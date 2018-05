Una domenica tra Appennifest, vino e fattorie aperte: l'agenda

ALBARETO

DOMENICA CI SARA' L'ATTESA FESTA DELLA PRIMAVERA

Domenica ad Albareto la Festa della Primavera prenderà il via alle 15 con le ormai tradizionali carriole sospinte da giovanotti del paese, bambini, ragazze o soggetti vestiti con costumi a tema e i musicisti del corpo bandistico con addobbi floreali sul capello e strumenti camuffati con boccioli e frutti di stagione e i bambini della scuola materna e della scuola elementare di Albareto con i loro coloratissimi costumi. Alla fine al Palafungo merenda con pane e Nutella, torte dolci e salate e musica.

BEDONIA

AUTO E MOTO D'EPOCA

Domenica alle 8,30 in piazza Centinaro arriveranno auto e moto d’epoca per partecipare al terzo raduno di auto e moto storiche della Pieve.

ESCURSIONI NEI DUE RIFUGI DEL MONTE PENNA

Nei rifugi del Faggio dei Tre Comuni e in quello del Penna, fino all’imbrunire di domenica sono in programma escursioni e camminate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi e altre attrezzatura da montagna. Non mancheranno buona cucina e musica dal vivo proposta da abili fisarmonicisti.

BORGOTARO

PESCA DI BENEFICENZA NELL'EX CONVENTO AGOSTINIANO

Prosegue con successo, ogni domenica del mese di maggio, nei locali dell’ex convento Agostiniano, a fianco della Chiesa di San Rocco, la pesca di beneficenza, con ricchi premi, per grandi e piccini. Orari d’apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

ESCURSIONE CAI LUNGO I SENTIERI DELL'ALTA VAL VONA

Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza domenica un’escursione lungo i sentieri dell’Alta Val Vona. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazzale Castagnoli a Borgotaro. Il rientro è previsto alle 15.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Pier Giorgio Oemi all’indirizzo pgoemi@gmail.com

SECONDA EDIZIONE DI «BORGO IN FIORE»

Seconda edizione di “Borgo in Fiore”, festa dell’orto e del giardino. Dalle 9, per tutta la giornata sarà aperto su viale Bottego il mercato dei fiori e dei prodotti naturali. Alle 12 aprirà nei giardini “IV Novembre” il punto di ristoro a cura della Pro Loco con panini, salsicce, patatine fritte e bibite di ogni sorta. L'idea innovativa è il White pic-nic pensato appositamente per le famiglie. Saranno gratuitamente a disposizione dei partecipanti tavoli, panche e sedie, oltre a tanti giochi gonfiabili per i bambini. Cifra dell’evento sarà il colore bianco: a chi si sistemerà all’ombra dei grandi alberi è richiesto l’abbigliamento chiaro o almeno un accessorio bianco.

Per informazioni e prenotazioni 3285413634

APPUNTAMENTI ALL'OASI NATURALE DEI GHIRARDI

Domenica si celebra in tutta Italia la Giornata delle Oasi WWF: tutte le riserve saranno aperte gratuitamente al pubblico. Anche la l’Oasi naturale dei Ghirardi aderisce all’evento con due proposte per grandi e piccini: alle 10 è prevista l’escursione “Un mondo da scoprire“; alle 15.30 si terrà invece l’incontro “Il gregge e il pastore“, per far scoprire ai partecipanti il lavoro del pastore e dei cani guardiani. Entrambi gli incontri partiranno dal Centro visite della Riserva, in località Predelle di Porcigatone a Borgotaro. Per partecipare alla giornata e per prenotazioni contattare il numero 3497736093 o l’indirizzo info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it. Domani invece si terrà nel Centro visite della Riserval’iniziativa “L’orto del cuore”, con i consigli dell’esperta Raffaella Nencioni, che si terrà dalle 9 alle 18, con pausa pranzo in condivisone.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il 349 7736093.

