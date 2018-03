Sci e ciaspole in Appennino, golosità nella Bassa, antichi gioielli in città: l'agenda

BAZZANO

IL FILODIJUTA UOVA DI PASQUA PER LE SCUOLE IN BANGLADESH

Prosegue la campagna pasquale solidale «Voi aprite le uova e noi apriamo le scuole» dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» di Baganzola che sostiene l’acquisto di tutto il materiale didattico per cinque scuole di villaggio realizzate e gestite dallo staff del «Filodijuta» in Bangladesh. Domenica, durante gli orari di messa, si potranno acquistare davanti alle chiese di Bazzano, Costamezzana, Mamiano, Neviano, San Michele Tiorre e Ronco Campo Canneto. Info: 338/4629759 oppure www.filodijuta.it.

BORGOTARO



PROGETTAZIONE GIARDINI ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

Al centro visite della Riserva naturale dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone domenica si svolgerà invece il primo incontro di una serie di tre dedicati alla progettazione e realizzazione di un giardino naturale. Il primo incontro, tenuto dal vivaista Enrico Bocchi e dalla dottoressa Nadia Piscina, si terrà dalle 10 alle 17. Per informazioni ed iscrizioni obbligatorie rivolgersi al numero 3497736093.



ALLE CINQUE TERRE CON LE GUIDE VALTARO E VALCENO

Dalle montagne al mare. Domenica le guide ambientali escursionistiche «Valtaro e Valceno» proporranno una splendida camminata lungo l’Alta Via delle Cinque Terre, tra Riomaggiore e Portovenere, dove è poi prevista una passeggiata per l’antico borgo alla luce del tramonto. Info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it .

BUSSETO

COME UN GENIO HA SPIEGATO L'ITALIA AGLI ITALIANI

Domenica nel salone Barezzi di Busseto, appuntamento con «Meno grigi più Verdi. Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani», con Vittorio Testa che incontrerà l’autore Alberto Mattioli. Iniziativa promossa in collaborazione con gli Amici di Verdi di Busseto. Ingresso libero.

CALESTANO

LA FESTA DEL GRUPPO ALPINI

Domenica si terrà la festa del gruppo Alpini di Calestano: alle 9,15 davanti al monumento a fianco alla sede sociale si terrà l’alzabandiera e l’onore ai Caduti; alle 11,15 gli Alpini parteciperanno alla S. Messa nella Chiesa parrocchiale e alle ore 12,30 si terrà il pranzo sociale in baita.



COLORNO





TRASPORTO SOCIALE: RACCOLTA FONDI PER UN'AUTO

Raccogliere fondi per l’acquisto di un’auto per il trasporto sociale. E’ l’obiettivo del pranzo della solidarietà di domenica alle 12,30, organizzato dal Circolo Maria Luigia-C.S. Venaria e dalla sezione Auser di Colorno–Torrile. Prenotazioni allo 0521814628 -3388435615 – circolomarialuigia@gmail.com

RIAPRE IL MUPAC DOPO LA PAUSA INVERNALE

Dopo la pausa invernale, riapre il Mupac, il museo dei paesaggi di terra e fiume, allestito al primo piano dell’Aranciaia di piazzale Vittorio Veneto. Il museo è visitabile domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30, da martedì a sabato soltanto su prenotazione. Info e prenotazioni: 0521 816939, mail proloco-colorno@libero.it







FIDENZA

DOMENICA PARTE «SULLE TRACCE DI ANTICHE VIE»

Domenica parte a Fidenza il primo appuntamento dell’anno di “Sulle tracce di Antiche Vie”, il progetto di escursioni fra storia e natura, lungo il cammino “Via di Linari”. L’appuntamento è alle 10 in piazza del Duomo di Fidenza (ci sarà una partenza anche da Torrechiara, alle 9). La prenotazione è obbligatoria al numero 328 2250714

FONTANELLATO

LABORATORIO CREATIVO ALL'ORATORIO

Coniglietti pasquali e uova colorate con cui decorare la casa saranno le creazioni che domenica pomeriggio usciranno dalle mani dei partecipanti al laboratorio creativo proposto dall’oratorio di Fontanellato e in programma dalle 15,30.

APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO ROCCA E NATURA

Nuovo appuntamento con Rocca e Natura, il mercatino che ogni quarta domenica del mese porta in centro storico prodotti naturali, a chilometro zero e biologici, ma anche gli artigiani ed i creativi del «fatto a mano» con oggetti di artigianato-artistico, tessuti, pellame e legno. Per tutta la mattina, inoltre, saranno allestiti in viale Roma e nel piazzale antistante al Santuario il Mercato della Terra e il tradizionale mercato generico. Infine, il box della torta fritta sarà animato dai volontari dell’oratorio di Fontanellato e il ricavato servirà a finanziare i laboratori creativi domenicali in programma nelle prossime settimane.

LANGHIRANO

OPERA SWING DOMENICA AL TEATRO AURORA

Domenica alle 17 al teatro Aurora di Langhirano si esibiranno gli “Opera Swing”, con il proprio spettacolo “Da Parma a Chicago, passando per la Bassa”, che unisce la musica lirica italiana con lo swing e i suoni dell’America. Il biglietto di ingresso costa 10 euro, quello ridotto 5 euro (over 65), gratuito fino ai 14 anni. Per info: 347.9357902 e 3383787438.







NEVIANO ARDUINI

A CAMPORA LA FESTA DEI GALLEGGIANTI

Appuntamento a Campora domenica, con la tradizionale “Festa dei galleggianti” a cura della Pro Loco Locale. L’appuntamento è dalle 12,30 al salone parrocchiale di Campora, per il pranzo a base dei classici anolini in brodo, misti di bolliti con salse e contorni, dolce e caffè. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 340 7155323 oppure 340 5080010.







PARMA

JESSY & ZIGGY SHOW IL MONDO DELLE FAVOLE AL CONFORTI

Un divertente show nel mondo delle favole reinterpretate da Jessica Pistis e Ylenia Pessina. «Jessy & Ziggy show» è il titolo dello spettacolo in scena domenica al teatro Conforti in piazzale Volta; rappresentazioni alle 15.30 e alle 17.45. Per informazioni e prenotazioni: Jessica Pistis (339/4134836), Sognambuli (340/1294061) oppure sognambuli@gmail.com.

SHAKESPEARE: ON STAGE LIVE

Sul palco dello Shakespeare live di piazza Goito 1 alle 21, andrà in scena il sesto appuntamento di «On stage live», il progetto acustico che vede coinvolti gli allievi di canto della vocal coach Valentina Broglia e di pianoforte di Salvatore Bazzarelli; per l’occasione, esibizione di Leonardo Cavalca alla batteria.

FAI: GIORNATE PER SCOPRIRE TRE GIOIELLI DELLA NOSTRA CITTA'

Due giornate all’insegna della riscoperta di tre autentici gioielli della nostra città. A Parma, così come in tutta Italia, sabato e domenica è in programma la 26esima edizione delle Giornate Fai di primavera, organizzate dal Fondo ambiente italiano con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per l’occasione, nella nostra città ci sarà una triplice apertura: la chiesa di San Francesco del Prato (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18), le attigue strutture napoleoniche dell’ex Carcere (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17) e il teatro del Convitto statale Maria Luigia, che si potrà visitare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’iniziativa vede il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Parma. Le Giornate Fai di Primavera sono rese possibile grazie proficua collaborazione tra Fai, diocesi di Parma, Università degli Studi di Parma, Comune, Convitto Maria Luigia e tantissimi volontari e studenti.

Le visite in «San Francesco» e nell’ex carcere saranno accompagnate dagli alunni di cinque scuole medie e superiori di Parma: del liceo Toschi, del liceo Romagnosi, dell’istituto Melloni, dell’istituto Giordani e scuola media Parmigianino, che sono stati preparati dalle docenti Bianca Marchi e Maria Teresa Alberici.

