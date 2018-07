Festa a Ravadese, musica e birra, sfilata a Borgotaro: l'agenda

BARDI

L'AVIS FESTEGGIA I 55 ANNI DALLA FONDAZIONE

L’Avis di Bardi è pronta a tagliare, domenica, il prestigioso traguardo dei 55 anni dalla sua fondazione. Ritrovo di tutti i donatori e dei partecipanti alle 9.30 nella sede della sezione, in via Lituania. Alle 10.15 prenderà il via il corteo per le vie principali del paese, che culminerà con la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti. Alle 11 nella chiesa parrocchiale la messa e alle 12 si terrà la consegna dei riconoscimenti in piazza Vittoria, seguita da un aperitivo al ristorante Pellicano.

"LA STRANA COPPIA" PERTUSI-SALVINI AL CASTELLO

Jazz assoluto protagonista, domenica a partire dalle 20,30, alla fortezza di Bardi. In programma vi è, infatti, un appassionante viaggio nella musica italiana d’autore con l’improvvisazione del jazz, i tempi dello swing di Andrea Salvini e la liricità “potente” di uno dei più grandi bassi del mondo – nonché vincitore di un Grammy per la lirica – Michele Pertusi, che in questa occasione abbandona l’aria del melodramma e si tuffa nei brani più significativi degli anni 60.

«Di musica e d’incanto – Jazz & Swing al Castello di Bardi» è infatti il titolo dell’evento che vedrà sulla scena la «Strana Coppia» formata da Michele Pertusi (voce) e Andrea Salvini (voce & piano).

Assieme a loro, ci saranno, inoltre, Emiliano Vernizzi (sassofoni), Ugo Maria Manfredi (basso), Sandro Ravasini (batteria), Daniele Morelli (chitarre) e Satomi Bertorelli (keyboards).

Andrea Salvini è un artista eclettico, che tocca anche il mondo del cinema e che nella musica è stato al fianco di grandi artisti quali Edoardo De Angelis e Sergio Endrigo; partecipa inoltre ad importanti trasmissioni come “Disco Ring” e “Festival della Radio Televisione Italiana” presentata da Mara Venier. E’ anche autore di sigle e spot pubblicitari.

La partecipazione all’evento sarà gratuita per tutti coloro che acquisteranno il biglietto di accesso al Castello nella giornata di domenica.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’Auditorium San Francesco in Bardi: chi acquisterà il biglietto presso lo stesso Auditorium avrà diritto, oltre che all’evento, ad una successiva visita al Castello di Bardi in orario di apertura. Per maggiori informazioni: info@castellodibardi o telefonare allo 0525 733021.

BAZZANO

CIVILTA' CONTADINA AL CENTRO DELLA FIERA DI LUGLIO

La civiltà contadina sarà al centro, anche quest’anno, della “Fiera di luglio” di Bazzano, in programma domenica: la Pro Loco, il museo Uomo Ambiente e i volontari del paese offrono anche quest’anno un vasto programma a residenti e visitatori, per una giornata alla riscoperta delle proprie radici e del rapporto tra gli abitanti e il territorio al giorno d’oggi.

Dalle 9 e per tutto il giorno, per le strade di Bazzano sarà presente una rassegna di antiquariato artistico, riuso, e un mercatino di prodotti tipici. In strada Le Piane sarà presente un’esposizione di macchine agricole, storiche e contemporanee. In corte Fontana, invece, ci sarà “Bazzano da gustare”, con specialità di ieri e oggi.

Diverse le iniziative collaterali previste, per visitatori di tutte le età. Al Museo Uomo Ambiente in via Borgno, sarà inaugurata alle 10 la mostra fotografica “I miei occhi su un pezzo di mondo”, di Daniela Vaccari; appuntamento invece alla sala “Due Lanterne” alle 11, per l’apertura della mostra della scuola primaria di Bazzano “La melodia della terra: la festa”, affiancata dalla mostra d’arte “Giochi d’acqua e colori”. Non mancherà un momento di confronto in largo Piazzetta, alle 11, 30 per il convegno “I nostri sentieri – tra conoscenza, conservazione e valorizzazione”.

