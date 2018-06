Da via Isola alla Festa multiculturale di Collecchio: un sabato ricco di appuntamenti

BASILICANOVA

NOTTE BIANCA CON STREET FOOD E TANTA MUSICA

Sabato a partire dalle 17, nel centro di Basilicanova si svolgerà la «Notte Bianca», organizzata dalla locale Proloco, con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo e con il contributo di diverse attività locali. L’evento vedrà la diretta con Radio Circuito 29 e sarà sinonimo di street food, musica e intrattenimenti anche per i bambini.

BERCETO

APERIBIKE PER I CICLISTI IN PISCINA

Sabato gli appassionati di bici si potranno ritrovare alle 18 a Villa Berceto, per un «Aperibike musicale» dedicato a loro, organizzato dal nuovo polo cicloturistico dell’Appennino. I ciclisti potranno rilassarsi con un tuffo in piscina e un aperitivo col sottofondo musicale di Alessandro Spinabelli.



IL SAN GIOVANNI DEL CIRCOLO PERCUDANI

Il circolo «Percudani» di Casaselvatica festeggia San Giovanni in ritardo: sabato a partire dalle 19, si terrà la tradizionale tortellata. La serata sarà allietata anche dalla musica dell’orchestra «Luca Canali».



KARAOKE E CALCIO ALLA PASTICCERIA DUOMO

Pasticceria Duomo in festa sabato: a partire dalle 19 gli avventori potranno cimentarsi col karaoke, prendere parte all’apericena e godersi le partite dei mondiali di calcio fino a mezzanotte.



BORGOTARO

TORNEO DI BASKET TRE CONTRO TRE MEMORIAL CAPITELLI

E’ in corso a Borgotaro il tradizionale appuntamento con il Torneo di basket, con la modalità del «tre contro tre», «Memorial Carlo Capitelli», nella Piazza Verdi, proprio di fronte al Teatro Farnese. Si gioca tutte le sere fino a domenica dalle 18 alle 23. Ogni serata sarà arricchita anche da ospiti, musica ed intrattenimenti vari.



BUSSETO

AL VIA LE SERATE GASTRONOMICHE E MUSICALI

Al via le serate gastronomiche e musicali promosse, nel piazzale dello stadio comunale «Cavagna» dal Gsd Busseto scuola calcio in collaborazione con l’associazione Amici della cartapesta e il patrocinio del Comune. Tutte le sere, dalle 19.30, apertura degli stand gastronomici e del bar. Sabato, dalle 22, serata disco anni 70 e 80 con Jumbo Story.

SFILATA DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZA VERDI

Sabato saranno esposte, a Busseto, auto d’epoca risalenti agli anni 1904/1914. La manifestazione è organizzata dal Club Nino Previ di Soresina con cui il Comune ha concordato un passaggio nella città verdiana in occasione della quarta edizione de «Gli automobili Centenari in Campagna», riservata alle automobili costruite entro il 1918. sabato le automobili sosteranno in piazza Verdi, dalle 15 alle 16.45.

CALESTANO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CATERINA REGINA

Sabato alle 17:30 in sala Borri ci sarà la presentazione del libro di Caterina Regina «L’ultima occasione». Interverranno il dottor Duilio Loi criminologo forense e pedagogista e Micaela Turrisi attrice teatrale.



FESTA DELLO "SGABEO" A CHIASTRE

Si terrà sabato in Piazza degli scalpellini a Chiastre a partire dalle 18 la festa dello «sgabeo». Si potranno gustare salumi e torta fritta, grigliata di carne, patatine fritte, e ovviamente sgabei farciti, con vini locali e torte varie. La serata proseguirà poi con la musica di Tiziano e la voce di Manuela. La festa è organizzata dall’Associazione «Salti del diavolo gli amici di Chiastre» per informazioni 3922181797.

COLLECCHIO

TUTTO IL MONDO ALLA "FESTA MULTTICULTURALE"

Saranno due fine settimana dedicati all’integrazione, alla riflessione ed al confronto sul tema dei migranti, dell’accoglienza e dei rapporti fra popoli, quelli in programma al Parco Nevicati di Collecchio in occasione delle ventiduesima edizione della Festa Multiculturale.

