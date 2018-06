Il Palio, il festival del Culatello, musica e sport: l'agenda di sabato 2 giugno

BARDI

INIZIATIVE PER TUTTI I BAMBINI AL CASTELLO

Sabato dalle 10 alle 17, giochi e divertimento aspettano tutti i bambini al castello. Re Artù e il Drago di Morgana faranno divertire i più piccoli, mentre gli adulti potranno godersi le viste più suggestive, le sale ed i musei del castello. Protagonisti dello spettacolo, dal titolo “Bardi Fantastica”, saranno Mago Merlino, Re Artù e Fata Morgana: i bambini dai 4 ai 14 anni affronteranno sfide e prove per dimostrare il loro valore con coraggio. Costi: 10 euro adulti, 12 bambini dai 5 anni in su. Prenotazione obbligatoria: 0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info.



ESCURSIONE ALLA PIEVE DI CASANOVA

Sabato si darà spazio al passato con un imperdibile viaggio nel tempo alla scoperta della val del Ceno del X secolo e della Pieve di Casanova, centro religioso e amministrativo di una zona vastissima, seconda per importanza soltanto alla Pieve di Varsi. Ritrovo puntuale per la partenza: ore 9,30 a Varsi, in piazza Monumento. Da qui, con mezzi propri avverrà il trasferimento in località Casanova di Bardi, da dove avrà inizio l’escursione intorno alle ore 10 (info e prenotazioni: 345-7349809; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it).



BASILICANOVA

«VOLONTARIANDO IN FESTA» AL DON BOSCO

Sabato al Centro sportivo Don Bosco di Basilicanova, si terrà «Volontariando in festa», con torneo di calcio, mercato prodotti tipici, intrattenimenti musicali, esibizione di pattinaggio artistico, consegna copia Costituzione ai neo-diciottenni. La manifestazione è organizzata da Circolo Ghiretti, Pgs Don Bosco, Arci Tortiano, Circolo Rugantino e Proloco di Basilicanova, A.p. Croce Azzurra, col patrocinio del Comune di Montechiarugolo.



BEDONIA

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEL MONTE PENNA

Domenica escursione alla scoperta del monte Penna: attraverso meravigliose faggete, conche naturali di origine glaciale ricchissime di flora alpina e brevi tratti rocciosi, i partecipanti, condotti da Antonio Mortali, giungeranno alla vetta ofiolitica posta a 1735 metri, dalla quale si possono ammirare le vallate sottostanti e, nelle giornate terse, le Alpi e le montagne della Corsica. Ritrovo alle 9.30 al seminario vescovile di Bedonia, oppure alle 10.30 presso il Passo del Chiodo (fra comune di Santo Stefano d’Aveto e comune di Bedonia): da qui avrà inizio l’escursione a piedi. Info e prenotazioni: cell. 339-7843072; antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.

BERCETO

TUFFO NEL MEDIOEVO CON LA KERMESSE DELLA PRO LOCO

Berceto farà un tuffo nel passato nel weekend grazie alla kermesse «Berceto Medievale» organizzata dalla Pro Loco col patrocinio di altri enti. Sabato centro storico colorato dalla fiera delle erbe e dei fiori, mentre nel parco «Tatanka Yiotaka» ci saranno i banchi del mercato tradizionale. Dalle 20 è prevista la cena medievale allietata da spettacoli e musica con servizio al tavolo in costume storico.



MEZZA MARATONA SULLA VIA FRANCIGENA FINO A PONTREMOLI

Sabato il comune di Pontremoli, insieme a quello di Berceto, terranno a battesimo la prima edizione della «Mezza Maratona» sulla via Francigena. La manifestazione, patrocinata anche dall’associazione europea delle vie Francigene, prevede infatti 22 km di camminata non competitiva dall’ostello di Berceto al cuore del centro storico pontremolese in piazza Duomo, il tutto a partire dalle ore 8.30. Per i più piccoli e le famiglie meno allenate ci sarà la possibilità di partecipare alla “Family Marathon” di 10 km da Casalina a Pontremoli in un percorso meno impegnativo. Info: 347.2546343.

BORGOTARO

ESCURSIONE AI FORTI GENOVESI DI LEVANTE

Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza domenica un’escursione ai forti genovesi di Levante, incastellamenti militari ben conservati sul crinale ligure appenninico: il ritrovo è previsto a Borgotaro, in piazzale Castagnoli. Per informazioni contattare il referente Cai all’indirizzo mauro.bernardi.orl@gmail.com.

MERCATO BIOLOGICO PICCOLI PRODUTTORI DELL'ALTA VALTARO

Sabato mattina sarà presente su viale Bottego il mercato biologico dei Piccoli produttori Alta Valtaro, che esporranno i propri prodotti a chilometri zero.



