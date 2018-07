Felino, stasera i burattini al Centro commerciale

Questa sera a Felino nuovo spettacolo per la rassegna itinerante «Burattini sotto le stelle», organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Nella piazzetta del Centro commerciale la compagnia «Le mele maerce» metterà in scena lo spettacolo «La zuppa»

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti, ancora una serata coinvolgente per tutti i bambini del paese. Inizio ore 21, ingresso libero.