AL MUSEO DELLE MURA IN MOSTRA LE OPERE DI BENEVENTI

Il Museo delle Mura ospiterà, in occasione della Giornata nazionale del Sollievo, l’evento “Arte e dolore”, organizzato dall’associazione onlus Nad – No al dolore.. Domenica dalle 10 alle 12 la mostra sarà visitabile, presente l’artista, mentre dalle 16.30 alle 19 si terrà un incontro su bioetica e dolore con Enrico De Micheli e Monica Grilli. A seguire, verrà proiettato in anteprima il video “Sulle strade della memoria”, realizzato per l’esposizione delle opere di Beneventi a Roma.

BUSSETO

ORTOCOLTO A BUSSETO GIARDINI, FRUTTI ARTE E MUSICA

Nel suggestivo scenario delle parco e delle scuderie di Villa Pallavicino, appuntamento con la nona edizione di «Ortocolto», tradizionale festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo organizzata dall’associazione Ortocolto col patrocinio del Comune e la collaborazione di Ascom, gruppo Iren, museo Renata Tebaldi, museo Nazionale Giuseppe Verdi, Iat, Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e Associazione Comuni Virtuosi. Dalle 9 al tramonto gli stand ospiteranno anche una selezione qualificata di aziende agricole, artigiani degli antichi mestieri, associazioni che tutelano la diversità biologica. In più, appuntamenti culturali, con le conferenze a tema sotto la pterocaria secolare e gli appuntamenti musicali e teatrali nel piazzale delle Scuderie. Domenica alle 16, nell’area conferenze «Mezzo Giardiniere», presentazione del libro di Clark Lawrence. Alle 17, nel piazzale delle Scuderie, «Note di primavera», evento musicale col trio «Melodie della Magnolia». Ci saranno anche laboratori manuali di composizione floreale, ceramica, intrecci e altre attività, oltre a momenti di animazione per bambini. Sempre nel giardino della Villa, saranno in mostra alcuni modelli in scala di orto-giardino, da quello medievale a quello moderno e sinergico, realizzati da Paola Galaverni e Francesco Iannelli. Dalle 17 sarà allestito un punto di ritrovo per il «libero scambio di semi e talee» fra appassionati. Ai visitatori sarà anche distribuito l’Ortoricettario 2018 con ricette sull’uso delle erbe spontanee, fino ad esaurimento scorte. Inoltre coloro che, alla biglietteria del Teatro Verdi e della casa natale del maestro (a Roncole Verdi) si presenteranno col biglietto di Ortocolto avranno uno sconto sulla visita ai luoghi verdiani. Viceversa, chi presenterà il biglietto di ingresso al teatro Verdi e alla Casa natale, avrà una riduzione alla visita di Ortocolto. Infine, sia sabato che, nelle vie centrali, i commercianti di Busseto allestiranno vetrine e stand a tema.

Info e programma al sito www.ortocolto.it; tel.3471510556, email: info@ortocolto.it

SULLE ALI FESTOSE DEL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Domenica alle 11, nel Teatro Verdi, «Sulle ali festose del Carnevale degli animali» di Camille Saint-Saëns, pianoforte a quattro mani. Progetto musicale della Scuola pianistica di Simona Rosella Guariso. Ingresso gratuito.

DIMOSTRAZIONE DEGLI AMICI DELLA CARTAPESTA

Domenica sotto i portici di via Roma, dalle 14.30 alle 16.30, l’associazione «Amici della cartapesta» effettuerà una dimostrazione delle fasi che portano alla realizzazione di maschere e oggetti in cartapesta, con possibilità di partecipare alla creazione.

E' VISITABILE LA MOSTRA SU GUARESCHI

Nella sala dell’accademia del Teatro Verdi , domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18, sarà visitabile la mostra «Giovannino Guareschi – In memoria del grande italiano a 50 anni dalla morte e 110 dalla nascita»

AL TEATRO VERDI L'ORCHESTRA GIOVANILE VALENTE

Domenica alle 17, nel teatro Verdi, esibizione dell’Orchestra Giovanile Valente. Ingresso gratuito. Tel. 052492487.

QUADRANGOLARE DI CALCIO GIOVANILE OGGI E DOMENICA

Domenica, allo stadio Cavagna, appuntamento col 18° quadrangolare Avis riservato alla categoria Juniores. alle 19.30, finale per il terzo posto e alle 20.50 finale per i primo posto.