APERTA LA MOSTRA FOTOGRAFICA SU CONSUMI E SCARTI

Rimarrà aperta tutto il fine settimana la mostra fotografica “Lo spreco da non alimentare”, esposizione sui consumi e gli scarti a cura del fotografo californiano Segal, al Museo delle Mura. Patrocinata da Legambiente, la mostra si basa su scatti che rendono evidente la quantità materiale di rifiuti che produciamo e far riflesttere sui problemi di sostenibilità e impatto ambientale.



BUSSETO

VISITABILE LA MOSTRA AL TEATRO VERDI SU GUARESCHI

Nella sala dell’accademia del Teatro Verdi, anche sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16,30 alle 18, sarà visitabile la mostra «Giovannino Guareschi – In memoria del grande italiano a 50 anni dalla morte e 110 dalla nascita»



MANIFESTAZIONI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

In occasione della Festa della Repubblica, sabato a Busseto, alle 9.30, raduno autorità, associazioni e cittadini in piazzale Matteotti; alle 10 sfilata per via Roma, fino a piazza Verdi, della Fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi; alle 10.30 messa in collegiata; alle 11.30 sfilata, concerto e, alle 12.15, intervento dei relatori.

SI CHIUDE IL TORNEO DI CALCIO SARO' CAMPIONE

Si chiude in questi giorni a Busseto il torneo di calcio «Sarò campione – Città di Busseto» riservato alle categorie Esordienti e Giovanissimi. Allo stadio «Cavagna», sabato dalle 20, finali della categoria Esordienti.



CALESTANO

TORNA L'ANNUALE FESTA DEL MILITE

Sabato si terrà la annuale «festa del Milite» organizzata dall’Assistenza pubblica di Calestano. I volontari si ritroveranno nella sede sociale alle 10, parteciperanno alla Messa alle 11,15 e quindi sfileranno in corteo verso la baita degli alpini dove si terranno i discorsi delle autorità che precederanno il tradizionale pranzo sociale che chiuderà la festa.

COLLECCHIO

TERZA EDIZIONE DI FASHION SATURDAY NIGHT A OZZANO

Terza edizione di “Fashion Saturday Night” a Ozzano Taro, sabato a partire dalle 19 con street food e, alle 21.15, l’attesissima sfilata dove i protagonisti saranno gli ozzanesi stessi. Ci saranno giochi per bimbi nello spazio dedicato con i gonfiabili ed il Mago Gigo. Intrattenimento musicale a cura dei “Musicanti di Ozz”, spettacolo della Scuola di Danza Flexpoint Studio Danza Asd, e musica del DJack.



COLORNO

TRE GIORNI DI SPORT E DIVERTIMENTO CON LA RUGBY FEST

Un fine settimana tra sport, cucina e musica al centro sportivo di via Ferrari a Colorno per la Colorno rugby fest 2018. Sabato alle 18 match Nord-Sud con in campo le vecchie glorie e alle 19 torneo a sette della categoria Under 18. Infine alle 22 deejay set Vinylistic con Alberto Bolognesi. Saranno attivi servizio bar e cucina con piatti tipici e carne alla griglia e giochi gonfiabili per bambini.



CORNIGLIO

ESCURSIONE A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI

Il programma di Camminaparchi prosegue sabato con un’escursione a cavallo nel Parco dei Cento Laghi alla scoperta della storia e dell’architettura d’Appennino. Il Ranch Stella del Bosco, organizzatore dell’escursione, dispone di due cavalli, che possono essere noleggiati dai partecipanti; in alternativa è possibile partecipare con il proprio cavallo. Info e prenotazioni (obbligatorie) contattando Elisabetta Beghi al 338 7154757 o via mail a vassy.e@libero.it



CAMMINAPARCHI A GRAIANA E ROCCAFERRARA

E’ in programma per sabato l’escursione organizzata dal Centro Studi Monte Sporno ed inserita nel calendario Camminaparchi alla volta dei borghi cornigliesi di Roccaferrara Superiore e Graiana Castello e del passo della Maestà di Graiana. Un’interessante uscita con vedute che spaziano sulla Val Parma. Il ritrovo è fissato per le 8.30 in piazza Leoni a Torrechiara oppure alle ore 9.30 a Roccaferrara Inferiore. Info e prenotazioni (obbligatorie) contattando Elena Ravazzi Asada al numero 347 3336172 oppure all’ email elena.ravazzi@guidevalparma.com

FELINO

DUE APPUNTAMENTI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Due appuntamenti a Felino per sabato, quando si celebra la Festa della Repubblica: alle 10.45 al Teatro Comunale, il sindaco Elisa Leoni consegnerà la Costituzione a tutti i neo maggiorenni del paese. Dalle 8 alle 13.30, in Piazza Miodini, anche in questa giornata festiva sarà presente il mercato.



