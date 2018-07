Street food, musica all'aperto e il Jumbo Day a Fontevivo: un sabato ricco di appuntamenti

BARDI

SOUND FESTIVAL E STREET FOOD A KM ZERO

Buon cibo , ottima musica, show e divertimento. La terza edizione dello “Street Food Sound festival”, sabato trasformerà il centro storico di Bardi in una tavola imbandita a cielo aperto. Cibo da strada puntando sulle eccellenze del territorio: è il connubio perfetto che hanno voluto proporre l’amministrazione comunale, i il club di prodotto “Principato Landi” ed i commercianti, con uno Street Food a chilometro zero.

Sabato, numerosi produttori locali, unitamente a gastronomie e alimentari, proporranno piatti tipici del territorio in versione “festival”: finger food al Parmigiano Reggiano e al Prosciutto di Parma, torta fritta, assaggi a base di tartufo e fungo, gelato artigianale e molto altro. A fare da corollario alla manifestazione, vi sarà un programma ricchissimo di eventi che accontenteranno grandi e piccini. Dalle 17, sarà allestita la “baby Street”, con numerose attrazioni gratuite (trucca-bimbi, laboratori creativi di street-art, artisti di strada e giocolieri, etc). Poi, via Cella si cimenterà in un appassionante “Ape street music Food”, che ospiterà giovani band, nelle ore dedicate all’aperitivo e alla serata. Info: www.comune.bardi.pr.it.

BERCETO

TORTELLATA ESTIVA A CASASELVATICA

Classica tortellata estiva sabato a Casaselvatica: al circolo «Percudani» a partire dalle 19 si potrà banchettare in compagnia e dopo, per smaltire, si potrà danzare con l’orchestra Ikebana.



BORGOTARO

UN MERCATINO PER FARE BENEFICENZA

Ha aperto i battenti, in questi giorni, il mercatino benefico della «San Vincenzo». Nell'esposizione in via Cesare Battisti 13, si possono trovare, fino al 25 settembre, bellissimi pizzi e ricami, oggetti di piccolo antiquariato, curiosità, idee-regalo, vestiti ed accessori d’epoca, da regalare facendo beneficenza. Questi, gli orari di apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.



APPUNTAMENTO ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

Sabato alle 21 appuntamento alla Riserva naturale dei Ghirardi, a Case Predelle di Porcigatone per fotografare la Via Lattea, guidati da un esperto fotografo naturalista. Prenotazioni: 349-7736093.



BUSSETO

ASSEGNAZIONE DEL PRESTIGIOSO «VERDI D'ORO»

Sabato sera, nel cortile della Rocca Municipale, l’Associazione culturale Amici di Verdi e il Comune di Busseto in collaborazione con il Museo Renata Tebaldi e il contributo di Fondazione Cariparma assegnano il prestigioso premio «Verdi d’Oro Città di Busseto», che andrà al grande soprano Aprile Millo.



CASAROLA

ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE NELLA VAL BRATICA

Sabato, nel cuore del Parco dei Cento Laghi, è in programma un’escursione in Mountain Bike alla scoperta della «selvaggia» Val Bratica, dove nidifica l’Aquila reale. Ritrovo alle 8 a Casarola. Info e prenotazioni (obbligatorie) contattando la guida della Federciclismo Max Bravi al numero 320 6350474 oppure via e-mail a maxguidafci@gmail.com.



COLLECCHIO

TORNA A LEMIGNANO LA SAGRA DELLO SPUNTINO

Si rinnova a Lemignano l’appuntamento con la “Sagra dello spuntino”: appuntamento al circolo Anspi di Lemignano. La buona cucina sarà accompagnata da buona musica con l’orchestra Campanini. Tutte le sere fritto misto di mare, in caso di maltempo la festa si svolgerà al coperto.