Nel pomeriggio, invece, iniziative per i più piccoli e non solo: alle 15 in largo Piazzetta si terrà un omaggio all’operosità e alla bravura delle donne con l’esposizione “Il baule del corredo della Sposa”, mentre alle 16 prenderà il via “Bazzanolandia” con giochi, truccabimbi e palloncini modellabili. Alle 17, 30, “CircolarMente” offrirà uno spettacolo per bambini, seguito alle 18,30 da “Terra di danza – balli di festa dal mondo”.

Alla sera, dopo l’esibizione della majorettes da Bazzanolandia fino in piazza alle 19, 30, avrà inizio la cena in piazza con menù tradizionale, cui seguiranno i balli con l’orchestra spettacolo Marco e Alice.

In chiusura della giornata, dalle 22 si potranno ammirare le opere dei “Madonnari”, in strada la pieve.

BORGOTARO

SFILATA DI MODA DOMENICA IN VIA NAZIONALE

«Stile senza tempo», questo il titolo di una sfilata di moda, che avrà luogo, domenica lungo via Nazionale, tra i bar «Odissea» e «Gelateria da Beppe», con la regìa di Giovanni Bonfiglio. La colonna sonora è stata affidata a Elena Giorgi, vocalist della «Sugar Time Band». E’ possibile prenotare la cena a base di pesce. Info: 0525.91646 -0525.90731.

UN MERCATINO PER FARE BENEFICENZA

Ha aperto i battenti, in questi giorni, il mercatino benefico della «San Vincenzo». Nell'esposizione in via Cesare Battisti 13, si possono trovare, fino al 25 settembre, bellissimi pizzi e ricami, oggetti di piccolo antiquariato, curiosità, idee-regalo, vestiti ed accessori d’epoca, da regalare facendo beneficenza. Questi, gli orari di apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.



APPUNTAMENTO ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

Alla Riserva naturale dei Ghirardi, domenica, dalle 15 alle 17, sarà ipossibile partecipare al laboratorio gratuito “Foglie volanti” per bambini dagli 8 anni in su. Prenotazioni: 349-7736093.



BUSSETO

INCONTRO MUSICALE DELL'ACCADEMIA RENATO BRUSON

Domenica sera alle 21.30, a Villa Pallavicino, l’Accademia Renato Bruson presenta «Dalla nota alla parola scenica», incontro musicale offerto dagli allievi del maestro Renato Bruson a conclusione del corso di alto perfezionamento vocale. Ingresso libero.

COLLECCHIO

UN BISTROT TRA LE VIGNE A OZZANO TARO

Domenica, come ogni domenica di questo mese, la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro offre una via di fuga dall’afa estiva con la ristorazione dei fratelli Spigaroli. Dalle 17 alle 22 il vigneto diventa lo sfondo naturale di merende con aperitivi sulla terrazza dell’azienda vitivinicola o di una cena sotto le stelle. Per informazioni e prenotazioni: Monte delle Vigne e-mail: info@montedellevigne.it sito web: www.montedellevigne.it.

TORNA A LEMIGNANO LA SAGRA DELLO SPUNTINO

Si rinnova a Lemignano l’appuntamento con la “Sagra dello spuntino”: appuntamento domenica al circolo Anspi di Lemignano. La buona cucina sarà accompagnata da buona musica con “I Profani”. Tutte le sere fritto misto di mare, in caso di maltempo la festa si svolgerà al coperto.

COMPIANO

RADUNO EQUESTRE A PIANO DELLE MOGLIE

Per tutto il weekend dalle 17 alle 21 a Piano delle Moglie di Isola si svolgerà un raduno equestre aperto a tutti e la terza edizione di Cavalcataro. Funzionerà un servizio ristoro, l’entrata e la partecipazione è libera. Info 0525-825188.

FIDENZA

FESTA CAMPAGNOLA A SANTA MARGHERITA

Ritorna la festa campagnola di Santa Margherita, giunta alla 52a edizione. I volontari della parrocchia e del circolo della frazione allestiranno gli stand gastronomici. Gran finale domenica, dalle 19, con apertura stand gastronomici, mentre gli amanti del liscio potranno danzare con la musica dell’orchestra di Luca Canali.

