Pasquetta tra castelli, street food e neve: l'agenda

BARDI

RIEVOCAZIONE STORICA E «GRAN TENZONE MEDIEVALE»

Torna anche quest’anno l’immancabile e tanto atteso appuntamento delle festività pasquali al castello di Bardi. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta il castello e l’intero borgo di Bardi saranno il palcoscenico perfetto di un’entusiasmante rievocazione storica medioevale, con tanto di affascinante «Gran Tenzone» e «Bardi storica». Per maggiori informazioni: www.castellodibardi.info; 0525/733021 – cell. 380 1088315.

BERCETO

PASQUETTA CON LA BRISCOLA A GHIARE DI BERCETO

Pasquetta dedicata alle carte al Bar Lovers di Ghiare: a partire dalle 15 e 30 si terrà una tradizionale gara di briscola a 32 coppie (iscrizione 15 euro ciascuna). Le prime 4 coppie si aggiudicheranno prelibatezze enogastronomiche.

BORGOTARO

MUSEO DELLA MURA: LA MOSTRA DI THORIMBERT

E' visitabile, fino al 9 aprile, negli spazi espositivi del «Museo delle Mura», a Borgotaro, la mostra fotografica di Monique Thorimbert, un’apprezzata artista, originaria di Losanna ormai borgotarese di adozione. Le foto riguardano immagini dell’Appennino parmense, ma anche di altre località e regioni d’Italia, in particolare della Puglia. La mostra, inaugurata ieri proseguirà fino al 9 aprile. Questi gli orari di apertura: dalle 16 alle 19, tutti i giorni, escluso il martedì. L’ingresso è libero.

BUSSETO

ORARI D'APERTURA DEI LUOGHI VERDIANI NEL WEEKEND

Nel weekend lungo pasquale possibilità di visitare i luoghi verdiani di Busseto, Roncole Verdi e Sant’Agata. La casa natale del maestro, a Roncole Verdi, sarà aperta dalle 9.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 17; il Teatro Verdi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il Museo verdiano di Casa Barezzi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il Museo nazionale Giuseppe Verdi dalle 10 alle 17.30; il Museo Renata Tebaldi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 e la villa Verdi di Sant’Agata dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 18.15. Info allo 052492487.



_____________________________________

CASTELLI DEL DUCATO: TANTE IDEE PER TUTTI I GUSTI

In questo lungo weekend che ci porterà fino a Pasqua e a Pasquetta, sono ben ventitré gli eventi proposti dai trentuno castelli, suddivisi tra soci e sostenitori, che fanno parte del circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Si potranno fare le classiche visite guidate ai manieri ma anche vivere esperienze speciali partecipando agli eventi come ad esempio mostre, street food, caccia al tesoro e caccia alle uova. Sono in programma numerosi eventi per tutti, comprese le famiglie con bambini: «Pasqua al castello Malaspina di Gambaro» (Piacenza) fino a martedì 3 aprile; «Castle street food» alla Rocca Sanvitale di Fontanellato fino a martedì 3 aprile; «Caccia al tesoro botanico grandi giardini italiani» al Labirinto della Masone di Fontanellato in programma lunedì; «Pasqua e Pasquetta nel Medioevo al Castello di Bardi» lunedì; «Medioevo in tavola» al castello di Varano lunedì; «Pasqua e Pasquetta con la caccia all’uovo di drago» al castello di Gropparello (Piacenza) lunedì; «Dai Sanvitale ai Farnese, dalla Rocca al Giardino» alla Rocca di Sala Baganza lunedì; «Assalto al castello» al castello di Compiano lunedì; «Alla ricerca delle uova magiche» al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino lunedì; «Pasquetta al castello di Rivalta» (Piacenza) lunedì; «L’uovo d’oro» al castello di Varano lunedì. Si potranno scegliere anche cinque mostre nei castelli di Scipione dei Marchesi Pallavicino, alla Rocca San Vitale di Fontanellato, al castello di Rivalta (Piacenza) e al castello di Montechiarugolo. Le prenotazioni agli eventi sono obbligatorie. Per ulteriori informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

____________________________________________

COLORNO

TUTTI GLI ORARI DELLE VISITE GUIDATE NELLA REGGIA

Visite guidate alla Reggia di Colorno nel weekend di Pasqua. Il percorso prevede piano nobile, appartamento nuovo del duca Ferdinando e cappella ducale di San Liborio. Lunedì alle 9.30, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Per info: 0521 312545 o www.reggiadicolorno.it.

