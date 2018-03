Il lungo weekend di festa debutta tra castelli, food truck e artigianato: l'agenda

BARDI

MAXI FESTA AL GRANDE BAR CON MUSICA E BIRRA

Sabato a partire dalle 22.30, maxi festa di Pasqua al «Grande bar» di Bardi con la musica e fiumi di birra. Informazioni: 347/7780866.

BERCETO

APERITIVO MUSICALE AL BAR CENTRALE

Aperitivo musicale in programma al Bar Centrale: Sabato alle 18 ci sarà Dj Maverick in consolle che accompagnerà con le canzoni più belle chi vorrà brindare in attesa della Pasqua.

BORGOTARO

MUSEO DELLA MURA: LA MOSTRA DI THORIMBERT

E' visitabile, fino al 9 aprile, negli spazi espositivi del «Museo delle Mura», a Borgotaro, la mostra fotografica di Monique Thorimbert, un’apprezzata artista, originaria di Losanna ormai borgotarese di adozione. Le foto riguardano immagini dell’Appennino parmense, ma anche di altre località e regioni d’Italia, in particolare della Puglia. La mostra, inaugurata ieri proseguirà fino al 9 aprile. Questi gli orari di apertura: dalle 16 alle 19, tutti i giorni, escluso il martedì. L’ingresso è libero.

BUSSETO

ORARI D'APERTURA DEI LUOGHI VERDIANI

Nel weekend lungo pasquale possibilità di visitare i luoghi verdiani di Busseto, Roncole Verdi e Sant’Agata. La casa natale del maestro, a Roncole Verdi, sarà aperta dalle 9.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 17; il Teatro Verdi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il Museo verdiano di Casa Barezzi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il Museo nazionale Giuseppe Verdi dalle 10 alle 17.30; il Museo Renata Tebaldi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 e la villa Verdi di Sant’Agata dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 18.15. Info allo 052492487.

CASTELLI DEL DUCATO: TANTE IDEE PER TUTTI I GUSTI

In questo lungo weekend sono ben ventitré gli eventi proposti dai trentuno castelli, suddivisi tra soci e sostenitori, che fanno parte del circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Si potranno fare le classiche visite guidate ai manieri ma anche vivere esperienze speciali partecipando agli eventi come ad esempio mostre, street food, caccia al tesoro e caccia alle uova. Sono in programma numerosi eventi per tutti, comprese le famiglie con bambini già sabato: «Pasqua al castello Malaspina di Gambaro» (Piacenza) fino a martedì 3 aprile; «Castello in notturna» al castello Pallavicino di Varano in programma Sabato; «Castle street food» alla Rocca Sanvitale di Fontanellato fino a martedì; «Arte e suggestioni in rocca... e degustazioni!» alla Rocca dei Rossi di San Secondo che ci sarà Sabato sera; «Vigoleno raccontato da una vera borghigiana doc: Germana Corsini, produttrice del rinomato vin santo» al Mastio e borgo di Vigoleno (Piacenza) Sabato; Le prenotazioni agli eventi sono obbligatorie. Per ulteriori informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

VISITE GUIDATE NELLA REGGIA

Visite guidate alla Reggia di Colorno nel weekend di Pasqua. Il percorso prevede piano nobile, appartamento nuovo del duca Ferdinando e cappella ducale di San Liborio. Sabato visite alle 10, 11, 15, 16 e 17. Per info: 0521 312545 o www.reggiadicolorno.it.

SERATA DI LISCIO AL CRAL FARNESE CON PAOLO BERTOLI

Sabato a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma 28 si ballerà il liscio con l’orchestra Paolo Bertoli. Per info e prenotazioni: 0521815468.

FELEGARA

BALLO LISCIO AL CENTRO SOCIALE MOLINARI

Sabato, alle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Daniela Bassi».

