"Pensiero stupendo. Music, sex, revolution": Nina Zilli in piazza San Prospero a Reggio Emilia

"Pensiero stupendo. Music, sex, revolution" è lo spettacolo in programma venerdì 20 aprile in piazza San Prospero a Reggio Emilia. Protagonista dello spettacolo sarà Nina Zilli, sul palco con una personale selezione musicale ispirata alle icone

femminili della rivoluzione sessuale, accompagnata da videoproiezioni sul tema.

Lo spettacolo, in programma per le 21,30, si svolge nella giornata inaugurale di Fotografia Europea, rassegna che propone numerose mostre fotografiche, quest'anno incentrata sul tema "Rivoluzioni, ribellioni, cambiamenti, utopie". Il '68, la rivoluzione sessuale e le utopie dell'epoca sono la spina dorsale delle iniziative in programma fino al 17 giugno a Reggio Emilia.

Chiude la serata un dj set con Roberto Dell'Era (bassista degli Afterhours) e Margherita Grechi. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Palasport G. Bigi.



