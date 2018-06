La domenica è "Polverosa", in cammino o a tutta birra: l'agenda

BEDONIA

IL RALLY DEL TARO STA SCALDANDO I MOTORI

Sarà un weekend rombante e ricco di emozioni per gli appassionati di motori, con la 24ª edizione del Rally automobilistico Internazionale del Taro. La manifestazione sportiva che coinvolgerà Valtaro e Valceno si concluderà nel centro di Bedonia nel tardo pomeriggio di domenica con la premiazione. Oltre cento saranno i concorrenti e dovrebbero arrivare in zona migliaia di persone per seguire i vari passaggi delle auto. Non mancheranno le manifestazioni collaterali organizzate dalle proloco dei comuni interessati, dalle associazioni e dal Centro commerciale Naturale di Bedonia.



MUSICA, SPORT E GASTRONOMIA SUL MONTE PENNA

Musica, sport e gastronomia sul monte Penna a 1000 metri poco distanti ai confini con la Liguria. E’ questa la proposta del gestore dei due rifugi: in quello del Faggio dei Tre Comuni del Cai e in quello della casermetta del Penna fino all’imbrunire di domenica sono in programma escursioni e camminate organizzate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi e altre attrezzatura da montagna così pure altro abbigliamento sportivo.



BORGOTARO

ESCURSIONE CON FOUR SEASON NATURA E CULTURA

Domenica “Four Seasons Natura e Cultura” darà vita ad una appassionante escursione tra monte Maggiorasca, monte Bue e Prato Grande, alla volta delle tracce del Lago Nero. Appuntamento 1: 8.15 stazione di Borgotaro; appuntamento 2: 9:30 Passo dello Zovallo. Prenotazioni alla segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338 3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it

SESTA EDIZIONE DELLA MANGIALONGA BORGOTARESE

Domenica l’associazione borgotarese «Bosco di Via» ha organizzato la sesta edizione della «Mangialonga Borgotarese», che si snoderà, tra storia e natura, nei boschi dell’hinterland del capoluogo valtarese, da «Verbona» alla «Maestà» (1.080 metri), un antico fabbricato in pietra, con soffitto a volta, passando per il «Lago Buono» (1.140 metri), uno specchio d’acqua, alimentato da polle sotterranee, ed infine, Caffaraccia. Il percorso, come sempre, è adatto a grandi e piccini. Verranno allestite diverse tappe eno-gastronomiche. Info: tel. 0525.96796.



ESCURSIONE CAI DOMENICA SUL MONTE SANGRO

Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza domenica un’escursione sul Monte Sagro, vetta della Apuane che sovrasta la zona di Carrara: la partenza è prevista in piazzale Castagnoli a Borgotaro, da dove i partecipanti si recheranno alle pendici del rilievo per raggiungere la cima. Per informazioni dettagliate rivolgersi all’indirizzo mauro.bernardi.orl@gmail.com.



WORKSHOP DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Workshop di fotografia naturalistica domenica all’Oasi dei Ghirardi, in località Predelle di Porcigatone: dalle 10 alle 18 esperti del settore spiegheranno come trovare, inquadrare e illuminare i soggetti delle foto alla flora appenninica. L’iniziativa gratuita, a cura dei Parchi del Ducato, prevede una lezione teorica con visione di immagini, pausa pranzo e uscita sul campo accompagnati da guida Gae-Wwf e fotografo professionista. È necessario portare attrezzatura per riprese ravvicinate. Per informazioni e prenotazione obbligatoria 3497736093.





BUSSETO

LE OLIMPIADI VERDIANE

Busseto sarà al centro della sesta edizione delle Olimpiadi verdiane. Saranno 48 le squadre che, in questa edizione, si contenderanno i cinque cerchi della città del Maestro. Le Olimpiadi Verdiane si svolgono dal 2013 per le vie di Busseto e nascono con lo scopo di offrire a tutti i partecipanti e visitatori un evento ludico ricreativo itinerante dall’importante sfondo sociale. Il Patrocinio del Comune di Busseto, della Regione Emilia Romagna, la collaborazione con numerose associazioni e sponsor del territorio, ha portato la manifestazione ad una continua crescita che vede oggi il coinvolgimento di quasi un migliaio di persone tra partecipanti e staff ai quali si sommano i visitatori.