SERATE TUTTE DA GUSTARE NELLA PIAZZA DI CASTIONE MARCHESI

Anche quest’anno la frazione borghigiana di Castione Marchesi si appresta a vivere un’estate di rilevante spessore sia di intrattenimento che di aggregazione, con appuntamenti di notevole interesse.

La piazza di Castione Marchesi, grazie al dinamismo e all’entusiasmo del comitato organizzatore, si sta davvero rivelando come centro di interesse nell’estate borghigiana.

Domenica il quartetto Burrito Jazz, proporrà un vasto e variegato programma musicale con Diego Cassani, Massimo Parizzi , Luca Barani e Mario Bompensieri, che non mancheranno di offrire momenti di alta professionalità ed interpretazione. Domenica, alle 19, vi sarà anche l’esibizione del Nucleo Cinofilo di Soccorso di Fidenza. Anche per questa serata, oltre al menù classico, asado a volontà, sempre preparato dallo chef Ortiz. Nel corso delle tre serate in programma verrà anche proposta l’esposizione delle opere di pittori ed artisti locali oltre a quella degli alunni della scuola “il Seme”. Anche per domenica un eccellente servizio di cucina.

GATTATICO

GRANDE MUSICA NEL PARCO PER IL DICIANNOVESIMO PRATICIO ROCK

Prosegue la 19ª edizione del «Praticio rock», ingresso gratuito, nel Parco polivalente di Praticello di Gattatico.

La manifestazione è organizzata dai ragazzi del Centro Giovani «La Palazzina» in collaborazione con la Proloco di Gattatico, l’Avis di Gattatico ed il patrocinio del Comune di Gattatico. Il traguardo dei diciannove anni è di tutto riguardo e per festeggiarlo al meglio la programmazione musicale è davvero di prim’ordine.

A chiudere questa edizione, domenica sera, saranno i «Culpable», storica band parmigiana capace di mixare quello ska-rock davvero travolgente.

Sarà attivo il servizio ristorante con buon cibo e ottima birra, oltre che il cocktail bar e le bancarelle d’artigianato. I concerti inizieranno alle 21,30. Info: praticiorock@gmail.com o pagina Facebook Praticio Rock.

LAGDEI

ACCAMPAMENTO MEDIEVALE E TIRO CON L'ARCO

Nel weekend la piana di Lagdei si trasformerà in un accampamento medievale grazie al gruppo rievocativo La Mandragora, che allestirà un piccolo campo da tiro con l’arco medievale. Partecipazione libera. Per info www.compagniadellamandragora.it.



LANGHIRANO

FESTA PER I 90 ANNI DEL GRUPPO ALPINI

A Langhirano c’è il 90esimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Langhirano. Domenica mattina sfilata degli alpini per le vie del paese, messa e poi alle 12.30 il “rancio alpino”.



MARZOLARA

TRADIZIONALE MAXI GRIGLIATA DI META' LUGLIO

Questo fine settimana Marzolara è pronta a tentare il tris di successi: dopo la tortellata e la festa della porchetta romana, è ora il turno della oramai tradizionale «maxi grigliata» di meta luglio. Il campo sportivo E. Amoretti (terminati i festeggiamenti per la riconferma della squadra nel campionato «Promozione») è stato trasformato in un grande ristorante all’aperto, con una grande balera, e ospiterà nuovamente centinaia di persone in cerca di fresco, buon cibo e atmosfera festosa.

Le cucine apriranno alle 19; protagonista sarà dunque ovviamente la carne che verrà cotta sulle maxi griglie appositamente costruite e attrezzate: direttamente dalle braci si potranno gustare costate di manzo irlandese oltre alla tradizionale grande grigliata mista con filetto, salamino, coppa e verdure. Come primo piatto ci saranno i tortelli di patate (il cui ripieno è fatto come una volta, con il soffritto); o per chi preferisce gli gnocchi. Completano la ricca offerta salumi, melone, patatine, e dolci delle rezdore. Da bere ci saranno i vini del parmense e quelli della Val d’Oca. La chiusura spetterà domenica all’orchestra di G. Bondioli e M.G. Pasi.

