Castelli aperti, street food, il Vesparaduno: una domenica ricca di eventi

BARDI

GRANDE FESTA DELLA RONDINARA A CABERRA

Domenica grande festa della Rondinara a Caberra di Bardi. Alle 16 santa messa con processione; a seguire, buffet e musica per un piacevole pomeriggio in compagnia.

BEDONIA

MOTORADUNO «MI RITORNO IN MOTO»

Domenica motoraduno amatoriale “Mi ritorno in moto” . Ritrovo previsto in via Aldo Moro alle 9 e alle 10 partenza per un tour organizzato. Per inf. 0525 824765

BORGOTARO

A TIEDOLI SAGRA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Domenica a Tiedoli si terrà la Sagra della Beata Vergine del Rosario. Alle 11,15 santa messa. Alle 16 verranno cantati i Vespri, cui seguirà la tradizionale processione. Alle 17,30, si terrà quindi la presentazione della 15ª edizione della rivista locale «Si scrive Tiedoli».

TORNEO DI BASKET TRE CONTRO TRE MEMORIAL CAPITELLI

E’ in corso a Borgotaro il tradizionale appuntamento con il Torneo di basket, con la modalità del «tre contro tre», «Memorial Carlo Capitelli», nella Piazza Verdi, proprio di fronte al Teatro Farnese. Si gioca tutte le sere fino a domenica dalle 18 alle 23. Ogni serata sarà arricchita anche da ospiti, musica ed intrattenimenti vari.



BUSSETO

AL VIA LE SERATE GASTRONOMICHE E MUSICALI

Al via le serate gastronomiche e musicali promosse, nel piazzale dello stadio comunale «Cavagna» dal Gsd Busseto scuola calcio in collaborazione con l’associazione Amici della cartapesta e il patrocinio del Comune. Fino a domenica, tutte le sere, dalle 19.30, apertura degli stand gastronomici e del bar. Domenica, dalle 17, balli country con Country Road.

LA SFILATA DI AUTO D'EPOCA SI SPOSTA A CREMONA

Dopo l'esposizione a Busseto, le auto d’epoca risalenti agli anni 1904/1914 domenica 1° luglio saranno a Cremona su Piazza Marconi dalle 10 alle 12.

CALESTANO

TORTA FRITTA DI MONTAGNA NEL BORGO

Domenica dalle 17 il circolo ricreativo Val Baganza organizza la prima data estiva della «torta fritta di montagna nel borgo».

COLLECCHIO

TUTTO IL MONDO ALLA "FESTA MULTTICULTURALE"

Saranno due fine settimana dedicati all’integrazione, alla riflessione ed al confronto sul tema dei migranti, dell’accoglienza e dei rapporti fra popoli, quelli in programma al Parco Nevicati di Collecchio in occasione delle ventiduesima edizione della Festa Multiculturale.

Tutte le sere cucine dal mondo: domenica Sri Lanka, Grecia, Moldavia, Africa Centrale, Marocco. Ogni sera anche il kebab Kurdo e menu parmigiano.

Ci sarà la mostra fotografica “Il Deserto Intorno. L’esilio dimenticato del popolo Saharawi” a Villa Soragna.

Domenica alle 19 laboratorio di strumenti musicali; alle 20 concerto gospel da Ghana e Nigeria; alle 20.30 Cerchio Narrativo con Gholam Najafi, rifugiato afgano, nello spazio incontri. Alle 21, nello spazio pedana, incontro sul Kurdistan; sempre alle 21, racconti per bambini,“Torototela Show”. Alle 21.30, presentazione libro: “Immigrazione al contrario”, racconto di un immigrato tunisino anni ‘80. Alle 22 musica kurda. Sempre alle 22, Conflitti e pace in Birmania incontro su Aung San Suu Kyi, a cura di Amicizia Italia Birmania, nello spazio palchetto. Ed alle 23 balli greci. Info: www.multiculturale.org.

COLORNO

A SACCA IL FASCINO DEI MOTOSCAFI VINTAGE

Il fascino di 23 motoscafi d’epoca «sfreccerà» sulle acque del Po nel weekend a Sacca di Colorno in occasione dell’ottavo Sacca Racer Meeting, raduno d’imbarcazioni in arrivo da tutt’Europa. Dopo le verifiche tecniche, l’esibizione dei racers avrà inizio alle 16 con esibizioni delle varie batterie. L’edizione di quest’anno, su iniziativa della Motonautica Parmense di Sacca, è un omaggio al pilota colornese Giuseppe Casanova.