FONTANELLATO

INCONTRIAMOCI IN GIARDINO AL LABIRINTO

Anche il Labirinto della Masone aderirà all’iniziativa «Incontriamoci in Giardino». Sabato sono in programmate tre visite guidate itineranti (alle 11, 15 e 17) che permetteranno di percorrere il giardino-labirinto più grande del mondo in modo inedito: in tre diverse piazzole lungo il percorso i partecipanti troveranno gli storici dell’arte della Fondazione Franco Maria Ricci a disposizione per un approfondimento sulle tematiche principali del progetto.

GRANDE TENNIS NEL WEEKEND ALLA FONTA BEACH

Weekend di grande tennis sabato alla Fonta Beach con il torneo di tennis organizzato dal team della piscina comunale nel cuore di Fontanellato, per una giornata a tutto sport.



LAGDEI

GARA REGIONALE DI ORIENTEERING APERTA A TUTTI

Giornata di sport e divertimento, sabato a Lagdei, dove si terrà la gara di orienteering regionale e promozionale aperta a tutti organizzata da Asd Atletica Interflumina e Più Pomì. Si parte alle 8,45 con il ritrovo davanti al Rifugio Lagdei, da dove alle 10 si terrà la prima partenza degli atleti in gara, tra cui - mappa e bussola alla mano - ci saranno studenti, trail runners che studiano le mappe, podisti che desiderano sporcarsi, bikers che vogliono diversificare, appassionati di montagna e sportivi in generale. I percorsi di gara avranno una lunghezza che va dai 2 chilometri per gli «esordienti» ai 6 chilometri per gli «evoluti». Per maggiori info e iscrizioni (5 euro più 1 euro e 50 per il noleggio del microchip per gli agonisti e 3 euro per gli esordienti) contattare Corrado Arduini di Atletica Interflumina e più Pomì al 3937492560 oppure arduinicorrado@gmail.com.



LANGHIRANO

FESTA IN PIAZZA LEONI A TORRECHIARA

Weekend di festa in piazza Leoni a Torrechiara. La festa, nata dalla collaborazione tra l’associazione culturale Donne di Torrechiara e alcune attività commerciali del paese come La Tavola del Contado, la Pizzeria Sant’Elena e il Bar Gardoni, porterà due giorni di attività in Piazza Leoni. Sabato dalle 10 alle 18si terranno attività di clownterapia con i clown Nasi Rossi dell’Associazione Vip Italia Onlus. Non mancherà l’appuntamento per i buongustai, in entrambi i giorni infatti dalle 11 si potrà gustare la torta fritta delle Donne di Torrechiara accompagnata da altre ottime specialità culinarie. Inoltre tornano le visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Per entrambi i giorni le visite si terranno alle 10:30, 11:30, 15:00, 16:00 e 17:00. Sabato il prezzo sarà di 3 euro per il servizio guida, un euro per il noleggio della audioricevente e 4 euro per l’ingresso in castello. Per info 328.2250714



FESTA DI CORTE E VITA DI BORGO AI PIEDI DEL CASTELLO

Nei boschi ai piedi del Castello si terrà come da tradizione la 19ª edizione della manifestazione medievale «Festa di corte, vita di borgo» organizzata dal «Gruppo storico Il Leone Rampante» di Langhirano. Sabato si terrà la «Disfida del Torlago», una sfida d’arco storico (arco in legno con una corda senza accessori moderni) cui partecipano arcieri da Cannobbio, Trento, Arezzo, Pavia, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Firenze, Pisa, Ravenna, Vicenza, Pistoia, Brescia e San Marino. Durante la sfida saranno proposti tiri da guerra, da caccia, di precisione e di velocità. Per informazioni 340-0080281.



MEDESANO

VISITA GUIDATA SUL SENTIERO DELLE «PIRAMIDI»

Una suggestiva visita guidata sul sentiero delle «piramidi», ovvero i «reperti… botanici», nel Parco del Taro. Sabato si potrà fare una passeggiata lungo i sentieri del Parco alla ricerca delle orchidee selvatiche, una delle «famiglie» botaniche più importanti e significative a livello naturalistico e per la conservazione della biodiversità. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al teatro comunale «Aldolfo Tanzi» in via Picelli 12 a Felegara. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, sarà curata da Luigi Ghillani, erborista e divulgatore botanico. Prenotazione obbligatoria: 347/4018157

MONTICELLI

LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera, a partire dalle 21, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà una serata di liscio. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338-8779347).