Tutte le sere cucine dal mondo: sabato India, Romania, Etiopia, Nigeria, Tunisia. Ogni sera anche il kebab Kurdo e menu parmigiano.

Sabato, dalle 18, giochi per bambini, e poi nello spazio incontri alle 18, “Allattiamo il mondo” cerchio delle mamme a cura di Futura e Ciac. Ci sarà la mostra fotografica “Il Deserto Intorno. L’esilio dimenticato del popolo Saharawi” a Villa Soragna. Alle 20.30 il Coro Shosholoza e sempre alle 20.30 “Obax: una storia tra avventura e fantasia”, esibizione di tamburi, mentre nello spazio incontri, alle 20,30, “Rotte migranti: lo sfruttamento non è un destino”. Alle 21.15 esibizione di Capoeira e nello spazio incontri, sempre alle 21,30, lettura animata: “Storia dell’uomo previdente per il futuro”. Si prosegue alle 21.45 con balli tradizionali rumeni. Alle 22, nello spazio incontri, “Parma Città D’Asilo”, presentazione workshop fotografico. Alle 22.30 “Che Munnezz!”, concerto di percussioni con materiali di riciclo, nello spazio pedana e, alle 23, musica brasiliana. Info: www.multiculturale.org.

«PIERINO E IL LUPO» PER I PARCHI DELLA MUSICA

Parchi della musica, sabato il Parco del Taro ospiterà per i bambini il secondo appuntamento dell’«Educational Parcollaterale»: «Pierino e il Lupo». Si esibiranno: Margherita Pelanda (violino), Marco Ignoti (clarinetto e clarinetto basso) e Federica Ombrato (voce narrante). Ritrovo alle 17.30 nel parcheggio della chiesa di Oppiano, si proseguirà per raggiungere l’area dove si svolgerà la pièce, che inizierà alle 18. In caso di maltempo, la pièce si terrà nel portico del teatro della Corte di Giarola.

GAIANO IN FESTA CON BIRRA DI TUTTI I TIPI

A Gaiano seconda edizione della «Festa della birra» organizzata dal circolo Arci: a partire dalle 21 sarà allestito uno street food. Dalle 22 musica: sabato saliranno sul palco i «Fuori campo», che intratterranno con musica rock.

COLORNO

A SACCA IL FASCINO DEI MOTOSCAFI VINTAGE

Il fascino di 23 motoscafi d’epoca «sfreccerà» sulle acque del Po nel weekend a Sacca di Colorno in occasione dell’ottavo Sacca Racer Meeting, raduno d’imbarcazioni in arrivo da tutt’Europa. sabato, dopo le verifiche tecniche, l’esibizione dei racers avrà inizio alle 16. L’edizione di quest’anno, su iniziativa della Motonautica Parmense di Sacca, è un omaggio al pilota colornese Giuseppe Casanova.

CASTELLI DEL DUCATO: NOTTURNI IN MUSICA CON IL "TROVATORE"

Un week end davvero ricco di eventi - all’insegna delle notti d’incanto e dei castelli in notturna - nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma. Sabato alle 20, alle 21, alle 22 e alle 23 sono in programma delle speciali visita guidate in notturna nel millenario castello Pallavicino di Varano de’ Melegari che, per l’occasione, sarà illuminato a lume di candela. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

CONTILE

AL VIA LA RASSEGNA ARTISTICA CONTILE ADDOSSO

La rassegna artistica “Contile adDOSSO” colorerà da giugno ad agosto l’estate contilese. Sabato inaugurazione a partire dalle 17, con tanti giochi, animazione, musica ed uno speciale mercato fino a tarda serata.

FIDENZA

INAUGURA LA MOSTRA FOTOGRAFICA «RE-VELATION»

Inaugura sabato al Museo Diocesano la mostra Re-Velation, serie fotografica di Carla Iacono che affronta il tema delle differenze culturali, a partire dalla situazione delle donne musulmane immigrate in Europa. Re-velation riunisce una serie di 20 scatti in cui il velo, principalmente l’hijab, ma anche veli cattolici, ebraici e foulard dell’Europa dell’Est, è declinato in diversi modi.