COLORNO

CENA SUL PRATO CON I RONDANEN DI MEZZANO

Cena sul prato con il circolo «I Rondanen» di Mezzano Rondani. sabato sera dalle 19.30, si potrà cenare nell’area verde a fianco della chiesa parrocchiale. In tavola ci saranno tortelli d’erbetta fatti in casa, salumi tipici, torte caserecce ed altre specialità cucinate dalle rezdore di Mezzano Rondani.



CONCERTO DELLA TOSCANINI ALLA REGGIA

Concerto della Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Alpesh Chauhan, sabato alle 21.30 nel giardino della Reggia di Colorno in occasione della rassegna concertistica Notturni in musica alla corte della Duchessa. Ingresso libero.

COMPIANO

RADUNO EQUESTRE A PIANO DELLE MOGLIE

Per tutto il weekend dalle 17 alle 21 a Piano delle Moglie di Isola si svolgerà un raduno equestre aperto a tutti e la terza edizione di Cavalcataro. Funzionerà un servizio ristoro, l’entrata e la partecipazione è libera. Info 0525 825188.

FIDENZA

FESTA CAMPAGNOLA A SANTA MARGHERITA

Ritorna la festa campagnola di Santa Margherita, giunta alla 52a edizione. I volontari della parrocchia e del circolo della frazione allestiranno gli stand gastronomici. Sabato, dalle 19, con buona cucina e la musica di Edmondo Comandini.



SERATE TUTTE DA GUSTARE NELLA PIAZZA DI CASTIONE MARCHESI

Anche quest’anno la frazione borghigiana di Castione Marchesi si appresta a vivere un’estate di rilevante spessore sia di intrattenimento che di aggregazione, con appuntamenti di notevole interesse. Il Comitato organizzatore della associazione Pro Castione Marchesi, col patrocinio del Comune di Fidenza, ha inteso accentuare e impreziosire quella che era una ridotta rassegna estiva in un vero e proprio meeting con spettacoli accattivanti e, nello stesso tempo, offrendo una componente artistica di pregio.

La piazza di Castione Marchesi, grazie al dinamismo e all’entusiasmo del comitato organizzatore, si sta davvero rivelando come centro di interesse nell’estate borghigiana. Sabato “Daniele si nasce” tributo a Renato Zero che non mancherà di far rivivere le sensazioni e le emozioni che Renato Zero ha sempre suscitato non solo tra i fans. Anche per la serata din sabato un eccellente servizio di cucina con la particolarità di “asado argentino” preparato dallo chef Julian Ortiz. Ovviamente non mancheranno i tradizionali piatti tipici.





FONTEVIVO

TORNA IL "JUMBO DAY"

E’ partito il conto alla rovescia verso l’edizione numero nove del «Jumbo Day» il grande amarcord musicale che sabato farà rivivere nel parco dell’ex convento dei cappuccini, le mitiche serate del «Jumbo», la famosa discoteca sulla Via Emilia.

Anche quest’anno verrà riproposta la formula vincente delle passate edizioni con due piste, una dedicata all’afro-funky e una per la disco music. Alle 22 si accenderanno le luci delle due piste da ballo e, ancora una volta, sarà «Jumbo Day» con in consolle tre dei deejay di allora: per la disco music a selezionare il ritmo della serata penseranno Carlo Maffini e Mario Trivey mentre sulla pista dell’afro funky ci sarà Roby Magri affiancato da Pery, deejay della Melody Mecca di Rimini. E come sempre, a garantire il successo della serata, ci sarà anche un piccolo esercito di volontari al lavoro a partire dagli atleti del Fontevivo Amatori che dalle 19 gestiranno l’area ristorazione, con aperitivi, grigliate e piatti tradizionali, e con Alpini e Croce Rossa che presidieranno l’area della festa e i parcheggi.

E come sempre, già dal tardo pomeriggio, i ragazzi del Fontevivo Amatori saranno al lavoro: alle 19 inizieranno a servire gli aperitivi poi «via» alla cena a base di grigliate di carne, primi piatti di pesce e specialità locali. L’entrata alla festa è come sempre gratuita ma sarà possibile lasciare un’offerta all’ingresso per consentire alle associazioni di volontariato di programmare altre iniziative nei prossimi mesi.





