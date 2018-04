Università: “Italia-Germania 3-3” per i "Giovedì dell’economia"

Continua il ciclo di incontri “I Giovedì dell’Economia” promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma.

Giovedì 19 aprile, alle 16 al Nuovo Polo Didattico di via Kennedy, con “Italia-Germania 3-3” i docenti Alessandro Arrighetti e Augusto Ninni daranno vita a una discussione a due voci su alcuni aspetti del modello di sviluppo economico e della competitività dei due paesi, sottolineando che la distanza fra Germania e Italia è molto minore di quel che sembra.

Con “I Giovedì dell’Economia” il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali intende raccontare i profondi cambiamenti in atto nella società parmigiana, italiana ed europea, condividendo con la cittadinanza gli studi e le ricerche effettuate. Relatori sono non solo i docenti del Dipartimento ma anche economisti e studiosi italiani e stranieri. Il taglio degli incontri vuole favorire la “disseminazione culturale” degli studi svolti nell’Ateneo di Parma proponendo, con un linguaggio accessibile, temi di ricerca accademica che siano anche di stretta attualità.



Gli altri incontri in programma saranno:

● giovedì 3 maggio, ore 16, Maura Franchi: “I social networks: una società tracciata?”

● giovedì 17 maggio, ore 16, Franco Mosconi: “Industria 4.0: che cosa sta cambiando lungo la via Emilia?”

● giovedì 31 maggio, ore 16, Patrizio Bianchi: “Industria e politica alle origini dell'Italia contemporanea”



Tutti gli incontri si terranno nell’Aula K9 del Nuovo Polo Didattico di via Kennedy (vicolo Santa Maria – angolo via Kennedy)