CALESTANO

TORTA FRITTA DI MONTAGNA

Domenica i soci del circolo, dalle 17 davanti alla Casa del Popolo inizieranno la vendita della torta fritta di montagna preparata secondo la loro speciale ricetta.

DOMENICA TORNA LA TRADIZIONALE FIERA DEL 20 MAGGIO

Domenica si terrà a Calestano la tradizionale fiera del 20 maggio. Bancarelle di merci varie saranno presenti lungo il paese e la giornata vedrà anche l’inaugurazione del «mercato contadino» che da questa domenica sarà in paese tutte le domeniche fino a fine anno.

CASTELL'ARQUATO

VISITA GUIDATA AL BORGO DOMENICA POMERIGGIO

Domenica pomeriggio alle 16.30, visita guidata al Borgo di Castell’Arquato.

Info: tel.0523 803215 – Mail: iatcastellarquato@gmail.com – Web: www.castellarquatoturismo.it

COLORNO

TORNA L'ANTICO MERCATO CONTADINO IN PIAZZA GARIBALDI

Antico mercato contadino domenica, dalle 8 alle 13, in piazza Garibaldi. Saranno presenti gli agricoltori a km 0 della zona che proporranno prodotti di stagione.

APPUNTAMENTO CON LE FAVOLE A MERENDA

Domenica alle 17, nel parco della Reggia, ultimo appuntamento con le favole a merenda per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura dell’associazione Controsenso. Ritrovo davanti alla biblioteca. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi.

Info e prenotazioni in biblioteca: 0521 313477.

FONTANELLATO

IL FESTIVAL DELLE MERAVIGLIE NELLA ROCCA

Illusionisti, storici della magia, esploratori dell’insolito e scrittori, sono gli ingredienti della seconda edizione di «Stupire! Il festival delle Meraviglie» che animerà la Rocca Sanvitale.

FORNOVO

LE COLLINE DEL PETROLIO IN MOUNTAIN BIKE

«Le colline del petrolio», sulle due ruote. Il Cai di Parma, sezione mountain bike ha organizzato per domenica un percorso sulle strade bianche di Neviano Rossi, alla scoperta del sito petrolifero di Vallezza. Il percorso, di circa 31 chilometri, si snoderà su strade ghiaiate, carraracce e tratti asfalatati secondari, è adatto sia a bici gravel che e-bike non essendoci tratti a spinta. La partenza è prevista a Riccò, con ritrovo alle 8,45 e successiva partenza verso Spagnano. Direttore di escursione sarà Piergiorgio Rivara; per iscriversi è necessario inviare una mail a mtb@caiparma.it

LAGDEI

ESCURSIONE IN ALTA VAL PARMA

Domenica le guide Val Cedra propongono una bella escursione in Alta Val Parma. Il ritrovo è fissato per le 9 a Lagdei.

Per info e prenotazioni (entro le 12 di domani) 3290047306 o alessandro.bazzini@gmail.com

LANGHIRANO

VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI TORRECHIARA

Come ogni domenica tornano le visite medievali in castello a Torrechiara. Domenica gli orari delle visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino saranno: 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 al prezzo di 3 euro per il servizio guida e 4 per l’ingresso in castello, aperto dalle 10 alle 19:30. Info: 328 2250714