FONTANELLATO

QUINTA EDIZIONE DEL CASTLE STREET FOOD

20 «food truck» stanno già scaldando le cucine fronteggiare l’assedio gastronomico atteso fino a lunedì notte per la quinta edizione di Castle Street Food a Fontanellato che per tutto il weekend di Pasqua, ogni giorno dalle 11 alle 24, porterà in paese buon cibo «di strada» e un ricco cartellone di eventi collaterali. Il «tema» di questa edizione sarà effettivamente di quelli da tutto esaurito: «I Pirati dei Caraibi», saga che conta fan di ogni età in tutto il mondo e ogni giorno si susseguiranno grandi spettacoli, giochi a tema pirateschi e avventure in costume su un vero galeone dei pirati per dare vita ad una storia avvincente che inizierà sabato mattina e si concluderà con la battaglia finale di lunedì sera, coinvolgendo sia sia i bambini che i genitori. Numerose le attività, tutte gratuite, ma numerose anche le occasioni per gustare le novità proposte dai food truck posizionati tutto intorno alla Rocca Sanvitale. A completare il Festival, una rinnovata proposta di agorà tematiche curate dall’Associazione Italì, la pesca nel fossato, musica e live-band. Inoltre, sabato sera, un grande Silent Party attorno al castello: una grande discoteca silenziosa, con tre generi musicali diversi, per ballare sotto le stelle fino a tarda notte.

FONTANELLE

SI INAUGURA LA MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA

Al Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle sarà inaugurata Sabato alle 17 la Mostra itinerante dedicata alla Grande Guerra per commemorare il centenario della Prima guerra mondiale. A documentare i fatti sono oltre 162 delle 440 tavole illustrate realizzate da Achille Beltrame per la “Domenica del Corriere” durante i cinque anni di guerra (1914-1918). La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 15 aprile il sabato dalle 15 alle 18 e domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

FORNOVO

TORNA LA TRADIZIONE DELLA PASQUA IN MTB

Sabato torna, con l’ottava edizione, il «Trofeo di Pasqua»: l’ormai classica gara ed escursione di primavera per tutti gli appassionati di MTB. Il percorso sarà simile a quello degli anni precedenti: un tracciato che misurerà quindi circa 32 km per 1.200 m di dislivello, ridotti a circa 28 km per 1.000 m di dislivello per gli under 18, gli over 64 e le donne, che eviteranno una discesa ed una ripida salita. Per info e prenotazioni: 0525 2599; Whatsapp: 346 9536300.

GARDALAND

IL GRANDE PARCO GIOCHI HA APERTO LA STAGIONE

E' iniziata ieri la stagione 2018 di Gardaland Resort, meta molto amata anche dai parmigiani, che si preannuncia ricca di proposte per soddisfare le esigenze dei diversi target di visitatori. La grande novità 2018 è Peppa Pig Land, un’area tematizzata che il Parco ha sviluppato in esclusiva. Fonti di ispirazione per la nuova area creata da Gardaland sono proprio le avventure della simpatica maialina che i bambini hanno imparato a conoscere attraverso i cartoni in TV. Per ulteriori informazioni www.gardaland.it.

MONTICELLI TERME

L'ATTESO "PASQUA TANGO FESTIVAL"

Giorni all’insegna del divertimento, del ballo e del relax alle Terme fino a lunedì sera all’Hotel delle Terme di via Marconi, che ospiterà l’undicesima edizione del «Pasqua Tango festival». Saranno in tanti gli appassionati che arriveranno da ogni parte del Belpaese a questo evento nato nel 2007 e promosso dall’associazione «MP Tango», Salotto del Lallo e Terme di Monticelli. Per tutti gli inguaribili tangueros che vorranno approfondire e arricchire le proprie conoscenze e competenze riguardo a tango, milonga, vals, chacarera, canyengue e tecnica uomo e donna, per tutti e quattro giorni di stage, saranno a disposizione ben otto coppie di artisti internazionali: Juan Carlos Martinez e Nora Witanowsky, Marco Palladino e Jailet Suarez, Luigi Bisello e Tania Grisostomi, Vito Raffaelli e Giorgia Rossello, Alberto Bersini e Paola Pinessi, Sebastian Sanchez e Malvina Gili, Riccardo Ongari e Monica Biasin, Andrea Vighi e Chiara Benati; tango dj «Gibo». Sarà, quindi, una «maratona» a tutto tango dove stile, eleganza, tecnica e passione andranno a braccetto. Perché comprendere e far propria la filosofia tanguera non è cosa da poco e soprattutto all’inizio può essere complesso capire i ruoli, i tempo e la basi di questa disciplina. Ci sarà la possibilità pernottare in hotel in pensione completa con la novità dell’utilizzo delle quattro piscine termali e un nuovo spazio benessere. Fino a domenica, dalle 17.30 alle 19, è in programma l’aperi-tango e, inoltre, ci si potrà divertire in pista con tre serate di milonga con l’esibizione dei maestri; Info: www.xtangocongress.wix.com/ pasqua oppure 331/1596803.

