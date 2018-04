I maghi star in città, norcini e sapori trionfano tra Bassa e collina: l'agenda

BARDI

APPUNTAMENTO CON IL MISTERO DOMANI AL CASTELLO

Un nuovo imperdibile appuntamento con il mistero, ammirando la luna piena, attende i più coraggiosi, al castello di Bardi. Sabato a partire dalle 21, i gestori della fortezza proporranno una nuova ed originale visita guidata con il plenilunio, tra le strane presenze che da secoli sembrerebbero aggirarsi nel maniero medioevale. Info: www.castellodibardi.

BERCETO

SERATA DEDICATA A MUSICA E MAIALE AL BAR LOVERS

Serata dedicata alla musica e al maiale Sabato al bar Lovers di Ghiare: a partire dalle 20 si esibirà la band F104. E tra un assolo e l’altro gli avventori potranno soddisfare lo stomaco con una apericena preparata sulle braci da gustare insieme a panini croccanti e birra fresca.



BORGOTARO

L'ORCHESTRA PIETRO GALASSI ALLA BAITA DI GRIFOLA

Sabato a partire dalle 21, la grande orchestra spettacolo di «Pietro Galassi» si esibirà, in concerto, alla «Baita» di Grifola (Borgotaro). Si ballerà fino ad ora tarda. E’ possibile anche cenare nel locale, a prezzo promozionale. E poi, come sempre, tante sorprese, ospiti ed animazioni per tutta la serata. Info: 338.6062809.



FOTO E DIPINTI ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

Sabato si terrà, dalle 10 alle 18 al centro visite della Riserva naturale dei Ghirardi in località Predelle di Porcigatone a Borgotaro, il laboratorio di fotografia “Nel bosco a pancia in giù”. Il mini corso gratuito, a cura dei Parchi del Ducato, insegnerà ai partecipanti come fotografare al meglio la flora spontanea, che alla fine di aprile farà capolino tra l’erba nuova dei prati.

Per informazioni e iscrizioni ad entrambe le attività contattare il numero 3497736093.



TREKKING SULL'APPENNINO

Trekking tra orchidee e splendide fioriture primaverili del nostro Appennino, con la possibilità di pernottare in un agriturismo locale. Il progetto prevede due percorsi distinti, molto differenti tra loro, ma ugualmente interessanti e particolari. Info sul sito www.agriturismocabianca.it o telefonando direttamente alla struttura (tel. 0525/98486). Ritrovo puntuale per la partenza: alle ore 8;30 di Sabato ad Ostia Parmense di Borgotaro , presso parcheggio dell’autobus. info e prenotazioni: 340.3892488 oppure 335.6272521; e-mail: davide.costa@trekkingtaroceno.it.



PROSEGUE LA MOSTRA DELLA FOTOGRAFA THORIMBERT

Prosegue fino a lunedì negli spazi espositivi del «Museo delle Mura» la mostra fotografica di Monique Thorimbert. Questi gli orari di apertura: dalle 16 alle 19, tutti i giorni. L’ingresso è libero.

CASTELLI DEL DUCATO

TANTI EVENTI PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE ETA'

Sarà un week end davvero ricco di eventi, per adulti e bambini, dedicati all’enogastronomia e all’arte nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta: si potrà scegliere, infatti, dalla cena con delitto al Ponte dei Sapori, dall’aperistreet in Rocca fino alle grandi mostre.

Si potranno fare le classiche visite guidate ai manieri ma non solo: Per tutte le informazioni sui programmi di questo fine settimana: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COENZO

AQUILONI E GIOCHI: A COENZO TORNA LA FESTA DI PRIMAVERA

In cielo voleranno gli aquiloni, mentre sul prato verde a fianco della chiesa saranno proposti tanti giochi di una volta che richiederanno molta fantasia ed un pizzico di abilità. Accoglie in questo modo la bella stagione domenica dalle 14.30 Coenzo di Sorbolo, con la 36ª edizione della Festa di primavera su iniziativa del circolo Anspi di Coenzo con patrocinio dell’amministrazione comunale di Sorbolo.

Un prologo ci sarà già Sabato dalle 15 alle 18, nella sede del circolo con il ritrovo di coloro che vogliono imparare a costruire il proprio aquilone con i consigli degli esperti (il circolo fornirà il materiale, esclusa la corda).

