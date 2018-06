Marina Massironi in "Ma che razza di Otello" a Soragna

MARINA MASSIRONI

Ma che razza di Otello

Giovedì 26 Luglio – ore 21,30

Soragna, piazza G. Garibaldi

F. Battistelli, clarinetto – A. Vismara, violino – Neruda, pianoforte

In caso di maltempo: Nuovo Teatro

Ingresso gratuito



Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia. Se ce la racconta Verdi in musica, è un melodramma. Se a raccontarla è un’attrice comica del calibro di Marina Massironi, la fosca vicenda del Moro diventa un’esilarante cavalcata fra passioni e intrighi del Cinquecento e dell’Ottocento, con inaspettate e pungenti irruzioni e divertenti cortocircuiti con l’attualità. La riscrittura si avvale della narrazione per ripercorrere in modo ironico la storia dell’impresa verdiana, la musica dal vivo ripropone arie, recitativi e fantasie di temi per un trio di musicisti che evoca i colori dell’orchestra. Marina Massironi restituisce al pubblico il triangolo Otello-Iago-Desdemona con umorismo sottile e spiazzante per un’ora e mezza di parole, musica, risate e pensieri.



