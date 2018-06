Fidenza Village: in viaggio con il “Summer Festival”

Il cartellone artistico del Summer Festival, curato da Tutti Matti per Colorno, prevede per giovedì 28 giugno la musica a cappella di Cikale Comic Vocal Trio, la giocoleria contaminata da gag di Japo di Circus Follies, e un viaggio nel tempo tra le melodie popolari italiane, dagli anni Trenta al Grande Boom economico.

Per la data di giovedì 28 giugno, il cartellone del “Summer Festival” a Fidenza Village prevede musica, tra virtuosismi vocali e ricordi di una “età dell’oro” recente, comicità e giocoleria. Il tutto sotto la regia di “Tutti Matti per Colorno”: una rassegna ricca di spettacoli che coinvolgerà gli ospiti del villaggio in un divertente viaggio nelle emozioni di performance teatrali, musicali e acrobatiche.

Sono tre le compagnie che, tra le 20 e le 23 di giovedì, animeranno il viale dello shopping a Fidenza Village: Cikale Comic Vocal Trio, Circus Follies e Nadimobil Band.

Far ricredere tutti coloro che ritengono lo shopping un’esperienza stressante: è questa la mission del Cikale Comic Vocal Trio, composto da Anna Marcato, Beatrice Niero e Sara Righetto. Una speciale edizione del Trio darà il via, alle 20:20, allo show dal Ristorante Il Villano, all’ingresso est del villaggio: lo show proseguirà nel villaggio per tutta la serata. Anna, Beatrice e Sara proporranno il loro spettacolo “Hostress”: il loro compito, vestite da hostess in volo, sarà quello di regalare agli ospiti di Fidenza Village un “viaggio” piacevole, all’insegna della musica. Cifra stilistica del Cikale Comic Vocal Trio è il canto a cappella: grazie a un’eccezionale estensione vocale, il Trio proporrà una colonna sonora che spazia dalla musica classica di Bach al pop di Pharrell Williams, passando per le hit sempreverdi di Beach Boys e Queen.

Mixerà invece comicità e giocoleria la performance di Jacopo “Japo” Candeloro, fondatore della compagnia Circus Follies, presenza abituale nei teatri e nei festival di tutto il mondo. Cresciuto artisticamente a Roma prima e poi a Torino e Madrid e oggi a sua volta insegnante di equilibrismo e giocoleria alla Scuola Nazionale di Circo e all’Atelier di Circo Contemporaneo, a Fidenza Village Japo proporrà lo spettacolo “Swing Tricks”, fondato su due specialità: la manipolazione dei cappelli e i giochi di abilità con bicchieri pieni.

Infine, giovedì 28 giugno il Fidenza Village ospiterà Nadimobil Band, che sposa musica e teatralità: un duo composto da Annalisa Bartolini, soprano, e da Dimitri Mazza, voce e chitarra. Annalisa e Dimitri accompagneranno gli ospiti in un ideale viaggio musicale nella musica popolare italiana, tra gli anni Trenta e il boom economico del secondo dopoguerra. Tra le hit rivisitate da Nadimobil Band, tra acrobazie vocali e teatralità espressiva, “Mille lire al mese”, “Voglio vivere così”, “Malafemmena”, “Funicolì Funicolà”.

In occasione del “Summer Festival”, in concomitanza con le performance previste giovedì 28 giugno, le boutique e i punti ristoro di Fidenza Village saranno aperte fino alle 23.