IL MUPAC E' APERTO: TUTTI GLI ORARI PER LE VISITE

Dopo la pausa invernale, riapre il Mupac, il museo dei paesaggi di terra e fiume, allestito al primo piano dell’Aranciaia di Piazzale Vittorio Veneto. Il museo è visitabile domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30, da martedì a sabato solo su prenotazione. Info e prenotazioni: Pro Loco tel. 0521 816939 mail proloco-colorno@libero.it

FONTANELLATO

CACCIA AL TESORO AL LABIRINTO DELLA MASONE

Il labirinto della Masone si prepara ad accogliere nel suo grande giardino le famiglie con bambini proponendo per Pasqua e Pasquetta, due giornate di laboratori, giochi e visite alla collezione d’arte. Ai piccoli ospiti fino ai 4 anni di età, per i quali l’ingresso sarà gratuito, saranno dedicati laboratori a tema in un’area appositamente attrezzata, mentre i bambini dai 5 ai 12 anni potranno partecipare alla «Caccia al Tesoro Botanico» organizzata in collaborazione con il network Grandi Giardini Italiani. Accompagnati da guide esperte, percorreranno i corridoi del Labirinto, riceveranno informazioni di carattere botanico e si sfideranno nella soluzione di enigmi. Cinque gli orari di partenza della «sfida»: alle 10,30, alle 12, alle 14, alle 15 e alle 16 e per partecipare è consigliata la prenotazione. E mentre i più piccoli giocano tra i bambù, gli adulti potranno visitare le due mostre ospitate al labirinto: la collezione d’arte di Franco Maria Ricci e il Museo di Pangea immaginato da Marco Barina. Chi lo vorrà, infine, potrà pranzare o fare merenda tra i bambù con il cestino preparato dalla Bottega di Spigaroli. Per informazioni 0521/827081 oppure didattica@francomariaricci.com.

QUINTA EDIZIONE DEL CASTLE STREET FOOD

20 «food truck» stanno già scaldando le cucine fronteggiare l’assedio gastronomico atteso fino a lunedì notte per la quinta edizione di Castle Street Food a Fontanellato che per tutto il weekend di Pasqua, ogni giorno dalle 11 alle 24, porterà in paese buon cibo «di strada» e un ricco cartellone di eventi collaterali. Il «tema» di questa edizione sarà effettivamente di quelli da tutto esaurito: «I Pirati dei Caraibi», saga che conta fan di ogni età in tutto il mondo e ogni giorno si susseguiranno grandi spettacoli, giochi a tema pirateschi e avventure in costume su un vero galeone dei pirati per dare vita ad una storia avvincente che inizierà sabato mattina e si concluderà con la battaglia finale di lunedì sera, coinvolgendo sia sia i bambini che i genitori. Numerose le attività, tutte gratuite, ma numerose anche le occasioni per gustare le novità proposte dai food truck posizionati tutto intorno alla Rocca Sanvitale. A completare il Festival, una rinnovata proposta di agorà tematiche curate dall’Associazione Italì, la pesca nel fossato, musica e live-band. Inoltre, sabato sera, un grande Silent Party attorno al castello: una grande discoteca silenziosa, con tre generi musicali diversi, per ballare sotto le stelle fino a tarda notte.

FONTANELLE

LA MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA

Al Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle la Mostra itinerante dedicata alla Grande Guerra per commemorare il centenario della Prima guerra mondiale. A documentare i fatti sono oltre 162 delle 440 tavole illustrate realizzate da Achille Beltrame per la “Domenica del Corriere” durante i cinque anni di guerra (1914-1918). La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 15 aprile il sabato dalle 15 alle 18 e domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

GARDALAND

IL GRANDE PARCO GIOCHI HA APERTO LA STAGIONE

E' iniziata ieri la stagione 2018 di Gardaland Resort, meta molto amata anche dai parmigiani, che si preannuncia ricca di proposte per soddisfare le esigenze dei diversi target di visitatori. La grande novità 2018 è Peppa Pig Land, un’area tematizzata che il Parco ha sviluppato in esclusiva. Fonti di ispirazione per la nuova area creata da Gardaland sono proprio le avventure della simpatica maialina che i bambini hanno imparato a conoscere attraverso i cartoni in TV. Per ulteriori informazioni www.gardaland.it.

