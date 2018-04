In Taberna al Castello di Varano

Così come in ogni altra epoca, anche nel medioevo la vita quotidiana prevedeva momenti di divertimento e le attività principali erano mangiare in compagnia, bere e... giocare! Ma quali erano i giochi più popolari e come funzionavano? Quali le bevande e le pietanze che venivano servite agli avventori? E come si manteneva l'ordine in un luogo in cui birra e vino scorrevano a fiumi? Un evento tematico che vi trasporterà in un remoto passato, con allestimenti, approfondimenti storici e curiosità, per scoprire il fascino senza tempo delle taverne medievali. MERCOLEDI' 25 APRILE, ORE 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 PRENOTAZIONE CONSIGLIATA Tel. 327 3797253 - Mail castellodivarano@gmail.com Costo evento tematico : 4 Euro (oppure visita guidata del castello + evento tematico : 8 Euro) L'evento avrà luogo anche in caso di pioggia