Giocoleria, magia e illusionismo: al Magic Show arriva il comico Tino Fimiani

Prosegue “Magic Show”, la rassegna gratuita di magia comica, giocoleria e illusionismo promossa da Fidenza Village, di The Bicester Village Shopping Collection di Value Retail, sotto la direzione artistica di Tutti Matti per Colorno e che si svolge nei sabati del mese di aprile. Protagonista sarà lo straordinario Tino Fimiani, clown stralunato, illusionista illuso e ingenuo ventriloquo che miscela sapientemente giocoleria, equilibrismo, magia, pickpocket e una comicità allo stesso tempo semplice e raffinata, colta e popolare, adatta a qualsiasi tipo di pubblico e di situazione. Tino Fimiani, genovese, scopre ben presto la sua vocazione di clown e di performer, vocazione che affina frequentando, nel 1994, la Scuola di Circo di Stato a Mosca. Seguono altre esperienze formative con Philip Radice, Yves Lebreton, Jango Edwards, vittorie a prestigiosi concorsi, numerose apparizioni televisive e l’importante sodalizio con Luca Regina che porta alla creazione del duo Lucchettino con il quale prende parte al tour internazionale di Arturo Brachetti. La rassegna “Magic Show” riserverà particolari attenzioni ai bambini, cui sarà offerto il pranzo al ristorante Ca’puccino e per i quali alcuni brand di abbigliamento proporranno sconti. Tino si esibirà nell’area adiacente al ristorante alle ore 12.30 e alle ore 13.30. Le performance itineranti si terranno dalle 11.30 alle 17. Le esibizioni sono gratuite.