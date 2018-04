Mostra dell'artigianato, agricoltura e commercio a Soragna

Anche quest'anno torna a Soragna l'appuntamento con la Mostra dell'artigianato, agricoltura e commercio nella sua 41^ edizione, il 28, 29, 30 aprile e 1° maggio. Si troveranno tutte le eccellenze gastronomiche locali, tra cui spicca il re della tavola, il Parmigiano Reggiano, i nostri salumi e le specialità di ogni "angolo" della nostra Italia, oltre a una zona dedicata allo Street Food, tanto apprezzata dal pubblico giovane e non solo.

"Inoltre - dicono gli organizzatori - per i quattro giorni della mostra il paese ospiterà molti eventi per tutti: intrattenimento bambini, Silent Party, una serata con i comici di Zelig e Colorado, Cooking show con Daniele Persegani, raduni di macchine agricole d'epoca ma anche di Camion americani ed Harley Davidson, mercato di qualità e dell'ingegno, stand espositivi, CelentaRock in concerto e molto altro! Durante i quattro giorni della Mostra funzionerà un ottimo servizio cucina con piatti tradizionali della zona. Ingresso gratuito".

Programma completo su: www.entemostrasoragna.it