GATTATICO

GRANDE MUSICA NEL PARCO PER IL DICIANNOVESIMO PRATICIO ROCK

Continua la 19ª edizione del «Praticio rock», a ingresso gratuito, nel Parco polivalente di Praticello di Gattatico.

La manifestazione è organizzata dai ragazzi del Centro Giovani «La Palazzina» in collaborazione con la Proloco di Gattatico, l’Avis di Gattatico ed il patrocinio del Comune di Gattatico. Il traguardo dei diciannove anni è di tutto riguardo e per festeggiarlo al meglio la programmazione musicale è davvero di prim’ordine.

Sabato sera il palco del «Praticio» ospiterà una delle band storiche del panorama punk-rock nostrano: toccherà ai «Punkreas» far scatenare il loro pubblico; si passerà dai loro intramontabili classici come «Sosta» o «Aca Toro» per finire con le canzoni del nuovo album che li ha letteralmente rilanciati sulla scena nazionale. Ad aprire la serata saranno i «Raw Power», delle vere e proprie icone della scena punk che li ha portati a calcare negli anni palchi di tutto il mondo.

Sarà attivo in tutte le serate il servizio ristorante con buon cibo e ottima birra, oltre che il cocktail bar e le bancarelle d’artigianato. I concerti inizieranno alle 21,30. Info: praticiorock@gmail.com o pagina Facebook Praticio Rock.

LAGDEI

ACCAMPAMENTO MEDIEVALE E TIRO CON L'ARCO

Anche sabato la piana di Lagdei si trasformerà in un accampamento medievale grazie al gruppo rievocativo La Mandragora, che allestirà un piccolo campo da tiro con l’arco medievale. Partecipazione libera. Per info www.compagniadellamandragora.it.

LAGO SANTO

FAGGIO MUSICALE ED ESCURSIONE AL «MARIOTTI»

Domenica sulle sponde del Lago Santo sbarca il Faggio Musicale. Ad esibirsi, alle 14,30, sarà il «Kairos String Duo». Il gruppo Trekking Taro e Ceno organizza un’escursione alla volta del Rifugio Mariotti. Prenotazione obbligatoria entro le 16 di sabato 14 al numero 3473284602.

LANGHIRANO

DUE GIORNATE PER I 90 ANNI DEL GRUPPO ALPINI

A Langhirano nel weekend c’è il 90esimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Langhirano. Sabato alle 18, nel municipio inaugura la mostra di fotografie e cartoline della prima guerra mondiale. Alle 20, cena in piazzale Corridoni, con la musica di Corrado Medioli e Eugenio Martani.

ESIBIZIONE DEI CANI DEL GRUPPO SOS UNITA' CINOFILE

Sabato, per tutto il giorno, i cani delle S.o.s. Unità cinofile di soccorso si esibiscono, fuori dal centro commerciale Val Parma, in occasione del secondo anniversario di apertura del Pet Store Conad, con una mini ricerca di persona dispersa e vari esercizi cinofili, inoltre per i più piccoli ci sarà anche “un amico a quattro zampe“, il laboratorio di pet therapy.

LESIGNANO

UNA SERATA A SORPRESA PER IL PRIMO "GIORNO DEL TACCHINO"

Lesignano è ormai pronta al suo primo «Giorno del Tacchino»: una nuova, inedita festa a tema anni Settanta, Ottanta e Novanta ideata dal gruppo “Il Rosmarino” e da “EffettoSerra”, una serata che fin dal nome si presenta all’insegna della bizzaria e della sorpresa.

Gli organizzatori promettono ormai da settimane una serata “a sorpresa”, senza svelare la gran parte del programma di sabato sera: il ritrovo sarà dalle 20 all’area feste parrocchiale di Lesignano, per l’inizio della cena base, ovviamente, di tacchino.

