuro del cibo.