LAGDEI

CIASPOLATE GIORNO E NOTTE PER TUTTI I GUSTI

escursioni in programma a Lagdei per questo fine settimana. Lunedì mattina largo al divertimento, con «Ciaspole a Pasquetta Avventura nel Parco», una ciaspolata divertente verso il Lago Santo e il Crinale, mentre l’ultima escursione in programma prenderà il via alle 16, sempre da Lagdei, con «Ciaspole divertentissime per tutti», dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini. Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare la guida al 3384406874 o via mail a marcellocantarelli@virgilio.it.

LANGHIRANO

LUNEDI' TORNA IL MERCATO DI PASQUETTA

Lunedì a Langhirano ci sarà il tradizionale mercato di Pasquetta, dalle 8 alle 13: un motivo in più per visitare la capitale del prosciutto e fare shopping nel centro storico del paese.

LESIGNANO

VISITE GUIDATE NELLA STORICA BADIA CAVANA

Anche quest’anno, in occasione di Pasqua e Pasquetta l’associazione Culturale Melusine con il patrocinio del Comune di Lesignano, propone visite guidate gratuite al complesso monumentale di Badia Cavana. Le visite si terranno ogni ora dalle 10 alle 18,30 (inizio ultima visita alle 18; il servizio è sospeso tra le 12 e le 15).

MEDESANO

LUNEDI' SI BALLA AL CENTRO SOCIALE LE TRE TORRI

Lunedì, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano, si balla in compagnia dell’orchestra «Roberta».

MONTICELLI TERME

BALLI CON L'ATTESO "PASQUA TANGO FESTIVAL"

giorni all’insegna del divertimento, del ballo e del relax alle Terme, dove fino a lunedì sera l’Hotel delle Terme di via Marconi ospiterà l’undicesima edizione del «Pasqua Tango festival». Saranno in tanti gli appassionati che arriveranno da ogni parte del Belpaese a questo evento nato nel 2007 e promosso dall’associazione «MP Tango», Salotto del Lallo e Terme di Monticelli. Per tutti gli inguaribili tangueros che vorranno approfondire e arricchire le proprie conoscenze e competenze riguardo a tango, milonga, vals, chacarera, canyengue e tecnica uomo e donna, per tutti e quattro giorni di stage, saranno a disposizione ben otto coppie di artisti internazionali: Juan Carlos Martinez e Nora Witanowsky, Marco Palladino e Jailet Suarez, Luigi Bisello e Tania Grisostomi, Vito Raffaelli e Giorgia Rossello, Alberto Bersini e Paola Pinessi, Sebastian Sanchez e Malvina Gili, Riccardo Ongari e Monica Biasin, Andrea Vighi e Chiara Benati; tango dj «Gibo». Sarà, quindi, una «maratona» a tutto tango dove stile, eleganza, tecnica e passione andranno a braccetto. Perché comprendere e far propria la filosofia tanguera non è cosa da poco e soprattutto all’inizio può essere complesso capire i ruoli, i tempo e la basi di questa disciplina. Fino a domenica, dalle 17.30 alle 19, è in programma l’aperi-tango e, inoltre, ci si potrà divertire in pista con tre serate di milonga con l’esibizione dei maestri; domenica, alle 21, andrà in scena la serata a tema «Red party: tutti in rosso!». Per tutte le dame singole possibilità di seguire lezioni di «tecniche donna». Info: www.xtangocongress.wix.com/ pasqua oppure 331/1596803.