Ma il Tacchino sarà presente, garantiscono dal “Rosmarino”, anche come ospite speciale: si presenterà infatti a metà serata per buttarsi sulla pista, a bordo di una spider rosso fiammante, e starà ai partecipanti svelare chi, tra i lesignanesi, si nasconde sotto il costume. E poi le danze, insieme al gruppo “Patriots”, con la migliore musica dagli anni Settanta, Ottanta e Novanta: perciò, a partire dagli organizzatori, è caldamente consigliato al pubblico un outfit adatto, con pantaloni a zampa d’elefante e camicie a fiori.

Sul resto della serata, gli organizzatori dell’associazione “Il Rosmarino”, di “EffettoSerra” e del gruppo musicale Patriot non vogliono, intenzionalmente, far trapelare tanto, trattandosi di una serata a sorpresa: che avrà anche un importante scopo benefico, dal momento che il ricavato andrà a sostenere l’acquisto di un nuovo defibrillatore automatico per Lesignano.

Per la cena, vi è la possibilità di prenotare contattando i numeri 338 9589216 o 338 4983251.

MARZOLARA

TRADIZIONALE MAXI GRIGLIATA DI META' LUGLIO

Questo fine settimana Marzolara è pronta a tentare il tris di successi: dopo la tortellata e la festa della porchetta romana, è ora il turno della oramai tradizionale «maxi grigliata» di meta luglio. Il campo sportivo E. Amoretti (terminati i festeggiamenti per la riconferma della squadra nel campionato «Promozione») è stato trasformato in un grande ristorante all’aperto, con una grande balera, e ospiterà nuovamente centinaia di persone in cerca di fresco, buon cibo e atmosfera festosa.

Le cucine apriranno alle 19; protagonista delle serate sarà dunque ovviamente la carne che verrà cotta sulle maxi griglie appositamente costruite e attrezzate: direttamente dalle braci si potranno gustare costate di manzo irlandese oltre alla tradizionale grande grigliata mista con filetto, salamino, coppa e verdure. Come primo piatto ci saranno i tortelli di patate (il cui ripieno è fatto come una volta, con il soffritto); o per chi preferisce gli gnocchi. Completano la ricca offerta salumi, melone, patatine, e dolci delle rezdore. Da bere ci saranno i vini del parmense e quelli della Val d’Oca. L’orchestra di Marco & Alice salirà sul palco sabato.

NOCETO

AVIS E PUBBLICA PER LA FESTA DELLA CROCE VERDE

Insieme fianco a fianco i volontari della pubblica assistenza e dell’Avis di Noceto sabato per la Festa annuale della Croce Verde. Dalle 19 nell’area parco Il Pioppo, cucina della tradizione e musica dance anni ‘70, ‘80 e ‘90 con Dj Piero ed esibizione di ballo degli allievi della scuola Progetto Danza.



PARMA

ALLA GIOVANE ITALIA ESIBIZIONE LIVE DEL GRUPPO PAMPA PAVESI & XIBABA

Sabato a partire dalle 21.30, il circolo «La Giovane Italia» di via Kennedy 7 ospiterà l’esibizione live del gruppo «Pampa Pavesi & Xibaba afrolatin combo» composto da: Pampa Pavesi (pianoforte e tastiere), Ugo Maria Manfredi (basso) e Paolo Mozzoni (batteria). Per Informazioni chiamare il 320 1992273. Ingresso gratuito.

APP COLOMBOFILI: NUOVA SERATA NEL SEGNO DI ONIRICA REMEMBER

Dopo il successo del mese scorso di «Onirica Remember», torna sabato sera alle 22, al circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d una nuova serata all’insegna dell’amarcord connesso allo storico locale di piazza Bruno Lunardi. Dietro alla consolle ci saranno Aldo «Ape» Piazza e Marco Pipitone. Ingresso riservato ai soci Arci.