MONCHIO

A RIGOSO CON L'«APPENINFEST» DI PRIMAVERA

Sarà Rigoso ad ospitare la 3ª edizione dell’Appenninfest di Primavera, un’immersione nei sapori e nella cultura dell’Appennino e del Parco dei Cento Laghi. Racconti, storie, prodotti tipici, visite guidate, laboratori per bambini: questi gli elementi dell’iniziativa promossa dal Comune di Monchio con il sostegno di Parchi del Ducato, Parco Nazionale e il coinvolgimento delle frazioni che, di anno in anno, ospitano l’evento. Domenica il programma entra nel vivo: si parte alle 9,30 (con rientro previsto per le 12,30) per «Terra di confine tra Appennino e mare: storie di contrabbando degli sfruzìn», un’escursione adatta a tutti in compagnia della guida ambientale escursionistica Monica Valenti. Info e prenotazioni 3488224846. Alle 10,30 (con secondo turno alle 15,30) è in programma anche una passeggiata guidata tra i borghi di Rigoso e Aneta, in compagnia di un cicerone del paese, mentre alle 10,45 si potrà scoprire il mondo delle piante officinali con Claudio Cattani, che replicherà alle 16.30. Alle 11 (con replica alle 15,15) protagonisti saranno gli artisti di Circolarmente, che porteranno in scena «E(ke)ccomi»una performance giulebbata dal divertimento garantito. Alle 11.45 i saluti istituzionali di rito e la consegna del riconoscimento Mito Monchiese da parte della nuova pro loco delle Corti. Dopo il pranzo - tanti i punti ristoro con prodotti tipici - alle 16,10 si potrà partecipare al laboratorio sulla vita delle api a cura di Erminia Fortini dell’azienda agricola Il Bafardel, mentre alle 18 coi si ritroverà tutti per l’aperitivo di chiusura. Per tutto il giorno, inoltre, si terrà il mercato nel borgo, mentre l’asineria Aria Aperta organizza un simpatico Asino Bus e il Coccolasino.

MONTICELLI TERME

LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Oggi il «Salotto del Lallo» ospiterà una serata di ballo liscio. Per informazioni Lallo Contardi 338/8779347

MOTTA BALUFFI

APERTO AL PUBBLICO IL RINNOVATO ACQUARIO DEL PO

Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po di Motta Baluffi.

PARMA

VIA BIXIO: GUSTO E CULTURA CON L'OTTAVA FESTA DEL VINO

Vino, divertimento, shopping e cultura. Domenica via Bixio si trasformerà in una vivace strada del gusto per l’ottava edizione della «Festa del vino», un appuntamento enogastronomico ormai imperdibile per la nostra città. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 23, è promosso da Ascom Parma attraverso il marchio Parma Viva e organizzato da Edicta Eventi, con il patrocinio del Comune. Forte del successo riscontrato negli anni passati, la bevanda cara a «Bacco» torna ad animare il cuore pulsante dell’Oltretorrente, da piazzale Corridoni a piazzale Barbieri, con lo scopo di coinvolgere appassionati e non, in un tour dell’Italia attraverso i sapori e gli aromi dei vini. Acquistando il kit degustazione, nell’Infopoint di piazzale Corridoni, curiosi e appassionati potranno scoprire alcuni tra i migliori vini italiani e i loro produttori, cantine artigianali di qualità e riconosciuta vocazione: dai profumati vini calabresi, a quelli corposi del Monferrato, dai tradizionali vini emiliano-romagnoli, come quelli piacentini, a quelli veneti e del territorio del Valdobbiadene. La zona compresa tra piazzale Corridoni e via Benassi sarà dedicata allo street food e alla gastronomia, organizzata dai commercianti della via, unitamente a un ricco mercato che proporrà diverse categorie merceologiche, dall’abbigliamento ai casalinghi, dall’artigianato artistico a mille altre curiosità. Novità di quest’anno, la collaborazione con l’associazione «Onav» Parma (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) che parteciperà con uno stand informativo per accompagnare i visitatori in un percorso di avvicinamento e conoscenza più consapevole della materia enologica. Sarà, inoltre, una giornata all’insegna anche della cultura: il liceo classico Romagnosi aprirà, infatti, le porte al pubblico, dalle 15.30 alle 17.30, per consentire ai visitatori, sotto la guida di studenti incaricati, di accedere alla sezione museale scolastica dedicata alla storia naturale e alla propria collezione d’arte interna; sempre a cura degli studenti del Romagnosi, si terranno visite guidate al monumento delle Barricate in piazzale Rondani, organizzate su due turni (il primo alle 16 e il successivo alle 17). Uno spazio informativo del progetto verrà allestito vicino all’edicola di via Bixio. Ci sarà anche «Parma Fotografica» con una mostra dedicata alla filiera del vino, dal vigneto alla tavola.