Dopo l’apertura nel 2017 del palazzo centrale dell’Università, ancora una volta Fai e Università saranno protagoniste di una giornata all’insegna della cultura e dell’amore per l’arte. Saranno, invece, gli studenti del Maria Luigia, coordinati e preparati dal docente di chimica e scienze Luca Di Vittorio, ad illustrare ai visitatori la bellezza del teatro, appena restaurato.

Per altre informazioni, consultare il sito internet www.fondoambiente.it oppure parma@delegazionefai.fondoambiente.it.

A SAN PANCRAZIO FAMIJA PRAMZANA PROTAGONISTA DOMENICA ALLE 16

Compagnia dialettale Famija Pramzana protagonista domenica, alle ore 16, al teatro parrocchiale di San Pancrazio, con lo spettacolo «Do’ ridudi in dialett pramzan». L’evento è organizzato dall’associazione Vecchia Vico e dall’Avis di base San Pancrazio. Ingresso 5 euro.

ASCOM: DOMENICA TORNA «LA BOTTEGA SOTTO CASA»

Riprendono le manifestazioni del Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom Parma, che domenica torna in città con «La Bottega sotto casa». L’iniziativa, prevista in via Montebello, è stata spostata, per motivi di sicurezza data la concomitante partita del Parma calcio, in via Cella e piazzale Maestri. Circa 45 operatori saranno presenti tutto il giorno con i loro stand di qualità.

IL SAN LEONARDO DOMENICA SI VESTIRA' A FESTA

Domenica uno dei quartieri storici di Parma, il San Leonardo, si vestirà a festa. Lungo via Venezia, la strada più importante che lo attraversa, tra via Trieste e via Bologna, sarà allestito un colorato e variegato mercatino da tutta Italia, con spazi ludici per allegre iniziative rivolte ai più piccini. La manifestazione - giunta alla sesta edizione e promossa da «Edicta eventi Parma» - si svolgerà dalle 9 alle 19 e molti saranno gli stand di artigiani e operatori dell’ingegno che proporranno i loro prodotti e le loro creazioni.

Nell’occasione, i negozi dell’area cittadina coinvolta rimarranno aperti al pubblico e sarà riservato un opportuno spazio alle associazioni di volontariato; verrà, inoltre, adibita una divertente area gioco per i bambini con gonfiabili posizionati nel parcheggio del Conad.

Per una pausa golosa non mancheranno gli stand con dolci e prodotti tipici del nostro territorio e non solo.

Una piacevole e vivace opportunità, dunque, per attraversare, riscoprire e vivere una via importante e produttiva, sempre nel cuore della città. Per altre informazioni, consultare il sito internet www.edictaeventi.it oppure è disponibile un numero telefonico (0521/921346).

UOVA DI PASQUA PER AIUTARE ANMIC E CRI

Prosegue la vendita delle uova di Pasqua della Croce rossa italiana di Parma: i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di nuove attrezzature elettroniche per l’Anmic e il Cepdi, le due associazioni che hanno sede in via Stirone e che nei giorni scorsi sono state colpite da due raid vandalici. Il progetto vede la collaborazione di Zebre Rugby, Parma Panthers e studenti del Liceo delle Scienze Umane «Albertina Sanvitale».

L’obiettivo della Croce Rossa di Parma è quello di riacquistare parte delle strumentazioni elettroniche compromesse da due atti di inciviltà, e la campagna per la vendita delle uova solidali pasquali 2018 è stata, quindi, dedicata a questo obiettivo. E’ possibile acquistare l’uovo solidale anche tramite l’innovativa raccolta fondi organizzata dal comitato della Croce Rossa di Parma sulla pagina Facebook dedicata. Con un contributo di 10 euro, sulla piattaforma social è possibile acquistare l’uovo, mentre con un contributo di 2.50 euro è possibile avere una mini-colomba da cento grammi. E’ possibile fare acquisti più consistenti, ed effettuare donazioni da sostenitori: donando cifre superiori ai 50 euro, sarà direttamente Croce Rossa ad effettuare la consegna a domicilio delle uova o delle colombe.

