La Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” con Klaidi Sahatci a Salsomaggiore

Al via il quarto weekend della IX edizione del Salso Summer Class & Festival, all’insegna della grande musica classica. 5 gli appuntamenti di questo weekend, a partire da venerdì sera fino a domenica sera: 3 concerti, 1 aperitivo in musica e una giornata che coinvolgerà dalla mattina alla sera tutta la città di Salsomaggiore Terme, trasformata per l’occasione in un laboratorio musicale a cielo aperto.

Dopo il successo dello scorso fine settimana, si riparte venerdì 13 luglio, alle ore 21.15, al Palazzo dei Congressi, nella suggestiva Sala delle Cariatidi, con un “Love Songs”, concerto che vede protagonisti gli allievi delle classi di tromba, violino e direzione d’orchestra delle masterclass e dell’Accademia de I Musici di Parma. Ospite d’onore, la prima tromba dell’Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia di Roma ed ex prima tromba nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Andrea Lucchi, che qui a Salsomaggiore Terme è anche docente all’Accademia de I Musici di Parma. In programma musiche di Mendelssohn, Ciaikovskij, Carmichael, il compositore della celebre Stardust, e John Williams, con le sue immortali colonne sonore cinematografiche.

Sabato 14 luglio, giornata unica: ritorna come l’anno scorso “Musica Maestro”, un programma di eventi e appuntamenti musicali tra vie, piazze, giardini e palazzi di Salsomaggiore Terme. Si inizia la mattina alle 10 presso la Galleria Warowland, poi l’aperitivo in musica alle 11,30 e la visita alle Terme Berzieri (ore 15,30, prenotazione obbligatoria - Agenzia Ver&Acque, tel. 0524 83 377, info@verdeacque.it), un tè musicale alle 17,30 presso l’Albergo Casa Romagnosi, ed infine l’aperitivo serale al Grand Hotel, alle ore 19.

Sabato sera il concerto clou di tutto il weekend, ore 21.15, Sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi: protagonista il grande violinista Klaidi Sahatci, solista di origini albanesi, ex primo violino di spalla presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Filarmonica della Scala e oggi primo Konzertmeister alla Tonhalle Orchester Zürich. Con il suo il violino Antonio Stradivari “Wieniawsky, Bower” del 1719 offerto dalla Mercedes-Benz Zurich, Sahatci offirà al pubblico un repertorio dedicato a Mendessohn.

In programma anche la Sinfonia n.9 di A. Dvorak, conosciuta ai più con il celebre nome di Sinfonia Dal Nuovo Mondo, composta nel 1893 a New York ed entrata nell’immaginario sonoro collettivo.

Il weekend si concluderà domenica 15 luglio con un doppio appuntamento: alle 11.00 consueto aperitivo in musica al Grand Hotel di Salsomaggiore, con Daniele Agiman, direttore d’orchestra e docente, in un incontro dal titolo: “La Musica è Amore”. Alle ore 21.15, concerto serale nella Sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi. I Musici di Parma con gli allievi delle classi di Violino e Tromba daranno vita a un concerto dedicato alle “Fantasie Musicali”: in programma musiche di Mozart, Haydn e Bach.

Venerdì 13 luglio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo dei Congressi, Sala delle Cariatidi

Viale G. Romagnosi n. 7, ore 21,15

Love Songs

Andrea Lucchi e I Musici di Parma

con gli Allievi delle classi di Tromba, Violino e Direzione d’Orchestra

Musiche di F. Mendelssohn, P.I. Čajkovskij, H. Carmichael e J.Williams

Sabato 14 luglio

Musica Maestro!

Un’intera giornata in Musica nelle vie, piazze, giardini e palazzi di Salsomaggiore Terme:

Ore 10,00 Trumpet March con partenza dalla Galleria Warowland

Ore 11,30 Aperitivo in musica presso le Terme Berzieri

Ore 15,30 Le vie del Liberty: visita guidata al Palazzo dei Congressi e alle Terme Berzieri

A cura del’agenzia Verd&Acque – Prenotazione obbligatoria

(Telefono +39 0524 83 377 - E-mail: info@verdeacque.it)

Ore 17,30 Tè in musica presso l’Albergo Casa Romagnosi

Ore 19,00 Aperitivo in musica presso il Grand Hotel Regina

Sabato 14 luglio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo dei Congressi, Sala delle Cariatidi,

Viale G. Romagnosi n. 7, ore 21,15

Dal Nuovo Mondo

Klaidi Sahatçi e I Musici di Parma con gli allievi della classe di Direzione d’Orchestra

Musiche di F. Mendelssohn e A. Dvorak

F. Mendelssohn: Concerto in Mi Minore per violino e orchestra, op. 64

A. Dvorak: Sinfonia n. 9 in Mi Minore, op. 95 “Dal Nuovo Mondo”

Domenica 15 luglio

Salsomaggiore Terme (PR), Grand Hotel Salsomaggiore, Largo Roma n.4, ore 11,00

La Musica è Amore

Aperitivo in Musica con Daniele Agiman

# Domenica 15 luglio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo dei Congressi, Sala delle Cariatidi

Viale G. Romagnosi n. 7, ore 21,15

Fantasie Musicali

I Musici di Parma con gli Allievi delle classi di Violino e Tromba

Musiche di W. A. Mozart, J. Haydn e J. S. Bach

Per informazioni: I.A.T. - Informazioni Accoglienza Turistica Salsomaggiore Terme

Tel. 0524.58 02 11, info@portalesalsomaggiore.it