Per informazioni, contattare il numero 0521/921346.

SAN PROSPERO LA «CORSA DI TOMMY» UNISCE SPORT PER TUTTI E SOLIDARIETÀ

Il gruppo sportivo «F70 Freesport», in stretta collaborazione con l’associazione onlus «Tommy nel cuore», organizza anche quest’anno la «Corsa di Tommy». La manifestazione podistica, giunta alla settima edizione, è in programma domenica a San Prospero ed è adatta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 8, davanti al circolo «Il Castello», in via Aldo Capra: da lì partiranno tutte le competizioni: lo start della gara competitiva (che è inserita nuovamente nel campionato provinciale della Fidal) e quello della non competitiva sarà alle 10 mentre la camminata libera prenderà il via alle 9.15 e le gare giovanili «Goliardi Kids» alle 11.45. L’evento sarà caratterizzato da varie attività: due gare (una competitiva «Corri col cuore speed» e una non competitiva «Corri col cuore») di 13.3 chilometri, la camminata «Corri con Tommy» di 8 chilometri e diverse gare per i bambini. Iniziative in programma per i più piccoli anche nel campo di fronte al circolo «Il Castello»: a loro disposizione ci saranno, il servizio truccabimbi e i gonfiabili di «Gommaland» e i clown della Croce rossa di Parma. Saranno presenti all’evento anche i volontari di «Anmic» Parma (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) ed un gruppo di camminatori del centro medico e della palestra «Super Salute» del cardiologo Massimo Gualerzi. La manifestazione, che ha da sempre tra i suoi obbiettivi quello di promuovere una bellissima oasi del nostro territorio, è caratterizzata da un percorso a dir poco affascinante suddiviso tra asfalto, carraie, vigne, meleti, cortili in cui i padroni di casa oltre all’ospitalità del passaggio offriranno con grande cordialità il buongiorno. L’intero ricavato della «Corsa di Tommy» di quest’anno sarà devoluto, come al solito, ad opere legate all’infanzia. Il trofeo della gara competitiva sarà dedicato alla memoria di Marco Federici, il giornalista della «Gazzetta di Parma» scomparso nel luglio del 2013, che aveva seguito da vicino il caso del piccolo Tommy. Anche quest’anno verrà assegnato, al primo donatore e dalla prima donatrice classificati, il trofeo «Avis Run» del gruppo Avis San Prospero. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina facebook «La Corsa di Tommy».

PIAZZA GARIBALDI DOMENICA LA GIORNATA DEL NASO ROSSO

Domenica dalle 10 alle 19, in piazza Garibaldi - così come nelle principali piazze italiane - torna la «Giornata del naso rosso», organizzata dai volontari clown di corsia di «Vip Italia onlus». L’evento - giunto quest’anno alla 14esima edizione - vede, ovviamente, l’adesione del gruppo di Parma e si avvale del patrocinio del Comune.

Info: www.giornatadelnasorosso.it

PILOTTA: «QUATTRO PASSI NELLA STORIA DI PARMA»

Domenica si rinnova l’appuntamento con «Quattro passi nella storia di Parma». Ritrovo alle 9.45 in Pilotta. Con l’ausilio della propria bicicletta, i partecipanti potranno riscoprire i luoghi e personaggi della Parma farnesiana. L’iniziativa è promossa dal circolo Arci Golese ed è curata dalla professoressa Vania Sghia e dal prof. Antonio Tagliavini.

Per info e prenotazioni: 333/1723195 o arcigolese@alice.it

CATTEDRALE: DIALOGHI DI MUSICA DOMENICA SERA NELLA CRIPTA

Dialoghi di musica domenica alle 21 nella cripta della Cattedrale. Sarà proposta la Missa pro defunctis a quattro voci di Orlando di Lasso a cura del coro polifonico Paer, diretto da Ugo Rolli, e della Schola gregoriana diretta da Oreste Schiaffino. Guida all’ascolto di Pietro Magnani.