RIPARTE UN MUSEO A MISURA DI BAMBINO CON I«IL RITRATTO»

Domenica alle 16, nella sede di Fondazione Cariparma (Strada al ponte Caprazucca) riparte «Un museo a misura di bambino. Laboratori didattici per bambini e famiglie», appuntamenti volti ad avvicinare anche il pubblico dei più piccoli all’arte e al patrimonio artistico di Fondazione Cariparma. Il laboratorio di domenica è dedicato al ritratto. Dopo aver fatto una passeggiata tra le collezioni del museo, i bambini si dedicheranno alla creazione di un autoritratto; l’iniziativa – ad ingresso libero - è dedicata ai bambini dai 6 anni. È gradita la prenotazione all’indirizzo mail: guide@fondazionecrp.it

SERATE TUTTE DA VIVERE ALL'OSTERIA SALAMINI

all’«Osteria Salamini» di via Meazza domenica, invece, a partire dalle 20, possibilità di cenare in compagnia del karaoke di Franco Barone. Per informazioni: 337/595682.



PELLEGRINO PARMENSE

QUARTA DOMENICA CON GLI ANTICHI PIATTI DELLA VAL STIRONE

Quarto ed ultimo appuntamento domenica a mezzogiorno con la settima edizione della rassegna culturale – gastronomica “Antichi piatti della Alta Val Stirone – Alla scoperta di antiche ricette preparate con i prodotti tipici della Val Stirone”, organizzata dal Comune in collaborazione con Pro loco, Ascom, bar Appennino, ristorante Lago Bleu, pizzeria La vecchia caserma, osteria Dulcis Parmae e ristorante Le ginestre. Per prenotare il pranzo bar Appennino 0524.64748, ristorante Lago Bleu 0524.64146, pizzeria La vecchia caserma 0524.594945, osteria Dulcis Parmae 0524.594943, ristorante Le ginestre 0524.64170. Ad anticipare l’appuntamento gastronomico, alle 8,30, con ritrovo al panificio Lusignani, sotto la guida di Elio Lusignani si svolgerà una camminata di tre ore per scoprire i luoghi e stimolare l’appetito. Per prenotare 0524.64126.

POLESINE



PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

Domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30, alla Casa della salute di Polesine, Giornata di prevenzione delle patologie cardiovascolari con la presenza dei medici Ceriati e Pattoneri del servizio di cardiologia della Casa della salute di San Secondo. Ingresso libero e gratuito per i residenti. La giornata è promossa da Comune e Ausl Parma.

SALA BAGANZA

URBI ET HORTI NEL GIARDINO FARNESIANO

Nel Giardino Farnesiano di Sala Baganza continua la prima edizione di «Urbi et Horti», appuntamento dedicato alle primizie botaniche, orticole e floreali provenienti da produttori diretti e selezionati.

Gli stand, dal mattino al tramonto, ospiteranno una selezione qualificata di aziende agricole, abili artigiani, associazioni a tutela della diversità biologica e laboratori per bambini. Dalle 16 in poi, verrà allestito un punto di ritrovo per il «libero scambio di semi e talee». Ad impreziosire l’evento due conferenze in programma domenica (in caso di maltempo si svolgeranno in Rocca»: alle 11, Clark Lawrence presenterà il suo libro, edito da Officina Naturalis, «Mezzo Giardiniere»; alle 15.30, invece, la conferenza «Mani nella terra» con Tiziano Fantinel, del «Gruppo Coltivare Condividendo» di Belluno, un’associazione di «seed savers», salvatori di semi, movimento internazionale che protegge e tutela le coltivazioni autoctone e la biodiversità. L’ingresso prevede un biglietto da 5 euro per gli adulti, gratuito fino ai 18 anni, per le persone disabili e i loro accompagnatori. Per informazioni consultare il sito www.ortocolto.it o contattare lo IAT Sala Baganza allo 0521 331342.