PARMA

"FAT DAYS ALLO SPAZIO PASUBIO: "GIORNI GRASSI" PER PASQUA

Giorni «grassi» attendono Parma in questo lungo weekend di Pasqua. Fino al lunedì di Pasquetta, lo Spazio Pasubio di via Pasubio 3/B ospiterà «Fat Days» e sarà letteralmente invaso di occasioni, fra musica, arte, artigianato, mercatini e buon cibo; le aree industriali della zona ex Scedep si trasformeranno in teatro di innumerevoli manifestazioni artistiche, con la partecipazione delle principali realtà culturali del territorio, grazie alla collaborazione con Parma 360 Festival. Partner tecnico dell'evento è "Fare Disfare". In quello che sarà una vera e propria anteprima del Festival (molte opere rimarranno allestite per Parma 360) numerosi artisti faranno rivivere le sale disadorne degli ex spazi industriali, attraverso collaborazioni, live painting, performances ed esposizioni varie. Prenderanno forma diversi progetti indipendenti tra cui la rassegna Corpi Estranei - Ho te - Fausto Serafini e Alessandra Pace con fotografie che raccontano l’intimità domestica della coppia (a cura di Erresullaluna + Chuli Paquin); un’installazione di concept design sarà allestita sul tema di riciclo attivo, sostenibilità e natura (Bonton); nuovi murales saranno realizzati durante le giornate, andranno a completare l’opera già iniziata in una delle sale nel 2012 (Dissenso Cognitivo, Filippo Garilli, Luogo Comune, Risee, P.A.); il progetto «Più Realtà?» coinvolgerà fotografi e disegnatori (by ABC); non mancherà una doppia personale di Enrico Azzolini e Federica Poletti (a cura di Cubo Gallery) e per concludere, la performance video di C999 farà da cornice a tutto il festival. Fra le tante idee di artigianato presenti, anche una casa sull’albero, con «Tree House», esempio di architettura sostenibile (di Enrico Galeazzi Architecture Studio); presente anche «Pois 2» un market di espositori handmade selezionati e abbigliamento vintage (RePop), e, tutto intorno, workshop creativi. Sabato sarà all’insegna della musica dal vivo: dalle 19 si esibiranno gruppi emergenti della zona; dalle 22 i live di Neon con Maiole e Reno e la Fat punkrock night by Saletta Adorno e Collettivo la Défense.. A condire il tutto, naturalmente, il buon cibo. Saranno presenti food trucks di Osteria dei Mascalzoni e MordiParma.

PIAZZA GHIAIA: MUSICA, CIBO E "VINTAGE" DELL'HAPPY DAYS FESTIVAL

In Piazza Ghiaia è tutto pronto per un weekend pasquale a dir poco originale. Ritorna, nelle giornate fino a lunedì, “Happy Days Festival 2018” tra musica live, maratone di ballo, street food e il mercatino vintage. I food truck arriveranno in Piazza Ghiaia Sabato pomeriggio, per l’orario dell’aperitivo, e saranno aperti dal pranzo fino alla cena nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Ci saranno una dozzina di truck, dal sapore retrò, che delizieranno gli ospiti con hamburger americani, piadine romagnole e tigelle, frise e rustici leccesi e ovviamente la tradizionale cucina parmigiana. Sarà presente anche un vecchio bus a due piani che sfornerà i cibi classici made in USA come le alette di pollo e le chips. Per il bere non mancheranno gli espositori di birra artigianale e vini. Oltre ai truck, anche il mercatino vintage sarà, in pianta stabile per i tre giorni, in Piazza e con più di una trentina di banchi si potranno ammirare e acquistare: abiti e accessori vintage e handmade, vinili e oggettistica varia. Ospite fisso, per tutto il weekend, sarà Dj Jay Cee che, oltre ad esibirsi dietro alla consolle, offrirà anche tre woorkshop gratuiti per imparare i passi del suo Gentle Jive. L’esibizione del Dj Jay Cee sarà alternata, Sabato sera, con quella del dj Randagio. Sarà presente anche il team del Crazy Ballet che proporrà live i loro dance show e offriranno lezioni di ballo, in diversi stili come il Lindy Hop e il Boogie woogie.