COLORNO

AL CRAL FARNESE DOMANI SERA SI BALLA IL LISCIO

Sabato a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma 28 si ballerà il liscio con l’orchestra Patrizia Ceccarelli. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.



GLI ORARI DELLE VISITE GUIDATE ALLA REGGIA

Nel mese di aprile le visite guidate alla Reggia si effettuano alle 10 , 13, 15 e 18. Per informazioni telefonare allo 0521312545 reggiadicolorno@provincia.parma.it

COLLECCHIO

MOSTRA PERSONALE DI MAGNANI A VILLA SORAGNA

Sabato alle 17, nel centro culturale «Villa Soragna» si terrà il vernissage della mostra personale del pittore parmigiano Stefano Magnani: «Il mare sotto.. sopra». In contemporanea sarà inaugurata la collettiva degli artisti dello «Studio d’arte Magnani». La mostra rimarrà aperta fino al 28 aprile.



FELEGARA

BALLO LISCIO CON LEO E CRISTINA AL «MOLINARI»

Sabato alle 21, al centro sociale «Molinari» è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Leo e Cristina».



FELINO

NUOVA COMMEDIA DELLA COMPAGNIA FAMIJA PRAMZANA

Sabato alle 21 al Teatro di Felino la Compagnia della Famija Pramzana reciterà in anteprima la nuova commedia di G.Govi "Sotta a chi tocca".

FONTANELLATO



PRIORATO: CENA PER IL COMPLESSO MONUMENTALE

Priorato in festa Sabato grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Amici di Priorato. L’appuntamento è per le 18,30 nella Chiesa di San Benedetto per la Santa Messa e, al termine della funzione religiosa, tutti in canonica per la cena in compagnia a base di torta fritta e salumi, il cui ricavato andrà, come sempre, a finanziare i lavori di manutenzione del complesso monumentale San Benedetto.





FONTEVIVO

L'INCONTRO «UN CANE EDUCATO E' UN CANE FELICE»

«Un cane educato è un cane felice» è il titolo dell’appuntamento in programma per Sabato alle 20,30 negli spazi del Circolo Ricreativo Pontetarese. Un’occasione per i proprietari di cani, e per chi intende adottarne uno, per sapere cosa dicono le leggi regionali in merito agli animali da compagnia e cosa impone, in aggiunta, il Comune di Fontevivo per garantire il loro benessere; ma anche quali sono i controlli necessari per gli amici a quattrozampe che vivono nelle nostre case, qualche «trucco» per educarli al meglio alla vita in paese ma anche per imparare come far interagire il proprio cane con i suoi simili, come comportarsi nelle aree cani e quali sono gli obblighi per chi porta a passeggio un cane, pensato per rispondere sia alle esigenze dei tanti proprietari che a quelle dei residenti del paese. Relatori della serata saranno Jair Zurolo, responsabile di Rescue Dogs, l’educatore cinofilo Denis Maradini, il veterinario Andrea Mari e il comandante della Polizia Locale Andrea Volpi.

LAGDEI

ESCURSIONE DOVE FIORISCONO I BUCANEVE

La suggestiva fioritura del Crocus sarà protagonista sabato con partenza alle 16,30, dell’escursione organizzata dal Rifugio Lagdei che condurrà i partecipanti sui morbidi prati del Monte Tavola, dove fioriscono i Crocus (fiori conosciuti anche come bucaneve). Al rientro possibilità di una cena al rifugio Lagdei. Prenotazione obbligatoria contattando la guida Gae Antonio al 3288116651 (e durante il week end delle ciaspolate Rifugio Lagdei 0521889353) o via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com.

LESIGNANO

AGRICOLTURA A CHILOMETRO ZERO A S. MARIA DEL PIANO

Una giornata all’insegna dell’agricoltura rispettosa dell’ambiente, a chilometro zero e tradizionale, e degli stili di vita ad essa legati: Sabato Santa Maria del Piano sarà la patria del “bio” e del solidale, nell’edizione 2018 degli “Sbarchi in piazza” a cura dei Gastronauti Lesignano, Comune e Des, Distretto di economia solidale di Parma. Il mercato avrà luogo dalle 9 alle 17. Diverse anche le attività collaterali al mercato che arricchiranno la giornata degli “Sbarchi”: laboratori creativi per bambini e per adulti, spettacoli come quello dell’artista di strada Murmuyo.



