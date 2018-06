"I miei occhi su un pezzo di mondo": mostra fotografica di Daniela Vaccari.

"Mi emoziono quando scatto una foto...e allora non è più solo una foto ma è un sentimento. E' qualcosa che mi viene da dentro: un incontro tra occhi, cuore e anima" Inaugurazione Domenica 15 Luglio 2018 alle ore 10.00 in occasione dell'Antica Fiera di Luglio Museo aperto per tutta la giornata La mostra rimarrà aperta ogni domenica e festivi fino al 23 agosto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e nelle serate del 2 e 23 agosto Per informazioni: tel 333 4504976 museo@museouomo-ambiente.it www.museouomo-ambiente.it Via Borgo 2, 43024 Bazzano