SAN SECONDO

APPUNTAMENTO CON IL MERCATO CONTADINO

Domattina appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione grazie all’iniziativa che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane.

SCHIA

UN FINE SETTIMANA A TUTTO SCI

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno «rinfrescato» il manto bianco che ricopre le stazioni turistiche del nostro Appennino: Schia e Prato Spilla continuano un altro weekend da tutto esaurito. Intero carosello in funzione a Schia, dove gireranno a pieno ritmo il tapis roulant e lo skilift del Campo Scuola, la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso, mentre snowboarder e freerider potranno cimentarsi in evoluzioni mozzafiato sulle nevi del Parkaio Snowpark.

Prato Spilla, invece, attende gli sciatori con i tapis roulant Baby, situato nella parte finale della pista Rio Spilla, e Campo Scuola, facile pista azzurra ideale per le prime discese dei piccoli sciatori in erba che, in entrambe le stazioni, potranno contare sulla presenza dei maestri delle scuole sci pronti ad accompagnare gli sciatori dallo spazzaneve all’agonismo. Per info sugli impianti www.schiamontecaio.it e 0521868555 per Schia oppure 3384644392 e www.pratospilla.pr.it per Prato Spilla.

Ampia è anche la scelta per gli amanti delle ciaspole: a Schia il gruppo guide del Monte Caio organizza domenica un a ciaspolata con ritrovo è fissato per le 10 al Campeggio di Schia, da dove si partirà per una ciaspolata sulla neve, a tratti immacolata, sulla quale sarà facile riconoscere le impronte degli animali che abitano il bosco. Al termine sarà possibile rifocillarsi presso l’Osteria del Campeggio di Schia con un menù a base di prodotti del territorio. Per info e prenotazioni 0521860115 oppure www.campingschia.it.

A Prato Spilla le guide di Macigno Vivo accompagneranno gli amanti delle ciaspole alle 10, per Ciaspole divertenti nel Parco, una giornata per vivere l’esperienza della neve nel magico e silenzioso mondo della montagna invernale, mentre alle 15 il programma si chiude con Ciaspole divertentissime per tutti, una semplice e facile passeggiata sulla neve per gustare l’aria limpida e profumata dell’inverno in montagna. Per info 338.4406874 oppure marcellocantarelli@virgilio.it.

SCIPIONE CASTELLO

VISITE GUIDATE TRA I "RICORDI DI FAMIGLIA"

In occasione della Pasqua, il millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, inaugura la nuova stagione delle visite guidate con la sesta edizione della mostra “Ricordi di Famiglia”, un’esposizione temporanea di fotografie d’epoca, documenti e preziosi oggetti di uso quotidiano appartenuti alla famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino, madre dell’attuale proprietario.

Sarà possibile curiosare tra alcune fotografie di famiglia dell’Ottocento e dei primi del Novecento che rievocano i costumi di un’epoca. Per informazioni: Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino - Scipione Castello – Salsomaggiore Terme. Tel: 0524 572381 – info@castellodiscipione.it – www.castellodiscipione.it

SISSA

LA SPALLA CRUDA PROTAGONISTA A PALASONE

Sissa porta in tavola ancora oggi la spalla cruda di Palasone, la regina dei salumi su iniziativa di Comune, Antichi produttori, Castelli del Ducato, Consorzio del parmigiano ed il sostegno di associazioni del territorio.

Domenica dalle 9.30 lavorazione delle carni suine e alle 10.30 tavola rotonda sul tema spalla cruda: tradizione antica per palati moderni. Quindi alle 12 la grande novità di quest’anno con il pranzo di gala organizzato dal Consorzio Parma Quality Restaurants. Nell’area coperta, allestita nel parco della Montagnola, si potrà pranzare con menù fisso e servizio al tavolo, proprio come in un ristorante, grazie alla presenza di chef e personale di sala.

