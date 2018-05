Fotografia Europea: mostre aperte fino a mezzanotte, laboratori e dibattiti (anche sulla pornografia)

Il weekend di Fotografia Europea è ricco di appuntamenti a Reggio Emilia: gli orari sono prolungati in questa "Notte dei Musei", mentre Reggionarra affiancherà la manifestazione di riferimenti per gli amanti della fotografia.

In occasione della Notte dei Musei, sabato 19 maggio le mostre di Palazzo Magnani, Banca d’Italia, Palazzo da Mosto, Chiostri di San Domenico, Spazio Gerra e Galleria Parmeggiani, resteranno aperte fino a mezzanotte.



Ecco nel dettaglio gli eventi organizzati dalla Fondazione Palazzo Magnani per Fotografia Europea:

SABATO 19 MAGGIO:

ALLE ORE 11 AL CINEMA AL CORSO ci sarà “Pornografia e adolescenti nell'era dell’accesso e del consumo” una conferenza in cui Pietro Adamo, sociologo e curatore dell’irriverente mostra di Palazzo Magnani, Sex & Revolution!, la più visitata di questa edizione di Fotografia Europea, dialogherà con lo psicologo e psicoterapeuta, esperto nei problemi adolescenziali, Matteo Lancini.

Docente di storia e sociologia all’Università di Torino, Pietro Adamo racconterà la genesi e la diffusione della pornografia da un punto di vista storico e sociologico, spiegandone le ripercussioni sul modo di concepire la sessualità nel mondo dei giovani di allora e in quello dei loro nipoti, oggi. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, autore di diversi libri sull’adolescenza e sulle crisi che la accompagnano (tra i più noti “Adolescenti navigati. Come sostenere la crescita dei nativi digitali”, Mondadori 2012 e “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a diventare adulti” Mondadori 2017) esporrà le problematiche generate nei ragazzi da una costante esposizione a immagini e messaggi che impattano sull'idea di affettività, intimità e capacità relazionale. Sarà un’occasione per porre l’accento e riflettere sulle conseguenze che la pornografia online può avere sulle giovani generazioni, sempre più esposte a immagini sessualmente esplicite.

INGRESSO LIBERO.

ALLE ORE 15,30 IN BANCA D’ITALIA: da non perdere i laboratori “fotografici” per bambini Capo daccapo, nell’ambito di Reggionarra. Questa settimana i piccoli si divertiranno a creare un photobook con le avventure di Capo, l’eroe che viaggia tra le fotografie ripartendo sempre daccapo. A cura di Fondazione Palazzo Magnani. Per info e prenotazioni 0522 444446.

ALLE ORE 16 ALLO SPAZIO GERRA in programma Fast anc Curios Fotoromanzo e fumetto ai tempi di Istagram,approfondimento sul tema e successivo live happening curato da Marco Zanichelli, Enrico Pierpaoli e Mary Franzoni.

ALLE ORE 16,30 AI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, visita guidata a cura della Fondazione Palazzo Magnani alla mostra dedicata al paese ospite di questa edizione 2018, l’Iran con Genesis Of A Latent Vision: A Window Onto Contemporary Art Photography In Iran. Visita guidata a pagamento 3€ + biglietto della mostra non obliterato. Per info e prenotazioni 0522 444446

DALLE ORE 20 ALLE 23 ALLA GALLERIA PARMEGGIANI ci sarà Francesca Catellani, fotografa reggiana tra i vincitori della Call di questa edizione, ad accogliere il visitatore nel suo Set Fotografico, dal titolo Cosa ne faremo del futuro? Fotogrammi sulla linea del tempo. Il pubblico sarà coinvolto in un percorso per indagare il tempo, quello passato, quello presente, quello futuro. Ogni visitatore dovrà pescare messaggi, incontrare l’ambasciatore del suo destino, esprimere un intento/desiderio nella stanza del Presente e infine gli verrà scattata e subito consegnata una fotografia che affidi al futuro l’esperienza appena vissuta. La regia della serata sarà di Francesca Catellani che si avvarrà delle incursioni teatrali di Riccardo Maffiotti.

Ingresso libero con biglietto Fotografia Europea non obliterato.

ALLE ORE 21 E IN REPLICA ALLE 22,30 A PALAZZO MAGNANI ci sarà invece un appuntamento curioso tra le opere della mostraSex & Revolution, con il curatore Piergiorgio Carizzoni che introdurrà il funzionamento del curioso “accumulatore orgonico”, lo strumento ideato dal Dr. W. Reich, dopo aver scoperto l'energia orgonica. Negli anni ’30 Reich pubblica i suoi testi riguardanti la «rivoluzione sessuale», dove teorizza, entro un approccio psicosomatico, che l’uomo possa liberarsi dalla repressione insieme sociale e sessuale tipica del mondo capitalistico scaricando correttamente l’energia in sovrappiù del corpo mediante l’orgasmo. A cura di ORAC, la sperimentazione sarà fatta su un volontario per dimostrare il reale funzionamento del macchinario. Seguirà la visita guidata con Piergiorgio Carizzoni.

Visita guidata a pagamento 3€ + biglietto della mostra non obliterato. Per info e prenotazioni 0522 444446.

DOMENICA 20 MAGGIO

ALLE ORE 11 A PALAZZO MAGNANI: un fuori programma voluto a grande richiesta dal pubblico, un regalo che Pietro Adamo, il sociologo e direttore scientifico della mostra “Sex & revolution! Immaginario, utopia, liberazione (1960-1977)” vuole fare ai visitatori, guidandoli tra le sale del Palazzo in un percorso che tra storia, immagini, video, libri e oggetti d’epoca, porta alle coscienze del pubblico l’importanza di quella rivoluzione che ha radicalmente mutato, sotto l’urto delle idee e delle pratiche emerse negli anni ’60 e ‘70, i modi di pensare il sesso, la famiglia, il lavoro, la politica, lo Stato.

Visita guidata a pagamento 3€ + biglietto della mostra non obliterato. Per info e prenotazioni 0522 444446.

#askthevolunteer

Tutte le domeniche pomeriggio alle 16 e alle 18 i nostri volontari sono disponibili per accompagnare i visitatori nelle seguenti sedi di mostra: Palazzo Magnani, Chiostri di San Domenico, Palazzo Da Mosto, Sinagoga