FONTANELLATO

CONCERTO JAZZ NELLA FRAZIONE DI PRIORATO

Tornano i concerti nel giardino del complesso monumentale di San Benedetto nella frazione di Priorato. Sabato alle 21 si esibirà la San Bonico Band con il suo repertorio di musica Jazz. L’ingresso è ad offerta e in caso di maltempo lo spettacolo si terrà in canonica.

FONTAINCANTO: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CIRCO CONTEMPORANEO (scopri tutti i dettagli dell'evento)

FORNOVO

SERATE INSIEME DEL CIRCOLO ARCI DI RICCO'

Al via le «Serate Insieme» del Circolo Arci «Antonio Guatelli» di Riccò. Sabato toccherà alla band «I Figli dei Fuori».

LANGHIRANO

MOTORADUNO DEL BANDIT PUB ALLA PISCINA

Sabato nella piscina di Langhirano c’è il primo motoraduno organizzato dal Bandit Biker’s Pub, per i possessori di moto di ogni tipo e marca. La festa a ingresso gratuito è aperta a tutti, non solo ai biker. Ci sarà musica dal vivo, con gli Stush, cover rock band, pole dance, dj set e tanto altro. Il ritrovo per i motociclisti è alle 15.15 al Bar Gilles a Botteghino, poi seguirà il giro sulle colline di Parma aperto a tutte le moto e infine l’arrivo in piscina, per la festa.

MARZOLARA

AL CAMPO SPORTIVO MUSICA E FESTA DELLA PORCHETTA

Sabato a Marzolara festa della Porchetta romana, giunta alla 48esima edizione. Garantita come sempre la qualità della porchetta, che ancora una volta arriverà proprio da Ariccia, famosa località laziale nota proprio per questa specialità. Completeranno il menù tortelli, bucatini all’Amatriciana, prosciutto e melone e i migliori vini dei colli Romani, di Parma e di Valdobbiadene. Ad accompagnare la festa sarà la musica tradizionale, garantita sabato dall’orchestra di Mirco Gramellini; ampia come sempre la pista da ballo sulla quale si potrà concludere in bellezza la serata. Tantissimi saranno posti a sedere disponibili (un intero campo sportivo trasformato in un grande ristorante all’aperto), anche il parcheggio sarà come sempre ampio e gratuito e il divertimento sarà garantito anche per i bambini grazie ad alcuni giochi gonfiabili collocati nell’area della festa.

MAZZARETO

C'E' LA VENTESIMA EDIZIONE DI FORNI IN FESTA

Sabato avrà luogo la 20esima edizione di «Forni in festa» di Mazzareto. Per l’occasione l’associazione Bontà dell’Appennino inaugurerà la mostra permanente di pannelli fotografici, «Vita & Volti in Appennino: Masereto» che descrivono la gente e la vita passata del Borgo, Il nuovo arredo urbano del «Borgo di Masereto», e aprirà le visite alla «La Fossa» ed la lama» in fase di ultimazione, con inaugurazione prevista domenica 29 luglio.

MEZZANI

BALLO E CUCINA ALLA FESTA DELL'UNITA'

Festa de l’Unità al centro sportivo comunale di Casale di Mezzani. Sabato, dalle 21, si balla con la band femminile «Curve pericolose» che proporrà scatenate cover anni ‘70 ed ‘80. In entrambe le serate, connubio tra danze e buon cibo. Sarà infatti possibile gustare le specialità della Bassa. La cucina sarà in funzione anche in caso di maltempo.



MONTICELLI

VESPA RADUNO DEDICATO A SILVIA MANTOVANI

Al Punto Blu di Monticelli Terme va in scena fino a domenica «Monticelli in festa – 12° Vesparaduno Silvia Mantovani».

L’evento, dedicato alla giovane vittima di femminicidio, barbaramente uccisa diversi anni fa, si svolge nel weekend a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) Punto Blu sport. Iniziativa in collaborazione con il Circolo Arci «Giuseppe Verdi» e con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo (scopri altri dettagli sulle iniziative a Monticelli).

NOCETO

BORGHETTO IN FESTA PER CELEBRARE SAN LUCIO

Festa dedicata a San Lucio a Borghetto di Noceto. Sabato, rock con la banda emergente Kiras.