MONTICELLI

BALLI LATINI E GRANDE PIZZATA AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» divertimento assicurato con la storica serata latina: in consolle si esibirà Lele Milano dj. Dopo la mezzanotte andrà in scena un gustosa pizzata. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).





NOCETO

BALLO LISCIO AL SALONE AVIS CON I «CUORE MATTO»

Serata in compagnia al Salone Avis di via Gandiolo: Sabato a partire dalle 21 ballo liscio con l’Orchestra Cuore Matto.

PARMA

TEATRO MAGLIANI A CORCAGNANO I DANNATI DELL'IMPROVVISAZIONE

Si chiama «Mefisto. I dannati dell’improvvisazione» ed è il titolo dello spettacolo in programma Sabato alle 21, al teatro «Ennio Magliani» di Corcagnano. L’evento è promosso dall’associazione culturale «ImproGramelot». Che cosa può fare un’anima dannata pur di assicurarsi il paradiso? Il servitore del male costringerà quattro attori dannati a combattere per la salvezza della propria anima e solo uno di loro si salverà. Sul palco si esibiranno gli attori: Leonardo Cagnolati, Ivan Gattini, Maria Condello, Alex Cantarella (i dannati) e Max Caiti (Mefisto). Per informazioni: www.improg.it.

MAGIA DI STRADA: CINQUE GRANDI ILLUSIONISTI PER UN SABATO DI EMOZIONANTI SPETTACOLI

Per una giornata intera tutti, sia gli adulti che i bambini, potranno essere coinvolti e «trascinati» in un mondo davvero magico. Si rinnova l’appuntamento con la rassegna di magia di strada, promossa in collaborazione dal Comune e Walter Rolfo - fondatore di «Masters of Magic», illusionista ed esperto in processi percettivi - e con il significativo supporto di Conad Centro Nord.

La manifestazione, giunta quest’anno alla quinta edizione, è in programma Sabato dalle 10 alle 22, con cinque maghi che si esibiranno in ben venticinque spettacoli, in varie zone di Parma con il Gran Galà conclusivo, alle 21, in piazza Ghiaia.

Direttamente dall’accademia di «Masters of Magic», i migliori esponenti dell’Arte magica italiana e internazionale si esibiranno in esclusiva nella nostra città per stupire con le loro performance e per far vivere il centro storico, in modo del tutto nuovo. Divertimento assicurato con spettacoli e suggestioni in vari luoghi di Parma: piazza Ghiaia, piazza Duomo, piazza Garibaldi, via Imbriani (zona chiesa Annunziata) e piazza della Steccata.

Questi gli artisti che si esibiranno: i maghi «Budinì» e «Jabba», l’attore-illusionista Andrea Boccia, l’artista argentino Lebart e «Todd», già vincitore dei più storici campionati mondiali di street magic, che si è esibito sulla costa orientale dell’America come in Europa, soprattutto in Gran Bretagna.

CASTELLETTO, SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA LUCA CANALI

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Luca Canali Sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

MORO CAFFE': DIVERTIMENTO CON IL GRUPPO PORTAVOCE CANTANTI

Sabato a partire dalle 20, il gruppo karaoke nostrano «Portavoce Cantanti» si esibirà al «Moro Caffè» di via Emilio Lepido per una serata di buona cucina, musica e divertimento. Informazioni: 349/2889846.

ALLA VOLTAPAGINA CI SARA' LA SCRITTRICE TEA RANNO

Sabato alle 18.30, alla libreria Voltapagina in via Oberdan 4/c, la protagonista sarà la nota scrittrice siciliana Tea Ranno che torna a Parma per la presentazione del suo nuovo romanzo «Sentimi. Cento voci e una storia»: un libro molto particolare, dal tema forte e attuale, ovvero la violenza sulle donne. Tea Ranno sarà intervistata dal giornalista Gabriele Balestrazzi mentre le letture saranno curate da Fabrizia Dalcò e Margherita Portelli.

I VIRTUOSISMI DI "CLASSICA FOR DUMMIES"

Sabato alle 21 all'Auditorium Toscanini di via Cuneo a Parma andrà in scena Microband in “Classica for Dummies” uno spettacolo unico nel suo genere.

