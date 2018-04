Arriva la Fiera dei Cavalli a Castelnovo Sotto

Domenica torna a Castelnovo Sotto la Fiera dei Cavalli. Nelle vie del centro ci saranno il luna park e il mercato straordinario, con stand di prodotti agricoli tipici, cottura del formaggio a cura della latteria “La Grande” e cottura dei ciccioli a legna a cura della Pro-Loco di Cadelbosco di Sopra. Inoltre, stand delle associazioni di volontariato locali e gnocco fritto con gli amici di Castelsport. Ma non solo: nel Parco Rocca è in programma il battesimo della sella con i cavalli dell’Asd Ippogrifo, accompagnati dallo stand espositivo e dai laboratori per bambini a cura delle Scuderie Crysthal.

Prosegue poi, nella chiesa della Madonna, la mostra cartografica “Castelnovo, ritratto storico di un territorio”, curata dall'architetto Gabriele Mattioli, mentre in municipio sarà aperto il Museo della Maschera, con i volontari dell'associazione "Al Castlein" a disposizione per visite guidate. Aperto alle visite, inoltre, il museo delle tappatrici di Silvano Perseguiti, in viale della Repubblica. Le mostre saranno visitabili dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Sempre nell'ambito della Fiera, domenica 15 aprile si terrà dalle 9.30 alle 13 la quarta edizione del Trofeo "Fiera dei Cavalli", organizzato e promosso dalle Scuderie Crysthal, nella sede dell'associazione in via Limido 41, con ingresso libero.