Elio e gli "Ossi Duri" a Fontanellato: tributo a Frank Zappa

Elio, gli Ossi Duri e Frank: attrazione fatale nel segno di Zappa con un tocco di Rossini. In punta del solstizio d'estate, è Elio - nome di battesimo Stefano Belisari, frontman e fondatore della band Elio e le Storie Tese – a rendere unico un altro atteso appuntamento della rassegna Musica in Castello.

E' in carnet, infatti, un bel tributo a Frank Zappa firmato dagli Ossi Duri proprio con Elio, una serata speciale nei mesi in cui è in corso il Tour d'Addio di Elio e le Storie Tese per i fan che non sono riusciti a partecipare al grande Concerto d'Addio a Milano al Mediolanum Forum a dicembre scorso.

Elio, milanese, dal 1979 ha trasformato in realtà il sogno di Elio e le Storie Tese. Ne è passato di tempo dal ritornello che ha martellato la testa di milioni di italiani Italia sì, Italia no. E oggi Arrivedorci è l'ultimo progetto discografico di Elio (con le Storie Tese), contiene l’omonimo brano sanremese, l’inedito “Il circo discutibile” e la registrazione dei più grandi successi suonati durante il Concerto d’Addio.

Gli Ossi Duri sono un gruppo musicale italiano di Torino e provincia, fondato dai fratelli Martin e Ruben Bellavia nel 1993 in giovanissima età. Nell'ambiente musicale si fanno conoscere principalmente come cover band di Frank Zappa, ma il loro repertorio comprende anche brani originali. Nel corso degli anni hanno aperto alcuni show di Elio e le Storie Tese, oltre ad aver collaborato con lo stesso Elio e con Ike Willis. Il 4 dicembre del 2003 hanno pubblicato X - Ten Years after, Uncle Frank never left che celebra i 10 anni della scomparsa di Frank Zappa. Nell'album sono presenti ospiti come Elio, Rocco Tanica, Claudio Bisio, Ike Willis, Napoleon M. Brock, Mike Keneally. Il 18 dicembre 2013 si sono esibiti all'Auditorium di Milano per celebrare i 20 anni della scomparsa di Zappa, "Nel segno di Zappa" da cui verrà poi registrato il CD + DVD live Nati Sotto il Segno di Zappa. Nel maggio 2017 esce, sempre per LaZaRiMus il CD+DVD Nati Sotto il Segno di Zappa, registrato live all'Auditorium di Milano con ospiti Elio e Fabio Treves.

Sul palco sono: Alessandro Armuschio - voce, tastiere; Martin Bellavia - chitarra, voce; Ruben Bellavia – batteria; Simone Bellavia - basso, voce; Andrea Vigliocco - percussioni, tastiere

L’ingresso, come per ogni appuntamento di Musica in Castello, è gratuito con possibilità di fare una libera offerta a Dynamo Camp, il primo centro di terapia ricreativa in Italia per bambini ammalati. Durante la serata è in programma la presentazione del musical “Grease” realizzato da Dynamo Camp Onlus

Fondamentale anche quest'anno il supporto del Comune di Fontanellato che ha creduto nella rassegna in una forte sinergia con il territorio e da sedici anni ne è capofila. Il concerto è possibile grazie al contributo economico dell'amministrazione e alla preziosa collaborazione dell'Avis di Fontanellato.



In caso di maltempo: Teatro Comunale.