Due artisti di prestigio internazionale, Luca Domenicali e Danilo Maggi, ci trascineranno nei loro virtuosismi musicali ed acrobatici facendoci dimenticare il presente per proiettarci in una dimensione di armonia e comicità, sorprendentemente divertenti. Lo spettacolo è organizzato da Snupi onlus che con questa serata dà inizio ad una serie di appuntamenti musicali culturali che proseguiranno fino al prossimo autunno. www.snupi.it – info@snupi.it. Snupi è un associazione presente da anni sul nostro territorio, sostiene i pazienti affetti da nuove patologie intestinali e le loro famiglie, contribuisce a borse di studio e stage di aggiornamento per giovani medici del Reparto di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’AOU di Parma diretto dal prof. Gianluigi de’ Angelis, sostiene l’acquisizione e la donazione di strumentazioni per la cura e la diagnostica di ultima generazione, indispensabili per l’attività della struttura ospedaliera di riferimento. L’Ingresso è ad offerta.

TARO TARO STORY AL CAMPUS INDUSTRY

Sabato a partire dalle 22, al Campus Industry Music di Largo Simonini, divertimento assicurato con il «Taro Taro story-disco 70/80» con i deejay Paolo Alfieri e Mario Trivey mentre alle 2 spazio alla musica dance degli anni ‘90 «’90 to dance generation». Per informazioni: www.campusindustrymusic.com.

SERATE TUTTE DA GUSTARE ALL'OSTERIA SALAMINI

Serate all’«Osteria Salamini» di via Meazza: Domani, è in programma una serata in compagnia delle magie acustiche, rigorosamente swing-jazz, dell’«Ichinen duo», formato da Giorgia Bartoli e Andrea Dardari; a seguire, dj Fausto Panella. Domenica, a partire dalle 21, salsa cubana con la «Don Ruiz Orchestra». Per informazioni: 337/595682.



ALL'APP COLOMBOFILI TORNA FUNKY PARTY CON 8 DJ STORICI

Dopo il successo della scorsa estate, torna «Funky party» e l’appuntamento è fissato per Sabato a partire dalle 20, sul palco del circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d dove alla consolle si alterneranno ben otto deejay storici della night-life parmigiana: Enrico «Frambo» Frambati, Pier Pramori, Marco Silva, Gary (al secolo Alessandro Critelli), Roberto Manghi, Roberto Magri, Andrea Gabbi e Gabriele Dominici, in arte «Topercussion» che si esibirà alle percussioni. Alle luci, come al solito, Cesare Frambati. Una serata indimenticabile che promette scintille. A partire dalle 20, ci sarà anche la possibilità di cenare con la grigliata prenotando al numero 333/3323479. Ingresso riservato ai soci Arci.

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO LOMBARDI

Apertura straordinaria sabato pomeriggio fino alle 17 del Museo Glauco Lombardi: chi vorrà scoprire la storia di Maria Luigia e di Napoleone, del Ducato di Parma e dell’Impero francese, e ammirare tutti i tesori custoditi nel Museo Glauco Lombardi avrà un’ora in più per farlo. Il ticket intero ha un costo di 5 euro, ridotto 3 euro e l’ingresso è gratuito per i giovani visitatori fino ai 14 anni.





POLESINE

SALUMI DA RE: RADUNO NAZIONALE A POLESINE

Fino a lunedì, all’Antica Corte Pallavicina di Polesine, a due passi dal Po, va «in scena» la quinta edizione di «Salumi da Re», raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri promosso da Gambero Rosso e dai fratelli Spigaroli, col patrocinio di Regione e Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi. Il Pala Pig sarà animato dal mercatino con gli stand dei norcini e di tutto ciò che ruota intorno ai salumi. Cuore della manifestazione sarà il Gran Palco del Maiale, dove sabato e domenica si avvicenderanno gli appuntamenti del programma 2018.

PONTREMOLI

IL MIO CANTO LIBERO DEDICATO A MOGOL AL «DELLA ROSA»

L’evento dalla finalità benefica «Il mio canto libero. Mogol per Battisti e gli altri» avrà luogo Sabato alle 21.15 al Teatro della Rosa. Musicisti e cantanti eseguiranno le canzoni scritte da Mogol e interpretandole con la propria voce e i propri strumenti. L’ingresso costerà 10 euro e il ricavato verrà destinato all’acquisto di poltrone per infusioni chemioterapiche per il Day Hospital oncologico dell’ospedale di Pontremoli.

