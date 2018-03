Film su Ligabue, nuovo casting: ora si cercano bambini e adolescenti

La Palomar sta preparando il nuovo film di Giorgio Diritti "Volevo nascondermi", le cui riprese avranno inizio a maggio 2018. Dopo il casting di Guastalla, ne sarà organizzato uno a Reggio Emilia.

Il film tratterà della vita di Antonio Ligabue: la produzione sta cercando bambini e adolescenti maschi, da 6 a 10 anni e da 15 a 18 anni, per ricoprire alcuni ruoli. "Non sono richieste esperienze pregresse di recitazione", aggiunge il comunicato.

Il casting si terrà al cinema Rosebud di Reggio Emilia (via Medaglie d’oro della Resistenza 6) mercoledì 28 marzo dalle 14 alle 18,30 e giovedì 29 marzo dalle 10 alle 18,30.

"Chi fosse impossibilitato a venire può inviare due foto (primo piano e figura intera) e una breve descrizione alla mail: ligabuecasting@gmail.com per poi essere eventualmente ricontattato", aggiunge la casa di produzione.