TEATRO REGIO: IL CONCEPT TOUR DI MANNARINO

Sabato alle 21, nella suggestiva cornice del teatro Regio il protagonista sarà il noto cantautore romano Alessandro Mannarino. Dopo l’uscita del primo album dal vivo «Apriti Cielo Live», nato sulla scia di un tour da oltre 100mila paganti, Mannarino è pronto per ritornare al suo pubblico con «L’impero crollerà», un nuovo concept tour. Ancora una volta, dopo un tour legato all’uscita di un album, Mannarino si ritaglia uno spazio live di sperimentazione: «L’impero crollerà» nasce proprio da questa esigenza. Mannarino torna sul palco con un nuovo concept pensato per una dimensione «più intima» e per offrire uno spettacolo inedito al pubblico che continua a seguire la sua evoluzione. La parola «impero» è presente in varie canzoni; è un simbolo ma anche una metafora; è anche quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come «entrarci dentro», sentirne i suoni e le voci. Oltre che nel circuito Ticketone (online e punti vendita), i biglietti sono disponibili anche nei punti vendita Vivaticket. Per informazioni, gruppi e diversamente abili: contattare Puzzle Puzzle (0521/993628).

PIAZZA DELLA MACINA: PASSEGGIATA SULLE TRACCE DEL MÀT SICURI

Sabato a partire dalle 15, in piazza della Macina, è in programma la riedizione della passeggiata denominata «Sulle tracce del Màt Sicuri» organizzata dall’associazione «Cronache del Novecento» in occasione della ricorrenza del trentennale della scomparsa di Enzo Sicuri. In molti leggono la targhetta e si chiedono: «Ma chi era Enzo Sicuri?» «Perché la città gli ha dedicato un monumento?». Alle 15 verrà presentato il progetto di un video documentario sul Màt Sicuri e, inoltre, si comincerà a registrare a video-registrare le testimonianze di chi ha conosciuto Sicuri o volesse ricordare episodi dell’epoca. Alle 16 prenderà il via la passeggiata narrativa condotta dai giornalisti Francesco Dradi e Fabrizio Marcheselli: l’itinerario si snoderà nei borghi e nelle piazzette del centro storico dove Sicuri era solito rifugiarsi per intrattenersi con gli amici. L’iniziativa è riservata ai soci dell’associazione «Cronache del Novecento Parma» mentre la tessera e la quota di partecipazione è di dieci euro. È possibile iscriversi sul posto. È gradita la pre-adesione, con comunicazione email a «cronache900parma@gmail.com» per motivi organizzativi.

IL CASTELLETTO: SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA ROSELLA & MARCO

Serata danzante con l’orchestra Rosella & Marco Sabato al circolo Il Castelletto di via Zarotto. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 340 2691601.

SERATE DI CIBO E MUSICA ALL'OSTERIA SALAMINI

all’«Osteria Salamini» di via Meazza Sabato sera si esibiranno dal vivo la band «The Cugginis». Per informazioni: 337/595682.

POLESINE

IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN E' APERTO

Il Museo del Culatello e del Masalèn, all’Antica Corte Pallavicina di Polesine, apre le sue porte ai visitatori anche per Pasqua. fino a lunedì sarà aperto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» nell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

RIVALTA

MOSTRA E GIOCO PASQUALE PER TUTTI I BAMBINI

Al castello di Rivalta, fino a martedì 3 aprile mostra di pezzi unici appartenuti alla famiglia dei Conti Zanardi Landi tra mappe, organze, merletti, argenti, cristalli e porcellane rare. Le vere «mise en place» che la famiglia ha utilizzato nei secoli sulle proprie tavole. Sarà possibile ammirare ambienti solitamente inaccessibili, in particolare, nella stanza della musica, si troverà una collezione davvero molto interessante, esposta per la seconda volta al Castello di Rivalta: 104 vedute ottiche originali del 1700. Nel fiabesco Castello è tutto pronto anche per la grande festa di Pasqua: il Conte ha commissionato al cuoco Giuseppe un gigantesco uovo di prelibata cioccolata da offrire a tutti i bambini… Ma il malefico Darth Chef, il cuoco nero, ha segretamente trafugato la ricetta segreta e gli ingredienti speciali di Giuseppe, che ora non sa proprio più come fare! Starà ad un manipolo di bambini coraggiosi, guidati dal Coniglio Pasquale, esplorare le stanze e i corridoi del magico Castello, superando trabocchetti ed insidiose prove, per aiutare il cuoco Giuseppe a recuperare il maltolto. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto Prenotazione obbligatoria tramite invio dell’intero importo tramite bonifico sia per il pranzo che per le attività in castello. Info: 3392987892 info@castellodirivalta.it www.castellodirivalta.it.

