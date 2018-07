Weekend di fuoco... Corcagnano in Sagra 20-21-22 luglio, 3 giorni di eventi per tutti i gusti! ⚫ VENERDI 20 dalle 22:00 con il concerto dei ‍ DiscoInferno ‍ e a seguire Dj Frambo vi farà ballare fino a notte fonda. ⚫ SABATO 21 Si balla con la grande musica made in Taverna Ponte 2.0 disco in tour con DJ Andrea Carpi e DJ Marco Silva ⚫ DOMENICA 22 spettacolo e animazione per bambini con la scuola di danza ‍‍‍New Space Danza e Musica e a seguire serata con Ondalatina e DJ Rossi Graziano, esibizione della scuola Javi Fernan e Alice Sirosi - ATACA DANCE - ⚫TUTTE LE SERE cucina tipica: ️Tortelli di erbetta Prosciutto e melone Roastbeef Patatine fritte Verdure grigliate Fritto misto Pizza per tutti i gusti!!! Servizio Bar