COMPIANO

SI RINNOVA L'ANTICO RITO DELLA BENEDIZIONE DELLE ACQUE

Domenica le comunità di Compiano e di Isola per la 388ª volta si ritroveranno a mezzogiorno sulle rive del Taro per celebrare un rito religioso antichissimo: la benedizione delle acque.

I fedeli di tutta la valle scenderanno a Ponte di Isola per seguire la secolare cerimonia: saranno in tanti a bagnarsi nelle acque benedette e poi raccoglierla in contenitori e portarla ai loro cari o agli ammalati. Questa manifestazione di fede ricorderà per l’ennesima volta quando la peste del XVII secolo aveva mietuto moltissime vittime in tutti i paesi dell’Alta Valtaro e Valceno, secondo antichi documenti i morti furono 3742 e in alcuni paesi si toccò addirittura il 50% della popolazione.

La gente di allora sostenuta da una grande fede si mise nelle mani della Provvidenza e celebrò riti penitenziali che culminarono con la processione e la benedizione delle acque proprio la prima domenica di luglio del 1630. Ad Isola si celebra da sempre la festa della Visitazione e si venera una statua lignea della Madonna, a Compiano in quei tempi fu addirittura eretto l’oratorio di San Rocco in cui era collocata una statua in marmo del Santo, tutti segni che manifestavano le grazie ricevute e che ancora sono presenti nella vita degli abitanti dei due paesi.

Domenica messe solenni alle 10,30 nelle chiese parrocchiali di Isola e Compiano poi i sacerdoti guideranno la processione con la statua della Madonna da una parte e le reliquie di San Rocco dall’altra.

Il momento più importante della giornata lo si avrà proprio a mezzogiorno quando le due processioni: quella della parrocchia di Compiano scenderà sulla sinistra del letto del fiume e quella di Isola farà altrettanto alla destra. Tutto come accadde nel 1630. I fedeli si disporranno sulle rive del Taro, reciteranno le preghiere accompagnate dai canti e dalle invocazioni per chiedere altre grazie come la liberazione da certi attuali flagelli forse più subdoli della peste. Dopo la celebrazione a cura della confraternita di San Rocco presieduta dal priore Ermanno Scagliola saranno distribuiti i panini benedetti. Nel pomeriggio sia a Isola che a Compiano la recita dei Vespri seguita dalla benedizioni delle auto e dei bambini e infine rinfresco per tutti.

FIDENZA

INAUGURA LA MOSTRA FOTOGRAFICA «RE-VELATION»

E' aperta al Museo Diocesano la mostra Re-Velation, serie fotografica di Carla Iacono che affronta il tema delle differenze culturali, a partire dalla situazione delle donne musulmane immigrate in Europa. Re-velation riunisce una serie di 20 scatti in cui il velo, principalmente l’hijab, ma anche veli cattolici, ebraici e foulard dell’Europa dell’Est, è declinato in diversi modi. Orari: 9,30 - 12 e 15-18.

FORNOVO

SERATE INSIEME DEL CIRCOLO ARCI DI RICCO'

Al via le «Serate Insieme» del Circolo Arci «Antonio Guatelli» di Riccò. Domenica l’ottava edizione della «Biciclettata nel Parco del Taro». Chiuderà la festa il duo «Franco & Lucia».

LANGHIRANO

A TORRECHIARA TORNANO LE VISITE IN ABITI MEDIEVALI

Domenica tornano al castello di Torrechiara le visite guidate con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite saranno alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 e avranno un prezzo di tre euro per il servizio guida mentre l’ingresso in castello sarà gratuito come ogni prima domenica del mese per l’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali «Una domenica al museo».



MARZOLARA

AL CAMPO SPORTIVO MUSICA E FESTA DELLA PORCHETTA

A Marzolara c'è la festa della Porchetta romana, giunta alla 48esima edizione. Completeranno il menù tortelli, bucatini all’Amatriciana, prosciutto e melone e i migliori vini dei colli Romani, di Parma e di Valdobbiadene. Ad accompagnare la festa sarà la musica tradizionale, domenica con Rosella & Marco; ampia come sempre la pista da ballo sulla quale si potrà concludere in bellezza la serata. Tantissimi saranno posti a sedere disponibili (un intero campo sportivo trasformato in un grande ristorante all’aperto), anche il parcheggio sarà come sempre ampio e gratuito e il divertimento sarà garantito anche per i bambini grazie ad alcuni giochi gonfiabili collocati nell’area della festa.

