Mostra cartografica di Gabriele Mattioli

Sarà inaugurata sabato 31 marzo alle 11, nella Chiesa della Madonna, di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) la mostra dal titolo “Castelnovo, ritratto storico di un territorio. Cartografie e mappe d’epoca dal XVII secolo ai giorni nostri”, a cura dell’architetto Gabriele Mattioli.

La mostra è un compendio di numerose mappe storiche sia di proprietà privata, raccolte nel corso degli anni da Gianfranco Mattioli, padre di Gabriele, sia di proprietà pubblica del Comune di Castelnovo di Sotto. L’iniziativa, dettata dalla passione di Mattioli per la storia locale, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è tesa a promuovere e a far conoscere la storia del territorio castelnovese, le sue radici, la sua evoluzione e le sue peculiarità più intrinseche. Le mappe in mostra, sia manoscritte che a stampa, documentano il territorio di Castelnovo di Sotto e zone limitrofe con le sue trasformazioni soprattutto in relazione agli aspetti amministrativi, idraulici e stradali, e si affinano nel corso dei secoli. La mostra segue un percorso suggerito dalla numerazione delle mappe secondo una logica cronologico temporale topografica, e anche una logica di scala, dal livello territoriale al livello comunale, fino a un livello locale di dettaglio: centro storico, frazioni, mappe specialistiche.

La mostra infine è arricchita da un’esposizione collaterale di numerose foto d’epoca dal titolo “Riproduzione di antiche cartoline risalenti agli inizi del Novecento” e rappresentanti perlopiù il centro storico di Castelnovo di Sotto, con le sue trasformazioni nel corso degli anni. L’intento di questa mostra è scoprire la storicità di Castelnovo di Sotto, luogo da sempre ricco di memoria.

La mostra sarà visitabile sino al 15 aprile, a ingresso libero, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e al lunedì dalle 9.30 alle 12.30.