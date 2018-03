La commedia “Sotta a chi tocca” con la Famija Pramzana

Risate in dialetto: “Sotta a chi tocca”

Compagnia Famija Pramzana

Sabato 7 aprile al Teatro Comunale di Felino

Ultimo appuntamento della Rassegna del Teatro Dialettale di Felino. A chiudere il cartellone, che ha proposto già tre spettacoli da inizio anno, sarà la Compagnia Famija Pramzana con “Sotta a chi tocca” di Orengo, che venne presentata diverse volte nel repertorio di Gilberto Govi. Il commediografo in dialetto è Umberto Ceci. Regia di Franco Greci.

La divertente recita andrà in scena al Cinema Teatro comunale di Felino sabato 7 aprile alle ore 21 e vista la trama promette grandi risate. Una questione di eredità è infatti il motore di questa commedia. Protagonisti sono tre fratelli, il cui zio, morto, ha lasciato un cospicuo patrimonio che però toccherà a quello tra i nipoti che ha o avrà per primo un figlio maschio.

Tra i possibili eredi si scatena la competizione: ciascuno si rivela più che disposto a stravolgere e sacrificare sull'altare di questo denaro piovuto dal cielo piani di vita, vecchie abitudini e radicati ideali ma gli eventi (e, forse, anche la giustizia) della vita porteranno ad un paradossale colpo di scena a favore del più sfavorito nella corsa all'eredità.

Per scoprire quale sarà non resta che assistere alla recita organizzata dall'associazione "Insemma par recitar", in collaborazione con la Pro Loco locale e con il patrocinio del Comune di Felino.

Biglietti in vendita al prezzo di 7 euro presso la biglietteria del Teatro Comunale ( via Verdi, 2 – Felino) prima dello spettacolo.