TORTELLATA DELLA BASTIGLIA IN UN RISTORANTE «SEGRETO»

Sabato è l'anniversario della «Presa della Bastiglia», ovvero l’evento-simbolo della Rivoluzione francese. E «la Tortellata della Bastiglia» è l’insolito evento che andrà in scena proprio sabato sera in un ristorante, per ora segreto, sulle nostre colline. Tutti coloro che vorranno scoprire la location dovranno contattare Mauro Franceschini su Facebook,e aspettare la conferma.

POLESINE

E' VISITABILE IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALEN

Fino a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

TUTTO PRONTO PER LA «ZANZALONGA» SUL PO

Tutto pronto, a Polesine Zibello, per la «Zanzalonga», l’ormai tradizionale e goliardica camminata di mezza estate sulle rive del Grande fiume capace di richiamare, ogni anno, centinaia di persone. L’appuntamento è per sabato sera. Si partirà dalla piazza di Pieveottoville alle 22 e, dopo un percorso di 8 km, si arriverà a Polesine. Per info, tel 3383059261 (dopo le 18) o alla pagina Facebook dedicata all’evento

RAVADESE

«FESTA D'ESTATE» TRA BUON CIBO E SOLIDARIETA'

Quando la buona tavola e il divertimento vanno a braccetto con la solidarietà. Nell’area verde che sorge all’ombra del campanile di Ravadese, torna la «Festa d’Estate» - organizzata e messa in piedi con regolare impegno ormai da 38 anni dai volontari dell’Avis Cortile San Martino onlus - che si appresta ad accogliere centinaia di inguaribili buongustai per una due giorni all’insegna della buona tavola, della musica e del divertimento.

Dal lontano 1980, la «Festa d’Estate» è diventata, ormai, un appuntamento fisso che tutti gli anni, a luglio, chiama a raccolta decine di volontari Avis: dalle «rezdore» intente a preparare i tortelli ai cuochi impegnati in cucina fino ai giovani addetti a servire ai tavoli per arrivare ai parcheggiatori e alle bariste.

Tra le tante finalità di questo consolidato evento c’è sicuramente quella di «acquisire nuovi donatori e “reclutare” giovani volontari.

La cucina aprirà i battenti alle 19.30 con un ricco menù di specialità parmigiane mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili di Gommaland.

Sabato - a partire dalle 21, nella balera - spazio alle danze con l’orchestra Loredana Ferrari. Sarà presente anche l’associazione di promozione sociale «Il FilodiJuta» con un banchetto espositivo che avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per la scuola «Tommy» che si trova nell’area musulmana del villaggio di Pankhali in Bangladesh. Ingresso libero e aperto a tutti.

SALSOMAGGIORE

MUSICA E BIRRA PROTAGONISTE AL T CLUB DI TABIANO

Musica e birra protagoniste anche sabato al T Club di Tabiano, in occasione della festa delle birre artigianali. Sabato dj set con Pitt. Info e prenotazioni tavoli al 328-8949567.

SCURANO

SI CENA E SI RIDE PER UN'AMBULANZA

A Scurano, sabato sera si mangia, e soprattutto si ride, “Per un’ambulanza”: questo infatti il titolo scelto quest’anno dalla sezione locale di Croce Rossa per la festa estiva a Scurano, che quest’anno avrà un importante scopo benefico. Il ricavato, infatti, sarà utilizzato per l’acquisto di una nuova ambulanza per la sezione di Croce Rossa di Scurano.

L’appuntamento è dalle 19,30 di sabato sera, all’area feste ex consorzio di Scurano, per la cena all’aperto a cura dei cuochi di Croce Rossa e Pro Loco. Dalle 22, avrà inizio lo show di “Gran varietà”, presentato da Claudia Chierici, con due ospiti d’eccezione: si esibiranno infatti i comici Giampaolo Cantoni e Willer Collura, per un “derby” della risata tra Parma e Reggio. Seguirà lo show dei clown “Gli sregolati”, e a seguire musica e karaoke per tutti con Alessandro Pavanati.