Domenica inizio dei giochi alle 9; alle 11 Raul Amoros Printing in piazza Verdi; alle 17.30 live band Two of Us e alle 18 apertura del servizio cucina; alle 18.30 esibizione della palestra Hip Hop e alle 19.30 presentazione Printing di Raul Amoros e premiazione delle Olimpiadi Verdiane Junior. Alle 20.45 premiazione delle Olimpiadi Verdiane e chiusura giochi con Operazione Nostalgia. Infine, alle 22, presentazione del Grest 2018. Maggiori informazioni e programma completo sul sito www.olimpiadiverdiane.it oppure sulla pagina Facebook.



ARRIVA IL CAMPER PER L'ADESIONE ALL'ALERT SYSTEM

Domenica a Busseto arriverà il camper della Protezione civile per la campagna di adesione all’Alert System. Il servizio, tramite il quale i cittadini potranno essere aggiornati 24 ore su 24 su stati d’allerta o criticità presenti sul territorio comunale, è già attivo a Busseto. Il camper, dove tutti potranno iscriversi al servizio, è allestito dal Comitato Provinciale e dal Gruppo Protezione Civile di Busseto. La registrazione, gratuita, può essere effettuata anche sul sito internet https://registrazione.alertsystem.it/busseto, mentre per informazioni ci si può rivolgere alla Protezione Civile «Maestro Verdi» di Busseto.



TROFEO GIOVANILE DEL PEDALE BUSSETANO

Domenica nel Parco dello sport di via Mozart a Busseto, a partire dalle 9.30, ottavo trofeo giovanile di ciclismo «Pedale Bussetano» promosso dal Pedale Bussetano in collaborazione con Fci e Comune ed il sostegno di diversi sponsor.

CAORSO

FESTA PER IL PO LA SUA GENTE E LA SUA TERRA

Fino a lunedì, a Caorso è in programma la 35esima edizione della «Festa per il Po – la sua gente e la sua terra».

CASALE DI MEZZANI

LA FESTA DELLA LAVANDA

Festa della lavanda all’azienda agricola biologica Maghei a Casale di Mezzani, in collaborazione con il comune di Mezzani. Per tutta la festa ci sarà anche il mercatino dei produttori agricoli.



CASTELLI DEL DUCATO

TANTI EVENTI NEI CASTELLI DEL DUCATO

Un week end davvero ricco di eventi nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Domenica a partire dalle 10.30, al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, nell’ambito della visita guidata, verranno raccontate le trasformazioni architettoniche del Castello nella seconda metà del Quattrocento, le alleanze politiche di chi lo abitava e parallelamente il legame tra la famiglia e l’artista che all’inizio del Cinquecento venne chiamato da Virginia Pallavicino a decorare la cappella del padre Gianludovico II nella chiesa dell’Annunciata a Cortemaggiore. L’iniziativa si collega alle attività dedicate a Piacenza al Pordenone. Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino offre ai visitatori, nell’ambito della visita guidata, uno spaccato di ciò che accadeva presso il Castello dalla seconda metà del Quattrocento e il profondo legame che unisce i Pallavicino con il celebre artista. Per ulteriori informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.



CERRETO

PASSIONE APPENNINO IN RICORDO DI DAVIDE TRONCONI

Domenica a Cerreto Alpi andrà in scena la prima edizione dell’evento benefico «Passione Appennino» in ricordo di Davide Tronconi, il tecnico del Soccorso alpino deceduto, nello scorso mese di ottobre a soli 39 anni, per un incidente stradale mentre con il mezzo del Soccorso alpino era impegnato in un intervento di recupero di una escursionista infortunata. Il ricavato della giornata sarà destinato alla sistemazione del campo-giochi di Cerreto Alpi e all’acquisto di una «paretina arrampicata».Per informazioni e per prenotare le varie attività: 0522/897659 oppure info@ibrigantidicerreto.com.