SALA BAGANZA

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI ELIA RAGAZZINI

Sabato alle 16,30 si inaugura nella Sala dei Convegni della Rocca Sanvitale, la mostra «Presenze Arboree» di Elia Ragazzini. Realizzata con il patrocinio del Comune di Sala Baganza, la proposta espositiva presenta una trentina di opere tra dipinti e composizioni. Resterà aperta al pubblico fino al 13 maggio, con orario dalle 10,30-12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 tutti i giorni tranne il lunedì e il martedì. Sarà introdotta dall’Assessore Giuliana Saccani e presentata da Raffaella Giovanelli.

SAN SECONDO

CORTE DEI ROSSI: VISITE NOTTURNE NELLA ROCCA

Sabato sera ripartiranno, su iniziativa dell’associazione Corte dei Rossi, le visite notturne alla Rocca di San Secondo dal titolo «Arte e suggestioni in Rocca… e degustazioni!». Anche nel 2018, infatti, la Corte dei Rossi continua l’opera di salvaguardia e promozione della storia rinascimentale locale e di valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Bassa. In primavera ed autunno, di solito ogni ultimo sabato del mese. I personaggi di Corte, dal conte Pier Maria dè Rossi alla contessa madre Bianca Riario Sforza, dal vescovo di Pavia e Governatore di Roma Giovan Girolamo de’ Rossi al mitico condottiero Giovanni de’ Medici, detto delle Bande Nere, propongono visite spettacolo notturne, accompagnando i visitatori in un emozionante percorso di storia ed arte. Nel 2018 gli appuntamenti sono il 31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 1 giugno, 1 settembre, 29 settembre, 27 ottobre e 24 novembre. Sabato sera, come in tutte le altre serate, la visita spettacolo inizierà alle 21.30 e terminerà alle 23.15 circa. A seguire degustazione facoltativa. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 3382128809 e 3334184232.

C'E' IL MERCATO CONTADINO

Sabato mattina appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo, con occasioni tutte da gustare per la Pasqua. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione grazie all’iniziativa che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane. Ci saranno l’ Azienda Agricola Rizzi con il Parmigiano Reggiano; l’Azienda agricola Terre di San Secondo con la verdura antica; «Buono e bio» con farina e passata (che partecipa al mercato ogni 15 giorni); la Società agricola «Alla curva del fiume» con verdura di stagione; il Podere Villargine con frutta e succhi; l’ Azienda agricola Bonardi Antonietta con kiwi e legumi e la Fattoria Amelia con formaggi freschi e yogurt.

ORARI D'APERTURA DELLA ROCCA DEI ROSSI

In occasione del weekend lungo pasquale, la Rocca dei Rossi di San Secondo sarà aperta, per le visite, sabato 31 alle 15, 16, 17, 18.

SCHIA E PRATO SPILLA

FESTE DI PASQUA A TUTTO SCI

Quella che fino a qualche settimana fa era solo una speranza oggi è realtà: la Pasqua sarà con gli sci ai piedi a Schia e a Prato Spilla. Le due stazioni sciistiche si preparano infatti ad accogliere gli sciatori con gli impianti in funzione grazie alle abbondanti nevicate di questo inverno che hanno assicurato la permanenza - ancor oggi - di una spessa coltre nevosa che ricopre le piste dei due comprensori. A Schia è in funzione l’intero carosello: dal tapis roulant e lo skilift del Campo Scuola, fino alla seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso. Aperto anche il Parkaio Snowpark, paradiso per snowboarder e freerider, che lunedì 2 ospiterà il pranzo sociale dei Caio Riders con carne alla brace e tanto divertimento. Tante le offerte per gli sciatori, con pacchetti gastronomia e benessere, sconti sugli skipass (tre giorni sulle piste a 50 euro per gli adulti e 30 per i bambini) e il gemellaggio con la stazione sciistica del Cerreto Laghi, con convenzioni per i possessori degli stagionali di entrambe le stazioni. Impianti aperti anche a Prato Spilla, dove fino a lunedì rimarranno in funzione il tapis roulant Baby, situato nella parte finale della pista Rio Spilla, e Campo Scuola, facile pista azzurra ideale per le prime discese dei piccoli sciatori in erba. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti e sulle promozioni www.schiamontecaio.it e 0521868555 per Schia oppure 3384644392 e www.pratospilla.pr.it per Prato Spilla. Non mancheranno poi, sulle pendici del Monte Caio, le ciaspolate organizzate da esperte guide ambientali escursionistiche, che accompagneranno i ciaspolatori alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi del nostro Appennino. Le guide del Monte Caio organizzano, per sabato, una ciaspolata notturna con partenza alle 18 dalla scuola sci alla volta dei sentieri del Caio per una magica passeggiata sotto un fantastico cielo stellato e una luna luminosissima che garantirà una bellissima visuale. Al ritorno possibilità di cena al Camping Schia. Info e prenotazione 3404171870 o 0521860115. Anche Macigno Vivo organizza per sabato un tris di escursioni sul Caio. Si parte alle 9,30 con «Ciaspole Avventura», una ciaspolata di gran fascino dedicata a tutti quelli che hanno voglia di ciaspolare alla volta del crinale del Caio. Alle 15 è in programma «Ciaspole divertentissime per tutti», in pomeriggio con le ciaspole per divertirsi un mondo in un mondo di neve, mentre alle 18, sempre dal rifugio Pian delle Giare, partirà «Notturna Luna piena e stelle sul Caio». Per info e prenotazioni 3384406874 oppure marcellocantarelli@virgilio.it.