NOCETO

PRENDE IL VIA LA STAGIONE ESTIVA DA BERTINELLI

Prende il via ufficialmente la stagione estiva al «Caseificio della musica-Bertinelli» in via Medesano. Sabato sera: dopo la cena, spazio al divertimento nelle due sale denominate «Cube: Saturday fever» (con la più bella musica, degli anni ‘70’, ‘80 e ‘90 mixata in modalità random dai dj del locale) e «Arena: full charge» con musica edm, dancer, proiezioni visual e laser che faranno vivere al pubblico la vera energia dei festival edm.



CUMPA GRILL CONTEST sabato SERA SOTTO LA ROCCA

Tutte le compagnie storiche nocetane riunite in piazza sotto la Rocca sabato sera per la prima edizione del “Cumpa Grill Contest”, una sfida a suon di salsicce, bistecche e costine. Ogni compagnia ha designato il suo “grigliatore” e le carni saranno rigorosamente acquistate dai macellai storici di Noceto. Una giuria valuterà la grigliata migliore e il premio consiste in un trofeo Challenge, su cui sarà inciso il nome dei vincitori dell’edizione 2018. La festa della griglia sarà accompagnata dalla buona musica, prima grazie alla voce della cantante nocetana Silvia Invidia e a seguire Dj Papi.



PALANZANO

VISITA GUIDATA NELLE STALLE BIOLOGICHE

Il Parmigiano Reggiano di montagna e le stalle biologiche dove si produce il latte che sarà poi trasformato nel prelibato formaggio saranno protagonisti, sabato, di un’escursione organizzata dall’associazione Visit Valle dei Cavalieri alla volta di Vairo. Ritrovo alle 9, al ristorante San Martino, da dove si partirà, in compagnia della guida Gae Monica Valenti alla volta di Vairo, per una visita alla Latteria Val d’Enza e all’ azienda agricola Berini che produce Parmigiano Reggiano Biologico. Al rientro si potrà gustare un buon pasto al Ristorante San Martino. Per info e iscrizioni 3488224846 oppure visitare la pagina Facebook Visit Valle dei Cavalieri.

PARMA

CITY OF GASTRONOMY, PARMA METTE IN TAVOLA IL MONDO

Due giornate, dove si racconterà la creatività Unesco, dedicate al cibo, esperienza sensoriale ed espressione dell’anima del territorio. Anche sabato, grazie alla prima edizione del «City of Gastronomy Festival», Parma avrà l’opportunità di «mettere in tavola» il mondo con 48 ore di saperi e sapori.

Il «City of Gastronomy Festival» è organizzato dall’associazione «Parma Taste of Future» ed è patrocinato dal World Food Programme Italia e da MiBact con le iniziative legate al 2018-Anno del Cibo; il festival è realizzato, inoltre, con il contributo del Comune di Parma, Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, Fondazione Monte Parma, Fondazione Cariparma, Camera di Commercio e dell’Apt per conto della Regione Emilia Romagna, e con il fondamentale sostegno di numerose aziende del nostro territorio e non solo.

La nostra città diventerà, quindi, il palcoscenico della gastronomia mondiale con un evento corale per raccontare, a tutto tondo e all’unisono, non solo le eccellenze della Food Valley e del made in Italy, ma anche il percorso che Parma, grazie al riconoscimento Unesco, prima città italiana creativa per la gastronomia, ha avviato attraverso una serie di importanti partnership con altre città, «gemelle» in gusto e sapere.

Grazie alla presenza di queste otto «colleghe» del network Unesco Creative City of Gastronomy, il Festival farà il giro dei sapori del mondo in soli due giorni: gli chef stranieri faranno conoscere le loro tradizioni, mentre, sotto la regia del consorzio «Parma Quality Restaurants» e di «Chic-Charming italian chef», una rappresentanza di cuochi del Belpaese, fra cui cinque stellati Michelin, si cimenteranno, fra cooking show e pop up restaurants, amalgamando il proprio stile con alcune materie prime made in Parma.

A cornice dell’evento, il cibo diventerà anche materia di dibattito con eventi a carattere scientifico e talk show. L’evento sarà «diffuso» nei «salotti buoni» cittadini: il Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi con i suoi Portici del Grano e piazza Ghiaia.

In piazza Ghiaia arriveranno, per pranzo e cena, dieci chef da tutta Italia, di cui cinque stellati, con una proposta di alta qualità, calata in un contesto informale e dinamico e garantita da «Chic», fra le più importanti associazioni nazionali di ristoratori che propongono una cucina creativa, nel rispetto delle materie prime. Ad «apparecchiare la tavola» di questi ristoranti pop up sarà «Parma Quality Restaurants», grazie al coordinamento affidato ad un trio parmigiano formato da: Enrico Bergonzi (chef di Al Vèdel di Colorno), Davide Censi (della trattoria Antichi Sapori di Gaione) e Terry Giacomello, una stella Michelin all’Inkiostro di Parma.