COLORNO

DOMENICA LA CAMMINATA DELL'AVOPRORIT

Camminare fa bene, insieme di più. È lo slogan della camminata proposta dall’associazione Avoprorit di Colorno per domenica. Alle 9.30 ritrovo nell’area dell’ex ospedale civile di Colorno con successiva partenza per raggiungere la Casa degli alpini a Sanguigna (percorso di 4 km). All’arrivo accoglienza musicale a cura dell’orchestra Bambolbì e a seguire pranzo in compagnia.



CORNIGLIO

ESCURSIONE CON LA COOPERATIVA CENTO LAGHI

Partirà dallo storico borgo di Bosco di Corniglio l’escursione in programma per domenica organizzata dalle Guide Val Parma con la Cooperativa 100 Laghi che raggiungerà il verde e suggestivo Prato della Valle. Info e prenotazioni obbligatorie contattando la guida Gae Andrea Pellacini al 3331805781 o via mail a andrea.pellacini@guidevalparma.com e cooperativa100laghi@gmail.com.

PASSEGGIATA A CAVALLO NEL PARCO

Passeggiata a cavallo, domenica, nel cuore del Parco dei Cento Laghi, alla scoperta di borghi e natura. Il culmine del viaggio (organizzato dalla cooperativa 100 Laghi) sarà la visita guidata al Caseificio di Beduzzo, con la degustazione dei prodotti d’azienda e non solo. Il ritrovo è fissato per le 9 all’azienda agricola La Piana del Lago, in località Tre Rii di Ballone. Info e prenotazioni (obbligatorie) contattando Cinzia Ferraresi al 3397815758



ESCURSIONE DA SIGNATICO A BEDUZZO

Da Signatico al Monte Marmagna, per poi dirigersi alla volta del Caseificio di Beduzzo. E’ questo il programma dell’escursione in programma per domenica nel calendario di Camminaparchi. Per info e iscrizioni obbligatorie contattare la guida Gae Monica Valenti al 3488224846.

FIDENZA

TORNA A CABRIOLO DA OGGI A DOMENICA LA FESTA MEDIEVALE

Torna a Cabriolo, fino a domenica, l’attesa festa medievale. Chi salirà sino a Cabriolo potrà gustare le prelibatezze medioevali, ma anche quelle di oggi. E dopo la cena andranno in scena spettacoli medievali a cura degli Acrobati del Borgo e Gens Innominabilis, con giocolieri che proporranno un affascinante e impegnativo spettacolo di giocoleria intitolato «Babele», ì cavalieri medioevali che si esibiranno in combattimenti di scherma. Alla fine i giovani di Cabriolo allieteranno i presenti con suggestive danze medievali. E naturalmente saranno le dame e i cavalieri, impersonati dai ragazzi di Cabriolo, a servire ai tavoli.

FONTANELLATO



NUOVE VISITE ALL'ORATORIO DI SAN CARLO

Il gradimento e la curiosità suscitati dall’apertura straordinaria del portone dell’Oratorio di San Carlo, inserita nel calendario degli eventi delle celebrazioni del 70° anniversario dell’acquisto della Rocca Sanvitale, hanno convinto i gestori del museo a programmare ulteriori occasioni di visita, non inserite nel tour completo del castello. Ogni domenica di giugno una guida accompagnerà i turisti alle 10,30, alle 12, alle 16 e alle 17,30 e, invece del solito bigliettod'ingresso, sarà chiesta un’offerta.







FIDENZA

LA SFIDA DEL GUSTO È «ASPETTANDO #BORGOFOOD»

A a Fidenza si incontrano Italia e Francia per la sfida del gusto! Il successo di #BorgoFood è stato così straordinario che a Fidenza si è deciso di raddoppiare e puntare su un’edizione estiva della manifestazione; nasce così Aspettando #BorgoFood, una scommessa che continua a raccontare non una moda ma semplicemente la passione per le cose buone. Questa prima edizione sarà una grande festa dedicata ad una storia bellissima: l’incontro tra la tradizione dei grandi casari italiani e quella dei vignerons francesi con il loro prezioso champagne.

