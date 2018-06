“Tutti a Teatro”: Mario Biondi torna al Regio

Mario Biondi, la voce soul più calda ed intensa del panorama musicale italiano, torna nella “sua” Parma sabato 15 dicembre 2018 presso il Teatro Regio con il suo timbro unico e inconfondibile.



Il concerto di Mario Biondi, fa parte della nuova stagione della rassegna “Tutti a Teatro 2018/2019” al Teatro Regio di Parma, insieme agli altri primi due spettacoli già annunciati di “Massimo Ranieri” (27 novembre 2018), e il musical “Mamma Mia!” (5 e 6 febbraio 2019). La rassegna, giunta alla sua quinta edizione, è realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con la direzione artistica di Marcello Fava.



Impegnato in questi giorni in un tour europeo, Mario Biondi si prepara a incontrare il proprio pubblico italiano in autunno nei principali Teatri della penisola.



Da pochi giorni è appena uscito in radio il nuovo singolo di Mario Biondi, la sua rivisitazione del grande successo di Sade “Smooth operator” pubblicato nel 1984, impreziosita dal flicorno del musicista e compositore tedesco Till Brönner. Il brano è contenuto nell’album “Brasil”, prodotto a Rio de Janeiro dal vincitore di un Latin Grammy, Mario Caldato (Beastie Boys,Jack Johnson, Seu Jorge, Marisa Monte) e Kassin (Red Hot+Rio, Caetano Veloso), con la partecipazione attiva di Biondi alla produzione musicale di alcuni brani.



“Brasil”, uscito lo scorzo 9 marzo (Sony Music) in Italia e in altri 10 paesi, è un vero e proprio viaggio nelle molteplici sfaccettature della musica brasiliana attraverso inediti e rivisitazioni di classici che Biondi reinterpreta senza dimenticare la sua anima soul e funk utilizzando agilmente quattro lingue: portoghese, inglese, francese e italiano.

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito ticketone e a partire da lunedì 11 giugno – dalle ore 15.00 - presso l’Arci Provinciale di Parma - (Via Testi, 4 – PR).



Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521/706214 – info@arciparma.it