In piazza Ghiaia una grande agorà dei sapori permetterà, con tasting su prenotazione, di familiarizzare e «dare del tu» ai grandi prodotti del territorio, grazie alla presenza dei consorzi di tutela e a molte realtà amiche di Parma. Brasile, Spagna, Norvegia, Turchia, Giappone, Macao e… Langhe si danno appuntamento, sabato e domenica dalle 10 alle 22, sotto i portici del Grano per rinsaldare la rete Unesco delle città creative per la gastronomia. Maggiori informazioni e programma completo: www.cityofgastronomyfestival.it.

BANDIT MMA: ARTI MARZIALI MISTE, BIRRA, MOTORI E CONCERTI ROCK AL BOTTEGHINO

Sabato, a partire dalle 18, al «Bandit Bikers pub» in via Dei Vetrai al Botteghino, torna l’evento «Bandit mma» nel suo caratteristico format che racchiude incontri di mma (arti marziali miste), motori, birra e concerti rock. Verrà allestita una suggestiva location per ospitare tutti gli appassionati e offrire una serata spettacolare. Le spine e la musica si accenderanno alle 18 per dare il benvenuto a tutto il pubblico...bikers e non.

A partire dalle 19.30, si chiuderanno le porte della gabbia e inizierà il grande spettacolo delle Mixed martial art con otto match «Amateur» e sei incontri «Pro» di cui due validi per le selezioni «Knock Out In The Cage». A seguire, dalle 22 ingresso libero, concerti rock e dj set per continuare fino a tarda notte. Biglietti disponibili nella segreteria Seconds Out in via Sicuri 11/a. Info: infosecondsout@gmail.com oppure 346/5433333.

MOTORADUNO E GITA DI BENEFICENZA CON IL BMW CLUB

Il Bmw Motorrad Club Parma chiama a (moto)raduno tutti gli appassionati di due ruote per sabato. Il ritrovo è per le 8,30 davanti alla concessionaria di Pontetaro e il percorso in programma, che si snoderà tra le valli parmensi, è pensato per permettere anche ai meno esperti di aggregarsi ad una giornata che coniugherà il ricordo di due amici, Nunzio Biondi e Gianluca Rivara, e regalare nel contempo un sorriso ai bambini malati. Il ricavato delle iscrizioni, e le eventuali donazioni in memoria dei due sfortunati centauri, sarà infatti destinato, come negli anni precedenti, a Noi per Loro. La partecipazione è aperta a tutti i tipi e marche di motociclette, purché in regola con le norme della circolazione.



ULTIMO WEEKEND PER VISITARE VIAGGI ALCHEMICI

Ultimo weekend per visitare la mostra i «ViaggiAlchemici» che resterà allestita al Grand Hotel de La Ville. Realizzata da tre artiste donne, Linda Vukaj, Clare Ann Matz e Monica Borettini, la mostra è un «viaggio» che parte dalla Bassa, con «Ode to the Po Valley», passa per la porta d’Oriente, in «Echoes from Jerusalem», e termina a Tokyo attraverso una installazione video in cui immagini, poesie, musica e voci.



L'OSTERIA SALAMINI PROPONE KARAOKE E MUSICA DAL VIVO

All’Osteria Salamini, sabato salirà sul palco il gruppo «Black Tuxedo quartet». Per informazioni: 337/595682.



PELLEGRINO

CON IL TRAIL RUNNING C'E' LA CAMMINATA DEL PELLEGRINO

In concomitanza con il trail running «Pan e formai» si terrà la Camminata del pellegrino, escursione guidata di 8 chilometri alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche dell’alta val Stirone organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dall’Asd Pellegrini. I partecipanti saranno accompagnati da Elio Lusignani. La partenza è fissata per le 9,15 al campo delle feste con rientro previsto per le 13. L’iscrizione è obbligatoria prima delle partenza la mattina del 3 giugno. Il costo comprende ristori a metà percorso ed all’arrivo, guida ed assicurazione.



CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEO DICIOTTENNI

Sabato, Festa della Repubblica, all’interno dell’auditorium Costerbosa si svolgerà la cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Alle 10 si terrà lo spettacolo, scritto ed interpretato da Maria Giulia Campioli, «Così siam tutte. Le donne che fecero l’Italia», a seguire la consegna della Costituzione ai neo diciottenni.



POLESINE

VISITABILE IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN

Dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito www.acpallavicina.com.