SORAGNA

SABATO SERA CON IL BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.

TANETO

SELEZIONI SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL

Dodici ore no-stop di musica live dal rock al pop-rock fino ad arrivare al cantautorato. Sabato al Fuori Orario di Taneto sono in programma le selezioni regionali dell’Emilia Romagna di «Sanremo Rock & Trend Festival». L’evento è organizzato in collaborazione con Siae, Afi (Associazione fonografici italiani) e Nuovo Imaie. «Sanremo Rock & Trend Festival» è il contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili «declinazioni» trasversali. Nato nei primi anni ‘80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, i Litfiba, i Cccp, i Tazenda, i Bluvertigo, Edoardo Bennato. La finalissima del «Sanremo Rock & Trend Festival» 2018 si terrà a maggio nella città dei fiori. Domani a partire dalle 15, le migliori band ed artisti della Regione si sfideranno dal vivo davanti ad una giuria di discografici, manager musicali, produttori musicali e addetti radio sul grande palco del Fuori Orario, per aggiudicarsi l’ingresso alle finali nazionali a Sanremo sul palco storico del «PalaRock». Info: www.sanremorock.it.

TRAVERSETOLO

ORARI DELLA MOSTRA PASINI E L'ORIENTE ALLA MAGNANI ROCCA

E’ visibile alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo la mostra «Pasini e l’Oriente. Luci e colori di terre lontane», che raccoglie oltre 100 opere tra dipinti e lavori grafici del pittore bussetano di nascita, parigino d’azione, raffinato interprete di un Oriente fatto di paesaggi sconfinati e di mistero ma che seppe anche aprire un dialogo artistico con una cultura altra, attraverso la presentazione “dall’interno” dei suoi usi, costumi, atmosfere. La rassegna visibile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (la biglietteria chiude alle 17); sabato, domenica e festivi dalle 10-19 (la biglietteria chiude alle 18) sarà regolarmente aperta anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro valido anche per le raccolte permanenti; 5 euro per le scuole. Il sabato ore 16.30 e la domenica e festivi ore 11.30, 16.00, 17.00, è possibile la visita alla mostra ed ai capolavori del Paesaggismo impressionista della Fondazione Magnani-Rocca (Monet, Renoir, Cézanne) con guida specializzata. Si può prenotare via mail a segreteria@magnanirocca.it, oppure presentarsi all’ingresso del museo fino a esaurimento posti; Il costo è di 15 euro comprensivo di ingresso e guida. Tel. 0521 848327 www.magnanirocca.it Per informazioni su ristorante e caffetteria nella corte del museo si può telefonare al numero 0521 848135.

VARANO MELEGARI

TORNANO LE VISITE IN NOTTURNA AL CASTELLO

Fino a lunedì, ritornano gli eventi al Castello Pallavicino, promossi dall’associazione Oltre lo Specchio. Domani, con inizio alle 20, sono in programma visite al «Castello in notturna», mentre domenica e lunedì sarà la volta di «Medioevo in tavola», con la proposta di antiche ricette. L’evento avrà luogo anche in caso di maltempo.

ZIBELLO

NELL'EX CONVENTO C'E' LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.