PARMA

VIA ISOLA: LA RIMPATRIATA DEI "RAGAS" DI UNA VOLTA

I «ragas» di una delle compagnie più famose di Parma, degli anni che vanno dai ‘50 agli ‘80, tornano a sedersi su quella mitica scalinata che li ha visti giocare, divertirsi e crescere all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia, quella «di una volta».

sabato sera è infatti in programma «L’Isola… dei famosi», ovvero la quinta rimpatriata dei «ragazzi» di via Isola: diverse generazioni nate e cresciute all’ombra del campanile della chiesa di Santa Maria del Rosario, ragazzi di ieri e «ragazzi» ancora oggi, per molti versi, «figli» di don Sergio Sacchi, di don Domenico Magri e di don Nando Bonati. Un’iniziativa, come al solito, promossa da Cesare Frambati insieme agli amici Luciano Melegari, Fausto Chiesa, Eugenio Rossi e Roberto Mainardi.

Saranno oltre 200 le persone - uomini e donne, per decenni protagonisti della loro adorata via Isola - che sabato sera si ritroveranno per una serata che, c’è da starne certi, potrà essere inserita nell’album dei ricordi più belli.

Davvero ricco il programma: alle 20 l’appuntamento è davanti alla chiesa di Santa Maria del Rosario per la tradizionale foto di gruppo e alle 21 tutti a tavola nell’ex campo da pallacanestro della Parrocchia con il servizio di ristorazione che verrà preparato al momento dalla trattoria «Antichi Sapori». E ancora: durante la serata verranno premiate alcune «ragazze» di via Isola con una attestato, verrà proiettato un video delle quattro edizioni precedenti, con il ricordo dei «ragazzi» di via Isola che, con la loro scomparsa, hanno lasciato un vuoto incolmabile tra gli amici di una vita; ci sarà, inoltre, uno spumeggiante spettacolo a sorpresa e la festa terminerà, come al solito, sulla scalinata della chiesa dove si canterà e si suonerà con le chitarre fino all’alba.

Sulla scalinata sarà presente la sedia «personale» del compianto don Sergio Sacchi - scomparso solo poche settimane fa - con un mazzo di fiori in ricordo di quello che, per le ragazze e i ragazzi di via Isola, è stato quasi un secondo papà.

MERCATO CAVOUR IN CENTRO CON TANTI PRODOTTI DI QUALITA'

Un mercato con prodotti di prima qualità e provenienti, rigorosamente, dalle aziende del nostro territorio, nella piazza più «accogliente» della nostra città.

Si chiama «Mercato Cavour-il più centrale di Parma» ed è l’evento che sabato, dalle 10 alle 24, animerà piazza Cesare Battisti.

La manifestazione è promossa dai fratelli Giacomo e Alberto Banchini con la collaborazione di Chiara Lottici, il patrocinio del Comune, il sostegno di «Parma City of Gastronomy» ed il fondamentale contributo numerose realtà del territorio.

Saranno presenti tanti artigiani e produttori locali di eccellenze e tipicità come ad esempio: torta fritta e salume, birre artigianali, funghi della Val Taro, formaggi freschi, frutta e verdura.

L’obiettivo degli organizzatori è fare in modo che il «Mercato Cavour» di Parma «diventi un appuntamento fisso per i parmigiani e per tutti gli appassionati di eno-gastronomia.

Le caratteristiche del mercato ruotano attorno a due valori fondamentali: in primis qualità e, infatti, i produttori artigiani che parteciperanno al mercato più centrale di Parma sono stati accuratamente selezionati dall’organizzazione; unicità perché tra gli stand del “Mercato Cavour” non ci sarà un prodotto uguale a un altro e, in questo modo, gli espositori potranno lavorare in sinergia tra loro e coi consumatori». Info: pagina Facebook «Mercato Cavour-Il più centrale di Parma» e «I love Parma» oppure info@mercatocavour.it. Ingresso libero.

IN PIAZZALE PABLO «I TRE SOPRANO»

Il progetto «Quartiere in festa» vedrà il proprio epilogo sabato alle 21 in piazzale Pablo, con il concerto «I tre soprano». Le tre cantanti liriche Antonia Capecce, Kyoko Hattori e Natalya Saldaeva saranno protagoniste di una serata organizzata in modo teatrale: non saranno infatti accompagnate da un pianoforte, ma da una base orchestrale che renderà l’effetto della rappresentazione teatrale operistica. Dai grandi compositori italiani quali Verdi, Puccini, Donizetti, ad altri importanti autori come Mozart e Bizet, si potrà godere di un percorso lirico accattivante e coinvolgente. L’evento è organizzato del Theatro del vicolo, in collaborazione con l’Avis Pablo, con la direzione di Egidio Tibaldi.