mastri casari provenienti da tutta Italia riempiranno di profumi e sapori unici la centralissima piazza Verdi di Fidenza portando oltre 50 differenti tipologie di formaggi artigianali, frutto di maestria e passione. Accanto a loro lo champagne, il vino più famoso del mondo, di cui verranno proposte in degustazione 25 grandi etichette. Da non perdere poi la mostra sul mito di Luigi Veronelli, uno dei pionieri che hanno reso l’enogastronomia un pezzo pregiato del nostro Made in Italy. L’esposizione che inaugura domani alle 11 a palazzo Ex Licei rappresenta il punto d’incontro ideale tra l’esigenza di un serio lavoro scientifico sull’archivio di Luigi Veronelli, con quella di riproporre il suo impegno professionale e civile a un pubblico il più vasto possibile, non solo di addetti ai lavori. ”Camminare la Terra”, prodotta nel 2015 da Comitato decennale Luigi Veronelli e Fondazione La Triennale di Milano, resterà a Fidenza fino al 4 agosto e rappresenta un’occasione imperdibile per entrare in contatto, in un modo particolare e sicuramente non convenzionale, con una delle figure più eminenti della cultura enogastronomica italiana, una figura imprescindibile per un territorio che voglia fare della cultura del cibo il suo marchio distintivo.

Un incontro, quello tra la città e Veronelli che affonda le sue radici anche nella storia: Fidenza dallo scorso anno è diventata una delle realtà che ha apposto il marchio De.Co al suo celebre anolino, quella De.Co che Luigi progettò come una vera rivoluzione per proteggere il meglio del cibo tradizionale italiano. Ma “Aspettando #Borgofood” sarà anche festa vera e per tutti i gusti con tre giorni di concerti, show cooking degli chef stellati Michelin, la via dei gonfiabili tutta per i bimbi, lo street food, la diretta di Radio Bruno dal palco di piazza Garibaldi e, ovviamente, il re anolino col marchio De.Co, nella nuova versione estiva e da passeggio. Per info: www.borgofood.it

LANGHIRANO

VISITE AL CASTELLO CON LE GUIDE IN ABITI MEDIEVALI

Nell’ambito del progetto «I Castelli delle Donne» domenica al Castello di Torrechiara tornano le visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. La misteriosa figura di Bianca Pellegrini sarà narrata insieme alle vicende d’amore che condussero alla costruzione del magnifico maniero nel 1460. Le visite si terranno alle 10:30, 11:40, 15:30, 16:40 al prezzo di 3 euro per il servizio guida e 4 euro per l’ingresso in castello. Durante la giornata il castello sarà aperto dalle 10:00 alle 19:30. Informazioni e prenotazioni 3282250714





MONTECHIARUGOLO

LA POLVEROSA, BICI D'EPOCA E GHIAIA

Come una festa: della bici, del territorio col suo incanto paesaggistico e le prelibatezze alimentari, a Montechiarugolo torna “La Polverosa”. Un appuntamento nato quasi per gioco undici anni fa, che si avvia a diventare un classico del calendario di inizio estate. Bici e ciclismo d’epoca, maglie di lana e strade ghiaiate la fanno sicuramente da padroni, ma l’evento vuole coinvolgere e divertire anche chi non pedala abitualmente, con momenti di intrattenimento gastronomico e musicale.

Con l’accompagnamento della fanfara dei bersaglieri di Scandiano, domenica alle 9 in punto, il via alla “Polverosa” vera e propria su tre percorsi da 45, 70 e 108 chilometri. Tortellata e premiazioni finali concluderanno la giornata.



MONTICELLI TERME

SERATE DI LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Domenica a partire dalle 21, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà due serate di liscio. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).



MOTTA BALUFFI

ACQUARIO DEL PO: TORNA LA FESTA CON RACCOLTA DI FONDI

Domenica si terrà l’annuale festa dell’Acquario del Po di Motta Baluffi, centro a due passi da Casalmaggiore, per raccogliere fondi da destinare alla struttura comunale. info 348 5634093.

NOCETO



LE TRENTA CANDELINE DELLA COOPERATIVA «IL GIARDINO»

Festeggia il trentennale la cooperativa il Giardino di Noceto e l’appuntamento è tradizionalmente un momento di condivisione e di allegria per l’intera comunità. Domenica alla Cascina San Martino sono previste attività dal pomeriggio fino a notte fonda. Si comincia alle 15.30 con il concorso ippico e una gara di salto ad ostacoli. Alle 21.30 spettacolo teatrale della Compagnia Teatrodaccapo “Viaggiando s’impara” per bambini e famiglie. Ingresso e consumazioni a offerta.