NOCETO

ESIBIZIONE IN ROCCA PER IL CORPO BANDISTICO LA NOCE

Esibizione in Rocca per il corpo bandistico La Noce domenica alle 21. Il concerto, che comprenderà tutti i «cavalli di battaglia» sarà diviso in due parti e si concluderà con le note del Nabucco di Verdi. Nell’intervallo un assaggio dello spettacolo di fisarmoniche del 19 luglio alla Corte Tomasi. Ingresso libero.



POLESINE

L'ANNIVERSARIO DELLE FONTI MIRACOLOSE

Ad Ardola di Polesine Zibello si celebra domenica l’anniversario della comparsa delle Fonti Miracolose, che nella piccola località della Bassa, sgorgarono il 15 luglio 1746. In seguito a quell’evento prodigioso venne eretta la chiesa di San Rocco. Per l’occasione, domenica alle 9 sarà celebrata la messa seguita dalla tradizionale benedizione degli animali.

DOMENICA ITINERARI LUNGO IL PO

Domenica itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi e inediti, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427 che lo ha caratterizzato. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 3385951432.

VISITABILE IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALEN

Fino a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn.. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

RAVADESE

«FESTA D'ESTATE» TRA BUON CIBO E SOLIDARIETA'

Quando la buona tavola e il divertimento vanno a braccetto con la solidarietà. Nell’area verde che sorge all’ombra del campanile di Ravadese, torna la «Festa d’Estate» - organizzata e messa in piedi con regolare impegno ormai da 38 anni dai volontari dell’Avis Cortile San Martino onlus - che si appresta ad accogliere centinaia di inguaribili buongustai per una due giorni all’insegna della buona tavola, della musica e del divertimento.

Dal lontano 1980, la «Festa d’Estate» è diventata, ormai, un appuntamento fisso che tutti gli anni, a luglio, chiama a raccolta decine di volontari Avis: dalle «rezdore» intente a preparare i tortelli ai cuochi impegnati in cucina fino ai giovani addetti a servire ai tavoli per arrivare ai parcheggiatori e alle bariste.

Fra le tante finalità di questo consolidato evento c’è sicuramente quella di «acquisire nuovi donatori e “reclutare” giovani volontari.

La cucina aprirà i battenti alle 19.30 con un ricco menù di specialità parmigiane mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili di Gommaland. Domenica, dalle 21, tutti in pista con l’orchestra Mirko Bellutti. Sarà presente anche l’associazione di promozione sociale «Il FilodiJuta» con un banchetto espositivo che avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per la scuola «Tommy» che si trova nell’area musulmana del villaggio di Pankhali in Bangladesh. Ingresso libero e aperto a tutti.

RAVARANO

UN POMERIGGIO CON I GIOCHI DI UNA VOLTA

Domenica al campo sportivo prenderà il via un pomeriggio dedicato ai giochi di una volta. Si terranno, per grandi e piccini, gare di tiro alla fune, corsa nei sacchi, pignatta e altri tipici giochi antichi. L’iniziativa è organizzata dal circolo «La piana».



SALSOMAGGIORE

SALSO SUMMER CLASS & FESTIVAL PER TRE GIORNI

Per il «Salso Summer Class & Festival», 5 eventi fino a domenica sera: 3 concerti, aperitivi in musica e una giornata che coinvolgerà tutta la città trasformata in un laboratorio musicale.

SAN SECONDO

GRANDE FESTA DELLA CONTRADA DI CASTELL'AICARDI

A Castell’Aicardi di San Secondo appuntamento estivo con la festa della Madonna del Carmine promossa dalla Contrada di Castell’Aicardi. Nel campo sportivo domenica dalle 18, serata country con Country Road e lunedì 16, invece, alle 19.30 celebrazione della messa per la festa della Madonna del Carmine e, a seguire, ballo liscio con l’orchestra Luca Canali.