SERATA LATINA AL SOUND CAFE' DI BACCANELLI

Sabato sera al risto-disco «Sound Cafè» di via Spezia a Baccanelli è in programma la storica serata latina con deejay Elvis e animazione. A partire dalle 19, aperitivo mentre alle 20.30 prenderà il via la cena tipica e alle 23 il locale e il deejay si immedesimeranno nel clima delle sonorità latine. Info: 347/9265348 oppure 0521/941384.

POLESINE ZIBELLO

FINE SETTIMANA DI ECCELLENZE, TRA STORIA E CIBO

Un intero weekend per andare alla scoperta, tra il Parmense e il Cremonese, del Grande fiume e delle sue eccellenze. Anche sabato, nel teatro Pallavicino di Zibello, è possibile visitare la mostra «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa da Archivio di Stato di Parma, Comune e Università di Parma col sostegno di Rotary Club Parma e sponsor privati. A Polesine fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. A Motta Baluffi, sarà aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po.

PONTETARO

WEEKEND CON LA FESTA DELLA GRIGLIA

Weekend di Festa della Griglia a Pontetaro, un’occasione in cui si rinnova il rito di una comunità viva che ha il piacere di lavorare e divertirsi insieme. Il format, giunto alla quarantatreesima edizione è consolidato: musica, buona e semplice cucina, solidarietà.

In campo, ai tavoli, alle griglie o dietro le quinte sono circa 150 i volontari, un incontro tra generazioni per una vera e propria staffetta gastronomica che avrà come teatro il Campo sportivo parrocchiale. Anche sabato saranno gli abili ed esperti grigliatori i re della Festa. Costate, fiorentine, costine, spiedini e salamini a volontà oltre a primi piatti, bruschette, polenta e patatine fritte, spalla cotta calda, culatello, dolci e crepes. Liscio, come da tradizione e balli sull’ampia pista in acciaio al ritmo delle note dell’orchestra Fabio Cozzani nella serata di sabato.

SALA BAGANZA

SAPORI DI CALABRIA TRA VINO CIRO' E PEPERONCINO

Un fine settimana ai sapori di Calabria a Sala: tra Cirò e peperoncino le specialità calabresi saranno protagoniste anche sabato 30 giugno dell’edizione 2018 di «Estate Calabrese». Nell’area feste di via di Vittorio rinfrescati dalla brezza del Baganza, per due giorni, si potranno degustare i manicaretti calabresi preparati con cura da una numerosa schiera di esperte dei fornelli con materiali tutti provenienti dalla terra di Calabria. Le cucine apriranno i battenti alle 19, così come lo stand della birra e lo spazio giochi per i bambini e le serate saranno animate dalla musica dal vivo, sabato 30 giugno con Taverna Ponte-disco in tour. A concludere la festa, sabato sera, l’ormai tradizionale spettacolo pirotecnico. La festa è organizzata dall’associazione di promozione sociale «Calabria &friends» con la finalità di raccogliere fondi per progetti di utilità sociale. Da anni infatti l’associazione destina i proventi della festa a realtà di solidarietà del territorio dall’assistenza volontaria di Collecchio Sala e Felino al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Maggiore.

SALSOMAGGIORE

ESCURSIONE NOTTURNA NEL PARCO STIRONE

Sabato uscita nel Parco dello Stirone Piacenziano per andare alla ricerca degli animali della notte. Il ritrovo è previsto alle 21 nell’area Mille Pioppi a San Nicomede. L’iniziativa è promossa dall’associazione «Salsomaggiore Terme Coworking» e dal Comune di Salso in collaborazione con i Parchi del Ducato; fa parte del programma di escursioni «Around Thermae». Info e prenotazioni (obbligatorie): aroundthermae@gmail.com o 392 8595888.

