Festa a Ragazzola con buon cibo e spettacoli per tutto il weekend

RAGAZZOLA – CORTE LE GIARE

Tradizionale appuntamento alla Corte Le Giare nell’ultimo fine settimana di giugno con la Festa di Ragazzola. Venerdì 29 e sabato 30 giugno si svolgeranno due grandi serate gastronomiche e di spettacolo di una edizione particolarmente importante della festa che da più di venti anni si tiene nella suggestiva corte della bassa. Si parte venerdì 29 giugno con una serata ad ingresso gratuito animata dalla celebre dj Jessie Diamond: energia, capacità comunicative, sex appeal, ottima musica ben mixata formano la sua miscela vincente. Solare, allegra, estroversa, la parmigiana Jessica Tinelli, in arte Jessie Diamond, da 9 anni si è fatta un nome come dj e producer sia nel panorama italiano che in quello internazionale. Nel suo dj-set, sempre frizzante e innovativo, in consolle suona il genere commerciale ed è uscito recentemente il suo nuovo singolo “CR 10” con Dj Matrix e Matt Joe. Jessie Diamond ha iniziato a suonare nel 2008 facendo la gavetta partendo dai bar e dai predisco. Una carriera iniziata per pura passione: «Ero affascinata da qualcosa che si pensava fosse solo ‘per i maschi’. Sono molto testarda quando una cosa mi interessa. All’epoca di dj donne italiane nel settore commerciale non ce n’erano. Sono stata una delle prime a non essere un prodotto studiato a tavolino da un’agenzia. Il segreto è non fermarsi mai, non sentirsi mai migliore di nessuno, se non di te stesso il giorno prima». La serata di Ragazzola sarà tutta al femminile in quanto Jessie sarà accompagnata dalla dj resident Carlita’s Way e dalla vocalist Lady Janet.

Sabato 30 giugno, sempre presso l’antica e maestosa corte Le Giare, si torna alla tradizione del ballo liscio con una grandiosa serata di chiusura della festa, biglietto di ingresso 5 euro, che vedrà la presenza di una tra le più importanti orchestre del panorama nazionale, la nuovissima orchestra spettacolo di Matteo Bensi, la grande voce dell’orchestra Bagutti che da pochi mesi ha fondato una propria orchestra e ha intrapreso un grande tour nelle più importanti feste e piazze italiane: una straordinaria occasione per conoscere la grande promessa canora del momento. Musicista virtuoso e voce solista da predestinato del canto, Bensi è tra i volti più amati della musica da ballo. Trentenne, piacentino, diplomato al Conservatorio di Piacenza, inizia prestissimo ad avvicinarsi alla musica intraprendendo lo studio della fisarmonica a sei anni.

Pronti ad accogliere il numeroso pubblico, i volontari della festa di Ragazzola hanno predisposto le cucine e preparato i tradizionali piatti di qualità ormai consolidata.

Tutte le sere proporranno tortelli d’erbetta, torta fritta, spalla cotta, grigliata di carne e fritto misto di mare.

Per informazioni 339.5612798