PELLEGRINO

ASSEMBLEA ANNUALE DELLA PRO LOCO

E’ convocata per domenica alle 10 nella sede di via Roma a Pellegrino l’assemblea annuale della Pro Loco. Tra gli argomenti all’ordine del giorno il bilancio 2017 e quello preventivo 2018, il programma delle attività, il tesseramento 2018 ed il rinnovo delle cariche sociali.

QUINTA EDIZIONE DELLE GIORNATE DI NATURA & PSICHE

La 5ª edizione delle Giornate di Natura & Psiche, evento culturale interdisciplinare e internazionale si svolgerà domenica all’Auditorium Comunale di Pellegrino Parmense e quest’anno affronterà il tema delle funzioni e dei significati dei sogni e delle visioni con ospiti internazionali di assoluto livello. Programma al link: https://naturaepsiche.jimdo.com tel. 0525/79663 - 333/4862950.

POLESINE

DOMENICA NAVIGAZIONI SUL PO

Domenica navigazioni sul Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi e inediti, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427 che lo ha caratterizzato. Partenza dall’attracco fluviale di Polesine.

Info 338 5951432.

APERTO IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN

Dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato.

Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com

PASSEGGIATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Nuovo appuntamento sulle rive del Po per il progetto «Fuori dal silenzio contro la violenza alle donne». Domenica pomeriggio «Passeggiata Solidale lungo il Po- Insieme contro la violenza alle donne». Sarà una camminata non competitiva, facile, percorsi di 6 e 12 km, con punti ristoro; con ritrovo alle 15.30 in piazza Guidotti a Polesine per l’iscrizione e partenza alle 16,30.

PROVINCIA

FATTORIE APERTE UN RITORNO ALLA NATURA CON OFFERTE GASTRONOMICHE E CULTURALI

Un vero e proprio ritorno alla natura. Si rinnova l’appuntamento con «Fattorie aperte» che si presenta al pubblico con un’ampia gamma di proposte per vivere da vicino la campagna, conoscere il territorio e apprezzarne le produzioni agroalimentari. L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, prenderà il via domenica e continuerà nelle due domeniche consecutive, 27 maggio e 3 giugno. La proposta di quest’anno vede un’ampia gamma di offerte culturali, gastronomiche, educative e ludiche con laboratori creativi per famiglie e bambini, degustazioni e vendita diretta dei prodotti aziendali, ristorazione, valorizzazione dell’ambiente naturale, illustrazione delle tecniche produttive e delle caratteristiche aziendali. Ecco le fattoria aperte del parmense: Museo del Salame (Castello di Felino), Cantina dei Musei del Cibo (Rocca San Vitale-Sala Baganza), Museo del Prosciutto di Parma e dei salumi parmigiani (ex Foro Boario-Langhirano), Museo del Parmigiano-Reggiano (Soragna), Museo del Pomodoro e Museo della Pasta (Giarola), Museo Guatelli (Ozzano), San Paolo (Medesano), agriturismo Colle Rio Stirpi-Azienda Moschini (Scipione), Ca’ Nova (Collecchio), agriturismo Everland (Varsi), vivaio Scodogna (Collecchio), Istituto tecnico agrario «F. Bocchialini» (Parma), Latteria sociale cooperativa San Pier Damiani (Parma), Ciao Latte (Borghetto), Azienda Agraria Sperimentale Stuard (Parma).

Info: www.fattorieaperte-er.it

SALA BAGANZA

«FESTIVAL DELLA MALVASIA»