PONTREMOLI

FARFALLE IN CAMMINO E SIGERIC PROPONGONO VARIE ESCURSIONI

Tante le attività nel weekend proposte in Lunigiana da Farfalle in Cammino e Sigeric. Sono previste escursioni notturne nei boschi del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per grandi e piccini, suggestive visite guidate pomeridiane e serali a Villa Dosi Delfini. Nel primo anticipo d’estate, non possono mancare gli Stretti di Giaredo con attività ed escursioni previste per il sabato e la domenica mattina. Il programma completo è sul sito www.sigeric.it.



SAN SECONDO

IL 300° ANNIVERSARIO DELLA FABBRICA DELL'ORATORIO

Sabato alle 10, nell’oratorio di San Luigi Gonzaga, a chiusura delle celebrazioni del 300° anniversario della fabbrica dell’oratorio stesso, messa solenne concelebrata dal parroco monsignor Fernando Soncini e dall’ex parroco monsignor Walter Dall’Aglio. Quest’ultimo celebrerà i 65 anni di ordinazione presbiterale.

UN TUFFO NEL MEDIOEVO DEL PALIO

Entra nel vivo, in questi giorni, la 29ª edizione del Palio delle contrade di San Secondo, promosso dall’associazione Palio delle contrade col patrocinio di Regione, Provincia, Comune e Aerrs ed il sostegno di sponsor privati.

Sabato, Bianca Riario con i figli e le figlie, Pietro Aretino e il Cardinale Giulio de’ Medici accoglieranno, nel Castello, gli sposi arrivati da Mantova insieme a Giovanni delle Bande Nere; i Signori delle Contrade rendono gli omaggi al Conte e alla sua famiglia. Quindi presentazione delle contrade, dei cavalieri e dei cavalli che disputeranno il Palio, banchetti nelle Contrade e nelle Taverne del Borgo. Alle 10, in san Luigi, messa e benedizione del cavallo della contrada Trinità e dalle 16, in piazza della Rocca, Mercato Rinascimentale delle Arti e Mestieri con laboratori di: «Ricamo rinascimentale», «Rileghiamo un libro con lo gnomo», «Mineralibus et rebus metallici» ed «Erbaruna Paciuga» con Kalon Reis. Dalle 14 alle 19, al campo di gara, prove ufficiali; alle 20, inizio dei festeggiamenti e alle 20.30, corteo storico per l’arrivo degli sposi. Alle 21, in piazza della Rocca, offerta dei doni delle Contrade e indizione dei Giochi del Palio e, a seguire, rientro delle contrade in corteo e banchetti e cene propiziatorie in tutte le Contrade.

In Rocca è possibile visitare la mostra «Amiata e il Palio di Piancastagnaio» di Nello e Sara Guerrini (autori del drappo del Palio dedicato al 70esimo di fondazione della locale sezione Avis). Inoltre, sabato 2 dalle 15.30 alle 19.30, nella sala degli Stucchi della Rocca dei Rossi, appuntamento con «Intrecci…a Corte» con mani esperte che acconceranno le dame del Palio. Info al sito www.paliodellecontrade.com.

SCHIA

ESCURSIONE ALLA VOLTA DEL GRANDE FAGGIO

Andrà alla volta del Grande Faggio l’escursione ad anello intorno al Monte Caio in programma per domenica ed inserita nel calendario di Camminaparchi. Un’escursione naturalistica, in compagnia della guida Gae Gabriel Rossi, con partenza dal piazzale di Schia, tra boschi e radure, fino ad arrivare al Grande Faggio,che si potrà ammirare in tutta la sua maestosità. Il ritrovo è fissato per le 10 in piazzale Bocchi Noè a Schia. Info e prenotazioni (obbligatorie) 340 4171870 oppure info@rossigabriel.it.

TORRILE

APRE I BATTENTI FULCINO PARK A SAN POLO

Apre i battenti «Fulcino Park», la nuova veste della storica Villa del Fulcino di via Buozzi a San Polo di Torrile, con attività ricreative e culturali rivolte ai giovani che si aggiungeranno alle tradizionali feste campestri estive. Il primo weekend di giugno, durante il quale l’associazione Villa del Fulcino presenterà la «squadra» che gestirà gli eventi della prossima estate, vedrà la presenza di Aldo Ape Dj in consolle nella serata di apertura e Fat Boy Chris ad animare il sabato notte. L’ingresso al parco, che sarà aperto dalle 22,30 in poi, sarà gratuito per entrambe le serate e per tutto l’evento sarà allestita una zona lounge-bar.



TRAVERSETOLO

ARRIVA IL CALCIOBALILLA UMANO IN PIAZZA

Arriva a Traversetolo il calciobalilla umano: anche sabato sarà allestito il campo da gioco per squadre da 6 in piazza Mazzini. Il ricavato dell'iniziativa andrà alla Croce Azzurra. Previsti anche servizio bar e grigliate. Per informazioni: Cristina 3479709341 o Stefania 3472681304.