________________________

PARMA



BAGANZOLA GOLESE A TUTTA BIRRA TRA MUSICA. CUCINA E ALLEGRIA

giorni all’insegna della buona musica, dell’ottima cucina e del divertimento con l’attesa festa della birra denominata «Golese a tutta birra», giunta quest’anno alla decima edizione, organizzata dall’Arci Golese con il patrocinio del Comune nel campo sportivo «Mordacci» di Baganzola.



LE PIETRE RACCONTANO A SPASSO TRA LE SCULTURE DI PARMA

Si chiama «Le pietre raccontano. Storie, aneddoti e misteri nelle sculture di Parma» ed è la suggestiva camminata prevista per domenica tra le vie del centro storico. L’evento è promosso dall’associazione «Memorie di Parma» presieduta dall’architetto Manrico Bissi. Il ritrovo è alle 14.30 nel cortile della Pilotta con la partenza alle 15 e la conclusione alle 18 dalla chiesa di Sant’Uldarico. Quali antiche leggende si nascondono nelle ricche sculture delle chiese medievali di Parma? Chi erano Barlaam e Isafat, e perché si trovano illustrati nei rilievi del Battistero antelamico? E’ vero che la loro epopea mitologica allude ad un antico incontro tra Cristianesimo e Buddismo? A queste e tante altre domande, risponderanno i volontari dell’associazione «Memorie di Parma». L’architetto Manrico Bissi condurrà i partecipanti in un imperdibile itinerario nel centro della città, alla scoperta di tutte quelle pietre, sculture ed epigrafi che ancora ci ricordano le nostre antiche leggende e tradizioni. Per informazioni: memoriediparma@libero.it oppure 331/9661615.



ETICA FESTIVAL NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ

Si chiude domenica una tre-giorni dedicata all’importanza di uno stile di vita sostenibile e a tutto ciò che viene prodotto senza l’impiego di prodotti di origine animale. Dalle 9 alle 24, il parco Ex Eridania ospiterà la quinta edizione del «Parma etica festival», l’evento dedicato al cibo etico e alla cultura della sostenibilità ambientale più grande d’Europa.

Davvero ricco il programma: verranno ospitati, infatti, un ristorante vegano, conferenze, laboratori olistici e di cucina, artisti di strada, spettacoli di teatro, bancarelle, esibizioni di danza aerea e svariate attività per bambini. La manifestazione - organizzata dai volontari dell’associazione «Parma etica asd» (affiliata Acsi) con il coinvolgimento di diverse associazioni ed il patrocinio del Comune - si ripropone con i 35mila visitatori dello scorso anno, davvero al primo posto in Europa.

Unico nel suo genere, il Festival propone una quinta edizione ricca di novità a partire dal cibo: ci sarà un ristorante tutto nuovo nel grande spazio coperto dove si potranno gustare lasagne, cappelletti, tortelli, burger vegani ma anche finger food, dolci al cucchiaio vegan, gelati artigianali vegan, cucina crudista e pizze al forno a legna.

Un’altra novità è la rassegna di «Cinema etico» (con il Solar Mobile Cinema), un cinema mobile ad energia solare che coinvolgerà grandi e bambini, con numerose proiezioni giornaliere. Ci saranno corsi di cucina consapevole e di autoproduzione: i laboratori, tutti a numero chiuso, si svolgeranno nella palazzina Eridania di via Barilla 29 e prevedono gli assaggi con un piccolo contributo di 10 euro (info e prenotazioni: corsiparmaetica@gmailcom). Per tutto il weekend, si potrà partecipare, inoltre, al laboratorio sulla pizza (utilizzando la farina tipo 2 prodotta dall’azienda biologica «Legalasino»): i laboratori si svolgeranno tutti i giorni della fiera dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 (avranno la durata di mezz’ora e comprenderanno il lievito madre e la consumazione della pizza); alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione «Mani in pasta». Come sempre, particolare attenzione verrà data ai bambini e allo sport: lo slogan «Diamoci una mossa» sarà la giusta cornice per evidenziare l’importanza di praticare attività sportiva fin dai primi anni di vita. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: consultare il sito internet www.parmaetica.com oppure telefonare al 389/0777675.