La malvasia di Candia è protagonista del Festival, «Tra mito e scienza» a Sala Baganza. Andrà in scena infatti la 23esima edizione del «Festival della Malvasia- Premio Coséta d’Or». Inserito dal Mibact tra gli eventi dell’Anno europeo del Patrimonio culturale, il Festival vedrà alternarsi ai momenti di degustazione e scoperta delle malvasie provenienti da tutta Europa, convegni, laboratori scientifici per bambini, musica, cooking show, incontri con scienziati e divulgatori, iniziative sportive e chi più ne ha più ne metta. La domenica si aprirà con l’escursione in mountain bike organizzata da Uisp e l’apertura del Mercato del Gusto e del mercato delle 5 terre. Alle 16 ed alle 17 l’Asi, agenzia Spaziale Italiana terrà il laboratorio «cucinare una cometa». Per tutta la giornata il pubblico potrà diventare giudice popolare e degustare le malvasie in gara per assegnare la Coséta di legno che sarà consegnata, insieme alla Coséta d’or, giudicata dagli esperti di settore, alle 18. Dopo la cena in giardino, alle 21, salirà sul palco il super ospite del Festival, il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio che con Davide Battistini darà il via a «Quando la musica incontra la terra». Per tutta la durata del Festival sarà possibile partecipare alle degustazioni guidate dai sommelier e partecipare ai cooking show di Parma Quality Restaurant, far vivere ai propri figli l’esperienza dei laboratori scientifici dell’associazione Googol oppure farli divertire nello spazio giochi sempre attivo dell’associazione Mammatrovalavoro.

Per informazioni si può consultare il sito www.festivaldellamalvasia.it e la pagina Facebook @festivaldellamalvasia

Visite guidate Il programma

Durante il Festival della Malvasia si svolgeranno visite per scoprire la natura, la storia e l’arte del borgo pedemontano «Gioiello d’Italia» tra Rocca Sanvitale, Museo del Vino, Pieve di Talignano e un’escursione guidata nel Parco Regionale dei Boschi di Carrega a bordo del trenino. La visita guidata della Rocca Sanvitale comprenderà eccezionalmente la sala dell’Apoteosi, capolavoro settecentesco del fiorentino Sebastiano Galeotti solitamente chiuso al pubblico, con tour guidati su prenotazione (dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30), che prevedono un biglietto al costo di 3 euro. Ingresso gratuito, invece, al Museo del Vino, che resterà aperto dalle 10 alle 19,30. Porte aperte anche alla Pieve del XXIII secolo di San Biagio a Talignano, lungo la Via Francigena, mentre nel pomeriggio si potrà saltare a bordo del trenino Enotour, che partendo dal centro di Sala Baganza si inoltrerà all’interno del vicino Parco Regionale dei Boschi di Carrega.

SAN SECONDO

LA SEZIONE AVIS FESTEGGIA I SUOI 70 ANNI

Domenica la sezione Avis di San Secondo celebra il settantesimo di fondazione. Dalle 8.30, ritrovo nella sede di via Fratelli Cairoli; alle 9.15 partenza del corteo e alle 10 messa solenne in collegiata. Alle 11.30, saranno consegnate le benemerenze ai donatori.

GLI ORARI DI APERTURA DELLA ROCCA

Domenica la Rocca sarà aperta al pubblico alle 10, 11 e 15, 16, 17, 18.

SORAGNA

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI FONTANELLATO

Nel pomeriggio di domenica si terrà un pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato, su iniziativa della parrocchia Sacra Famiglia di Soragna. Partenza davanti alla chiesa parrocchiale soragnese alle 14.30 e ritorno con mezzi propri. Il pellegrinaggio avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.

TRAVERSETOLO

MOSTRA MERCATO DOMENICA ALLA CORTE AGRESTI

Domenica nel Centro Civico “La Corte“, torna “Traversetolo Golosa“, la mostra mercato degustazione di prodotti locali di alta qualità, alla sua seconda edizione. Vino, miele, frutta e verdura biologica, farine macinate a pietra, prosciutto e formaggio, olio extra-vergine d’oliva: questi alcuni dei prodotti che i visitatori potranno trovare, degustare e acquistare dalle 10 alle 22 nella Corte Agresti. Alle 18 è attesissimo l’aperitivo con il racconto dei produttori, coordinato da Matteo Pessina di “Calicivivi.” Sempre alle 18 la degustazione sarà accompagnata dal concerto ad ingresso gratuito di Tommaso Binini (flauto) e Giuseppe Prete (chitarra).

Per informazioni: 366/2403592

TRECASALI

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO ARCI STELLA

Serata danzante in compagnia dell’orchestra spettacolo Giacomo Maini domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana.

Info e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.

ZIBELLO

APERTO IL MUSEO DEL CINEMA NELL'EX CONVENTO

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci.

Info al 3474065078