PARMA

"FAT DAYS ALLO SPAZIO PASUBIO: 4 "GIORNI GRASSI" PER PASQUA

Giorni «grassi» attendono Parma in questo lungo weekend di Pasqua. Fino al lunedì di Pasquetta, lo Spazio Pasubio di via Pasubio 3/B ospiterà «Fat Days» e sarà letteralmente invaso di occasioni, fra musica, arte, artigianato, mercatini e buon cibo; le aree industriali della zona ex Scedep si trasformeranno in teatro di innumerevoli manifestazioni artistiche, con la partecipazione delle principali realtà culturali del territorio, grazie alla collaborazione con Parma 360 Festival. Partner tecnico dell'evento - la cui direzione generale è affidata a Silvano Orlandini - è "Fare Disfare". In quello che sarà una vera e propria anteprima del Festival (molte opere rimarranno allestite per Parma 360) numerosi artisti faranno rivivere le sale disadorne degli ex spazi industriali, attraverso collaborazioni, live painting, performances ed esposizioni varie. Prenderanno forma diversi progetti indipendenti tra cui la rassegna Corpi Estranei - Ho te - Fausto Serafini e Alessandra Pace con fotografie che raccontano l’intimità domestica della coppia (a cura di Erresullaluna + Chuli Paquin); un’installazione di concept design sarà allestita sul tema di riciclo attivo, sostenibilità e natura (Bonton); nuovi murales saranno realizzati durante le giornate, andranno a completare l’opera già iniziata in una delle sale nel 2012 (Dissenso Cognitivo, Filippo Garilli, Luogo Comune, Risee, P.A.); il progetto «Più Realtà?» coinvolgerà fotografi e disegnatori (by ABC); non mancherà una doppia personale di Enrico Azzolini e Federica Poletti (a cura di Cubo Gallery) e per concludere, la performance video di C999 farà da cornice a tutto il festival. Fra le tante idee di artigianato presenti, anche una casa sull’albero, con «Tree House», esempio di architettura sostenibile (di Enrico Galeazzi Architecture Studio); presente anche «Pois 2» un market di espositori handmade selezionati e abbigliamento vintage (RePop), e, tutto intorno, workshop creativi. Domenica sarà una giornata dedicata all’hip hop. Dalle 14, infatti, Fat Rhymes Battle, con esibizioni di beatbox e un contest di freestyle a premi, cui seguirà un djset che spazierà dal rap al funk. Domenica sera anche Selva, serata di electro cumbia con Mr. Island, Malagiunta e Curcuma. Ad accompagnare queste giornate, anche le performances delle scuole di danza Cid e Groovement asd. A condire il tutto, naturalmente, il buon cibo. Saranno presenti food trucks di Osteria dei Mascalzoni e MordiParma. Il lunedì di Pasquetta, a conclusione del festival, un’imperdibile grigliata suburbana.

PIAZZA GHIAIA: MUSICA, CIBO E "VINTAGE" NEI TRE GIORNI DELL'HAPPY DAYS FESTIVAL

In Piazza Ghiaia un weekend pasquale con l' “Happy Days Festival 2018”: tra musica live, maratone di ballo, street food e il mercatino vintage. I food truck saranno aperti dal pranzo fino alla cena nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Ci saranno una dozzina di truck, dal sapore retrò, che delizieranno gli ospiti con hamburger americani, piadine romagnole e tigelle, frise e rustici leccesi e ovviamente la tradizionale cucina parmigiana. Sarà presente anche un vecchio bus a due piani che sfornerà i cibi classici made in USA come le alette di pollo e le chips. Per il bere non mancheranno gli espositori di birra artigianale e vini. Oltre ai truck, anche il mercatino vintage sarà, in Piazza e con più di una trentina di banchi si potranno ammirare e acquistare: abiti e accessori vintage e handmade, vinili e oggettistica varia. Ospite fisso, per tutto il weekend, sarà Dj Jay Cee che, oltre ad esibirsi dietro alla consolle, offrirà anche tre woorkshop gratuiti per imparare i passi del suo Gentle Jive. Sarà presente anche il team del Crazy Ballet che proporrà live i loro dance show e offriranno lezioni di ballo, in diversi stili come il Lindy Hop e il Boogie woogie. Nella giornata di lunedì arriveranno in Piazza Ghiaia anche le macchine d’epoca , con alcuni esemplari di 500 Fiat. L’esposizione è curata dal Club mantovano Sinc Scent. L’ evento “Happy Days Festival 2018” è organizzato da Bi&Bi Eventi, in collaborazione con Promo Ghiaia, e la direzione artistica del Crazy Ballet.