FESTA LA SETTIMANA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA

La città si «veste» a festa in arancione in occasione della «Settimana della Pubblica». La rassegna, che ha preso il via martedì (5 giugno), proseguirà fino a domenica. Oggi verrà allestito uno spazio tutto dedicato ai più piccoli con «Bimbi in Pubblica!»: alle 15.30 la sede della Pubblica aprirà le sue porte ai bambini e ai loro genitori. Per maggiori informazioni: visitare la pagina Facebook dell’Assistenza Pubblica, o chiamare il 0521/224922 o 224988, o visitare il sito www.apparma.org.





PISCINA «NEGRI» TUFFI ESTIVI CON LA MUSICA DI MAX TESTA

Quale modo migliore di passare una calda domenica in città che tuffarsi in piscina? Alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri» (zona Campus) il fresco si unisce alla buona musica di Max Testa, uno dei più noti dj parmigiani e vicepresidente nazionale di Assodeejay. L’appuntamento è fissato per domenica dalle 15.30, un ciclo di eventi che proseguirà per tutte le domeniche estive.





CON «IL CASTELLO» L'AMICIZIA NON HA ETA'

Domenica il circolo Arci «Il Castello» in via Aldo Capra a San Prospero ospiterà l’evento benefico denominato «L’amicizia non ha età» promosso dal circolo «Il Castello», «Frontiera 70» e Avis San Prospero. L’utile della manifestazione sarà devoluto alla comunità di Sant’Egidio che da anni, ormai, opera a livello nazionale e internazionale a favore delle attività di bambini e non solo. A Parma, la Comunità di Sant’Egidio si occupa in particolare di attività in favore di minori con due doposcuola denominati «Scuola della Pace» (uno nel quartiere Montanara e l’altro in Oltretorrente) e di anziani (nel complesso di Villa Parma in piazzale Fiume e del XXV Aprile in via Taro), con visite periodiche e momenti di animazione. Alle 12.30 tutti a tavola dove si potrà degustare: aperitivo, spaghetti all’amatriciana, prosciutto in crosta con patatine, acqua, vino, torte e caffè. Il divertimento musicale sarà garantito per tutta la giornata grazie al gruppo karaoke dei «Portavoce cantanti». Per info e prenotazioni: circolo Il Castello (0521/645156 ), Flavio Azzi (335/446584), Avis San Prospero (333/4847782), Francesco (334/9221873).



CAMMINATA NON COMPETITIVA DELL'AVIS CRISTO

Domenica è in programma l’ottava edizione della camminata non competitiva, aperta a tutti, promossa dall’Avoprorit San Leonardo in collaborazione con il gruppo podistico Avis Cristo. Il ritrovo è previsto per le 7.30 davanti alla sede dell’Avis Cristo in via Benedetta 49 con la partenza fissata alle 8.30. Si potrà scegliere fra due percorsi; uno da cinque chilometri e uno da undici chilometri, mentre, sia lungo il percorso che all’arrivo (all’Avis Cristo), sono previsti dei punti ristoro. La manifestazione ludico-motoria è valida per il «Pè d’argent-Valenti studio sport» ed è omologata Fiasp-Ivv con autorizzazione del comitato provinciale di Parma. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Avoprorit San Leonardo.





________________________





POLESINE

DOMENICA ITINERARI IN BARCA LUNGO IL PO

Domenica itinerari in barca lungo il Po. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 338 5951432.



VISITE AL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN

Fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

GORGONZOLA, MORTADELLA E MUSICA A VOLONTA'

Circolo Pontetarese protagonista per il tradizionale appuntamento annuale dell’associazione ricreativa con la Festa del Gorgonzola e della mortadella, arrivata quest’anno alla 18ma edizione. Domenica tutti in pista con la musica di Davide Aramini e durante entrambe le serate le cucine funzioneranno a pieno regime. L’appuntamento musicale si chiuderà lunedì con la Serata delle Fisarmoniche in memoria di Gigi Stok, e sul palco saliranno i «big» dello strumento: Edmondo Comandini, Daniele Donadelli, Corrado Medioli, Andrea Coruzzi, Romeo Aichino, la Gigolò Band e tanti altri.