Il menu prevede varie portate, dall’antipasto con degustazione di spalla cruda e altri salumi locali al primo piatto a base di ravioli alla mela con erbette, parmigiano reggiano, tartufo e julienne di spalla cruda per terminare con la guancia di suino brasata. A chiudere il pasto sarà il tradizionale busilan, ovvero la ciambella servita con zabaione caldo. Alcuni di questi piatti saranno inoltre in degustazione in piazza Roma. Per informazioni e per partecipare al pranzo di gala occorre prenotarsi al 334 6687754 o via mail segreteria@antichiproduttoridelculatello.com.

La festa proseguirà nel pomeriggio di domenica con l’assegnazione del premio La spalla cruda d’eccellenza.

Infine alle 15.30 ottava edizione del Palio della spalla cruda con la sfida tra produttori professionisti ed amatori.

Tanti gli eventi collaterali: visite guidate al torrione Quattrocentesco della Rocca dei Terzi a cura della Pro loco (domani e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18), mercato medievale, gite in catamarano sul Po (info al 342 9578660), mostra delle opere dedicate al territorio a cura degli alunni di quarta e quinta elementare nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’associazione Genitori e poi ancora raduno delle moto Mv Agusta turismo veloce, Circo&magia con Agide Cervi, musica con i Mississipi Mud, Pony day con battesimo della sella e animazioni ed intrattenimento per bimbi con Ambulacloun. I ristoranti del territorio proporranno menu a tema.

SORAGNA

CARZETO OSPITA LA CAMMINATA CAMPAGNOLA

Nella mattinata di domenica, Carzeto di Soragna ospiterà la 44ª edizione della «camminata campagnola», storica iniziativa podistica non competitiva, a passo libero e aperta a tutti. L’evento è organizzato dal circolo «Gli amici di Carzeto» con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Soragna, con ritrovo alle 8 nella piazza della frazione, partenza alle 8.30 e chiusura alle 12: i partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi, rispettivamente di 6, 15 e 21 chilometri.

SORBOLO

BERTOLUCCI WIND BAND ALLA SALA CLIVIO

Bertolucci Wind Band in concerto domenica alle 16.30 nella sala Clivio del Centro civico di via Gruppini nell’ambito della rassegna I concerti all’ora del tè.

TORRECHIARA

APPUNTAMENTO CON BIANCA VI GUIDA NEL CASTELLO

A Torrechiara, domenica torna l’appuntamento “Bianca vi Guida“, con le visite guidate alla scoperta del castello, alle 10,30 - 11,30 - 14 - 15 - Servizio guida 3 euro - Ingresso in Castello 4 - Il Castello sarà aperto dalle 10 alle 16. Per info: 328.2250714.

TORRILE

GIRO CICLISTICO DELLE TERRE DI MARIA LUIGIA

Domenica «Giro delle terre di Maria Luigia», 20° Memorial Italo Montali e 12° Trofeo Il Portico valido come seconda prova del campionato provinciale cicloturismo Uisp. L’appuntamento è fissato per le 8 al Circolo Il Portico di Torrile per le iscrizioni mentre la partenza è prevista per le 9. Per informazioni 338/7708100.

NELL'OASI LIPU E' TORNATO IL CAVALIERE D'ITALIA

Spettacolo della natura nel weekend all’Oasi Lipu di Torrile e Trecasali. Ha fatto ritorno in questi giorni, dall’Africa, il Cavaliere d’Italia, uccello acquatico che nella riserva naturale della Bassa trova un luogo ideale per costruire il nido e allevare i piccoli. La Riserva è aperta domenica dalle 9 alle 17.

TRECASALI

SERATA DANZANTE CON MARCO E ALICE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Marco e Alice domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.

ZIBELLO

APERTA LA MOSTRA SUL CINEMATOGRAFO NELL'EX CONVENTO

Nell’ex convento dei padri domenicani domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema. Sia sabato che domenica il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per info 3474065078.