CONCERTO LUNEDI' ALL'ABBAZIA DI VALSERENA

Inaugura lunedì alle 11.30, con il tradizionale concerto di Pasquetta, la rassegna Suoni in Abbazia, organizzata in collaborazione con Associazione Culturale Rest-Art. La sede dei concerti sarà anche quest’anno l'Abbazia di Valserena e gli spazi museali che ospitano le mostre e le collezioni dello Csac - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma. Per il primo appuntamento andrà in scena AmaDuo, ovvero i musicisti Antonio e Liliana Amadei al violoncello e violino, con il progetto Rimbalzi sonori: musiche dal medioevo ai giorni nostri. Per tutta la giornata di lunedì l’Archivio-Museo Csac sarà straordinariamente aperto dalle 10 alle 20 con la mostra in corso Ettore Sottsass. Oltre il Design.

SERATE DI CIBO E MUSICA ALL'OSTERIA SALAMINI

serate all’«Osteria Salamini» di via Meazza: domenica a partire dalle 20, possibilità di festeggiare la Pasqua e di cenare in compagnia del karaoke di Franco Barone. Per informazioni: 337/595682.

POLESINE

IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN E' APERTO

Il Museo del Culatello e del Masalèn, all’Antica Corte Pallavicina di Polesine, apre le sue porte ai visitatori anche per Pasqua. Fino a lunedì sarà aperto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Il giorno di Pasqua, però, non sarà possibile proseguire la visita alle sale della corte. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» nell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

RIVALTA

GRANDE MOSTRA E GIOCO PASQUALE PER TUTTI I BAMBINI

Al castello di Rivalta, fino a martedì 3 aprile grande mostra di pezzi unici appartenuti alla famiglia dei Conti Zanardi Landi tra mappe, organze, merletti, argenti, cristalli e porcellane rare. Le vere «mise en place» che la famiglia ha utilizzato nei secoli sulle proprie tavole. Sarà possibile ammirare ambienti solitamente inaccessibili, in particolare, nella stanza della musica, si troverà una collezione davvero molto interessante, esposta per la seconda volta al Castello di Rivalta: 104 vedute ottiche originali del 1700. Nel fiabesco Castello è tutto pronto anche per la grande festa di Pasqua: il Conte ha commissionato al cuoco Giuseppe un gigantesco uovo di prelibata cioccolata da offrire a tutti i bambini… Ma il malefico Darth Chef, il cuoco nero, ha segretamente trafugato la ricetta segreta e gli ingredienti speciali di Giuseppe, che ora non sa proprio più come fare! Starà ad un manipolo di bambini coraggiosi, guidati dal Coniglio Pasquale, esplorare le stanze e i corridoi del magico Castello, superando trabocchetti ed insidiose prove, per aiutare il cuoco Giuseppe a recuperare il maltolto. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto Prenotazione obbligatoria tramite invio dell’intero importo tramite bonifico sia per il pranzo che per le attività in castello. Info: 3392987892 info@castellodirivalta.it www.castellodirivalta.it.

SALA BAGANZA

LA MOSTRA DI ELIA RAGAZZINI

nella Sala dei Convegni della Rocca Sanvitale, la mostra «Presenze Arboree» di Elia Ragazzini. Realizzata con il patrocinio del Comune di Sala Baganza. La proposta espositiva presenta una trentina di opere tra dipinti e composizioni. Resterà aperta al pubblico fino al 13 maggio, con orario dalle 10,30-12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 tutti i giorni tranne il lunedì e il martedì.

SAN SECONDO

ORARI D'APERTURA DELLA ROCCA DEI ROSSI

In occasione del weekend lungo pasquale, la Rocca dei Rossi di San Secondo sarà aperta per le visite domenica 1 aprile e lunedì 2 aprile alle 10, 11 e 15, 16, 17, 18.