SISSA TRECASALI

A VIAROLO C'E' LA FESTA DELLA BIRRA

Festa della birra a Viarolo, ingresso gratuito. Sabato con Canne da zucchero, tribute band di Zucchero, The Forgotten e Prince dj set. In entrambe le serate dalle 20 sarà in funzione il servizio cucina con un’ampia scelta tra tortelli d’erbetta, grigliata, stinco, galletto, wurstel saltati alla birra, prosciutto e melone, panini e patatine.

SOLIGNANO

TERZA EDIZIONE DELLO STREET FOOD IN PIAZZA EUROPA

In piazza Europa c'è la terza edizione dello «Street food», con «Food truck» da ogni parte d’Italia. In serata, balli latino-americani con Dj Elvis.



SORAGNA

ANTICA ARDENGA IN FESTA CON GLI ALPINI

Antica Ardenga «in festa» nel weekend, nell’evento organizzato dal gruppo degli Alpini di Soragna in collaborazione con lo staff del salumificio Antica Ardenga. Il menu prevede buon cibo e i brani del gruppo Rock’n’roll show, cover di Vasco Rossi, e lo spettacolo tra musica e cabaret della Millelitri band. Ingresso gratuito e servizio al tavolo. Info ai numeri 334-9229094 o 348-7301062.

TORRILE

CAMPUS BEER FEST NEL PARCO DELLA VILLA DEL FULCINO

Il Campus Beer Fest valica i confini della città per portare gli spettatori al fresco del parco della Villa Del Fulcino (Fulcino Park) di San Polo di Torrile, a ingresso gratuito. Sabato la line up è ancora di grande livello con Animanimale, Lord Scaffardington, Fleem, Overedge, Hotel Monroe, Dank + Dhap & Positive River Festival crew, Tracks5 e l’after show affidato a Paolo Baldes.

L’offerta enogastronomica non è da meno, con le specialità dei migliori food truck, cocktail bar e 18 tipi di birre artigianali a cornice dell’evento musicale nato dalla sinergia tra la rodata «squadra» di Positive River e Ratafià Teatro Bar, il Birrificio del Ducato, Punto Guitars e Campus Industry Music.

L’evento del weekend sarà anche una «prova generale» per l’appuntamento di inizio settembre con il più grande festival reggae e hip hop italiano. Il Positive River lascerà infatti il Campovolo di Reggio Emilia per tornare nella bassa parmigiana dov’è nato nove anni fa per approdare al Fulcino Park.

TRAVERSETOLO

TANTE OCCASIONI PER CENARE SOTTO LE STELLE

Questo weekend a Traversetolo tante occasioni per cenare sotto le stelle. Sabato gli “Amici di Castione” organizzano la tradizionale Cena in strada con le ragazze ospiti della Bielorussia.

L'AVIS FESTEGGIA I SUOI 55 ANNI IN CORTE AGRESTI

L'Avis festeggia questo weekend 55 anni dalla fondazione. In Corte Agresti sabato pomeriggio spazio ai più piccoli con il truccabimbi e la mostra di disegni. Alle 21, concerto del Coro Renata Tebaldi.

ZIBELLO

UN'ESTATE NEL SEGNO DEL CINEMA

E' un fine settimana nel segno del cinema, a Zibello. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, visite gratuite a «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci».

Per tutti i visitatori, una vera e propria sorpresa inattesa, un viaggio nel tempo attraverso una rara raccolta di macchine per fare cinema, giocattoli che introducono i più piccoli al mondo dei sogni, manifesti, riviste, lanterne magiche, macchine e strumenti di proiezione statica e dinamica.

Trecento anni di invenzioni riscoperti attraverso una indimenticabile esperienza tattilo-sensoriale, con i pezzi a portata «di occhi e di naso». Se ne sente il profumo e da vicino si colgono le peculiarità che questi incredibili testimoni della settima arte hanno portato sino ai nostri giorni. Info al 3474065078.