L'AVIS ORGANIZZA UN CONCERTO JAZZ AL TEATRO AURORA

L’Avis di Traversetolo organizza per sabato sera alle 21 un concerto jazz al teatro Aurora, che con quest’ultima esibizione chiude la stagione. Sul palco si esibirà l’italian jazz quartet di «Mari & Grooving Birds» e l’incasso della serata sarà devoluto all’Istituto Comprensivo di Traversetolo. Le prevendite di biglietti sono disponibili presso Barazzoni Garden & Pet shop e Bar Aurora; l’evento è sostenuto da diversi sponsor territoriali.



STUDENTI PROTAGONISTI IN CORTE AGRESTI

Per tutto il weekend gli studenti traversetolesi saranno protagonisti in Corte Agresti, dove sono esposte le loro creazioni artistiche nell’ambito di due mostre recentemente inaugurate. La prima, intitolata «Se vedo ricordo, se faccio capisco» raccoglie elaborati, cartelloni e opere tridimensionali delle scuole d’infanzia ed elementari. Nella seconda, intitolata “Fotografare… leggere… imparare” sono invece presentati i lavori degli studenti delle scuole di Traversetolo, Bazzano e del territorio che hanno svolto laboratori ed hanno partecipato alle attività organizzate dalla Biblioteca di Traversetolo.

VARANO MELEGARI

MERCATINO FANTASY E LEZIONI DI MAGIA NEL CASTELLO

Sabato, a partire dalle 11, l’associazione Oltre lo specchio, con il patrocinio dei comuni di Varano Melegari e di Parma, organizzano nel castello Pallavicino un «Mercatino fantasy» e lezioni di magia. Si tratta di un mercatino tematico dedicato alle atmosfere del medioevo che si coniuga alla magia del fantasy. Oggetti di artigianato, archi e scudi in legno, giocattoli, articoli in cuoio, bauletti, boccali e curiosi manufatti, ma anche prodotti gastronomici tipici. Tante bancarelle ed attività, attendono i visitatori. In occasione del Mercatino Fantasy & Medievale il Castello di Varano apre le porte alla Scuola di Magia più famosa del mondo. Gli aspiranti piccoli maghi avranno la possibilità di partecipare allo smistamento delle casate, alle lezioni di Incantesimi, di Pozioni, Divinazione, esercitazioni di Quidditch e molto altro. L’ingresso alla corte è libero.

"SILDAYS" DA VIVERE NEL SEGNO DEI MOTORI

Un weekend all’insegna dei motori, dell'enogastronomia d’eccellenza, della musica e dei tour guidati alla scoperta del territorio. Perseguendo una precisa «stella polare»: rendere ogni partecipante il vero protagonista.

All’autodromo «Riccardo Paletti» di Varano Melegari e nella natura circostante è in programma la seconda edizione di «Wildays-the craziest 72 hours».

L’evento porterà piloti professionisti, appassionati, brand e aziende da tutto il mondo per celebrare la 72 ore dedicata al mondo delle moto, classiche moderne, special e d’epoca.

«Wildays» nasce dall’esperienza maturata nel campo dei motori, della moda e del design, oltre che dalla passione per la terra emiliana, luogo d’origine dei suoi organizzatori: Alessandro Fontanesi e Marco Filios, conosciuti come «The Anvils», Gian Maria Montacchini e Anastasia Fontanesi. Il festival ha avuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Parma e Varano de’ Melegari.

Dopo il successo della scorsa edizione, gli organizzatori hanno deciso di investire ancora di più sulle collaborazioni con partner europei: tra queste spiccano quella con gli eventi esteri «Motorbeach» in Spagna e «The Bike Shed» a Londra; inoltre, come official media partner, sarà presente «Bike Exif» che parteciperà all’evento con un’area in cui mostrerà una «top selection» di preparatori di moto custom internazionali.

Sono aperte anche le iscrizioni per le attività in moto su asfalto e off road, compresi i turni liberi in pista. Quest’anno saranno ben nove le discipline in cui tutti potranno cimentarsi, suddivise tra le prove libere e i challenge.

Tra le attività aperte al pubblico, spicca la sezione dedicata ai più piccoli con corsi di guida in moto, test ride e prove libere: scuola di guida in moto con l’asd «Junior Moto School» e con istruttori qualificati; sarà fornita tutta l’attrezzatura necessaria, comprese le moto (aperto ai bambini dai 4 anni in su). Per i più esperti, ci sarà anche il «Junior Temple», un piccolo circuito in cui girare liberamente, con la propria moto. Per aggiungere un tocco ancora più «wild» a questa edizione, verrà allestita una speciale area «chiringuito» immersa nei paesaggi del fiume Taro, ideale per concedersi un po’ di relax dopo ore in sella alla propria moto. Confermata anche la parte musicale con musica live e dj set, l’ospitalità all’interno del campeggio e di un apposito «Glamping» (ovvero il campeggio degno di un hotel di lusso, molto glamour, per gli amanti del comfort attenti alla natura e alla ecologia) creato appositamente per l’evento. Info: www.wildays.com.