RAGAZZOLA

TEATRO DIALETTALE CON «I FIASCHI DI NOVELLARA»

Sabato alle 21,15 al Teatro di Ragazzola la Compagnia dialettale “I Fiaschi di Novellara” porterà in scena la commedia “Don Arturo testimòni per fòrsa” con testo di Alfredo Testoni e regia di Roberto Bocchi e Gabriele Fornaciari. Ingresso 10 euro. Per info e prenotazioni 339/5612798, sito internet www.teatrodiragazzola.it

RIVAROLO

MOSTRA PER SETTE ARTISTI PARMIGIANI A RIVAROLO

Sette artisti parmigiani, Mauro Davoli, Gianluca Fontana, Luigi Ghillani, Giacomo Ponzi, Max Preti, Fabrizio Sabini, Francesco Zanichelli e la mantovana Isa Zaccagni interpretano la «Via Crucis Ispirati dalla Passione» nella mostra che sarà inaugurata Sabato alle 18, negli spazi di Palazzo del Bue di Rivarolo Mantovano. La mostra, che comprende anche un omaggio allo scultore Enzo Nenci (1903 – 1972), intende valorizzare attraverso l’espressione artistica il tessuto del territorio ed il suo patrimonio storico Le libere interpretazioni degli artisti con linguaggi espressivi contemporanei del Mistero della Passione, trovano prestigiosa collocazione nelle sale del settecentesco edificio rivarolese da riscoprire.

SAN SECONDO

PONTE DEI SAPORI: A SAN SECONDO ARTE, SPORT E GASTRONOMIA

Un weekend all’insegna della buona cucina, ma anche dell’arte, della cultura e dello sport. E’ tutto pronto, a San Secondo, per l’ormai tradizionale «Ponte dei sapori», promosso dal Comune con l’organizzazione di Edicta Eventi e la collaborazione dell’associazione Palio delle contrade.

Dalle 15 alle 22 di Sabato e dalle 9 alle 22 di domenica, in via Garibaldi, via Roma e piazza Mazzini, sarà allestito il Gran Mercato del Ponte, con oltre ottanta stand, con specialità e prodotti tipici di tutta Italia. Non mancheranno gli stand delle associazioni di volontariato, espositori di abbigliamento, oggettistica, operatori dell’ingegno, ai quali si aggiungeranno numerose iniziative collaterali, rese possibili dal coinvolgimento delle realtà del territorio.

Il mercato farà da corredo allo spazio coperto del Ristorante, allestito in piazza Mazzini e gestito dalle associazioni locali dove si potranno gustare la tipica spalla cotta di San Secondo, uno dei salumi più apprezzati della norcineria emiliana e tante altre specialità del territorio, proposte per la cena del sabato, e domenica a pranzo e a cena. In programma anche buona musica con il gruppo, tutto al femminile, Curve Pericolose, che sabato sera proporrà un repertorio anni ‘80/90 con molti brani nazionali, interpretati con verve e grinta, dalla voce inconfondibile di Alessandra Peretti.

Sempre sabato, nella Rocca dei Rossi, alle 17, si terrà l’inaugurazione della mostra «C’era una volta l’arte» con opere del territorio, realizzata dall’Associazione Un Po’ d’arte, che sarà introdotta dal concerto dell’Ensemble Les Vents du Bois. L’esposizione resterà allestita fino al 29 aprile.

In cartellone anche un fitto calendario di visite guidate: alla Rocca dei Rossi ( ore 10, 11, 15,16, 17,18), al Museo Agorà Orsi Coppini dalle 15 alle 18). Info allo 0521 921346.

APPUNTAMENTO COL MERCATO CONTADINO

Sabato mattina appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione grazie all’iniziativa che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane. Ci saranno l’ Azienda Agricola Rizzi con il Parmigiano Reggiano; l’ Azienda agricola Terre di San Secondo con la verdura antica; «Buono e bio» con farina e passata (che partecipa al mercato ogni 15 giorni); la Società agricola «Alla curva del fiume» con verdura di stagione; il Podere Villargine con frutta e succhi; l’ Azienda agricola Bonardi Antonietta con kiwi e legumi e la Fattoria Amelia con formaggi freschi e yogurt.