MEZZANI

BALLO E CUCINA ALLA FESTA DELL'UNITA'

Festa de l’Unità anche domenica al centro sportivo comunale di Casale di Mezzani. Domenica, dalle 21, serata danzante con l’orchestra «La band italiana». In entrambe le serate, connubio tra danze e buon cibo. Sarà infatti possibile gustare le specialità della Bassa. La cucina sarà in funzione anche in caso di maltempo.



MONTICELLI

VESPA RADUNO DEDICATO A SILVIA MANTOVANI

Al Punto Blu di Monticelli Terme va in scena fino a domenica «Monticelli in festa – 12° Vesparaduno Silvia Mantovani».

L’evento, dedicato alla giovane vittima di femminicidio, barbaramente uccisa diversi anni fa, si svolge nel weekend a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) Punto Blu sport. Iniziativa in collaborazione con il Circolo Arci «Giuseppe Verdi» e con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo (scopri altri dettagli sulle iniziative a Monticelli).

NOCETO

BORGHETTO IN FESTA PER CELEBRARE SAN LUCIO

Festa dedicata a San Lucio a Borghetto di Noceto. Domenica, la tromba magica del Maestro Gianni Dallaturca. A seguire i musicisti del gruppo diretto da Marco Fasslerporteranno il suono potente e inconfondibile del corno delle Alpi.

PARMA

MAX TESTA ALLA CONSOLLE IN PISCINA

Domenica a partire dalle 15.30, alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri» in via Pietro Cardani (zona Campus) dietro la consolle salirà Max Testa, uno dei più noti dj parmigiani e vicepresidente nazionale di Assodeejay.

POLESINE ZIBELLO

FINE SETTIMANA DI ECCELLENZE, TRA STORIA E CIBO

Un intero weekend per andare alla scoperta, tra il Parmense e il Cremonese, del Grande fiume e delle sue eccellenze. Anche domenica, nel teatro Pallavicino di Zibello, è possibile visitare la mostra «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa da Archivio di Stato di Parma, Comune e Università di Parma col sostegno di Rotary Club Parma e sponsor privati. A Polesine, domenica, il circolo «Aironi del Po» proporrà itinerari in barca lungo il Grande fiume, alla scoperta dei suoi angoli più pittoreschi e inediti, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427 che lo ha caratterizzato. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info e prenotazioni al 3385951432. Sempre a Polesine fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. A Motta Baluffi, sarà aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po.

PONTETARO

E' IL WEEKEND DELLA FESTA DELLA GRIGLIA

Continua la Festa della Griglia a Pontetaro: un’occasione in cui si rinnova il rito di una comunità viva che ha il piacere di lavorare e divertirsi insieme. Il format, giunto alla quarantatreesima edizione è consolidato: musica, buona e semplice cucina, solidarietà.

In campo, ai tavoli, alle griglie o dietro le quinte sono circa 150 i volontari, un incontro tra generazioni per una vera e propria staffetta gastronomica che avrà come teatro il Campo sportivo parrocchiale. Domenica saranno gli abili ed esperti grigliatori i re della Festa. Costate, fiorentine, costine, spiedini e salamini a volontà oltre a primi piatti, bruschette, polenta e patatine fritte, spalla cotta calda, culatello, dolci e crepes. Liscio, come da tradizione e balli sull’ampia pista in acciaio al ritmo delle note dell’orchestra Luca Canali.

RIGOSO

DOMENICA TORNA LA TRADIZIONALE FIERA GROSSA

E’ tutto pronto, a Rigoso, per il grande evento, organizzato dall’associazione «Il Crinale» con il patrocinio del Comune di Monchio, che vedrà protagonista la piccola frazione di Monchio. Torna, domenica, il tradizionale appuntamento la «Fiera Grossa», una rivisitazione, in chiave moderna, della storica fiera del bestiame che richiamava a Rigoso, fino a trent’anni fa, centinaia di persone. I festeggiamenti prenderanno il via di prima mattina, con l’allestimento del mercato per le vie del paese, mentre per i cavalli sarà allestito uno spazio sosta con fieno e acqua. Alle 11 è in programma una visita alla cappella di San Rocco, per poi cedere ai piaceri del buon cibo. La musica sarà protagonista nel pomeriggio, con l’esibizione del Coro Due Valli. Alle 18 è in programma l’aperitivo montanaro, mentre per tutta la giornata ci saranno musica in piazza, canti d’osteria e la proiezione del filmato «Rigoso in bianco e nero».