SAN SECONDO



LA ROCCA DEI ROSSI APERTA NEL WEEKEND

Domenica la Rocca dei Rossi sarà aperta al pubblico alle 10, 11 e 15, 16, 17, 18.







SISSA ZIBELLO

FESTIVAL DEL PENSIERO RIBELLE

Festival del pensiero ribelle fino a domenica tra Sissa e Zibello. Al chiostro dell’ex convento dei domenicani di Zibello, alle 17 Perché l’Italia è ancora a rischio e come uscirne; alle 18 Chi ha paura delle riforme con Elsa Maria Fornero; alle 19 La parola ai giovani con Umberto Galimberti; alle 21 Cinque racconti, cinque ritratti controcorrente con Stefano Massini e alle 22 proiezione del documentario La vita di Giovannino Guareschi.



SORBOLO

SAPORI E NOTE D'IRLANDA ALL'OSTERIA

Sapori e note d’Irlanda all’osteria Il Bersò di Enzano domenica, dalle 20, con il concerto degli Old Goats. Gradita la prenotazione al numero 0521 690955.

TARSOGNO

CENTRO CROCI TRAIL: SI PUO' SCEGLIERE TRA QUATTRO PERCORSI

Domenica alle 8,30 partenze scaglionate della quarta edizione del Cento Croci Trail. Saranno quattro i percorsi possibili: il Cento Croci Trail (34 chilometri con un dislivello di ben 2000 metri), l’Half Cento Croci Trail (17 km con dislivello pari a 1000 metri), il Trail Panoramico (12 km e 600 metri di dislivello) e la corsa corta (6 km e 200 metri di dislivello).



TORRILE



NEL GIARDINO DELL'ORATORIO SI LEGGONO I CLASSICI

Appuntamento con i grandi classici domenica alle 16 nel giardino dell’oratorio di Torrile grazie a «LeggiAmo insieme», il gruppo di lettura per adulti e ragazzi organizzato dagli animatori ed educatori della parrocchia. Chi vuole partecipare può iscriversi al gruppo facebook dell’oratorio San Biagio e contattare le organizzatrici.



TRAVERSETOLO



CONCERTO «CARMINA BURANA» AL CENTRO CIVICO

Domenica il centro civico “La Corte” ospiterà alle 21,30 il grande concerto “Carmina burana” di Carl Orff, la cantata scenica per solisti, pianoforti, percussioni e coro. Si esibiranno ben 130 esecutori diretti da Danilo Grassi del Conservatorio “A. Boito” di Parma.



LA MAGNANI ROCCA COM'ERA UNA VOLTA NEI FILMATI RITROVATI

Fino a domenica alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, dove è in corso la grande rassegna «Pasini e l’Oriente» è possibile vedere anche vecchie pellicole abbandonate da tempo in una soffitta e appena ritrovate, con filmati inediti e straordinari con Luigi Magnani (gli unici conosciuti) poi i genitori Giuseppe ed Eugenia, i ricevimenti e gli ospiti della Villa, il parco come era un tempo.

VILLANOVA SULL'ARDA

TORNA LA FESTA DELLE CILIEGIE

A Villanova sull’Arda, fino a domenica, torna la tradizionale Festa delle ciliegie con serate gastronomiche e danzanti.



ZIBELLO

IL MUSEO DEL CINEMA APERTO

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.





LA MOSTRA «PASSAGGI D'ACQUA» AL TEATRO PALLAVICINO

Nel Teatro Pallavicino di Zibello, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra storico – documentaria «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa dall’Archivio di Stato di Parma in collaborazione con Università di Parma e Comune e col sostegno di Rotary Club Parma, Edilnoleggi Valente e Ipam. Ingresso libero.



«ASPETTANDO GODOT»: I QUADRI DI LORENZO DONDI

Nella sala civica Pallavicino del municipio di Zibello, domenica 10 dalle 10 alle 19, è aperta al pubblico e visitabile la mostra «Aspettando Godot» del pittore Lorenzo Dondi.