SCHIA E PRATO SPILLA

FESTE DI PASQUA A TUTTO SCI

Quella che fino a qualche settimana fa era solo una speranza oggi è realtà: la Pasqua sarà con gli sci ai piedi a Schia e a Prato Spilla. Le due stazioni sciistiche si preparano infatti ad accogliere gli sciatori con gli impianti in funzione grazie alle abbondanti nevicate di questo inverno che hanno assicurato la permanenza - ancor oggi - di una spessa coltre nevosa che ricopre le piste dei due comprensori. A Schia è in funzione l’intero carosello: dal tapis roulant e lo skilift del Campo Scuola, fino alla seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso. Aperto anche il Parkaio Snowpark, paradiso per snowboarder e freerider, che lunedì 2 ospiterà il pranzo sociale dei Caio Riders con carne alla brace e tanto divertimento. Tante le offerte per gli sciatori, con pacchetti gastronomia e benessere, sconti sugli skipass (tre giorni sulle piste a 50 euro per gli adulti e 30 per i bambini) e il gemellaggio con la stazione sciistica del Cerreto Laghi, con convenzioni per i possessori degli stagionali di entrambe le stazioni. Impianti aperti anche a Prato Spilla, dove fino a lunedì rimarranno in funzione il tapis roulant Baby, situato nella parte finale della pista Rio Spilla, e Campo Scuola, facile pista azzurra ideale per le prime discese dei piccoli sciatori in erba. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti e sulle promozioni www.schiamontecaio.it e 0521868555 per Schia oppure 3384644392 e www.pratospilla.pr.it per Prato Spilla.

SISSA TRECASALI

PASQUETTA TRA CAVALLI E BALLI COUNTRY

Ci saranno cavalli, cavalieri e balli country a rallegrare la giornata di Pasquetta a Lo Storione nell’area parco Boschi di Maria Luigia di Coltaro. Lunedì si potrà pranzare e arriveranno a Coltaro i Cavalieri della Bassa con i loro bellissimi cavalli. Dalle 14.30 musica blues e balli country a cura dell’associazione Country Blues di Trecasali. Per informazioni 0521 815763.

SORBOLO

A COENZO SARA' VISITABILE LA CASA DELLE CONTADINERIE

Sarà visitabile lunedì, dalle 15 alle 18, il museo Casa delle contadinerie di via Puia a Coenzo di Sorbolo, un luogo della memoria che racconta la vita contadina tra fine Ottocento ed inizio Novecento. Il museo è collocato in una struttura rurale dell’800 all’interno della quale sono ricostruiti gli ambienti tipici delle case contadine: dalla cucina alla cantina sino alla camera da letto. Ci sono poi spazi dedicati all’artigianato, alla tessitura, alla lavorazione del ferro, alla lavanderia e al collezionismo.

TRAVERSETOLO

ORARI DELLA MOSTRA PASINI E L'ORIENTE ALLA MAGNANI ROCCA

E’ visibile alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo la mostra «Pasini e l’Oriente. Luci e colori di terre lontane», che raccoglie oltre 100 opere tra dipinti e lavori grafici del pittore bussetano di nascita, parigino d’azione, raffinato interprete di un Oriente fatto di paesaggi sconfinati e di mistero ma che seppe anche aprire un dialogo artistico con una cultura altra, attraverso la presentazione “dall’interno” dei suoi usi, costumi, atmosfere. La rassegna visibile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (la biglietteria chiude alle 17); sabato, domenica e festivi dalle 10-19 (la biglietteria chiude alle 18) sarà regolarmente aperta anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro valido anche per le raccolte permanenti; 5 euro per le scuole. Il sabato ore 16.30 e la domenica e festivi ore 11.30, 16.00, 17.00, è possibile la visita alla mostra ed ai capolavori del Paesaggismo impressionista della Fondazione Magnani-Rocca (Monet, Renoir, Cézanne) con guida specializzata. Si può prenotare via mail a segreteria@magnanirocca.it, oppure presentarsi all’ingresso del museo fino a esaurimento posti; Il costo è di 15 euro comprensivo di ingresso e guida. Tel. 0521 848327 www.magnanirocca.it Per informazioni su ristorante e caffetteria nella corte del museo si può telefonare al numero 0521 848135.

VARANO MELEGARI

TORNANO LE VISITE IN NOTTURNA AL CASTELLO

Fino a lunedì, ritornano gli eventi al Castello Pallavicino, promossi dall’associazione Oltre lo Specchio. Domani, con inizio alle 20, sono in programma visite al «Castello in notturna», mentre domenica e lunedì sarà la volta di «Medioevo in tavola», con la proposta di antiche ricette. L’evento avrà luogo anche in caso di maltempo.

ZIBELLO

NELL'EX CONVENTO C'E' LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, lunedì è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Sia domani che domenica e per Pasquetta il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.