SCHIA E PRATO SPILLA

SCIATE DI PRIMAVERA

Si scia ancora sulle piste delle stazioni sciistiche del nostro Appennino. A Schia si potrà sicuramente sciare, sabato e domenica, sul dolce pendio del Campo Scuola, mentre per sapere se anche gli impianti che servono le altre piste saranno in funzione è necessario verificare questa sera consultando il sito www.schiamontecaio.it oppure chiamando la linea info neve allo 0521868555.

A Prato Spilla la neve è ancora tanta e i gestori sperano di tenere in funzione i due tapis roulant (Baby e Campo Scuola) fino al ponte del primo maggio. Intanto sabato è in programma un divertente apres ski, con apertura del tapis roulant Baby (con la pista illuminata a giorno) fino alle 22.

SORAGNA

SABATO SERA CON IL BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.

SORBOLO



AL TEATRO VIRTUS C'E' LA COMPAGNIA DIETRO LE QUINTE

Se devi dire una bugia, dilla grossa è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena Sabato alle 21 al teatro Virtus dalla compagnia Dietro le quinte. L’iniziativa è promossa dal circolo Anspi L’Incontro in collaborazione con il comune di Sorbolo. Per informazioni e prenotazioni 349 5940762.

TANETO

AL FUORI ORARIO COLAPESCE E HITS 2000-2010

Sul palco del circolo Arci Fuori Orario, Sabato a partire dalle 22.30, andrà in scena la serata «We love 2000-Spring break edition» con tutte le hits 2000-2010. Alla consolle si alterneranno ben quattro deejay: Ale Mostricci, Becca, Cabox e Shre. Nelle due serate il circolo, il ristorante e la pizzeria apriranno alle 20. Informazioni: www.arcifuori.it oppure 0522/671970.

TORRILE

IL MANUTENTORE DI PADOVANI PER #TORRILEGGE

Sarà «Il manutentore», l’ultima raccolta di poesie di Alberto Padovani, il libro protagonista dell’ultimo appuntamento di #Torrilegge Sabato alle 18 nella sala consiglio del municipio. Il dialogo con l’autore condotto da Luca Ariano con commento sonoro di Enrico Fava al pianoforte si concluderà con un aperitivo.



TRAVERSETOLO

IL MUSICAL «IL RISORTO» DOMANI IN CHIESA

Sabato alle 21 nella chiesa parrocchiale va in scena uno spettacolo inedito: il musical “Il Risorto: oltre il dolore e la Croce”, l’attesa opera rock, vibrante e commovente, interpretata dalla “Corale Cantico Nuovo” e da alcuni ragazzi della parrocchia, con la collaborazione con Palagym Traversetolo.

A «LA CORTE» LA SCRITTRICE TERESA ANTONACCI

Sabato alle 17 al centro civico “La Corte” la scrittrice Teresa Antonacci presenta il suo libro “Una storia imperfetta“, un romanzo che tocca il delicato tema della sindrome di Asperger, una patologia legata allo spettro autistico. Interverranno, insieme all’autrice, Francesca Ciani e Paola Ferrari, che leggerà alcuni passaggi del testo. Sarà presente anche la libreria “Piccoli Labirinti” di Parma. L’evento rientra nella rassegna “Trame: Storie, intrecci, luoghi e racconti”, organizzata dai cinque Comuni della Pedemontana parmense con il contributo della Regione. L’ingresso è libero; per informazioni: biblioteca@comune.traversetolo.pr.it o 0521 842436.





VIADANA

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA IL MONDO DI ORAZIO

«Il mondo di Orazio» è il titolo della mostra che inaugura Sabato alle ore 18, al Mu.Vi, la Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Viadana. Protagonista Gaetano Orazio, autore già apprezzato a Parma in occasione di alcune importanti mostre. Cicli tematici e tecniche diverse si incontrano nel percorso espositivo, accompagnate in catalogo da brani e testi poetici che sono spesso momento d’ispirazione per le opere. La mostra, visibile fino al 20 maggio, sarà presentata dai curatori Paolo Conti e Stefania Provinciali, con la partecipazione di Philippe Daverio.



VILLANOVA D'ARDA

FINO A DOMENICA TORNANO LE FESTE DEI CILIEGI IN FIORE

FIno a domenica a Villanova sull’Arda, tradizionale feste dei ciliegi in fiore. Ci saranno stand gastronomici, il mercatino di primavera e la camminata libera.

ZIBELLO

ORARI D'APERTURA DEL MUSEO DEL CINEMA

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.