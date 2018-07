Gli audiovisivi di Ivano Bolondi nel giardino del castello

Venerdì 20 luglio alle ore 21.00 nel giardino del Castello Medievale si terrà l’ultima proiezione di audiovisivi del fotografo Ivano Bolondi. La serata, organizzata dal Cinefotoclub di Montecchio Emilia in collaborazione con il Comune, è a ingresso gratuito.

Si conclude in Oceania il viaggio iniziato lo scorso ottobre con il profeta Ivano Bolondi. I paesaggi di Polinesia, Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea e i loro Aborigeni sono i protagonisti del quinto e ultimo capitolo della rassegna “I 5 Continenti: Immagini come parole” che ci ha trasportato in ogni angolo remoto del mondo, tra colori accesi, ombre, riflessi di luce e immagini in movimento. Attraverso gli audiovisivi le fotografie vengono arricchite da suoni e da ritmi musicali che accompagnano gli spettatori in un viaggio sensoriale tra culture, luoghi, persone e tradizioni lontane e diverse dalla nostra.

Dopo la proiezione, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Ivano Bolondi “Oceania”, allestita nelle sale del Castello, in corso fino al 29 luglio.