SAN SECONDO

VA IN SCENA IL ROCCA STREET FOOD FESTIVAL

Va «in scena», a San Secondo, la tradizionale fiera di luglio che, da quest’anno, cambia veste e programma. Nel centro della Bassa arriverà infatti il Rocca Street Food Festival: fino a domenica sono in programma tre giorni dedicati al divertimento con dj-set e le golosità da strada dei food truck, provenienti da tutta Italia.

L’annuale festa cambia così format, ponendo al centro della manifestazione il fortunato connubio food&music, da vivere all’ombra della Rocca dei Rossi. Il centro dell’evento sarà infatti piazza Mazzini, il parco verde davanti al castello che si arricchirà dei profumi e dei sapori proposti dai colorati furgoncini del cibo di strada, con specialità della gastronomia italiana, da abbinare a una fresca birra artigianale o a un’estiva sangria.

Domenica i truck saranno aperti tutto il giorno. Ad arricchire la festa ci sarà come sempre la musica da ascoltare, ma soprattutto ballare. Domenica si balla con il ritmo della disco music anni ‘70 e ‘80 targata Jumbo Story. Vicino allo spazio musicale sarà attiva la zona bar, gestita dalla Contrada Prevostura, aperta dalle 18. Infine, immancabili sono le bancarelle, da curiosare passeggiando lungo via Roma, fra opere dell’ingegno e artigianato artistico.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Secondo con l’organizzazione di Edicta Eventi.

Per informazioni: tel. 0521-921346 oppure scrivere a edictamercati@edicta.net

SORBOLO

24 ORE DI VOLLEY CONTRO LA FIBROSI CISTICA

Si giocherà per 24 ore a volley nel weekend in occasione della manifestazione «Facciamo muro alla fibrosi cistica», organizzata da Lega italiana fibrosi cistica Emilia con il patrocinio di Comune di Sorbolo, Csi e Fipav e con il sostegno di Aido locale e provinciale e Cri di Sorbolo. Il torneo si concluderà alle 14 di domenica.

IL GIRONE DEI GOLOSI STREET FOOD E MUSIC FESTIVAL

Torna il Girone di Golosi per un'estate a tutta forchetta nel segno delle specialità gastronomiche. Tanto cibo di strada di qualità in arrivo da tutt’Italia, musica, buskers, spettacoli di cabaret, dj set e show cooking per tre giorni consecutivi. È la formula vincente con cui Il Girone dei golosi, street food & music festival, torna nel centro di Sorbolo fino a domenica per una full immersion tra buon cibo, arte e musica. «I 15 truck food ed i birrifici artigianali che parteciperanno alla terza edizione sorbolese – spiegano gli organizzatori - sono stati selezionati per soddisfare i gusti e le esigenze più disparate, per regalare un’esperienza sensoriale che attraversa i sapori di tutta l’Italia da Nord a Sud. Andremo incontro alle esigenze di carnivori, vegetariani, vegani e gluten free: tutti troveranno occasioni per soddisfare le proprie voglie di buon cibo e conoscenza di abitudini alimentari». «Ci sarà un’atmosfera magica - proseguono - un’occasione di convivialità e di divertimento grazie alle molte attività organizzate, agli spettacoli live, agli stand gastronomici ad un fantastico cocktails bar ed all’area mercato allestita con tanti espositori artigiani. Ed inoltre ci sarà anche un’area bimbi con giochi e spettacoli ed il baby parking gratuito».

Domenica alle 18 apertura della festa; dalle 19 concerto della Banda Rock a cura delle scuola di musica Arti&Suoni e alle 22 conclusione con Gianluca Impastato, storico cabarettista di Colorado e concorrente del Grande Fratello Vip che regalerà al pubblico presente un’ora e mezzo di divertimento. Per informazioni Pagina Fb Il girone dei golosi o mail ilgironedeigolosi2.0@gmail.com