VIGOLENO

APPUNTAMENTO CON I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE

A Vigoleno, sabato pomeriggio dalle 14 alle 21, torna l'atteso appuntamento con i Mercatini delle meraviglie.



ZIBELLO

APERTA LA MOSTRA «PASSAGGI D'ACQUA» AL TEATRO PALLAVICINO

«Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume»: questo il titolo della mostra che fino al 16 settembre si potrà visitare nel teatro Pallavicino (con ingresso libero sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, gli altri giorni su prenotazione allo 0524939726).

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI LORENZO DONDI

Da sabato fino al 17 giugno, nella sala civica Pallavicino del municipio di Zibello, è visitabile la mostra «Aspettando Godot» del pittore Lorenzo Dondi. L’inaugurazione è fissata per sabato alle 11 e contemporaneamente sarà proiettato anche il film «Il domatore di Rane» dedicato alla vita dell’artista. La mostra nella sala civica sarà visitabile poi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; la domenica dalle 10 alle 19.



SI ALZA IL SIPARIO SUL FESTIVAL DEL CULATELLO

A Zibello si alza «il sipario» sul Festival del Culatello di Zibello, 33esima edizione della grande sagra dedicata al «Re dei salumi». A promuovere l’evento sono otto associazioni di volontariato locali guidate dalla Pro loco col patrocinio del Comune, del Consorzio del Culatello di Zibello e degli Antichi Produttori del Culatello di Zibello. Per tre giorni, mel Palaculatello di piazza Guareschi si potranno gustare, oltre «Re dei salumi» specialità quali tagliatelle al culatello, tortelli al culatello, gnocco aperto allo stracotto di culatello, pisarei al ragù di strolghino di culatello, oltre a patatine, melone e ottimi vini. Il servizio cucina sarà attivo sia a pranzo (dalle 11.30) che a cena (dalle 19). Dettagli e programma del festival sul sito www.festadelculatello.it.

LETTURE ANIMATE NELL'EX CONVENTO DOMENICANO

«Un villaggio senza pareti»: questo il tema delle letture animate e dei laboratori di creatività per bambini e famiglie che si terranno sabato, dalle 16.30 nel chiostro dell’ex convento domenicano di Zibello. L’evento è organizzato dal Centro per le Famiglie «Asp Distretto di Fidenza» in collaborazione con il Comune di Polesine Zibello e la Pro Loco di Zibello. Le letture e i laboratori saranno momenti di ascolto, gioco e allegria che aiuteranno grandi e piccini a riflettere sulla bellezza di allargare le pareti delle proprie case e dei propri luoghi di vita ad altre famiglie per affrontare con più serenità la quotidianità e per costruire insieme una comunità inclusiva. La manifestazione si inserisce nel più ampio progetto «Una casa più grande» che «Asp Distretto di Fidenza» sta promuovendo in collaborazione con tutti Comuni del Distretto sul tema dell’affido e dell’affiancamento familiare. Ingresso libero e gratuito e aperto a tutte le famiglie con bambini. Per informazioni Centro per le Famiglie “Asp Distretto di Fidenza” Tel. 0524 525076, centroperlefamiglie@aspdistrettofidenza.it.

CASTELLI DEL DUCATO

TANTI EVENTI E INIZIATIVE PER TUTTI I GUSTI

Week end ricco di eventi nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli: «Aperistreet in Rocca» oggi, dalle 18.30 alle 21, a Fontanellato; Feste per il palio delle contrade a San Secondo; «Pordenone-al tempo, visita con guida in costume d’epoca e aperitivo» oggi alle 18.30 a Fontanellato; mercatino fantasy medievale sabato a partire dalle 11, al castello di Varano de’ Melegari; «Giraperitivo in castello» sabato, a partire dalle 18, a Fontanellato; «I Sanvitale, storia di una famiglia» sabato dalle 16.30, alla Rocca di Fontanellato; «Il mistero del castello incantato e la maledizione dello stregone Garkan sabato dalle 10.30, al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino; lezioni di magia sabato al castello di Varano de’ Melegari; «Wine o’clock» sabato dalle 19, al castello di Felino; «Il castello di Scipione ai tempi del Pordenone e il legame della famiglia con l’artista» al castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino. Per info: www.castellidelducato.it o info@castellidelducato.it.