SOLIGNANO

TERZA EDIZIONE DELLO STREET FOOD IN PIAZZA EUROPA

In piazza Europa c'è la terza edizione dello «Street food». Domenica è in programma una gara di fuoristrada con auto radiocomandate. In serata, sempre in piazza Europa avrà luogo la sfilata «Fashion & Style» e uno spettacolo di pole dance.



SORAGNA

ANTICA ARDENGA IN FESTA CON GLI ALPINI

Antica Ardenga «in festa» nel prossimo weekend, nell’evento organizzato dal gruppo degli Alpini di Soragna in collaborazione con lo staff del salumificio Antica Ardenga. Un menu all’insegna del buon cibo, dei brani del gruppo Rock’n’roll show, cover di Vasco Rossi, e dello spettacolo tra musica e cabaret della Millelitri band. Ingresso gratuito e servizio al tavolo. Info ai numeri 334-9229094 o 348-7301062.

TARSOGNO

UNA RICERCA «ALLA SCOPERTA DELLE FRAZIONI»

La proloco di Tarsogno in collaborazione con l’amministrazione comunale organizza per domenica “Alla scoperta delle frazioni” una ricerca sulle tante case sparse del paese. L’appuntamento è fissato per le 15 nel piazzale dell’ufficio turistico di Tarsogno. Info 0525-90272.



TERENZO

UNA FESTA PRO PUBBLICA ASSISTENZA

Domenica la sezione Avis in collaborazione con l’associazione Comunità e il patrocinio del Comune di Terenzo, organizzano la festa pro Pubblica Assistenza di Calestano. Alle 17 avrà luogo la presentazione «il defibrillatore salva la vita», seguirà alle 19 la pizzata sotto la tensostruttura e alle 21, musica con Sara e Matteo.

TORRILE

CAMPUS BEER FEST NEL PARCO DELLA VILLA DEL FULCINO

Il Campus Beer Fest valica i confini della città per portare gli spettatori al fresco del parco della Villa Del Fulcino (Fulcino Park) di San Polo di Torrile. Tre serate a ingresso gratuito dove tra i tanti gruppi della zona - 6 al giorno, più dj set a seguire - spicca lo special guest Vince Pastano: il chitarrista e direttore artistico di Vasco suonerà domenica con i suoi Pulp Dogs.

Il gran finale di domenica porterà a San Polo i Kiras, Queens&Ace (Motorhead Tribute), NoFilters, Bioscrape e gli attesissimi Pulp Dogs.

L’offerta enogastronomica non è da meno, con le specialità dei migliori food truck, cocktail bar e 18 tipi di birre artigianali a cornice dell’evento musicale nato dalla sinergia tra la rodata «squadra» di Positive River e Ratafià Teatro Bar, il Birrificio del Ducato, Punto Guitars e Campus Industry Music.

L’evento del weekend sarà anche una «prova generale» per l’appuntamento di inizio settembre con il più grande festival reggae e hip hop italiano. Il Positive River lascerà infatti il Campovolo di Reggio Emilia per tornare nella bassa parmigiana dov’è nato nove anni fa per approdare al Fulcino Park.

TRAVERSETOLO

L'AVIS FESTEGGIA I SUOI 55 ANNI IN CORTE AGRESTI

L'Avis festeggia questo weekend 55 anni dalla fondazione. Domenica 15 luglio, dalle 9,15 corteo con majorettes, messa in Corte Agresti, premiazione donatori e pranzo al Lido Valtermina.

ZIBELLO

UN'ESTATE NEL SEGNO DEL CINEMA

Un fine settimana nel segno del cinema, a Zibello. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, visite gratuite a «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci».

Per tutti i visitatori, una vera e propria sorpresa inattesa, un viaggio nel tempo attraverso una rara raccolta di macchine per fare cinema, giocattoli che introducono i più piccoli al mondo dei sogni, manifesti, riviste, lanterne magiche, macchine e strumenti di proiezione statica e dinamica.

Trecento anni di invenzioni riscoperti attraverso una indimenticabile esperienza tattilo-sensoriale, con i pezzi a portata «di occhi e di naso». Se ne sente il profumo e da vicino si colgono le peculiarità che questi incredibili testimoni della settima arte hanno portato sino ai nostri giorni. Info al 3474065078.