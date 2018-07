Carmen Ferreri di Amici oggi all'Euronics a Parma

Nello store Euronics di Parma l’estate 2018 continua con sorprese ed appuntamenti dedicati agli amanti della musica. Oggi alle 17 il negozio di via Colajanni ospiterà la cantante Carmen Ferreri, seconda classificata nell’ultima edizione del programma tv “Amici”. Durante il pomeriggio tutti i suoi fan potranno ascoltare alcune canzoni tratte dall’album “La Complicità” e, dopo il mini live, un’altra sorpresa: Carmen incontrerà i presenti che potranno così posare per una foto con la cantante e farsi autografare il cd.

Un altro ospite d’eccezione “colorerà” il pomeriggio. L’evento sarà infatti presentato da Marco Del Torchio, noto personaggio radiofonico della trasmissione “105 Social Club” su Radio 105, ma non solo… Conosciutissimo dai più giovani per essere uno dei fotografi più quotati del mondo del web e per aver collaborato con i più noti youtuber ed influencer italiani.