Levante canta stasera al Teatro Regio

Levante stasera al Teatro Regio. La cantautrice che traccia la nuova strada del pop arriva a Parma.

Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico «Nel caos di stanze stupefacenti», del suo primo romanzo «Se non ti vedo non esisti», due tour di grande successo e il debutto televisivo a X Factor, la cantautrice torna in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo nei principali teatri italiani. L’appuntamento è stasera alle 21 al Teatro Regio, grazie a Caos organizzazione spettacoli e Arci Parma.

