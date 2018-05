Massimo Carlotto chiude la stagione di Parma di Mangia come scrivi

La stagione di Parma della rassegna Mangia come scrivi si chiude con uno dei più grandi scrittori italiani. Sarà Massimo Carlotto l'ospite d'onore della cena "Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane" (che prende il titolo proprio dall'ultimo libro con protagonista l'Alligatore, uscito alcuni mesi fa per Edizioni E/O) in programma venerdì 25 maggio all'Antica Tenuta Santa Teresa di Parma.

IL CASO PIÙ COMPLESSO DELL'ALLIGATORE

Il nuovo caso dell’Alligatore, oltre ad avere un titolo bellissimo ("Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane", appunto) è anche il più complesso che Carlottoabbia scritto finora. Lo scrittore padovano firma la decima indagine con protagonista Marco Buratti detto l'Alligatore, nato e residente a Padova come il suo autore, ex musicista e cantante blues. Tra una portata e l'altra ne parlerà insieme al direttore artistico Gianluigi Negri.

LA COLONNA SONORA BLUES DI ALE PONTI

Il tutto "servito" con intermezzi musicali del bluesman Ale Ponti (inizialmente annunciato come ospite a sorpresa). Cantante e chitarrista fingerpicker milanese di blues, gospel e ragtime, Ponti ha studiato con il maestro Max De Bernardi e si è formato a New Orleans. Al ritorno in Italia, ha inciso, il cd "Going Back To New Orleans".

IL MENU DELLO CHEF DALL'ASTA E LA SFIDA CANNONCINI-BIGNÈ FIRMATA BATTISTINI

Lo chef della Tenuta Paolo Dall'Asta proporrà tre piatti d'autore (antipasto, primo e secondo) con sapori e ricette "blues" in omaggio ai due protagonisti. Essendo anche l'ultimo appuntamento alla Tenuta, il titolare Giampaolo Ferrari accoglierà il pubblico con un ricco aperitivo già alle 20.30. L'inizio della cena (durante la quale verranno serviti, come sempre, quattro vini selezionati da Il Bere Alto di Claudio Ricci) è fissato per le 21. Il dolce d'artista firmato dal pasticciere Alessandro Battistini (Pasticceria Battistini) questa volta è doppio e presenta un'imperdibile sfida: la trilogia dei cannoncini e la trilogia dei bignè in un unico piatto. Info sul ricco menu e prenotazioni: 0521 462578.



LA FESTA D'INIZIO ESTATE A COMPIANO E L'ANNUNCIO DI UN NUOVO LOCALE A SETTEMBRE

Durante la serata, Negri annuncerà il programma dello speciale Mangia come scrivi d'inizio estate, giunto alla quarta edizione, che si svolgerà all'Agriturismo Il Cielo di Strela (Compiano) venerdì 22 giugno. Inoltre comunicherà il nome del nuovo locale di Parma, nel quale, dopo tre appassionanti anni alla Tenuta Santa Teresa, Mangia come scrivi si trasferirà alla fine di settembre con la ripresa della stagione dopo la pausa estiva.