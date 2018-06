"Mia madre non lo deve sapere": Chiara Francini presenta il suo libro a Parma

Alla Corale Verdi Sabato 30 giugno si entra nella famiglia colorata di Chiara Francini. Sarà presentato infatti il suo secondo romanzo: "Mia madre non lo deve sapere" (Rizzoli 2018).



In famiglia. La sua. Appena un po' più colorata, immaginata, raccontata con un generoso inaspettato talento narrativo e la solita strepitosa ironia. Chiara Francini ha concesso il bis. Insieme a teatro, cinema e tv (da poco il suo "Love me gender" su LaF attraversa l'Italia da Nord a Sud per raccontare come cambiano le relazioni con identità di genere sempre più fluide) ha da poco portato in libreria il suo secondo romanzo. E' stata Giustina che intonava Grease nel Ciclone di Pieraccioni, Marta, la coinquilina di Nicolas Vaporidis, in "Maschi contro femmine", la sposa cadavere sorella di Francesco Mandelli in Tutte pazze di me e la fidanzata sciampista di Alessio Boni nella serie tv Tutti Pazzi per Amore, alternando ruoli più impegnati in Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee e il Mattino ha l'oro in bocca di Patierno. E' stata anche conduttrice di Colorado Cafè insieme a Diego Abantuomo e di Domenica In con Pippo Baudo. La stagione teatrale 2018 l'ha vista in scena insieme a Raoul Bova in una piece che li vede interpretare una coppia agli inizi della convivenza. "Come saremo tra vent'anni?" si chiedono montando il letto IKEA. Amicizia, maternità, e, sempre, l'amore sono il suo centro. Le chiavi di un'esistenza sentimentale che saranno attraversate alla Corale Verdi, sabato 30 giugno alle 21 (ingresso libero) anche scorrendo le pagine di "Mia madre non lo deve sapere" incentrato su Chiara e i suoi de papà. La sua mamma "non mamma", in questo nuovo capitolo, irrompe nelle vite di un ménage inconsueto, ma in equilibrio. Tra situazioni comiche, aneddoti personali e pagine anche del romanzo d'esordio "Non si mangia con la bocca piena" tre "Chiara". La scrittrice attrice Francini, il suo alter ego omonimo dei romanzi e Chiara Cabassi, che condurrà l'intervista. Tre punti di vista che proveranno a parlare dei cambiamenti della famiglia contemporanea. Senza perdere l'umorismo.