SAN SECONDO

VA IN SCENA IL ROCCA STREET FOOD FESTIVAL

Va «in scena», a San Secondo, la tradizionale fiera di luglio che, da quest’anno, cambia veste e programma. Nel centro della Bassa arriva infatti il Rocca Street Food Festival: un weekend dedicato al divertimento con dj-set e le golosità da strada dei food truck, provenienti da tutta Italia.

L’annuale festa cambia così format, ponendo al centro della manifestazione il fortunato connubio food&music, da vivere all’ombra della Rocca dei Rossi. Il centro dell’evento sarà infatti piazza Mazzini, il parco verde davanti al castello che si arricchirà dei profumi e dei sapori proposti dai colorati furgoncini del cibo di strada, con specialità della gastronomia italiana, da abbinare a una fresca birra artigianale o a un’estiva sangria.

Anche sabato sarà possibile degustare le proposte dello street food a partire dalle 18. Ad arricchire la festa ci sarà come sempre la musica da ascoltare, ma soprattutto ballare.

Sabato dj-set firmato WeLove2000. Vicino allo spazio musicale sarà attiva la zona bar, gestita dalla Contrada Prevostura, aperta anche sabato dalle 19. Infine, immancabili sono le bancarelle, da curiosare passeggiando lungo via Roma, fra opere dell’ingegno e artigianato artistico.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Secondo con l’organizzazione di Edicta Eventi.

Per informazioni: tel. 0521-921346 oppure scrivere a edictamercati@edicta.net

SORBOLO

24 ORE DI VOLLEY CONTRO LA FIBROSI CISTICA

Si giocherà per 24 ore a volley nel weekend in occasione della manifestazione «Facciamo muro alla fibrosi cistica», organizzata da Lega italiana fibrosi cistica Emilia con il patrocinio di Comune di Sorbolo, Csi e Fipav e con il sostegno di Aido locale e provinciale e Cri di Sorbolo. Il torneo avrà inizio alle 12 di sabato e si concluderà alle 14 di domenica.

IL GIRONE DEI GOLOSI STREET FOOD E MUSIC FESTIVAL

Torna il Girone di Golosi per un'estate a tutta forchetta nel segno delle specialità gastronomiche. Tanto cibo di strada di qualità in arrivo da tutt’Italia, musica, buskers, spettacoli di cabaret, dj set e show cooking per tre giorni consecutivi. È la formula vincente con cui Il Girone dei golosi, street food & music festival, torna nel centro di Sorbolo fino a domenica per una full immersion tra buon cibo, arte e musica. «I 15 truck food ed i birrifici artigianali che parteciperanno alla terza edizione sorbolese – spiegano gli organizzatori - sono stati selezionati per soddisfare i gusti e le esigenze più disparate, per regalare un’esperienza sensoriale che attraversa i sapori di tutta l’Italia da Nord a Sud. Andremo incontro alle esigenze di carnivori, vegetariani, vegani e gluten free: tutti troveranno occasioni per soddisfare le proprie voglie di buon cibo e conoscenza di abitudini alimentari». «Ci sarà un’atmosfera magica - proseguono - un’occasione di convivialità e di divertimento grazie alle molte attività organizzate, agli spettacoli live, agli stand gastronomici ad un fantastico cocktails bar ed all’area mercato allestita con tanti espositori artigiani. Ed inoltre ci sarà anche un’area bimbi con giochi e spettacoli ed il baby parking gratuito». Questo il programma nel dettaglio.

Sabato dalle 18 alle 22 artisti di strada, dj set e concerti e poi dalle 22 sul palco saliranno i dj parmigiani Marco Pipitone e Chris Falleri che si alterneranno per dare vita ad uno sfrenato dance party anni ‘80, ‘90 e 2000.

Per informazioni: pagina Fb Il girone dei golosi o mail ilgironedeigolosi2.0@gmail.com

VARANO MARCHESI

FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE

Un grande classico della commedia italiana “Pensaci Giacomino” aprirà la 41 esima edizione del Festival del teatro dialettale parmigiano sabato alle 21 sul palco del Foro civico di Varano Marchesi. In scena, la Compagnia La Duchessa, che dando continuità alla scelta di apertura del teatro locale alla tradizione nazionale individuato un testo di Luigi Pirandello, tradotto in dialetto parmigiano da Luigi Sturma.