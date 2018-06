Il film “Io sto con la sposa” in biblioteca

SAN POLO D'ENZA - In occasione della Giornata del Rifugiato che si celebra in tutto il mondo il 20 giugno, la biblioteca comunale di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) organizza una serata sul tema dei richiedenti asilo, martedì 19 giugno, alle 20.30, con la proiezione del film “Io sto con la sposa” di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry. Nel corso della serata, Elisabetta Zen presenterà brevemente il progetto INTED (integration through Education and Information) sull’integrazione dei richiedenti asilo.

Il film racconta la storia di un poeta palestinese e di un giornalista italiano che aiutano cinque profughi siriani e palestinesi, arrivati a Milano dopo essere sbarcati a Lampedusa, a raggiungere la Svezia senza essere arrestati dalle autorità, inscenando un corteo nuziale. Durante il viaggio tra Milano e Stoccolma, passando per la Francia, il Lussemburgo, la germania e la Danimarca, i protagonisti raccontano le loro storie e i loro sogni sperando soprattutto in un futuro senza più né guerre né frontiere.